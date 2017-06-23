10 человек, которых ничто не остановит на пути к славе

Если раньше для того, чтобы стать известным, нужен был невероятный талант или грамотная реклама, то сейчас достаточно чем-нибудь зацепить внимание пользователей интернета, и ты уже на коне.

Adme.ru решил показать, на что порой готовы пойти люди, чтобы прославиться и завоевать любовь пользователей.

Побить рекорд и стать королем ретвитов

  • Картер Уилкинсон (Carter Wilkerson) всего-то хотел получить годовой запас куриных наггетсов. Заключив пари с сетью ресторанов Wendy’s, что он сможет набрать 18 миллионов ретвитов своей записи, он взбаламутил соцсеть и побил рекорд по количеству ретвитов.
  • Кампания разрослась настолько, что спустя месяц твит студента официально стал самым цитируемым сообщением в Twitter.

Превратить тостер в талисман команды

  • В марте 2017 года болельщик баскетбольной команды «Голден Стэйт Уорриорз» Ронни Рейес (Ronnie Reyes) пришел на автограф-сессию и попросил игрока Клея Томпсона (Klay Thompson) подписать тостер с логотипом клуба.
  • Все посмеялись над затеей парня, но чуть позже «Уорриорз» преодолели полосу неудач и в мае стали чемпионами. Некоторые СМИ в шутку назвали новый талисман клуба «самым полезным игроком».

Засветиться со звездой

  • Знакомьтесь, это Иван Журавлев, и он стархантер. Только за последние месяцы он поймал в свой объектив Киану Ривза, Пеле, Джеки Чана, Еву Лонгорию, Питера Джексона, Николаса Кейджа. Его не останавливают охранные кордоны или расстояния.
  • Кстати, он не единственный любитель фото со звездами. Например, у самой знаменитой охотницей за снимками, Сары М., в альбоме сотни фотографий.

Стать героем интернет-фольклора

  • «Гарольд, скрывающий боль», или просто Гарольд прославился благодаря необычной улыбке. Она настолько натужная, что кажется, будто он вот-вот расплачется.
  • На самом деле пожилого мужчину зовут Андраш Арато (András Arató), он живет в Будапеште и к своей популярности относится спокойно. Тем не менее он с удовольствием ведет странички в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».

Позвать на свидание... Эмму Стоун

  • Джейкоб Стауденмайер (Jacob Staudenmaier) не стал размениваться в поисках пары для выпускного и созвал друзей, чтобы создать пригласительный ролик по мотивам «Ла-Ла Ленд» для Эммы Стоун. Его не остановили ни разница в возрасте, ни звездный статус избранницы.
  • На ролик обратили внимание пользователи, СМИ и... сама актриса. Звезда, конечно, отказала, но зато помогла парню и его спутнице достойно подготовиться к вечеру.

Спеть так, чтобы весь мир оценил

  • Сьюзен Бойл смотрелась на сцене нелепо. Чудаковатая домохозяйка из маленького городка в невзрачном платье поразила весь мир ангельским голосом на конкурсе Britain’s Got Talent. Благодаря вниманию СМИ и интернету видеозапись с ее выступлением моментально сделала Сьюзен популярной.

Взять в руки фен и сделать мир безопаснее

  • Джейн Брукс очень не любит, когда по ее улице носятся лихачи, и однажды вышла к забору... с феном, который очень похож на радар дорожной полиции. Теперь, завидев ее, автомобилисты с опаской сбрасывают скорость.
  • Такой подход к решению проблемы принес вирусную популярность истории Джейн, и теперь она местная знаменитость.

Делать умопомрачительные селфи (и не только)

  • Поработав бизнес-консультантом, Мэтью Карстен понял, что это не для него, и отправился покорять мир. Делая безбашенные селфи с поеданием жареных скорпионов, катанием на серфе и байке, Мэтью стал одним из ярких примеров тревел-блогеров, которые не побоялись сделать шаг к своей мечте, начав новую жизнь.

Не стесняться говорить на равных со взрослыми

  • Современные дети все чаще обращаются к самым известным и могущественным корпорациям. Как итог, чьи-то идеи воплощает в жизнь Tesla, для родителей других Google дает внеочередной отпуск.
  • 7-летняя Хлои Бриджуотер написала письмо «боссу Google», на которое ответил сам генеральный директор компании. Этот смелый поступок оценили пользователи интернета, и Хлоя получила много теплых слов поддержки.

Использовать оригинальный наряд и стать «Королем тусовок»

  • Судя по всему, этот парень, настоящее имя которого нам пока неизвестно, получит титул «Короля вечеринок всех времен и народов». На его фото уже бурно отреагировали на американском reddit и российском pikabu. И дело тут не только в хитрой конструкции на голове, но и в невозмутимом лице героя.

Фото на превью reddit

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