10 цветовых решений в макияже, которые подойдут для любого типа внешности

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Каждый раз в магазинах косметики девушки мучаются вопросом: как выбрать идеальный тон, который выгодно подчеркнет все линии лица? К всеобщей радости прекрасного пола, этот бьюти-секрет уже раскрыт.

AdMe.ru считает, что универсальные цвета помад, румян и теней должны быть в арсенале каждой красавицы, и с удовольствием рассказывает о них в этом посте.