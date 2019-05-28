Западные эмигранты делятся самыми необычными фактами о Японии и ее жителях

7 0

2

2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы пытаемся узнать как можно больше о других государствах через телепередачи и фильмы, книги и Instagram, но понять страну по-настоящему можно, только пожив там долгое время. Особенно это утверждение касается Японии: кажется, ей всегда будет чем нас удивить.

AdMe.ru подсмотрел блоги людей из западных государств, которые переехали в Японию и делятся глобальными и мелкими наблюдениями об этой поразительной стране.

1. Японки часто бреют все лицо и регулярно — руки

В Японии принято брить руки. Волосы на руках считаются чем-то жутко неприличным, и тем, кто переехал в эту страну, приходится приобщаться к этой привычке. Более того, многие девушки бреют лицо полностью, включая щеки и лоб. Некоторые делают это раз в месяц, некоторые — каждый день дома, купив для этого специальные бритвы, которые продаются в местных магазинах. Огромной популярностью пользуется эпиляция всего тела (кроме головы, ресниц и бровей). Весной салоны, которые предоставляют такие услуги, начинают активно рекламировать себя, предлагать скидки и т. д. Молодые люди тоже не отстают. Они часто делают эпиляцию лица в салонах, чтобы не бриться каждое утро и чтобы лицо было идеальным, подбривают брови и вообще очень тщательно за собой ухаживают. К примеру, тональная основа на молодом японце считается чем-то абсолютно нормальным и не вызовет ни у кого двусмысленных вопросов.

2. Бездомные возводят аккуратные дома из картона и даже целые хижины

Из-за высоких цен на жилье не все японцы могут позволить себе аренду квартиры. Поэтому даже в Стране восходящего солнца есть бомжи. Многие возводят себе жилище из картонных коробок. Некоторым удается получить вот такие хижины, как на фото выше. Бездомные строят себе картонные дома даже в центре города. Внутри удобств нет, поэтому люди без места жительства по утрам отправляются в бесплатные общественные туалеты, которые есть практически на каждом углу.

3. Правила съема квартир — одни из самых строгих в мире

Арендодатели выставляют четкие правила по количеству человек, которые могут жить в квартире. Если апартаменты предназначены для одного, то в них нельзя будет поселиться даже с супругом — с этим все очень строго. В некоторых случаях квартиры сдаются только девушкам. В студенческих городках и неподалеку от университетов с творческими специальностями в квартирах разрешается заниматься музыкой. Еще очень часто владельцы не хотят сдавать квартиры иностранцам, даже если у них есть работа и они уже несколько лет прожили в Японии. Редко хозяева квартир разрешают держать там животное. Если и позволяют, то чаще всего за питомца нужно будет доплачивать около 1 квартплаты каждый месяц. Да и животные тут недешевые: за мопса придется выложить около $ 1 000.

4. В Японии можно заказать переезд

Для переезда вызывают специальные службы, которые собирают и перевозят ваши вещи. Вначале компания общается с соседями, извиняется за будущие неудобства, шум, грузовик на пол-улицы и т. д. В качестве извинений могут преподнести коробку конфет или салфеток. Перед приездом грузчиков приезжает оценщик и описывает всю крупногабаритную мебель, технику и хрупкие предметы, оценивает общий объем перевозимых вещей. При желании компания утилизирует старую технику, а также сама продает и устанавливает в день переезда новую. Перед выносом мебели стены покрывают защитными матами.

Каждая посудина заворачивается в бумагу, а вот одежда даже не снимается с вешалок, она помещается в специальную коробку вместе со штангой для тремпелей. Обувь всех жителей складывают в переносные коробки с ячейками, также специальные коробки есть для техники, посуды, одежды. Работники составляют план, что и в каких местах лежало, чтобы потом разложить вещи по полкам примерно в том же порядке.

5. Работу принято получать за год до выпуска из вуза

На выпускные проекты учащихся (например как на фото выше) уходит минимум несколько месяцев. Но у студентов есть около полугода на их создание, ведь у большинства на этот момент уже подписан контракт с работодателем и не нужно тратить время на рассылку резюме и собеседования. На работу принимают в марте-апреле за год до выпуска, в период так называемого job-hunting season (сезона поиска работы). Студенты начинают рассылать резюме в компании на предпоследнем курсе. Те, кто не смог за 2-3 месяца весны найти себе работу в крупных компаниях, пытают счастья в средних и мелких, где набор сотрудников начинается летом и даже осенью. Интересно, что в крупные и средние компании не берут с крашеными волосами (и мужчин, и женщин), а также с бородой.

6. В стране ввели закон, который обязывает работников отдыхать

Многие японцы отдыхают только по воскресеньям, а зарплата уже может включать в себя переработки. Если в определенной компании оклад посчитан без переработок, считается, что в таких фирмах можно без зазрения совести уходить вовремя и не работать на дому. В год новым сотрудникам выделяется всего около 10 дней оплачиваемого отпуска (и это включая больничный). Чем больше стаж, тем больше отпуск, но количество дней с годами увеличивается всего на 1–2. Из-за того что сотрудники часто работают сверх нормы и редко уезжают в отпуск, с 1 апреля в стране ввели закон, обязывающий жителей страны больше отдыхать. Теперь из 10 обязательных дней отпуска 5 дней компания обязана не работать вообще (чтобы сотрудники отдохнули хотя бы в эти дни). Эти дни могут быть разбросаны по всему году. Также всем запрещено перерабатывать больше 45 часов в месяц (иначе компанию будут штрафовать). Теперь нельзя трудиться после 22:00 и до 5:00, иначе работникам нужно будет проходить 2 обязательных медосмотра в год (вместо 1), которые оплачивает компания.

7. Стресс от переработок повлек за собой повальное увлечение милотой

Возможно, именно из-за трудоголизма Япония стала страной-лидером среди милого дизайна всего (косметики, одежды, канцтоваров). Чтобы снять стресс и напряжение, мужчины пропускают пару бокалов пива после работы. А женщины часто ходят в магазины и покупают милые вещи. Из-за такого большого спроса и появляется много милых и иногда даже немного странных мест. Недавно на улицах заметили уличный ларек, в котором можно купить стритфуд у... собаки породы сиба-ину. Рядом с собакой стоит записка: «Я собака, поэтому не смогу дать вам сдачу». Любая сдача пойдет в чаевые самостоятельному псу.

8. Япония славится множеством мелких правил, которые априори нужно соблюдать

Например, на работу лучше носить большие сумки, даже если они почти пустые, иначе тебя сочтут несерьезным (и это касается даже мужчин). Ходить дома в обуви строго запрещено, даже если она новая и вы просто решили примерить недавно купленные ботинки. Считается, что находиться в жилище в обуви могут только мертвецы, так как это подразумевает обряд. По этой же причине строго запрещено втыкать палочки для еды в рис и любые другие блюда, так как обычно еду с воткнутыми палочками ставят возле фотографий мертвых.

9. В сфере медицины есть свои минусы

Иностранцам сложно привыкнуть к японской медицине. В этой сфере, в отличие от многих других, далеко не все сделано для комфорта клиента: Время работы больниц совпадает с рабочим временем компаний, поэтому, чтобы туда попасть, нужно отпрашиваться с работы.

В выходные и праздники клиники не работают.

Лекарств часто назначают много, по 5–6 препаратов от разных симптомов. Поэтому все ведут «блокнот лекарств», куда записывают медикаменты, которые когда-либо принимали.

Часто в медицинских учреждениях проявляется дискриминация, иностранцев могут даже не принять в больницу, мотивировав это тем, что учреждение принимает только японцев (даже если это не так). Чаще всего такие ситуации происходят тогда, когда у человека еще не очень хороший японский. Но есть и плюсы. Обязательная медицинская страховка обходится примерно в $ 200–300 в месяц, но она покрывает около 70 % ваших трат на врачей и лекарства. Некоторые компании отправляют в разные фирмы коробочки с лекарствами от простуды бесплатно (такие, как на фото). А когда они заканчиваются, можно заказать такую же, но уже платно. Если вы вызываете скорую, вас обслужат качественно и быстро вне зависимости от гражданства. А если есть страховка, то еще и бесплатно.

10. На улицах нет урн, а все равно идеально чисто

Разные виды мусора вывозятся в определенные дни. Например, пищевые отходы — только 2 раза в неделю. Для этого выделяются определенные места прямо на улице, пакеты кладутся под специальную сетку. Мусорных баков на улицах практически нет. Так как вы оплачиваете вывоз отходов, то все должны выбрасывать дома. Поэтому многие японцы складывают даже мелочевку вроде фантиков в пакетики и носят с собой. И даже в некоторых детских садах мамы получают все грязные памперсы, которые были использованы за день их детьми.

11. Маски на лице перестали быть исключительно защитой окружающих от простуды

Сегодня маски стали чем-то большим: в первую очередь это дань моде, так как продаются модели в виде мордочек котов, любимых аниме-персонажей и т. д. Бывает, что девушки прикрывают ими лицо, когда не успели / не захотели краситься перед выходом. Некоторые носят их практически не снимая, используя как способ отгородиться от окружающего мира: они будто сообщают другим, что не очень настроены на разговор. В Японии вообще люди настолько любят сохранять анонимность и ни в коем случае не выделяться, что даже в Starbucks не прижилась традиция писать имена на стаканчиках.

12. Из-за нехватки места во дворах устанавливают двухъярусные парковки

Нижний ярус находится под землей, поднять свою машину можно при помощи специального пульта, ключ от которого есть только у владельца машины. В нижнем ярусе есть специальный дренаж, чтобы отводить воду, поэтому получается такой удобный мини-гараж, из которого практически невозможно угнать авто. Единственный минус — машина должна подходить такой многоярусной парковке по габаритам.

А у вас есть знакомые, которые переезжали в другую страну? Или, может, такой переезд прежили вы? Расскажите нам про удивительные факты о зарубежье изнутри!