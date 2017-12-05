Что ценят в женщинах мужчины разных стран мира

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Тема о вкусах и предпочтениях очень скользкая, и всегда найдутся люди, которые оспорят любое утверждение. А уж тем более о том, какие женщины кому нравятся. Тем не менее есть некоторые общие черты, связанные с менталитетом, культурой, традициями или историей. Мы в AdMe.ru решили узнать, какие они — барышни разных стран и за какие качества мужчины готовы расставаться с холостяцкой жизнью ради семьи?

Япония

В будущих женах ценят прежде всего такие качества, как учтивость, покладистость, скромность, честность, нетребовательность, верность. Спокойная японка не будет «выносить мозг» во время ссоры, изменять или ругать мужа за недостатки. От нее будут ожидать, чтобы она рожала детей, ждала по вечерам разгульного супруга и молчала, не смея проявлять эмоций. Еще с детства она усвоила этот урок от мамы. Кажется, за многие сотни лет подчинения мужчинам у японских женщин выработались иммунитет на сильные чувства и генетическое послушание.

Бразилия

В жару трудно спрятать от мужских глаз недостатки фигуры под одеждой. Поэтому в моде подтянутые спортивные женщины, с широкими бедрами, накачанными ягодицами и небольшой грудью. Несмотря на бедность, эта страна лидирует по числу имплантов в груди и попе. Уличные тренажеры в Бразилии можно встретить даже на автобусной остановке. И еще один занимательный факт: бразильянка может быть не накрашена, не очень красиво одета, но ухоженные ногти — это святое. Заводить семью здесь не торопятся, детей начинают планировать после 30.

Алжир

Неоспоримое правило в Алжире: мужчина всегда прав. Жена должна иметь поистине много такта и терпения, быть уступчивой, неконфликтной, ладить с многочисленной родней мужа. И что еще очень важно — быть религиозной и целомудренной до брака. Женщина — хранительница семейного очага. И да, забудьте о диетах, тощие курицы тут не в почете.

Турция

Войдите в любой дом, где живет женщина, зайдите в самую дальнюю комнату, проведите пальцем по горизонтальной поверхности в углу — можете его смело облизать, он чистый. Турецкие женщины — большие чистюли. Мужчины ценят своих жен вовсе не за красоту и сексуальность, а как мать, хозяйку, друга, товарища по жизни. Жены своих мужей слушаются, не смеют слишком вольно и громко разговаривать, ведут себя целомудренно. При этом турчанки никогда не сидят дома. Многие работают, ведут активную жизнь, постоянно встречаются с подругами, ходят на курсы. И как только им удается все совмещать?

Германия

Долгие годы женщине в Германии официально запрещалось работать. А если она теряла мужа, то оставалось только за гроши тайком работать по ночам. Современная немецкая женщина — карьеристка. Для нее нет ничего хуже зависимости от мужа. Карьера — ее главный смысл жизни. А вовсе не семья и дети. Женщина за 40 — обычный возраст для замужества. И хотя некоторые мужчины еще скучают по женственным и домашним девушкам, большинству уже нравится такая самостоятельность. Семья — это в первую очередь человек, с которым хорошо. А домашние обязанности и доход — пополам. Немцы любят образованных женщин, которые смогут поддержать любую беседу, с чувством юмора, общительных, искренних.

Китай

Несмотря на стремительный прогресс экономики, Китай по-прежнему традиционная страна. Мужчинам нравятся кроткие и послушные девушки, которые умеют соблюдать баланс между любовью к себе и послушанием мужу, нацелены на семью, умеют ценить заслуги мужа. Впрочем, сейчас мужчины рады любой жене, ведь из-за действующего в Китае с 1979 по 2015 год закона, по которому в семье может быть только один ребенок, 34 миллиона мужчин в возрасте около 30 лет рискуют остаться холостяками.

Индия

Детей в Индии с самого рождения готовят к свадьбе как к главному событию в жизни, цель которого — деторождение. Власти опасаются, что к 2028 году страна по численности населения догонит Китай. Поэтому на дорогах и улицах можно увидеть плакаты, где нарисованы мама, папа, девочка и мальчик — «вот и вся моя семья». Индусы любят женщин «в теле», семейных, заботливых, сдержанных, скромных, которые будут подчиняться свекрови, ведь живут все большой семьей. Желательно из своей касты. Умеющие зарабатывать стараются вести какой-либо бизнес, поэтому жену ищут хозяйственную и умную.

Италия

С самого детства мамы балуют и хвалят сыновей, поэтому мужчины в большинстве своем — самолюбивые нарциссы. Жена должна дополнять итальянца, а не затмевать его умом или красотой. То есть быть среднего телосложения, самодостаточной, ухоженной, но в меру. Девушка должна быть милочкой, глазки вниз, часто хлопать ресницами, нежно смеяться, пустить слезу при виде сломанной веточки и сделать умилительный вид при виде детей — итальянские мужчины обожают этот театр.

Греция

Греки — народ пылкий и непосредственный, живет настоящим моментом и наслаждается им на 100 %. Греку нужны только искренние чувства, жизнелюбие, общительность, подтверждение в глазах женщины, что он король. И неплохо бы приданое в виде квартиры. Женятся мужчины обычно после 40 лет, когда чаша страсти испита и пора подумать о семье. Абсолютно нормально в 35 лет заявить, что еще не готов к серьезным отношениям.

Франция

Манеры, шарм и грация — вот что любят мужчины в своих дамах. Умение взять бокал, подать блюдо, принять позу для фотографии — любые мелочи. Одеваются дорого, стильно и сексуально даже после 5 лет брака. Все это миф, который поддерживают о французских женщинах парижанки в дорогом квартале Сен-Жермен. Но выйдите за его пределы и вы увидите самых обычных женщин, как и везде. Что действительно отличает француженок — легкое отношение к жизни. Еще они не выпрямляют и не завивают волосы, не удлиняют ресницы, ничего себе не подтягивают и не увеличивают — они естественны. Примечательно, что французским мужчинам нравятся только француженки: светлые глаза, темные волосы, смуглое овальное лицо — таков идеал.

Йемен

Йеменские девушки начинают выходить замуж в 14–16 лет. Муж, как правило, значительно старше ее: 25–40 лет, ведь он должен быть в состоянии заплатить выкуп и обеспечивать жену и детей. Хорошо, чтобы девочка как можно меньше училась в школах-институтах, потому что жена-академик никому не нужна. Ее роль — дом и семья. Познакомиться и даже увидеть друг друга до брака молодые не имеют права, все решают родственники жены.

Болгария

Браки и сожительство в Болгарии имеют одинаковую юридическую силу. Главное — чтобы по дружбе и по любви. Мужчина был и есть добытчик и глава семейства. Большинство женщин, даже рожавших, имеют стройные, изящные фигуры. Очень многие ухаживают за собой, хотя это скорее необходимость, ведь в них намешана тюркская и славянская кровь, а потому очень распространена депиляция. Любят болгары друг друга за терпение, добродушие, простоту, за любовь к своим и чужим детям, за умение получать удовольствие от маленьких радостей и никуда не спешить.

Полинезия

В некоторых странах очень необычные представления о качествах будущей жены. В Полинезии в племени маори женщина может выйти замуж при условии, что у нее уже есть двое детей. Впрочем, на Островах Свободной Любви это не представляет особой сложности. Напротив, наши моногамные представления о любви кажутся им странными. И хотя до свадьбы молодежь имеет полную свободу в отношениях, брак считается делом серьезным, не личным. Поэтому супруга часто выбирают по решению племени.

А какие качества вы цените в своем супруге? Напишите в комментариях.