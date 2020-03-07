10 брендовых вещей, подделки которых можно распознать в два счета. Но как это сделать, знают немногие
Чтобы заполучить хорошую прибыль и внимание покупателя, производители масс-маркета не перестают выпускать на рынок подделки популярных брендов. И если раньше контрафакт можно было выявить с первого взгляда, то сейчас некоторые реплики становятся настолько качественными, что отличить их от оригинала практически невозможно.
AdMe.ru подготовил небольшую шпаргалку для тех, кто любит брендовые вещи и хочет быть уверен в их качестве.
1. Ботинки Timberland
- Подошва карамельного оттенка, при близком рассмотрении кажется слегка прозрачной. На ней отпечатаны логотип компании и наименование бренда, стыки каблука и подошвы практически незаметны и выглядят как одна ровная линия.
- Логотип располагается снаружи на нижней части ботинка над каблуком. Его отпечаток ровный и четкий, расположенный строго вертикально.
- Люверсы на ботинках — ровные шестигранники, которые снаружи аккуратно закруглены. На мужских моделях их 7, на женских — 6.
- Все швы на ботинках выполнены белыми нитками. Если рядом идут несколько швов, то строго параллельно друг другу.
2. Браслет Pandora
- Цвет оригинального серебряного браслета приглушенный, а не светлый и не блестящий: во время изготовления изделий Pandora применяется техника чернения, которая придает им неповторимый оттенок.
- Новый оригинальный браслет идеально держит форму и практически не сгибается, на нем видны четкие грани плетения.
- У настоящих браслетов Pandora размер застежки сопоставим с размерами шармов. На лицевой стороне застежки есть гравировка бренда — слово Pandora с короной над буквой «о».
- Внутри замка находится фирменное крепление — клевер, которое выглядит как маленький шурупчик с четырьмя головками и служит для надежности фиксации браслета. Также на замке обязательно есть клеймо пробирной палаты, а внутри его — заводской штамп.
- На шармах и мурано Pandora есть надпись с наименованием бренда и обозначением металла, из которого изготовлены изделия. Мурано не имеют внутри сколов, трещин и пузырьков воздуха.
3. Джинсы Levi’s
- Джинсовая ткань оригинальных Levi’s имеет ярко выраженный диагональный рисунок, одинаковый на лицевой и изнаночной сторонах.
- На задних карманах оригинальных джинсов есть рисунок из 2 строчек, который напоминает клюв орла.
- Все джинсы Levi’s имеют прямоугольную нашивку (патч) из кожзаменителя или спрессованного картона на поясе, над правым задним карманом. На этикетке расположены логотип, слоганы, размер и номер модели, а также рисунок погонщиков с лошадьми, которые пытаются разорвать джинсы.
- Маленький флажок (таб), вшитый в правый задний карман, может быть красного или другого цвета (в зависимости от серии). На нем расположена надпись Levi’s и иногда буква R, обведенная в кружок.
- Пуговицы-болты на лицевой стороне имеют маркировку Levi Strauss, а на обратной — номер модели. Заклепки также содержат наименование бренда на лицевой стороне и номер модели — на обратной.
4. Футболка-поло Lacoste
- Крокодильчик Lacoste всегда исполнен с четко различимыми деталями. У него можно рассмотреть глаза, зубы, лапы, красную пасть. Тело крокодила ярко-зеленое, хвост идет параллельно спине.
- У основания воротника поло располагается нашивка белого цвета с логотипом и красной цифрой, обозначающей размер. На мужских моделях это одна цифра, на женских — две.
- Подделку поло Lacoste может выдать одна крохотная деталь — пуговицы. Для оригинальной одежды Lacoste используются перламутровые пуговицы с двумя дырками без каких-либо надписей. Производители реплик часто об этом забывают и используют пуговицы с четырьмя дырками.
- В мужских моделях внизу по бокам футболки есть небольшие разрезы примерно 1,5 см глубиной. В женских вариантах никаких разрезов производителем не предусмотрено.
5. Часы Guess
- Ремешки для часов Guess производятся из металла, силикона или натуральной кожи. Плохой запах изделия, неравномерная окраска, трещины, царапины и потертости на ремешке — признак подделки.
- На задней крышке должна содержаться основная информация о часах: логотип с наименованием бренда, материал корпуса часов (обычно это сталь), данные о часовом механизме с гравировкой Japan Movt (т. к. Guess используют только японские механизмы высокого качества).
6. Кроссовки New Balance
- Кроссовки New Balance содержат фирменные знаки на заднике, язычке, боковой части кроссовки и боковой части подошвы, на самой подошве и стельках. Логотип в виде буквы N с боку кроссовки выполнен в виде нашивки.
- Оригинальные кроссовки имеют мягкую подошву из вспененного материала, она легко прижимается и быстро возвращается в прежнее состояние. Протекторная часть сделана из резины. На стельках настоящих кроссовок New Balance есть перфорация, нанесены логотип, размер и информация о модели.
7. Сумка Michael Kors
- Для своих сумок бренд использует ярлычки-ценники только кремового цвета, которые содержат основную информацию о товаре: артикул, оттенок, материал, параметры, стоимость в долларах и специальный штрих-код.
- На всей фурнитуре оригинальных сумок есть гравировка с наименованием бренда. Она нанесена на магнитные клипсы, кольца ручек, застежки, карабины и крепления.
- Фирменные сумки сделаны из плотного материала, который не деформируется даже во время пересылки, когда сумка находится в упаковке.
8. Худи Supreme
- На горловине толстовок и худи есть два ярлыка темно-красного цвета. На первом, более крупном, написано название бренда с буквой R в кружке, на втором обозначена страна-производитель — Канада. На внутреннем ярлычке, где расположена инструкция по уходу, должна быть рекомендация не гладить изделие. Часто производители реплик это упускают.
- На толстовках с вышитым логотипом расположение букв на красной подолжке должно быть равномерным, расстояние между ними — достаточным. Если вывернуть наизнанку оригинальную толстовку, то с обратной стороны логотипа можно увидеть тонкую сетку из белых нитей.
- Supreme пришивает к капюшонам своих толстовок только плоские шнурки, которые аккуратно бывают завязаны на концах. Круглые шнурки, которые опалены на концах, или шнурки с наконечниками — признак подделки.
9. Шарф Burberry
- Оригинальный шарф всегда имеет четкие линии, плотную текстуру.
- Нитки бахромы на брендовом шарфе крепко скручены и разделены между собой, не распутываются при прикосновении.
- Наименование бренда на прикрепленном к изделию ярлычке должно быть написано заглавными буквами. Также ярлычок должен содержать информацию о стране-производителе и составе шарфа.
10. Очки Ray Ban
- Аутентичные очки Ray Ban производятся без стыков на оправе и изготавливаются из цельного пластика. Стыки на оправе из металла выглядят аккуратно и почти незаметно.
- Чаще всего для изготовления линз используется настоящее стекло, модели, в которых используются пластиковые линзы, можно уточнить на официальном сайте производителя.
- В правом верхнем углу правой линзы располагается надпись-логотип Ray Ban, она выгравирована на поверхности линзы, поэтому ее невозможно стереть.
- На внешней стороне дужек также должна находиться надпись, обозначающая производителя. Также на левой дужке обычно располагается серийный номер изделия, а на правой — обозначение страны-изготовителя.
Покупаете ли вы брендовые вещи или предпочитаете им более бюджетные аналоги? Что для вас приоритетнее: цена или качество?
Фото на превью DhGate / reddit, lacoste / instagram