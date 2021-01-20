Японец поделился своим мнением о России, и теперь понятно, что о нас думают иностранцы
Коки — японец, который уже 7 лет изучает русский язык. Первые 2 года парень пользовался самоучителем, потом учился в Нижнем Новгороде, а вскоре его наставником стала любимая девушка, а через некоторое время и жена, Наташа. Хотя Коки уже много знает о русской культуре и менталитете, есть вещи, к которым он до сих пор не может привыкнуть. О них он и рассказывает на своем YouTube-канале.
Мы в AdMe.ru пересмотрели все видеоролики японца. В этой статье вы найдете занимательные мысли, взятые оттуда.
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В России есть много привычек, которые я не понимаю. Например, хранить пакет с пакетами. Когда я спрашиваю своих русских друзей, зачем он им, они отвечают: «На всякий пожарный». Но как пакеты помогут при пожаре?
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Русские, в отличие от очень пунктуальных японцев, часто опаздывают на встречи и даже на работу. Однажды я участвовал в конференции, на которой русский бизнесмен должен был выступать перед японцами. Когда время его доклада пришло, этот мужчина не появился. Японцы переглянулись между собой и поняли, что миф об опозданиях русских — это не миф. Я же уже был готов к тому, что бизнесмена придется подождать, и даже взял с собой кроссворд, чтобы не скучать. Но ни через 30 минут, ни через час русский не появился. Тут и я начал волноваться. В итоге японцам пришлось ждать 1,5 часа, через которые и должно было закончиться выступление бизнесмена.
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Вот 3 русских праздника и связанные и ними обычаи, которые меня шокировали.
Крещение. Я-то думал, будто здесь зимой так холодно, что люди не выходят из домов, а оказывается, полгорода 19 января купается в ледяной воде на улице.
Масленица. Некоторые русские целую неделю, а то и целый месяц питаются одними блинами.
И 8 Марта. Как-то в этот день я проходил в 7 утра около цветочного магазина и увидел огромную очередь. Первая моя мысль была: «Как эти мужчины умудрились накосячить в такую рань?» А потом я вспомнил о том, что сегодня 8 Марта и в России в честь этого праздника принято дарить женщинам подарки.
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Многие японцы думают, что у каждой русской семьи есть дача. Мы завидуем возможности отдохнуть в своем загородном доме. Для японца это несбывшаяся мечта. Вот только когда я приехал в Россию, понял, что на даче никто не отдыхает. Здесь, наоборот, приходится бесконечно пахать. Мне даже кажется, что русские поэтому и экономят силы на работе и учебе, чтобы хватало на дачу.
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В России не так много японцев, как в других странах. Это связано с тем, что мои земляки многого здесь боятся. Во-первых, они уверены, что в России жуткий холод. Некоторые даже на полном серьезе считают, что здесь целый год зима. Когда я сказал своей маме, что еду учиться в Нижний Новгород, она ответила: «Чему там учиться? Тому, как выжить при температуре —40 градусов?» Во-вторых, многие японцы думают, что в России полно шпионов. Как будто у нас есть какие-то секреты, которые кому-нибудь нужны. Может, только почему мы едим арбуз с солью и до сих пор пользуемся факсом. В-третьих, японцы считают, что все русские недружелюбные и хмурые. Им кажется, что у россиян даже кровь холодная и, если их укусит комар, то потом у насекомого будет еще долго болеть горло.
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Порой мне кажется, что японки и россиянки с разных планет: настолько они отличаются. Японки не говорят напрямую и скрывают свои эмоции. У нас даже существует словосочетание «читать воздух», что означает «пытаться угадать, о чем твой собеседник думает». С русскими девушками проще. Даже если они не скажут, когда им что-то не нравится, ответ будет написан у них на лице. Второе отличие японок и россиянок в том, что первые после свадьбы забывают о косметике и уходе за собой, вторые же продолжают краситься и выглядеть нарядно. Женщины из России даже в магазин выходят с косметикой на лице и на каблуках. Третье отличие одних девушек от других — эмоциональность. Японки сдерживают свои эмоции, поэтому в один момент могут «взорваться». Японцу может казаться, что у него идеальные отношения, пока однажды его женщина не выскажет ему все, что о нем на самом деле думает. Россиянки же подкупают искренностью и естественностью.
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После жизни в России у меня остались 3 русские привычки. Теперь я не бросаю свои вещи без присмотра. Японец может положить свой кошелек на стол в ресторане и спокойно пойти в уборную. Для русских это нонсенс. Еще я научился дарить своей любимой цветы. Японские парни почти не делают этого. Третья русская привычка, которая осталась со мной, — пить черный чай литрами.
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У русских есть обычаи, которые совсем не понимают иностранцы. Первый из них — хранить ненужные вещи на балконе. Для японца балкон — это место, где можно выращивать овощи и цветы или даже поставить небольшой стол, чтобы выходить туда поесть. Нам трудно представить, что там может пылиться, например, согнутый гвоздь. Да, именно такая находка ждала меня на балконе русского знакомого. Еще одна непонятная для иностранцев русская привычка — присесть на дорожку. Я спрашивал, почему так делают. Вот версия, которая мне больше всего понравилась: посидеть перед путешествием нужно для того, чтобы домовой понял, что мы вернемся назад, и не шалил в наше отсутствие. Еще русские после душа, ванны или бани обязательно скажут друг другу: «С легким паром!» Зачем поздравлять человека с тем, что он просто помылся?
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В России есть вещи, которых нет в Японии. Например, гардероб в музеях, больницах, университетах и других заведениях. Это какая-то магия: можно обменять свою объемную верхнюю одежду на маленький номерок. Очень удобно. Еще в России в отличие от Японии есть бахилы. Когда мне впервые их предложили, я не понял, куда их надевать, и подумал, что лучше всего на голову, потому что их форма чем-то напоминает колпачок. Правильно надеть бахилы на ноги тоже получилось не сразу: сначала я решил, что нужно разуться и тогда уже — на босые ноги — натягивать бахилы. Третья вещь, которой нет в Японии, — мусоропровод. На первый взгляд это кажется крутым изобретением, но потом понимаешь, насколько это может быть неудобно. Еще здесь, в отличие от моей страны, 2 паспорта: российский и заграничный.
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Знаете, за что японцы любят Россию? За красивых девушек (когда я говорю японцам, что у меня русская жена, они начинают завидовать), милые вещи (например, матрешки и чебурашка) и вкусную кухню (бывает, мне кажется, что по венам россиян течет борщ).
Вы согласны со всеми мыслями Коки о России? Или с некоторыми его заявлениями хочется поспорить?