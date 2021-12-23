10 брендовых вещиц с секретами, зная которые вы точно не нарветесь на подделку

Любая брендовая вещь стоит приличных денег, и не зря. Производители отвечают соответствующим качеством изделия, предлагая нам натуральную кожу, благородные оттенки и износостойкость. В цену подлинного товара включена не только плата за материал и человеческий труд, но и история самого модного дома, которая всегда заставляет ценить покупку больше. Но иногда, приобретая вещь, сложно сразу определить, оригинал это или подделка, которая расползется по швам через пару месяцев.

Мы в AdMe.ru решили изучить особенности некоторых популярных брендов, зная которые можно безошибочно отделить реплику от подлинника.

Куртка The North Face

Продукция американского бренда The North Face высоко ценится среди любителей активного зимнего отдыха. Изделия этой фирмы имеют большую популярность во всем мире и часто дублируются недобросовестными производителями. Есть ряд отличий, по которым можно вычислить реплику до того, как выложить за нее немалую сумму.

У оригинальных изделий все буквы на эмблеме вышиваются отдельно и между ними не должно быть переходов в виде ниток.

на эмблеме вышиваются отдельно и между ними не должно быть переходов в виде ниток. Вся фурнитура на подлинных моделях имеет высокое качество. На всех замках должны быть указаны буквы YYK, а на брелоках-пуллерах изображена эмблема The North Face в виде трех изогнутых полос.

на подлинных моделях имеет высокое качество. На всех замках должны быть указаны буквы YYK, а на брелоках-пуллерах изображена эмблема The North Face в виде трех изогнутых полос. На внутренней части изделий есть информационные бирки с голограммой, подтверждающей подлинность модели. Если голограмма отсутствует, то с полной уверенностью можно утверждать, что перед вами подделка.

Футболка поло Ralph Lauren

Футболки с эмблемой играющего в поло всадника очень популярны во всех уголках планеты. Они удобны, имеют множество расцветок и отлично сочетаются как с джинсами, так и с шортами. Популярность бренда Ralph Lauren породила великое множество реплик, которые часто оказываются на прилавках магазинов. Чтобы вычислить подделку, достаточно присмотреться к некоторым деталям.

При пошиве оригинальных моделей этого бренда используются только перламутровые пуговицы с 4 отверстиями. Прозрачные пластиковые пуговицы — один из самых очевидных признаков подделки. Способ, которым пришиты пуговицы, тоже имеет значение. У оригинальных футболок стежки выполнены в технике крест-накрест.

с 4 отверстиями. Прозрачные пластиковые пуговицы — один из самых очевидных признаков подделки. Способ, которым пришиты пуговицы, тоже имеет значение. У оригинальных футболок стежки выполнены в технике крест-накрест. Важная деталь изделий Ralph Lauren — вышитая эмблема. На оригинальных вещах вышивка выполнена очень тщательно и можно легко различить даже мелкие детали изображения: клюшку, шлем всадника и поводья лошади. Причем всадник вышивается вторым слоем поверх лошади. В репликах вышивка выполнена более неряшливо и все мелкие детали сливаются воедино.

Сумка Dior Lady D

Изящная сумка не зря носит свое название: первую модель Lady Dior из кожи сделали специально для принцессы Дианы, которая потом носила этот аксессуар почти на всех светских раутах. Таким образом, сумочка стала плотно ассоциироваться с Леди Ди, что и позволило пиар-отделу дома Dior переименовать свой продукт в Lady D. Так и появилась легендарная сумка, которая спустя столько лет все еще остается на волне популярности у модниц. Но у этого явления есть и обратная сторона — производится слишком много подделок.

Оригинальная сумочка изготавливается вручную на итальянских фабриках из 130 кусочков натуральной кожи. Швы специального орнамента каннаж должны быть ровными, аккуратными, а фурнитура , выполненная в серебряном и золотистом оттенках, не должна отливать неестественным желтым цветом. Оттенок должен быть благородным, а не чрезмерно ярким.

специального орнамента каннаж должны быть ровными, аккуратными, а , выполненная в серебряном и золотистом оттенках, не должна отливать неестественным желтым цветом. Оттенок должен быть благородным, а не чрезмерно ярким. У неоригинального продукта ручки всегда шатаются из стороны в сторону, в то время как у бренда они держатся крепко. Хорошую фиксацию обеспечивает крошечный винт, который не позволяет ручкам сумки болтаться как у подделки.

Сумка Yves Saint Laurent

Сумки Yves Saint Laurent прочно вошли в мир моды и стали мечтой тысяч женщин по всему миру. Каждый сезон дизайнеры колдуют над новыми моделями, которые моментально обретают своих поклонниц. Оригинальные изделия бренда отличаются высочайшим качеством, что заметно при сравнении с репликами.

Подлинная сумка прошивается одинарными параллельными строчками. Они должны быть ровными и аккуратными. Если вы увидели двойную строчку или заметили даже небольшую неровность линии стежков, значит, перед вами подделка.

Кожаный держатель у ремешка изделия короче, чем у подделки, — разницу особенно хорошо видно при сравнении.

Сумка Jacquemus

Сумка Le Chiquito завоевала популярность сразу, как только вышла на рынок. Все мы успели заметить, как быстро разлетелся тренд на микросумки, в которые ничего нельзя поместить, однако они отлично смотрятся в роли аксессуара. Милая вещица стала популярна не только среди модниц, но и среди производителей дешевых реплик. Зная характерные детали подлинной сумочки, вы без труда сумеете отличить ее от некачественной реплики.

Самое первое и главное правило при выборе сумки — смотреть на ее кожу . Оригинальная сумка Le Chiquito выполнена из натуральной нежной кожи. Ее поверхность более гладкая и имеет мелкое зерно. В то время как искусственная кожа обычно более грубая и крупнозернистая.

. Оригинальная сумка Le Chiquito выполнена из натуральной нежной кожи. Ее поверхность более гладкая и имеет мелкое зерно. В то время как искусственная кожа обычно более грубая и крупнозернистая. Важное значение в определении подлинности имеет фурнитура . Металлические буквы с именем бренда должны быть аккуратными, крупными и достаточно объемными. У реплик они, как правило, более плоские и уступают по качеству исполнения.

. Металлические буквы с именем бренда должны быть аккуратными, крупными и достаточно объемными. У реплик они, как правило, более плоские и уступают по качеству исполнения. Еще один способ удостовериться в аутентичности сумки — это проверка сшивания. Стежки должны быть одинаковыми по длине, а швы — строго симметричными. Для скрепления всех деталей оригинального изделия используются толстые и крепкие нити, которые обеспечивают надежную и долговечную фиксацию.

Футболка Tommy Hilfiger

Этот бренд любят многие за качественную одежду и сравнительно доступные цены. Вещи Tommy Hilfiger можно найти на многих крупных сайтах, но даже это не гарантирует, что за большие деньги у вас в руках не окажется подделка.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это швы . Они должны быть ровными и аккуратными. Торчащие нити и кривые стежки — верные признаки подделки.

. Они должны быть ровными и аккуратными. Торчащие нити и кривые стежки — верные признаки подделки. Вышитый логотип . Важную роль в нем играет комбинация цветов: сверху и снизу он синий, а посередине бело-красный. Бывает, что производители реплики путают расположение цветов. Края вышивки не должны иметь искривлений и дефектов.

. Важную роль в нем играет комбинация цветов: сверху и снизу он синий, а посередине бело-красный. Бывает, что производители реплики путают расположение цветов. Края вышивки не должны иметь искривлений и дефектов. Верхняя бирка. На оригинальном изделии бирка в 90 % случаев в виде треугольника, кроме отдельных коллекций. Сам треугольник имеет острый угол и четкие границы, а вот в репликах эта деталь часто выглядит неаккуратно.



Кошелек Guess

Guess любят многие наши соотечественницы именно за качество и лаконичность. Каждая новая коллекция может предоставить большой выбор сумок и кошельков, что, конечно, позволяет недобросовестным производителям других товаров создавать подделки.

Вся металлическая фурнитура должна иметь отличное качество без дефектов и заусенцев. Это касается логотипа, замков и элементов крепления ремешка.

должна иметь отличное качество без дефектов и заусенцев. Это касается логотипа, замков и элементов крепления ремешка. Для сшивания оригинальных сумок и кошельков используется плотная и толстая нить , которая надежно скрепляет края изделия и мелкие детали. Швы должны быть ровными и аккуратными, без торчащих ниток и кривых стежков.

, которая надежно скрепляет края изделия и мелкие детали. Швы должны быть ровными и аккуратными, без торчащих ниток и кривых стежков. Внутри аутентичного кошелька должен находиться ярлык с информацией о товаре и способе ухода за ним. Но самое важное — это серийный номер изделия, который располагается на задней поверхности ярлыка. По нему можно убедиться в подлинности покупки. У реплик такого кода быть попросту не может.

Кроссовки Nike Air

Удобные, практичные и долговечные. Вот 3 причины популярности этой модели среди покупателей самых разных возрастов. Неброский дизайн и аккуратное исполнение сделали эти кроссовки подходящими почти к любому повседневному образу. Чтобы эта пара обуви стала любимой, а не принесла горькое разочарование, нужно научиться отличать оригинальные Nike Air от реплики.

Первыми в глаза бросаются небольшие металлические пластины на шнурках. Они должны быть матовыми с четкой надписью AF1. У подделок пластина и надпись на ней обычно выполнены более грубо.

на шнурках. Они должны быть матовыми с четкой надписью AF1. У подделок пластина и надпись на ней обычно выполнены более грубо. Стельки . В подделке они сделаны из дешевого полиуретана, в то время как в оригинальных кроссовках стельки изготовлены из более дорогого материала.

. В подделке они сделаны из дешевого полиуретана, в то время как в оригинальных кроссовках стельки изготовлены из более дорогого материала. Бирка должна содержать заводской артикул, страну производства и размер. В оригинальной продукции все эти данные совпадают с информацией на ярлыке самой обуви.

должна содержать заводской артикул, страну производства и размер. В оригинальной продукции все эти данные совпадают с информацией на ярлыке самой обуви. Язычок оригинального изделия довольно массивный и крупный, а у подделок он зачастую маленький.

Ботинки Dr. Martens Jadon

Эти массивные и брутальные ботинки обрели большую популярность еще в 40-х годах прошлого века. Что примечательно, первыми удобство этой обуви оценили женщины старше 40 лет. Сейчас же в мартинсах можно увидеть представителей обоих полов и самых разных возрастов. Если вы задумались над покупкой этой обуви, то рекомендуем взять на вооружение несколько советов, чтобы не нарваться на подделку.

Качество кожи в оригинале гораздо лучше, что буквально бросается в глаза. Никаких заломов, морщинок, только двойные швы, твердая нить и аккуратные стежки. Подделка таким безупречным исполнением похвастаться не может.

в оригинале гораздо лучше, что буквально бросается в глаза. Никаких заломов, морщинок, только двойные швы, твердая нить и аккуратные стежки. Подделка таким безупречным исполнением похвастаться не может. Язычок на задней поверхности в оригинальной обуви содержит свой индивидуальный шрифт, в подделанной паре шрифты будут отличаться.

на задней поверхности в оригинальной обуви содержит свой индивидуальный шрифт, в подделанной паре шрифты будут отличаться. Внутри настоящей пары обуви имеется еще одна бирка, выведенная на переднем язычке, на которой содержится информация о товаре.

Сумка Hermès Mini Kelly

История одной из самых желанных сумочек на свете тоже связана с принцессой, на этот раз Монако, Грейс Келли. Простой, но в то же время стильный дизайн модели покорил сердце не одной дамы. Если вы решили побаловать себя подарком в виде этой сумки, то обратите внимание на пару важных деталей, которые есть только у оригинальных изделий.

Уникальный наклон шва. В оригинальной сумке есть секретный шов по технологии «елочкой», который никакому другому производителю узнать или повторить не под силу.

шва. В оригинальной сумке есть секретный шов по технологии «елочкой», который никакому другому производителю узнать или повторить не под силу. Логотип наносится на оригинальное изделие специальной фольгой под цвет фурнитуры и имеет аккуратный шрифт. Буквы обязательно должны иметь одинаковую толщину и ровные края.