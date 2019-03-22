Жители разных стран рассказали, что нужно знать туристам, которые собираются к ним в первый раз
Собираясь посетить новый для себя город, мы читаем много информации об этом месте. Но самые действенные советы могут дать только местные жители. Они плохого точно не посоветуют.
AdMe.ru выбрал самые полезные напутствия от жителей разных стран и городов на Reddit, которые не станут лишними при планировании поездки.
Дания
- Не тратьте целый день на то, чтобы посмотреть на памятник Русалочке в Копенгагене. Он очень маленький, и там всегда много туристов, которые уходят разочарованными от увиденного. Лучше отправляйтесь на Бумажный остров, расположенный в гавани Копенгагена. Возьмите сморреброд с сельдью, выпейте пива, а после... выпейте еще пива! Наслаждайтесь вкусной уличной едой и любуйтесь потрясающими видами, которые открываются с острова на город.
- В теплое время года возьмите лодку, работающую на солнечной батарее, и прокатитесь по каналам города. Это очень необычный способ увидеть достопримечательности города — проплывая мимо них.
Австралия
- Многие, казалось бы, невинные вещи в Австралии могут быть крайне опасными. Поэтому не гладьте коалу, даже если она выглядит очень милой и дружелюбной. Эти дикие мишки зачастую являются переносчиками многих инфекций.
- Не стоит приближаться к красивым птицам казуарам. Они весьма агрессивны, обладают мощными ногами с острыми когтями, которыми и наносят смертельные раны. Человеку не скрыться от этой птицы, поскольку она развивает скорость до 50 км/ч. Поэтому не стоит тревожить ее покой и лучше вовсе не сталкиваться с ней.
- Также нужно быть крайне осторожными с кенгуру. Эти мощные животные способны нанести непоправимый вред здоровью человека, если им что-то не понравится.
- Если будете пользоваться метро, то помните, что на эскалаторе нужно стоять слева. Иначе столкнетесь с волной непонимания и раздражения в свой адрес.
Индонезия
- Если вы оказались на Бали и вам кажется, что этот остров — один большой аттракцион для туристов, то вам нужно посетить соседние острова. На Яве вы найдете нетронутую цивилизацией природу и потрясающие панорамы. Небольшие острова Гили порадуют вас тишиной, спокойствием и невероятной атмосферой полного релакса.
- А всего в получасе полета на самолете находится еще один красочный остров — Ломбок. Здесь рай для любителей активного отдыха. Особо выносливые могут подняться на вулкан Ринджани — панорама, которая откроется перед вами будет стоить всех затраченных усилий. Колоритные деревни с доброжелательными местными жителями, вкусная и простая кухня — все это оставит неизгладимый след в вашем сердце.
Германия
- В Германии многие туристы сталкиваются с тем, что покупки невозможно оплатить банковской картой. Дело в том, что у немцев есть две категории карт — дебетовые карты (EC card) и кредитные карты. Во многих магазинах установлены терминалы, которые принимают определенный вид безналичного расчета. Поэтому на экстренный случай советуем всегда иметь хотя бы немного наличных денег.
- Если вы хотите увидеть Германию во всей красе, нужно отправляться на природу, а точнее — в Альпы. В часе езды от Мюнхена расположен престижный курорт Гармиш-Партенкирхен. Проведите здесь пару ночей, погуляйте у кристально чистого озера Айбзе, поднимитесь на вершину горы Цугшпитце. Чистый воздух, горы, расслабляющая атмосфера — все это вы найдете здесь. Неудивительно, что состоятельные немцы давно облюбовали этот курорт.
Италия
- Рим очаровывает и настраивает на романтику уже с первых минут пребывания в нем. Но не стоит поддаваться чувствам и портить историческое наследие. Жители города выступили против того, чтобы влюбленные вешали замки на Мульвиевом мосту, поскольку это может привести к его обрушению. Эту инициативу поддержало правительство, и теперь мост находится под бдительной охраной.
- Будьте готовы к тому, что Венеция на фотографиях, которые вы перед поездкой смотрели в интернете, выглядит гораздо лучше, чем в реальности. Также приготовьте свои кошельки: цены тут гораздо выше, чем во всей стране.
- При планировании путешествия по Италии учтите, что поезда редко прибывают вовремя. Поэтому закладывайте дополнительное время на пересадки.
- Если хотите попробовать настоящую пиццу, то заказывайте ее в пиццерии, а не в ресторане. И еще: чтобы не обидеть официанта или владельца кафе, не просите полить спагетти кетчупом. Это равносильно оскорблению.
Великобритания
- Помните, что в лондонском пабе не стоит ждать, когда официант подойдет к вашему столу. Заказ у бармена за стойкой нужно делать самому. Если хотите оставить вознаграждение, то просто назовите бармену сумму чуть больше стоимости вашего заказа, и остальное он оставит себе в качестве чаевых.
- Если вы хотите отблагодарить персонал в отеле — напишите записку с парой слов и положите рядом деньги. В противном случае уборщицы не возьмут купюры.
- Большинство людей здесь не разговаривает громко. Неважно, где вы находитесь — в метро, ресторане или на улице, — не стоит раздражать окружающих. Имейте это в виду, чтобы не нарушать порядок.
- Даже если отправляетесь в Лондон летом, не забудьте теплые вещи и зонт: погода бывает очень непредсказуемой.
- И напоследок: не стоит проводить весь отпуск только в Лондоне. Как ни крути, но тут не найти той самобытности, которой славится Великобритания. Многое в Лондоне направлено на массовый туризм, что зачастую разочаровывает. Недалеко есть интересные и достойные внимания города — например Манчестер. Его можно использовать как отправную точку для путешествия по окрестностям. Здесь безопаснее, царит более дружелюбная атмосфера и цены чуть ниже, чем в Лондоне.
Нидерланды
- Гуляя по Амстердаму, ни в коем случае не заходите на велосипедные дорожки. Риск получить травму от проезжающих велосипедистов очень высок.
- А еще не называйте страну Голландией. Это вызовет не только обиду у местных, но и выставит вас не в лучшем свете. Голландия — это всего лишь часть Нидерландов.
Бразилия
- Для начала нужно помнить простой факт, чтобы не оказаться в нелепом положении: Рио-де-Жанейро не является столицей Бразилии. Столица страны — прекрасный город Бразилиа.
- Не покупайте еду у уличных торговцев. Это верный способ заработать расстройство желудка в скорейшем времени.
- Если вас пригласили в гости к 8 часам вечера, смело приезжайте к 9. Просто к назначенному времени дома может не быть даже хозяина.
- Не ходите по темным подозрительным улицам. Это верный способ остаться без денег и ценных вещей. К сожалению, в Бразилии не везде безопасно.
Норвегия
- Помните, что норвежцы очень ценят личное пространство. Поэтому в общественном транспорте не садитесь рядом с человеком, если есть другие свободные места.
Швеция
- Купить пиво в Швеции можно во многих магазинах, а другие алкогольные напитки — только в сети супермаркетов Systembolaget. Причем в воскресенье они закрыты.
- Не спешите покупать воду. В Швеции из-под крана течет чистейшая вода, которую пьют все местные жители.
Румыния
- Тысячи туристов со всего мира приезжают в Румынию, чтобы побывать в зловещем замке графа Дракулы. И представляют себе его в виде монстра, который превращался в летучую мышь. Местные лишь улыбаются, когда слышат это. Граф Влад Цепеш — реальная историческая личность.
Ирландия
- Чтобы не попасть в очень неловкую ситуацию в баре, не заказывайте коктейль «Ирландская автомобильная бомба». Дело в том, что этот напиток ассоциируется у местных с очень трагичными событиями, которые происходили во время войны за независимость Ирландии. Поэтому ваша просьба может серьезно оскорбить бармена. Это будет равносильно, как если в баре в центре Манхэттена заказать коктейль под названием «11 сентября».
- Еще один важный совет: если хотите увидеть настоящую Ирландию, смело берите автомобиль напрокат. Мчитесь на встречу с живописными скалами Мохер, проведите там столько времени, сколько считаете нужным. Однако помните, что подходить к краю обрыва опасно. Не стоит рисковать жизнью ради красивой фотографии.
- Окунитесь в историческое прошлое страны и посетите долину реки Бойн, что рядом с Дублином. Обязательно осмотрите замок Трим и прогуляйтесь по его окрестностям — масса впечатлений вам гарантирована!
Швейцария
- Это довольно дорогая страна, поэтому не стоит удивляться, что за порцию курицы терияки придется выложить около 15 франков.
- А еще именно в Швейцарии самая высокая цена на «Биг Мак». Но справедливости ради нужно отметить, что мясо для котлет используется местного производства.
- Совет для лыжников: чтобы немного сэкономить, покупайте ски-пасс заранее онлайн. Это будет несколько дешевле, чем оплачивать билет на месте.
- Но, несмотря на безумно высокие цены абсолютно на все, Швейцария — очень живописная страна. Побывав тут однажды, вы обязательно захотите вернуться сюда снова. Чего стоят только одни Альпы, откуда открываются потрясающие панорамные виды, горный воздух, которым невозможно надышаться, и очень приятные в общении местные жители!
Надеемся, что эти простые, но важные советы помогут вам избежать неловких ситуаций в путешествиях и сделают их интереснее.
А что бы вы посоветовали туристам, которые собираются посетить вашу страну?
Фото на превью nitli / pixabay