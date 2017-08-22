15 хитростей, которые пригодятся любому автомобилисту
Автолюбители — народ гордый: своих «ласточек» они оберегают и любят всем сердцем, и лезть с ценными советами к ним стоит осторожнее. Но мы в AdMe.ru решили, что несколько этих полезных советов придутся как раз к месту и новичкам, и бывалым водителям — ведь предупрежден, а значит и вооружен.
- В жаркую погоду постарайтесь не кататься с малым количеством топлива. Это может привести к выходу из строя бензонасоса.
- Помимо аптечки и огнетушителя в машине желательно иметь и некоторые другие полезные мелочи. Купите строительные перчатки, канистру, упаковку предохранителей, фонарик, набор гаечных ключей и отвертки. Поверьте, хотя бы один раз, но они вам пригодятся.
- Если на стекле автомобиля появилась трещина, зафиксируйте ее прозрачным лаком для ногтей. Это позволит остановить трещину и спокойно добраться до сервиса.
- Если у вас прокололось колесо, а запасного не оказалось, но есть автомобильный насос (не электрический), то вам поможет следующий трюк. Раскрутите насос, залейте в него около 1 литра воды, закрутите и потихоньку закачайте в колесо (без золотника). Далее вкрутите золотник и накачайте колесо воздухом. При движении вода обволакивает внутреннюю поверхность шины и не дает выходить воздуху.
- Едете на незнакомой машине и необходимо заправиться, но вы не знаете, с какой стороны находится бензобак? На многих автомобилях возле значка бензобака есть стрелочка — она вам и подскажет, где расположена заливная горловина.
- Если в салоне автомобиля запотели окна, не старайтесь протереть их тряпкой. Лучше включите кондиционер на пару минут — и воздух в автомобиле подсушится, а окна высохнут.
- Чтобы бесследно удалить наклейку со стекла, просто поместите на нее теплое влажное полотенце на 10 минут. После этой процедуры наклейка легко удалится.
- Если при заезде в гараж вы каждый раз опасаетесь не рассчитать и поцарапать передний бампер о стену, то попробуйте подвесить к потолку на нужном уровне обычный теннисный мяч. Лeгкий удар мяча о стекло даст понять, когда пора нажимать на тормоз.
- Вернуть блеск потускневшим пластиковым фарам поможет обычная зубная паста. Для чистки фар, номерных знаков и всего автомобиля в целом не используйте сухую тряпку — велик риск получить царапины. По этой же причине автомобиль лучше мыть бесконтактно — на мойке или купив специальное устройство.
- В летнюю жару заливайте в бачок омывателя дистиллированную воду или специальную жидкость. А вот водопроводная вода оставит только некрасивые известковые следы на лакокрасочном покрытии.
- Не всем нравятся ароматизаторы для автомобиля — можно купить ароматическую свечу с приятным запахом и поместить ее в стеклянную баночку. Особенно актуально летом: в теплую погоду свеча немного подтает и распространит аромат.
- Несколько хитростей по экономному расходу топлива: во-первых, не забывайте о том, что плавный старт и плавное торможение экономят бензин. Также освободите автомобиль от лишнего хлама — каждые дополнительные 45 кг веса увеличивают расход топлива на 2%.
На что расходуется топливо:
- Не стоит накрывать автомобиль брезентом. Так делают некоторые водители, стремясь защитить машину от палящего солнца, дождя или снега. Брезент создаст для кузова эффект паровой бани, отдавая лакокрасочному покрытию все химические вещества и влагу, которые он впитал. Краска от этого повреждается и может начать отслаиваться. Кроме того, зимой тент может примерзнуть, и в результате регулярного отрывания его от кузова, краска в местах примерзания брезента будет испорчена.
- Если вы водитель большой грузовой машины, то наклейте предупреждающие надписи о слепой зоне. Если у вас легковой автомобиль, то не забывайте, что водитель большой машины может вас не заметить, даже если вы едете совсем рядом. Иногда это может спасти жизнь.