10 брендовых вещей, подделки которых можно распознать в два счета. Но как это сделать, знают немногие

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Чтобы заполучить хорошую прибыль и внимание покупателя, производители масс-маркета не перестают выпускать на рынок подделки популярных брендов. И если раньше контрафакт можно было выявить с первого взгляда, то сейчас некоторые реплики становятся настолько качественными, что отличить их от оригинала практически невозможно.

AdMe.ru подготовил небольшую шпаргалку для тех, кто любит брендовые вещи и хочет быть уверен в их качестве.

1. Ботинки Timberland

Подошва карамельного оттенка , при близком рассмотрении кажется слегка прозрачной. На ней отпечатаны логотип компании и наименование бренда, стыки каблука и подошвы практически незаметны и выглядят как одна ровная линия.

, при близком рассмотрении кажется слегка прозрачной. На ней отпечатаны логотип компании и наименование бренда, стыки каблука и подошвы практически незаметны и выглядят как одна ровная линия. Логотип располагается снаружи на нижней части ботинка над каблуком. Его отпечаток ровный и четкий, расположенный строго вертикально.

Его отпечаток ровный и четкий, расположенный строго вертикально. Люверсы на ботинках — ровные шестигранники , которые снаружи аккуратно закруглены. На мужских моделях их 7, на женских — 6.

, которые снаружи аккуратно закруглены. На мужских моделях их 7, на женских — 6. Все швы на ботинках выполнены белыми нитками. Если рядом идут несколько швов, то строго параллельно друг другу.

2. Браслет Pandora

Цвет оригинального серебряного браслета приглушенный , а не светлый и не блестящий: во время изготовления изделий Pandora применяется техника чернения, которая придает им неповторимый оттенок.

, а не светлый и не блестящий: во время изготовления изделий Pandora применяется техника чернения, которая придает им неповторимый оттенок. Новый оригинальный браслет идеально держит форму и практически не сгибается, на нем видны четкие грани плетения.

и практически не сгибается, на нем видны четкие грани плетения. У настоящих браслетов Pandora размер застежки сопоставим с размерами шармов . На лицевой стороне застежки есть гравировка бренда — слово Pandora с короной над буквой «о».

. На лицевой стороне застежки есть гравировка бренда — слово Pandora с короной над буквой «о». Внутри замка находится фирменное крепление — клевер , которое выглядит как маленький шурупчик с четырьмя головками и служит для надежности фиксации браслета. Также на замке обязательно есть клеймо пробирной палаты, а внутри его — заводской штамп.

, которое выглядит как маленький шурупчик с четырьмя головками и служит для надежности фиксации браслета. Также на замке обязательно есть клеймо пробирной палаты, а внутри его — заводской штамп. На шармах и мурано Pandora есть надпись с наименованием бренда и обозначением металла, из которого изготовлены изделия. Мурано не имеют внутри сколов, трещин и пузырьков воздуха.

3. Джинсы Levi’s

Джинсовая ткань оригинальных Levi’s имеет ярко выраженный диагональный рисунок , одинаковый на лицевой и изнаночной сторонах.

, одинаковый на лицевой и изнаночной сторонах. На задних карманах оригинальных джинсов есть рисунок из 2 строчек, который напоминает клюв орла.

из 2 строчек, который напоминает клюв орла. Все джинсы Levi’s имеют прямоугольную нашивку (патч) из кожзаменителя или спрессованного картона на поясе, над правым задним карманом. На этикетке расположены логотип, слоганы, размер и номер модели, а также рисунок погонщиков с лошадьми, которые пытаются разорвать джинсы.

из кожзаменителя или спрессованного картона на поясе, над правым задним карманом. На этикетке расположены логотип, слоганы, размер и номер модели, а также рисунок погонщиков с лошадьми, которые пытаются разорвать джинсы. Маленький флажок (таб) , вшитый в правый задний карман, может быть красного или другого цвета (в зависимости от серии). На нем расположена надпись Levi’s и иногда буква R, обведенная в кружок.

, вшитый в правый задний карман, может быть красного или другого цвета (в зависимости от серии). На нем расположена надпись Levi’s и иногда буква R, обведенная в кружок. Пуговицы-болты на лицевой стороне имеют маркировку Levi Strauss, а на обратной — номер модели. Заклепки также содержат наименование бренда на лицевой стороне и номер модели — на обратной.

4. Футболка-поло Lacoste

Крокодильчик Lacoste всегда исполнен с четко различимыми деталями. У него можно рассмотреть глаза, зубы, лапы, красную пасть. Тело крокодила ярко-зеленое, хвост идет параллельно спине.

У него можно рассмотреть глаза, зубы, лапы, красную пасть. Тело крокодила ярко-зеленое, хвост идет параллельно спине. У основания воротника поло располагается нашивка белого цвета с логотипом и красной цифрой, обозначающей размер. На мужских моделях это одна цифра, на женских — две.

и красной цифрой, обозначающей размер. На мужских моделях это одна цифра, на женских — две. Подделку поло Lacoste может выдать одна крохотная деталь — пуговицы. Для оригинальной одежды Lacoste используются перламутровые пуговицы с двумя дырками без каких-либо надписей. Производители реплик часто об этом забывают и используют пуговицы с четырьмя дырками.

без каких-либо надписей. Производители реплик часто об этом забывают и используют пуговицы с четырьмя дырками. В мужских моделях внизу по бокам футболки есть небольшие разрезы примерно 1,5 см глубиной. В женских вариантах никаких разрезов производителем не предусмотрено.

5. Часы Guess

Ремешки для часов Guess производятся из металла, силикона или натуральной кожи. Плохой запах изделия, неравномерная окраска, трещины, царапины и потертости на ремешке — признак подделки.

Плохой запах изделия, неравномерная окраска, трещины, царапины и потертости на ремешке — признак подделки. На задней крышке должна содержаться основная информация о часах: логотип с наименованием бренда, материал корпуса часов (обычно это сталь), данные о часовом механизме с гравировкой Japan Movt (т. к. Guess используют только японские механизмы высокого качества).

6. Кроссовки New Balance

Кроссовки New Balance содержат фирменные знаки на заднике, язычке, боковой части кроссовки и боковой части подошвы, на самой подошве и стельках. Логотип в виде буквы N с боку кроссовки выполнен в виде нашивки.

на заднике, язычке, боковой части кроссовки и боковой части подошвы, на самой подошве и стельках. Логотип в виде буквы N с боку кроссовки выполнен в виде нашивки. Оригинальные кроссовки имеют мягкую подошву из вспененного материала, она легко прижимается и быстро возвращается в прежнее состояние. Протекторная часть сделана из резины. На стельках настоящих кроссовок New Balance есть перфорация, нанесены логотип, размер и информация о модели.

7. Сумка Michael Kors

Для своих сумок бренд использует ярлычки-ценники только кремового цвета , которые содержат основную информацию о товаре: артикул, оттенок, материал, параметры, стоимость в долларах и специальный штрих-код.

, которые содержат основную информацию о товаре: артикул, оттенок, материал, параметры, стоимость в долларах и специальный штрих-код. На всей фурнитуре оригинальных сумок есть гравировка с наименованием бренда . Она нанесена на магнитные клипсы, кольца ручек, застежки, карабины и крепления.

. Она нанесена на магнитные клипсы, кольца ручек, застежки, карабины и крепления. Фирменные сумки сделаны из плотного материала, который не деформируется даже во время пересылки, когда сумка находится в упаковке.

8. Худи Supreme

На горловине толстовок и худи есть два ярлыка темно-красного цвета. На первом, более крупном, написано название бренда с буквой R в кружке, на втором обозначена страна-производитель — Канада. На внутреннем ярлычке, где расположена инструкция по уходу, должна быть рекомендация не гладить изделие. Часто производители реплик это упускают.

На первом, более крупном, написано название бренда с буквой R в кружке, на втором обозначена страна-производитель — Канада. На внутреннем ярлычке, где расположена инструкция по уходу, должна быть рекомендация не гладить изделие. Часто производители реплик это упускают. На толстовках с вышитым логотипом расположение букв на красной подолжке должно быть равномерным , расстояние между ними — достаточным. Если вывернуть наизнанку оригинальную толстовку, то с обратной стороны логотипа можно увидеть тонкую сетку из белых нитей.

, расстояние между ними — достаточным. Если вывернуть наизнанку оригинальную толстовку, то с обратной стороны логотипа можно увидеть тонкую сетку из белых нитей. Supreme пришивает к капюшонам своих толстовок только плоские шнурки, которые аккуратно бывают завязаны на концах. Круглые шнурки, которые опалены на концах, или шнурки с наконечниками — признак подделки.

9. Шарф Burberry

Оригинальный шарф всегда имеет четкие линии, плотную текстуру.

Нитки бахромы на брендовом шарфе крепко скручены и разделены между собой, не распутываются при прикосновении.

и разделены между собой, не распутываются при прикосновении. Наименование бренда на прикрепленном к изделию ярлычке должно быть написано заглавными буквами. Также ярлычок должен содержать информацию о стране-производителе и составе шарфа.

10. Очки Ray Ban

Аутентичные очки Ray Ban производятся без стыков на оправе и изготавливаются из цельного пластика. Стыки на оправе из металла выглядят аккуратно и почти незаметно.

и изготавливаются из цельного пластика. Стыки на оправе из металла выглядят аккуратно и почти незаметно. Чаще всего для изготовления линз используется настоящее стекло , модели, в которых используются пластиковые линзы, можно уточнить на официальном сайте производителя.

, модели, в которых используются пластиковые линзы, можно уточнить на официальном сайте производителя. В правом верхнем углу правой линзы располагается надпись-логотип Ray Ban , она выгравирована на поверхности линзы, поэтому ее невозможно стереть.

, она выгравирована на поверхности линзы, поэтому ее невозможно стереть. На внешней стороне дужек также должна находиться надпись, обозначающая производителя. Также на левой дужке обычно располагается серийный номер изделия, а на правой — обозначение страны-изготовителя.