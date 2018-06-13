Женщина была шокирована едой в обычной японской больнице и опубликовала эти шедевры в сети

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Девушка — пользователь Imgur с ником jenkinsinjapan поделилась фотографиями блюд, которыми ее кормили в одной из обычных клиник Японии, в городе Мито, где она родила ребенка. И ничего бы особенного не было, если бы эта больничная еда не выглядела как блюда высокой кухни в каком-нибудь мишленовском ресторане. Каждый день девушке приносили вкуснейшие блюда в красивой посуде, с шикарной подачей и прикладывали милую записку, где шеф-повар от руки писал, что именно ей предлагается.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этого рая для гурманов в японской больнице и собрали для вас 19 фотографий кулинарных шедевров, которые язык не поворачивается назвать больничной едой. Голодным и тем, кто не ест после 18:00, просьба не смотреть.

1. Блинчики на завтрак. Половину съел муж, и мы его хорошо понимаем

2. Вот такой вот больничный обед: крем-суп из мидий, салат из свежих овощей, немного фруктов, хлеб и чай

3. А это первый прием пищи для восстановления сил после кесарева сечения. И так 3−4 раза

4. Первый полноценный обед после операции

5. Французский тост на завтрак

6. Паста с морепродуктами на обед

7. Кофе и десерт на полдник

8. Сочное мясо под соусом к рису на ужин

9. Завтрак в японском стиле

10. Ризотто на обед

11. Полдник: чай и десерт

12. Вот такой «комплимент» от больницы в честь дня рождения: закуски и безалкогольное игристое вино

13. Празднование дня рождения продолжается. Основное блюдо на обед — сочный стейк

14. Завершающий праздничный аккорд — десерт

15. Полезный легкий суп на завтрак, салат, фрукты, сок, чай и йогурт

16. На обед — свинина на подушке из тушеных овощей и гречневая каша, морепродукты, салат и немного фруктов

17. Эти больничные полдники воистину прекрасны

18. Запеканка на ужин, а также салат, мидии, фрукты

19. Таким был последний завтрак перед выпиской

Пользователей Imgur настолько впечатлило это изысканное больничное меню, что они не уставали восхищаться и удивляться в комментариях. Иногда их реакция на увиденное заставляла нас смеяться до колик, но мы всей редакцией подписываемся под каждой буквой! Вот самые забавные комментарии:

А вам доводилось приятно удивляться питанию в больнице? Нам очень интересно, найдется ли у этой японской клиники достойный конкурент для кулинарного баттла.