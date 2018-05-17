10 проверенных советов, которые позволят заправлять авто как можно реже

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Для среднестатистического обладателя автомобиля расходы на бензин составляют отдельный пункт в бюджете. Однако сократить траты несложно, если знать тонкости эксплуатации авто. Например, вовремя не поменянный воздушный фильтр существенно увеличит расход топлива.

AdMe.ru собрал для вас 10 работающих способов сократить расход бензина у вашего автомобиля.

10. Постоянно проверять давление в шинах

Один из факторов, которому мы не уделяем должного внимания, пока у нас не спустит колесо. Напрасно, ведь давление в первую очередь влияет на расход топлива. Обратите внимание на то, что советует производитель. На самом автомобиле должна быть наклейка с рекомендуемым давлением при разной степени загрузки. Чаще всего она находится на лючке бензобака.

9. Своевременно менять воздушный фильтр

Со временем в воздушном фильтре автомобиля скапливается огромное количество пыли и насекомых, что мешает проникновению кислорода. Следовательно, возрастает расход топлива, а двигатель изнашивается быстрее. В самых запущенных случаях перерасход может составить аж 20 %.

8. Освоить плавный стиль вождения

Порой кажется, что в нас спит гонщик «Формулы-1» и просыпается он с зеленым сигналом светофора. Мы хотим во что бы то ни стало набрать скорость, отчаянно надавливая на педаль газа. Однако стиль вождения «лихач» может серьезно увеличивать расход топлива, вплоть до 30 %. А бонусом ко всему можно получить износ двигателя из-за дополнительной нагрузки.

7. Сократить число мелких поездок

Для того чтобы совершить несколько коротких поездок, остывший двигатель придется разогревать снова и снова. А бензина на разогрев машины уходит много. Значит, лучше из нескольких мелких сделать одну большую поездку. Это позволит сэкономить до 50 % топлива. Ключ ко всему — успешное планирование.

6. Перестать ездить на высоких скоростях, используя низкую передачу

Совет для обладателей механической коробки: не ленитесь и не забывайте переключать передачи. Если вы едете со скоростью 60 км/ч на третьей передаче, то будьте готовы к тому, что расход бензина увеличится примерно на 20 %. Езда на высоких передачах — самый верный способ экономить на бензине.

5. Убрать лишние вещи из машины

В багажниках некоторых авто целая Нарния из забытых вещей: лыжные палки, полтора стула, гиря, чемодан с последнего путешествия. Настало время задуматься над тем, что сопровождает вас в поездках и наконец избавить себя и машину от хлама. Каждые дополнительные 45 кг увеличивают расход топлива примерно на 2 %.

4. Не оставлять ногу на педали тормоза

Пытаться обезопасить себя вполне логично. Однако современные автомобили реагируют на малейшее прикосновение. Нога на тормозе может увеличить механическое сопротивление, а чтобы его преодолевать, необходимо повысить расход бензина.

3. Использовать моторное масло, рекомендованное производителем

Масло, рекомендованное производителем, позволяет сократить расход топлива на пару процентов. Несущественно, но за большой промежуток времени можно сэкономить неплохую сумму. Рост потребления топлива связан с тем, что неподходящее масло может быть слишком густым, а значит, двигателю будет сложнее с ним справляться.

2. Подобрать топливо с правильным октановым числом

Мы не сомневаемся, что вы любите свой автомобиль, но совсем не обязательно кормить его самым дорогим бензином премиум-класса. Вернее всего посоветоваться с производителем. Информация о топливе, подходящем именно для вашего двигателя, содержится в мануале к авто.

1. Избегать неровных дорог

Конечно, альтернатива есть не всегда. Однако, если стоит выбор между проселочной дорогой, которая чуть-чуть короче, и асфальтированной — стоит выбрать второй вариант. Экономия топлива в первом случае, увы, довольно иллюзорна: ухабистая, неровная, неасфальтированная дорога способна увеличить расход бензина на 30 %, ведь нагрузка на машину существенно возрастает.

Какие способы сократить расход топлива используете вы?