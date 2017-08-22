15 хитростей, которые пригодятся любому автомобилисту

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Автолюбители — народ гордый: своих «ласточек» они оберегают и любят всем сердцем, и лезть с ценными советами к ним стоит осторожнее. Но мы в AdMe.ru решили, что несколько этих полезных советов придутся как раз к месту и новичкам, и бывалым водителям — ведь предупрежден, а значит и вооружен.