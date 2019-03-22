Жители разных стран рассказали, что нужно знать туристам, которые собираются к ним в первый раз

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Собираясь посетить новый для себя город, мы читаем много информации об этом месте. Но самые действенные советы могут дать только местные жители. Они плохого точно не посоветуют.

AdMe.ru выбрал самые полезные напутствия от жителей разных стран и городов на Reddit , которые не станут лишними при планировании поездки.

Дания

Австралия

Индонезия

Германия

Италия

Великобритания

Нидерланды

Бразилия

Норвегия

Швеция

Румыния

Ирландия

Швейцария

Надеемся, что эти простые, но важные советы помогут вам избежать неловких ситуаций в путешествиях и сделают их интереснее.

А что бы вы посоветовали туристам, которые собираются посетить вашу страну?