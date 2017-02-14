10 цветовых решений в макияже, которые подойдут для любого типа внешности
Каждый раз в магазинах косметики девушки мучаются вопросом: как выбрать идеальный тон, который выгодно подчеркнет все линии лица? К всеобщей радости прекрасного пола, этот бьюти-секрет уже раскрыт.
AdMe.ru считает, что универсальные цвета помад, румян и теней должны быть в арсенале каждой красавицы, и с удовольствием рассказывает о них в этом посте.
Глаза
- Черный. Несмотря на то что этот цвет всегда считался универсальным, многие девушки, особенно блондинки, боятся активно использовать его в макияже глаз. И напрасно, ведь графичные черные стрелки подходящей вам формы всегда выглядят потрясающе, да и классический smoky eyes — гарантированный успех. Тут главное — не переусердствовать.
- Темный шоколад. Здесь очень важно соблюсти баланс и выбрать не слишком теплый или холодный. Использовать тени или карандаш оттенка «шоколад» смело могут и страстные брюнетки, и сдержанные блондинки — он к лицу каждой.
- Темная морская волна. На первый взгляд, такой необычный оттенок уж точно не сможет подойти абсолютно всем. Но это совсем не так. Он выгодно подчеркнет голубой, синий цвет глаз и придаст еще больше яркости образу зеленоглазых и кареглазых леди.
- Сливовый. Еще один необычный насыщенный цвет, который точно не навредит вашему мейкапу. Особенно хорош в дневном варианте, если слегка нанести его на веки или растушевать по контуру.
- Золотой. Использовать этот цвет можно и нужно, но это совсем не значит, что цвет на веках должен быть блестящим и сильно пигментированным. Этот оттенок рекомендуется добавлять как дополнительный, чтобы придать легкому макияжу шарм с помощью небольших золотистых бликов. Но не более.
Губы
- Нюдовые оттенки. Макияж без макияжа с каждым сезоном все стремительнее набирает популярность. А практически бесцветные, приглушенные губы, но при этом корректно очерченные и правильной формы, сделают естественную красоту чуть выразительнее. Или будут отлично сочетаться с вечерним выходом и smoky eyes.
- Нежно-розовый. Идеален для тех, кто не является поклонником ярких цветов, но освежить свое лицо совсем не прочь. Такой оттенок абсолютно универсален и украсит любую девушку. Для более строгого и сдержанного образа можно использовать помаду матовой текстуры, а для вечеринки отлично подойдет блеск такого цвета.
- Фуксия. Такой насыщенный и манящий. Наверняка в голове у каждой девушки прямо сейчас появилась куча образов, к которым идеально бы подошел макияж с помадой этого цвета. Теперь не стоит бояться воплощать их в жизнь, ведь цвет фуксии никогда не испортит ваш образ, будь вы жгучей брюнеткой, голубоглазой блондинкой или рыженькой.
- Коралловый. Еще один свежий и насыщенный оттенок, который тоже идет всем. Он объединил в себе два капризных цвета: холодный розовый и теплый оранжевый. И минус на минус в этом случае дал стопроцентный плюс.
Румяна
- Персиковый. Тут все гораздо проще. Всего один цвет, но идеальный и для смуглянок, и для девушек с аристократически бледной кожей. Первым он поможет грамотно и аккуратно выделить скулы, а вторых освежит и добавит образу тепла.
Источник allure, makeup
Фото на превью Jack Shea/Starshots/Brodimage/eastnews, AFP PHOTO/CARL COURT/eastnews