Японец поделился своим мнением о России, и теперь понятно, что о нас думают иностранцы

Порой мне кажется, что японки и россиянки с разных планет: настолько они отличаются. Японки не говорят напрямую и скрывают свои эмоции. У нас даже существует словосочетание «читать воздух», что означает «пытаться угадать, о чем твой собеседник думает». С русскими девушками проще. Даже если они не скажут, когда им что-то не нравится, ответ будет написан у них на лице. Второе отличие японок и россиянок в том, что первые после свадьбы забывают о косметике и уходе за собой, вторые же продолжают краситься и выглядеть нарядно. Женщины из России даже в магазин выходят с косметикой на лице и на каблуках. Третье отличие одних девушек от других — эмоциональность. Японки сдерживают свои эмоции, поэтому в один момент могут «взорваться». Японцу может казаться, что у него идеальные отношения, пока однажды его женщина не выскажет ему все, что о нем на самом деле думает. Россиянки же подкупают искренностью и естественностью.

После жизни в России у меня остались 3 русские привычки. Теперь я не бросаю свои вещи без присмотра. Японец может положить свой кошелек на стол в ресторане и спокойно пойти в уборную. Для русских это нонсенс. Еще я научился дарить своей любимой цветы. Японские парни почти не делают этого. Третья русская привычка, которая осталась со мной, — пить черный чай литрами.