1 простая загадка для школьников, которую придется решать всей семьей

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Как вы считаете, у вас хорошо развито логическое мышление? AdMe.ru приготовил для вас одну загадку, решить которую можно исключительно с помощью логики и никак иначе.

Однажды миссис Смит, мама Питера, Пола и Патрика, услышала в гостиной звук разбившегося стекла. Забежав в комнату, она увидела, что ее любимая ваза превратилась во множество осколков, посреди которых лежал футбольный мяч. Она спросила сыновей, что случилось, и каждый из них рассказал свою версию событий.

Питер

Питер сказал маме, что Пол не бил по мячу. Кроме того, он точно знает, что это сделал Патрик.

Пол

Пол сказал, что Патрик не виноват. И добавил, что он сам еще не сделал домашнее задание.

Патрик

Патрик сказал, что вазу разбил Пол. Он знает это потому, что Питер точно не играл дома в футбол.

Кто разбил вазу?

Мама рассердилась на мальчиков и сказала, что была уверена в том, что они будут сваливать вину друг на друга. Как ей узнать, кто из них разбил вазу, если известно, что: Один мальчик солгал в обоих своих высказываниях.

Два мальчика сказали всю правду в обоих заявлениях.

Ответ нарисован на обратной стороне картинки. Однако попробуйте сначала сами ответить на вопрос, а затем проверьте, правильно ли вы вычислили «преступника».

Ответ

Сразу обратим внимание на то, что только одно высказывание Пола (о том, что Патрик не виноват), относится к делу, а фраза о том, что он еще не сделал уроки, ничего не меняет. Первая фраза Питера противоречит первым словам Патрика, и наоборот. Следовательно, оба мальчика не сказали правды.

И Питер, и Пол тоже не могут одновременно говорить правду, потому что слова Пола противоположны второй фразе Питера. Поэтому Патрик и Пол не могут врать, а значит, Питер солгал в обеих фразах. Получается, вазу разбил Пол.