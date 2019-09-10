Жители разных стран рассказали, какие нелепые законы действуют у них (А мы постарались их объяснить)

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В некоторых странах, например США, Канаде и других, десятки и даже сотни лет назад были приняты законы, запрещающие людям совершать те или иные действия. По прошествии времени эти запреты стали звучать, мягко говоря, странно, но они до сих пор действуют. Пользователи Reddit рассказали, какие нелепые запреты существуют в их городах и странах.

Мы в AdMe.ru внимательно прочли все комментарии и выбрали 20+ самых абсурдных законов. А еще постарались найти им объяснения, правда, сделать это удалось не во всех случаях.

1.

Такой закон на самом деле существует, например в американском штате Вермонт. На публике раздеваться запрещено, а вот ходить голышом в общественных местах — это пожалуйста, полицейские даже слова не скажут. Правда, до тех пор, пока они не заподозрят в поведении нудиста непристойное действие. В этом случае его ждет штраф и тюремный срок.

2.

В Австралии действительно запрещено покупать и перевозить зараз более 50 кг картофеля. Такой закон принят для защиты фермеров, для которых бизнес по выращиванию этого овоща является главным заработком. Чтобы работники их не обворовывали, государство и пошло на такие меры. Если кого-то поймают с более 50 кг картофеля, то ему придется заплатить штраф — до $ 5 000. Кстати, вот еще 12 нелепых законов Австралии, которые перевернут ваши представления об этой стране.

3.

Мы выяснили, что такой закон существует в американском штате Флорида. Также, помимо аллигаторов, к парковочному счетчику нельзя привязывать слонов и козлов. В ином случае должна быть внесена плата за парковку как за транспортное средство. Кстати, в Детройте запрещено привязывать аллигатора к пожарному гидранту.

4.

Вроде бы хороший и нужный закон, вот только штат Небраска вообще не имеет выхода к морю или океану. В США в принципе любому американцу (за исключением некоторых коренных народов) запрещено охотиться на китов. Вероятно, в Небраске приняли такое странное распоряжение, чтобы просто привлечь внимание к ущербу, причиненному китобойным промыслом, а также предотвратить торговлю частями китовых туш. Либо власти Небраски полагают, что этот закон пригодится, когда уровень Мирового океана поднимется (шутка).

5.

Такой странный закон, распространяющий свое действие только на воскресенье, действительно существует. Самое интересное, что в другие дни недели волочить бедную лошадь по одной из самых длинных улиц в мире (56 км) не запрещено. Какое происшествие сподвигло власти запретить подобное вытворять с лошадьми, мы выяснить, к сожалению, не смогли.

6.

В немецком уголовном законодательстве мы нашли раздел 307, в котором как раз говорится об ответственности за преднамеренное или случайное совершение ядерного взрыва. За такой поступок, ставящий под угрозу жизнь и здоровье людей, а также чужое имущество, можно лишиться свободы на срок от 1 года до 10 лет. Информация о том, какое наказание последует, если вред людям и имуществу все же причинен, в уголовном праве отсутствует. Кстати, вероятнее всего, этот закон был принят после того, как 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико (США) произошло первое в мире испытание технологии ядерного оружия.

7.

В крупнейшем штате Австралии действительно существует подобный закон. И за последние 10 лет обвинения были выдвинуты против 9 человек, посмевших нарушить этот архаичный запрет. Наказание за такое деяние — штраф $ 6 000 или лишение свободы на срок до 2 лет.

8.

Жители этого города, расположенного на берегу Северного Ледовитого океана, на самом деле совсем не запирают свои автомобили. Они живут в месте, которое считается мировой столицей полярных медведей. Их нередко можно встретить прогуливающимися по улицам города. И если прохожий внезапно на улице натыкается на белого мишку, он пулей бежит к ближайшей машине, чтобы в ней спрятаться. Так как шанс на спасение может быть единственным, то буквально каждое транспортное средство всегда открыто.

9.

Мы выяснили, что йети (бигфута, снежного человека) законом запрещено убивать в Британской Колумбии, некоторых штатах США. На самом деле эти запреты защищают людей, живущих или путешествующих в тех областях, в которых якобы видели йети.

10.

Считается, что раньше таким способом похищали лошадей: в карман клали мороженое, животное послушно шло за лакомством, облизывало, а затем его седлали и угоняли. Закон на запрет ношения мороженого в кармане действует в Алабаме, Джорджии и других штатах.

11.

Честно говоря, этот закон призван защитить мотоциклистов, которые не достают обеими ногами до земли. Так как в этом случае велик риск опрокидывания транспортного средства и получения его водителем травм.

12.

Запрет на ношение масок в публичных местах действует во многих странах: в России, Украине, США, Канаде, Австрии, Дании, Германии, Швеции и других. Закон принят для того, чтобы участники демонстраций и митингов не скрывали свои лица. В одних государствах нарушителям грозит штраф (в Испании — до € 30 000), в других — тюремное заключение (в Канаде — до 10 лет).

Бонус: к остальным запретам нам не удалось найти объяснений, поэтому давайте просто поверим пользователям Reddit на слово

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