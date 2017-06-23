10 человек, которых ничто не остановит на пути к славе

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Если раньше для того, чтобы стать известным, нужен был невероятный талант или грамотная реклама, то сейчас достаточно чем-нибудь зацепить внимание пользователей интернета, и ты уже на коне.

Adme.ru решил показать, на что порой готовы пойти люди, чтобы прославиться и завоевать любовь пользователей.