15 хитростей, которые пригодятся любому автомобилисту

15 хитростей, которые пригодятся любому автомобилисту

Автолюбители — народ гордый: своих «ласточек» они оберегают и любят всем сердцем, и лезть с ценными советами к ним стоит осторожнее. Но мы в AdMe.ru решили, что несколько этих полезных советов придутся как раз к месту и новичкам, и бывалым водителям — ведь предупрежден, а значит и вооружен.

  • В жаркую погоду постарайтесь не кататься с малым количеством топлива. Это может привести к выходу из строя бензонасоса.
  • Помимо аптечки и огнетушителя в машине желательно иметь и некоторые другие полезные мелочи. Купите строительные перчатки, канистру, упаковку предохранителей, фонарик, набор гаечных ключей и отвертки. Поверьте, хотя бы один раз, но они вам пригодятся.
  • Если на стекле автомобиля появилась трещина, зафиксируйте ее прозрачным лаком для ногтей. Это позволит остановить трещину и спокойно добраться до сервиса.
  • Если у вас прокололось колесо, а запасного не оказалось, но есть автомобильный насос (не электрический), то вам поможет следующий трюк. Раскрутите насос, залейте в него около 1 литра воды, закрутите и потихоньку закачайте в колесо (без золотника). Далее вкрутите золотник и накачайте колесо воздухом. При движении вода обволакивает внутреннюю поверхность шины и не дает выходить воздуху.
  • Едете на незнакомой машине и необходимо заправиться, но вы не знаете, с какой стороны находится бензобак? На многих автомобилях возле значка бензобака есть стрелочка — она вам и подскажет, где расположена заливная горловина.
  • Если в салоне автомобиля запотели окна, не старайтесь протереть их тряпкой. Лучше включите кондиционер на пару минут — и воздух в автомобиле подсушится, а окна высохнут.
  • Чтобы бесследно удалить наклейку со стекла, просто поместите на нее теплое влажное полотенце на 10 минут. После этой процедуры наклейка легко удалится.
  • Если при заезде в гараж вы каждый раз опасаетесь не рассчитать и поцарапать передний бампер о стену, то попробуйте подвесить к потолку на нужном уровне обычный теннисный мяч. Лeгкий удар мяча о стекло даст понять, когда пора нажимать на тормоз.
  • Вернуть блеск потускневшим пластиковым фарам поможет обычная зубная паста. Для чистки фар, номерных знаков и всего автомобиля в целом не используйте сухую тряпку — велик риск получить царапины. По этой же причине автомобиль лучше мыть бесконтактно — на мойке или купив специальное устройство.
  • В летнюю жару заливайте в бачок омывателя дистиллированную воду или специальную жидкость. А вот водопроводная вода оставит только некрасивые известковые следы на лакокрасочном покрытии.
  • Не всем нравятся ароматизаторы для автомобиля — можно купить ароматическую свечу с приятным запахом и поместить ее в стеклянную баночку. Особенно актуально летом: в теплую погоду свеча немного подтает и распространит аромат.
  • Несколько хитростей по экономному расходу топлива: во-первых, не забывайте о том, что плавный старт и плавное торможение экономят бензин. Также освободите автомобиль от лишнего хлама — каждые дополнительные 45 кг веса увеличивают расход топлива на 2%.

На что расходуется топливо:

60% — езда15% — включенный на полную мощность кондиционер12% — непрогретый двигатель5% — езда при включенных фарах4% — открытые стекла при скорости свыше 50 км/ч4% — пониженное давление в шинах и широкие диски
  • Не стоит накрывать автомобиль брезентом. Так делают некоторые водители, стремясь защитить машину от палящего солнца, дождя или снега. Брезент создаст для кузова эффект паровой бани, отдавая лакокрасочному покрытию все химические вещества и влагу, которые он впитал. Краска от этого повреждается и может начать отслаиваться. Кроме того, зимой тент может примерзнуть, и в результате регулярного отрывания его от кузова, краска в местах примерзания брезента будет испорчена.
  • Если вы водитель большой грузовой машины, то наклейте предупреждающие надписи о слепой зоне. Если у вас легковой автомобиль, то не забывайте, что водитель большой машины может вас не заметить, даже если вы едете совсем рядом. Иногда это может спасти жизнь.

Фото на превью twitter
По материалам pikabu, diply

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