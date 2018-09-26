10 бьюти-привычек, за которые вы будете благодарить себя через 10 лет

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Красота — это не только генетика. То, как мы выглядим, зависит еще и от наших привычек. У каждого они свои: кто-то приучил себя выпивать стакан воды с утра, а кто-то из года в год не пропускает ни один этап своей многоступенчатой системы ухода. Накопительный эффект этих ритуалов красоты даст о себе знать.

AdMe.ru узнал о 10 полезных бьюти-привычках, за которые вы скажете себе спасибо через 10 лет.

1. Держать ноги выше головы

Поднимите ноги на стену, пока разговариваете по телефону или лежите с маской на лице. Эта простая привычка поможет вам избежать варикоза в будущем. В таком положении крови из нижних конечностей не приходится преодолевать силу тяжести, чтобы вернуться наверх. Так вы дадите отдохнуть своим венам, и это положительно скажется на вашем самочувствии.

2. Использовать крем с SPF не только летом

Может прозвучать странно, но наносить солнцезащитный крем на открытые участки кожи в любое время года — действительно очень полезная привычка. Солнечное излучение воздействует на нашу кожу и зимой, и осенью. Как показали исследования, люди, которые пользуются кремом с SPF на протяжении всего года, стареют на 24 % медленнее тех, кто этого не делает. По той же причине рекомендуется носить солнцезащитные очки в ясные зимние и осенние дни.

3. Ухаживать за кожей на шее

Кожа на шее практически такая же тонкая и уязвимая, как на веках. Зачастую именно она выдает первые признаки старения. У любителей читать лежа или спать на высоких подушках так называемые кольца Венеры — морщины на шее — могут появиться еще до 30 лет. Очень важно ежедневно не забывать об увлажнении и питании этой зоны.

4. Носить с собой бутылку воды

О том, как влияет на наш организм потребление суточной нормы воды каждый день, все знают очень хорошо. Но постоянно об этом помнить и ввести питье воды в привычку получается не у всех. Купите красивую многоразовую бутылочку и не выкладывайте ее из сумки. Во-первых, этот модный «аксессуар» спасет экологию от обилия пластика, а во-вторых, послужит вам отличным напоминанием о необходимости утолить жажду.

5. Спать на гладких наволочках

Мало кто просыпается со свежим и сияющим лицом — зачастую эффект после сна противоположный. Ночью лицо трется о подушку, на коже заламываются морщинки, волосы путаются. Однако достаточно заменить свою обычную наволочку на шелковую или атласную, чтобы ваше отражение с утра радовало вас намного больше. Скользкая поверхность максимально сократит трение, лицо и волосы будут выглядеть намного свежее.

6. Не носить тугие резинки для волос

Опытный парикмахер сразу замечает любительниц делать себе тугие конские хвосты. Постоянное ношение резинки истончает волосы в том месте, где она перетягивает хвостик. Это не только выглядит неэстетично, но и повреждает структуру волос, делая их ломкими. Если совсем не носить такую прическу невозможно, то лучше использовать резинки-пружинки.

7. Следовать правилу «2/30»

Это простое правило поможет вам сохранить фигуру без чрезмерных усилий. Люди, которые смотрят телевизор дольше 2 часов (2) в день, чаще склонны употреблять более сладкую и жирную пищу. Ограничьте просмотр любимого сериала до пары эпизодов, а после сделайте несколько упражнений в течение получаса (30). Эта привычка позволит избежать прибавки в весе. А еще наверняка появится уйма времени для новых увлечений.

8. Использовать зубную нить и ополаскиватель для полости рта

В детстве нас учили: зубы нужно чистить 2 раза в день. Но для сохранения здоровья зубов и белоснежной улыбки этого недостаточно. Это все равно что мыть посуду только утром и перед сном. Используйте зубную нить и ополаскиватель каждый раз после еды. Это заметно уменьшит налет, особенно если вы любите чай и кофе, и поможет вам в будущем реже обращаться к стоматологу.

9. Держать смартфон на уровне глаз

Пластические хирурги отмечают, что в последнее десятилетие с проблемой обвисшего подбородка и морщинами на шее стали обращаться женщины намного моложе 40 лет. Положение головы, при котором мы смотрим на смартфон сверху вниз, пагубно воздействует на мышцы и кожу в этой области. Раньше времени появляются характерные круги на шее и второй подбородок. Привычка держать смартфон или книгу на уровне глаз поможет избежать появления морщин раньше времени. А еще лучше периодически устраивать дни без смартфона или хотя бы выключать его за час до сна. Эта привычка поможет вашему организму вырабатывать больше гормона мелатонина, который замедляет старение.

10. Разговаривать по телефону с помощью гарнитуры

Держать смартфон подальше от лица — это лучшее, что вы можете сделать для защиты своей кожи. Исследования показали, что на экране телефона в 18 раз больше бактерий, чем на кнопке слива общественного туалета. Еще одной хорошей привычкой будет протирать экран антибактериальными салфетками каждый день.

Вам тоже захотелось продезинфицировать свой смартфон? Напишите в комментариях, какие привычки помогают вам сохранять красоту и молодость.