Зачем стюардессы здороваются с пассажирами при посадке? (Спойлер: Они проверяют нас по 7 пунктам)

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Когда мы поднимаемся по трапу в самолет, стюардесса приветствует с ослепительной улыбкой каждого из нас. Удивительно, и как только они не устают здороваться с сотнями пассажиров? Однако на то у бортпроводниц есть серьезные основания — об этом рассказали они сами.

AdMe.ru выяснил, какие вещи быстро узнаю́т о нас стюардессы в самом начале путешествия с помощью мимолетного «здравствуйте».

1. Физическая сила

Если вы в хорошей физической форме, бортпроводник обязательно это отметит и запомнит, на каком месте вы сидите. Ваша помощь может пригодиться в том случае, если в самолете обнаружится дебошир, которого нужно усмирить. Также в случае аварии крепкий мужчина сможет помочь стюардессе быстрее и качественнее организовать эвакуациию.

2. Алкогольное опьянение

Нетрезвый человек может доставить немало хлопот бортпроводникам. Неадекватное поведение, дебоширство, дискомфорт остальных пассажировов из-за неприятного запаха — вот лишь несколько причин, по которым пассажир, выпивший лишнего, является обузой при полете. А в случае возникновения нештатной ситуации такой пассажир не только не сможет помочь стюардессам, но и, вероятнее всего, будет тормозить процесс эвакуации, подвергая остальных людей на борту опасности. Поэтому если пассажир сильно пьян или находится в состоянии наркотического опьянения, стюардесса может отказать ему в посадке в самолет.

3. Болезнь

Никто не хочет заболеть гриппом во время перелета. Пассажиры в течение нескольких часов находятся рядом друг с другом в небольшом замкнутом пространстве, так что подхватить вирус очень легко. Если вы выглядите бледным и изможденным, кашляете и чихаете, вам могут отказать в посадке. «Лучше узнать о проблеме на земле, чем в воздухе», — говорят стюардессы.

4. Присутствие коллег

Также перед полетом стюардессы стараются выяснить, нет ли среди пассажиров сотрудников авиакомпаний, в особенности членов экипажа. Ведь такие люди обучены поведению в чрезвычайных ситуациях, оказанию медпомощи и умеют работать в команде. При возникновении нештатной ситуации их помощь будет нелишней.

5. Аэрофобия

Бортпроводникам важно знать, кто из пассажиров панически боится летать. К таким людям они будут проявлять во время полета особенное внимание, ободрять и утешать.

6. Физические особенности

Выявление среди пассажиров людей с физическими особенностями и ограниченными возможностями необходимо по двум причинам. Согласно правилам, людям с серьезным физическим недугом нельзя сидеть у аварийных выходов , ведь в случае чрезвычайной ситуации они вряд ли смогут открыть тяжелую дверь, а то и вовсе могут блокировать запасной выход.

, ведь в случае чрезвычайной ситуации они вряд ли смогут открыть тяжелую дверь, а то и вовсе могут блокировать запасной выход. Таким людям может понадобится дополнительная помощь. Стюардессы следят за тем, чтобы об этих пассажирах не забыли в случае экстренной ситуации.

7. Большая ручная кладь

Человек, который тащит на борт огромную сумку, может спровоцировать задержку рейса, ведь нужно еще постараться найти место для такого багажа. Так, нередко пассажиры пытаются разместить багаж в не предназначенных для этого местах. Кроме того, при сильной турбулентности багаж может выпасть и травмировать пассажиров. Именно поэтому стюардессе нужно как можно раньше заметить габаритный багаж, чтобы оперативно решить возникшую проблему.

А вы отвечаете на приветствие стюардесс?