Женщина получила в распоряжение целый город. И творит там что хочет

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84-летняя Элси Эйлер (Elsie Eiler) платит налоги сама себе, единогласно избирает себя мэром города на выборах и выдает себе лицензию на право торговли алкоголем под одной простой причине: кроме нее в городке Монови, штат Небраска, больше никто не живет. Но все вовсе не так грустно, как кажется: и Элси, и Монови — всемирно известная достопримечательность, и сейчас вы узнаете, почему.

AdMe.ru делится с вами удивительной историей самого маленького города США и его единственной жительницы.

Городок Монови на севере штата Небраска начал приходить в запустение еще в 1960-х — сначала закрылось почтовое отделение и продуктовые магазины, а в 1974 году выпустила последнего ученика местная школа.

У единственной жительницы Монови Элси Эйлер есть сын и дочь, но они давно уехали из города. Когда ее муж Руди умер в 2004 году, она осталась управлять не только местной таверной, которой они вместе владели с 1971 года, но и всем городом — она одновременно мэр, казначей, библиотекарь и бармен. Вывеска ее заведения гласит: «Всемирно знаменитая таверна Монови. Самое холодное пиво в городе!»

Каждый год Элси вешает на стене бара объявление о выборах мэра, а затем голосует сама за себя. В ее обязанности входит ежегодное составление «дорожной карты» города, чтобы обеспечить государственное финансирование и ведение реестра земельных участков для тех, кто, возможно, захочет когда-нибудь поселиться здесь. Кроме того, Элси каждый год взыскивает сама с себя $ 500 налогов — этого хватает на оплату освещения и водоснабжения города. «Для продления лицензии на продажу алкоголя и табака я отправляю заявление в секретариат муниципалитета, а это я. Затем я как секретарь получаю их, подписываю как чиновник и отдаю себе как владельцу бара», — рассказывает женщина.

Кроме бара здесь есть библиотека — в ней 5 000 книг, собранных Руди, а племянники и внуки семьи Эйлер установили здесь освещение и сделали полки. Зайти сюда почитать может каждый — ключ висит в таверне на видном месте. Живет Элси в небольшом трейлере неподалеку от своего заведения. Остальные здания на единственной улице города давно пришли в запустение — в старой церкви хранятся тракторные шины, а элеватор почти разрушился.

Каждое утро в 9:00 Элси открывает таверну. В основном ее посещают завсегдатаи — те, кто живет в 40–50 км отсюда. Приезжают и знакомые водители — некоторые специально делают крюк, чтобы повидаться со своей старой приятельницей. Элси говорит: «Мы как одна большая семья. Есть посетители в 4-м и даже 5-м поколении. Очень трогательно, когда те, кого я помню еще младенцами, привозят своих детей, чтобы показать их мне». Таверна Элси похожа на общую гостиную, где гости играют в карты, обмениваются новостями, отгадывают кроссворды и пишут на меловой доске приглашения на семейные торжества.

В 2004 году, когда Элси осталась одна, о Монови написали многие СМИ. Самый маленький городок в США прославился, и теперь сюда приезжают туристы со всего мира: у Элси 4 гостевые книги, заполненные их отзывами. «Я знаю, что в любой момент могу переехать к детям и внукам, но хочу жить здесь. Дом там, где сердце», — говорит Элси и продолжает готовить гамбургеры и хот-доги для своих гостей.