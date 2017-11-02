10 безотказных трюков, которые сделают вас стройнее за 2 минуты

Не всегда нам удается поддерживать себя в идеальной форме. Но у всех время от времени возникают ситуации, когда срочно нужно выглядеть на пять с плюсом.

Специально для таких случаев AdMe.ru подобрал самые эффективные уловки, которые помогут вам быть на высоте в нужный момент.

Грамотно подбирайте обувь

Чтобы сделать ноги длиннее, а фигуру стройнее, стоит подбирать туфли светлых, песочных или бежевых, оттенков — под цвет вашей кожи. Либо подбирайте туфли в тон колготкам или брюкам. Благодаря этой хитрости обувь будет естественным образом продолжать линию ног, и это прибавит вам пару сантиметров роста.

Также лучше отдавать предпочтение туфлям без застежек на лодыжке, так как такие ремешки визуально перерезают линию ног и они выглядят короче, чем есть на самом деле.

Избавьтесь от вещей большего или меньшего размеров

Не покупайте одежду большего или меньшего размеров. Это лишь подчеркнет недостатки фигуры и добавит пару лишних килограммов. Одежда должна сидеть по размеру, подчеркивать достоинства и скрывать недостатки.

Всегда держите спину ровно

С прямой осанкой любая девушка выглядит красивее, да и талия становится намного тоньше. Привычка сутулиться забирает несколько сантиметров роста, кроме того, приводит к проблемам со здоровьем. Чтобы избежать этого, при ходьбе спину держите прямо, колени расслабленными, а ягодицы сжатыми. Представьте, что от макушки идет нить, которая тянет вас вверх.

Освойте технику контурного макияжа

Контурирование позволяет сузить лицо и даже убрать второй подбородок. Для этого достаточно научиться правильно чередовать темные и светлые оттенки тональных средств. Основное правило: все, что нужно спрятать, затемняем, остальное высветляем.

Также весьма важно помнить порядок нанесения: сначала используйте хайлайтер, а после наносите темный скульптор. И, конечно же, не должны быть заметны грани нанесения косметики. С осторожностью относитесь к яркому макияжу. Например, красная помада очень подчеркивает нечеткую линию подбородка.

Цвет кожи сделайте на тон темнее

Чем более загоревшим выглядит тело, тем менее заметны лишние килограммы и целлюлит. Прекрасной заменой загару будет бронзатор или средство для автозагара. Для этого стоит лишь соблюдать несколько простых правил:

  • Для начала кожу нужно очистить — для этого прекрасно подойдет скраб. Затем увлажните кожу специальным кремом.
  • Если у вас сухая кожа, вместо скраба используйте мягкую мочалку. Несколько раз хорошо увлажните кожу. Особое внимание уделите коленям и локтям.

Выбирайте правильные ткани

Не покупайте одежду из жестких тканей и ту, которая слишком обтягивает фигуру. Стоит отказаться от квадратных силуэтов и угловатых линий в одежде. Они только подчеркнут и привлекут внимание к проблемным зонам. Выбирайте одежду из мягких тканей «спадающей» фактуры — она сделает фигуру женственной и скроет все лишнее.

К выбору аксессуаров подходите правильно

Плотно завязанные шарфы или платки на шее, вырез «лодочка», воротники-стойки и водолазки утяжеляют фигуру. Вместо этого можно перекинуть платок через шею так, чтобы он спускался вниз двумя длинными концами, которые можно переплести между собой, заправить под ремешок или завязать в нетугой узел. Предпочтение стоит отдать округлым и V-образным воротникам, а застежки в зоне шеи держите расстегнутыми на 2–3 пуговки.

Также подойдут длинные, не слишком объемные бусы, компактные серьги-пусеты — они зрительно удлинят шею и выигрышно подчеркнут декольте.

Не привлекайте внимания к проблемным зонам

Порой девушки, стараясь скрыть проблемную область, всячески драпируют ее, прикрывают вышивками и прочими украшениями. Но вместо желаемого получают обратный эффект — добавляют объема этой зоне и приковывают к ней внимание. Например, если вас не устраивают бедра, не стоит выбирать джинсы с объемными карманами или вышивкой. Чем меньше акцентов будет на проблемной зоне, тем лучше.

Проконсультируйтесь с парикмахером

Объемные прически и начесы, слишком гладко уложенные волосы лишь внесут дисбаланс в образ. Отдайте предпочтение стрижкам средней длины, каре, укладкам от лица. Короткие стрижки хороши в случае, когда закрыт затылок и удлинены пряди возле ушей. Также не стоит делать слишком креативные стрижки и прически.

Длинные прямые волосы полным девушкам не особо подходят. Они акцентируют внимание на проблемных участках фигуры. Если расстаться с длинными волосами выше ваших сил, то постарайтесь сделать так, чтобы основной объем прически приходился на область выше плеч, а кончики можно отфилировать.

Носите корректирующее белье

Корректирующее белье помогает выглядеть более подтянутой, с ним любая женщина получит больший простор в выборе наряда. Кроме того, оно подходит женщинам не только с явно лишним весом, но и тем, кто мечтает скрыть целлюлит и складочки в зоне живота или бедер. Злоупотреблять им не стоит, но как экстренная мера для особых случаев вполне подходящий вариант.

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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