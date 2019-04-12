Я живу в Южной Корее уже более 5 лет и готова рассказать всю правду об этой стране

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У некоторых Южная Корея ассоциируется с дорамами, у других — с автомобилями Kia и техникой Samsung, а у третьих — с боевым искусством тхэквондо, которое там зародилось. Но во многом Страна утренней свежести для любого европейца остается не до конца прочитанной книгой, которую они с удовольствием готовы изучать. Продолжает открывать для себя Южную Корею и переводчица из России Ада Квон, которая живет там с конца 2013 года и публикует свои занимательные посты об этой стране на одном популярном ресурсе.

Мы в AdMe.ru так прониклись рассказами Ады, что решили опубликовать их. Так что надеемся, они воодушевят и вас.

1. Корейцы всегда открыты

Если им кто-то не нравится, это всегда понятно, они не скрывают неприязни. Между тем, как и во всех азиатских странах, очень сильны «общественное сознание», корпоративный дух и все такое. Иностранцев любят — и за руку отведут на нужную остановку, если заблудился, и по-английски большая часть населения сносно говорит.

2. Русские в Корее

Русскоязычных тут много, в основном это «русские корейцы» — с русским гражданством и фамилиями Ким, Ли, Пак и т. п. Если дедушка твой был этническим корейцем, то ты как его внук можешь ехать в Корею на ПМЖ. Этим сейчас все и пользуются.

3. Корейскую кухню я просто обожаю!

Собак не едят. То есть вообще это есть — осталось со времен войны, когда, само собой, голодали и ели все что можно. Ну и едят их в основном старики, прошедшие войну, — говорят, что для здоровья полезно. Мои корейские друзья моего возраста в 80 % случаев ни разу не пробовали собачатину, остальные 20 % ели в детстве — бабуля угощала.

Тут есть острое, но к этому быстро адаптируешься. Ни разу еще не видела чего-то настолько острого, чтобы у меня горело все и слезы текли. Порции здесь огромные. К любому блюду вам принесут кучу закусок (панчанов), которые можно бесплатно добавлять снова и снова.

Очень люблю супы, особенно твечжи кук паб (суп из свинины, который варится много часов, его бульон должен быть почти белого цвета). В некоторых ресторанах пишут: если вы почувствуете, что суп для цвета разбавили молоком, звоните по номеру директора и вам вернут деньги.

Потребление кофе в этой стране превышает потребление риса. Кофейни, маленькие и большие, на каждом углу. Их правда ОЧЕНЬ много.

Меня жутко раздражает чавканье. Везде. Все. В ресторане иногда сидеть тяжело, если много людей рядом. Аааа, так тяжело закрыть рот?! Бесит!

4. Алкоголизм — это национальный вид спорта

Я до сих пор не понимаю: в 20:00 офисный планктон в галстуках и костюмах оккупирует все пивные заведения и мясные ресторанчики, пьют сочжу (рисовая водка) до 3:00, расползаются на такси, а в 8:00 свежие на работе. Как они так быстро в себя приходят — мне не понять.

5. Когда едет ваш автобус, нужно помахать рукой или ОЧЕНЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНО посмотреть в глаза водителю

Все водители в форме, белых перчатках и солнцезащитных очках. Автобусы ОЧЕНЬ быстрые. Если какая-нибудь бабушка не зафиксировалась у поручня — будет летать по всему салону, но скорости автобус не сбавит. Они ходят с 4:30 утра и до 1:00 ночи. Такси недорогое: если вас трое, а ехать остановок 6–7, то такси будет стоить столько же, сколько и автобус.

6. 4 дня отпуска — максимум, что есть у корейцев

Национальных праздников, когда они отдыхают, тоже не так много — 4 или 5 и все по 1 дню. Никто не уходит гулять неделю на Новый год.

7. О жилье

Батарей центрального отопления нет, но везде полы с подогревом. Степень нагрева и время контролируешь сам. Если закаленный — можешь всю зиму не включать, платить будешь меньше. Сидят корейцы в основном на полу, спят часто тоже на полу. Ванны есть только в старых зданиях, построенных до 1990-х, потом стали экономить место, и теперь почти везде делают только душ.

С забытыми дома ключами проблем нет — и на двери подъезда, и на двери квартиры кодовые цифровые замки. Можно доплатить и поставить замок со сканером отпечатков пальцев, но мы не стали — тут преступности нет. Все окна и межкомнатные двери открываются не как у нас — за ручку и на себя / от себя, а как ширма — катятся вправо / влево.

8. Учеба 24/7

Учатся много, экзамены трижды в год. Иногда подростки вырубаются на уроке, мне их жалко, когда они просятся выйти умыть лицо, чтобы взбодриться и продолжать учебу. Никто не читает книги, не рисует, не играет в футбол и даже не гуляет с друзьями. На это просто не остается сил. В свободное время они играют в игры на телефоне или идут в PC-room.

И зубрежка не делает их прямо уж умными. Недавно 15-летняя девочка удивилась, когда я сказала, что Солнце — это звезда. Кстати, оскорбление учителя или драка с одноклассниками карается — от уборки классов до удара палкой по вытянутым рукам.

Девочкам нельзя красить волосы, ногти и лицо, стрижки (и женские, и мужские) строго регламентированы, нельзя делать что-то оригинальное и выделяться из толпы. Помимо канцелярии школьники могут выделиться только носками, именно поэтому на улицах полно торговцев с тележками, полными милых носков с самыми разными рисунками.

Выпускной школьный экзамен суннын — аналог нашего ЕГЭ. Он проходит в ноябре одновременно по всей Корее. Во время получаса аудирования (экзамен по английскому) самолетам запрещено совершать взлеты и посадки, чтобы не мешать слушать запись. Если школьник не успевает на экзамен, он может обратиться в полицию или службу спасения — ему предоставят транспорт с мигалками и домчат до школы.

Сразу после завершения экзамена по ТВ идет разбор вопросов и ответов этого года, а результаты объявляют через 20 дней — тогда же по Корее прокатывается волна подростковых суицидов, потому что поступление в хороший университет является залогом успешной жизни корейца.

Я работаю в школе дополнительного образования. Там школьники учатся играть на музыкальных инструментах, рисовать, учат языки. Я преподаю английский. Исключительно практику речи, для изучения которой они нанимают иностранцев. Грамматику и лексику они учат с корейскими преподавателями.

Однажды украшали школу шариками, раздала их всем ученикам. Мальчик (13 лет) надуть-то надувает, а завязать без нитки не может: шарик то улетит, то сдуется. После 20 минут мучений: Я: Бен, давай я завяжу. Ученик (на полном серьезе): Учитель. Жизнь — это вызов. И еще полчаса теребит этот шар. Завязал все-таки — мужик.

9. О национальной одежде

Когда я приехала сюда впервые, была поражена, насколько часто они носят традиционную одежду ханбок. На каждый праздник, на свадьбы, да даже на некоторые официальные мероприятия. Ханбоки очень красивые, но дорогие — от $ 500 до 2 000.

10. Они не знают о других странах НИЧЕГО

Иногда это забавно, иногда удивляет. Есть такая игра — «Назови 7». То есть ученики, поделившиеся на команды, вытаскивают из коробочки задания вроде «Назови 7 фруктов», «Назови 7 природных явлений» и т. п. Проблема была с карточкой «Назови 7 англоязычных групп или певцов». Я слышала, как минуту скрипели их мозги. В общем, они смогли назвать Адель, Майкла Джексона и Ариану Гранде. Через несколько минут тихий отличник робко сказал: «Битлз». И все. Больше не смогли. А еще корейцы любят «Машу и Медведя», но не знают, из какой страны они пришли.

11. Трудности перевода

В кинотеатрах, как и на ТВ, все иностранные фильмы крутятся на языке оригинала с корейскими субтитрами. Озвучивают только детские мультики. Исключение — «Секретные материалы». Не знаю почему, но это единственный иностранный фильм / сериал, который корейцы озвучивают.

Корейцы не переводят названия фильмов. Представьте, что у нас в России в прокате были бы не «Мстители: Война бесконечности», а «Авенджерс: Инфинити вор». Они просто пишут корейскими буквами английские названия.

12. О комиксах

Все корейцы читают вебтуны (разновидность комиксов). Дети, молодежь, старики — все. Если не вебтуны, то хотя бы раз в неделю ходят читать манхву в манхва-кафе. Там дешево (около $ 1 в час) и есть рамен (блюдо с лапшой). Дешевле, чем покупать все новые тома самому. На станциях метро иногда тоже можно увидеть свежие творения знаменитых и не очень вебтун-художников.

14. Об общественных банях

За $ 6–7 (это цена чашки кофе в местном Starbucks) вы можете тусить в общественной бане целые сутки. При входе вам выдают одежду вроде просторной пижамы и полотенца. Они нужны для того, чтобы находиться в общей зоне для мужчин и женщин.

Баня похожа на большой аквакомплекс. Все голые. Меня-то это не смущает, зато смущает корейских старушек, так как у меня несколько достаточно больших цветных татуировок. Но так как я иностранка, на меня только глазеют, замечаний не делают. Факт: кореянки не бреются. Нигде. В последнее десятилетие стали брить подмышки, а ноги и зону бикини не трогают.

15. На полицию здесь реально можно положиться

На машинах сбоку и в метро можно увидеть вот такие плакаты, наглядно показывающие, на какой номер звонить в экстренном случае и не очень.

Видела на нескольких площадках вот такие качели. На плакате написано «Верю только нуне» (нуна — обращение парня к старшей сестре) и дан номер телефона, по которому можно позвонить, если у тебя проблемы в школе: от травли учеников и предвзятого отношения учителей до проблем в школьной столовой.

16. Шопинг по-корейски, или особенности доставки почты

В Корее почти все покупается онлайн. Доставка — 2–4 дня. Корейский шопинг выглядит так: пощупал-примерил вещь в магазине, нашел ее онлайн, сравнил цены, взял там, где дешевле. Куда доставят покупку, зависит от того, что укажешь при оформлении заказа. Например, могут оставить в ближайшем круглосуточном магазине, там есть специальные ящики для посылок. А могут и просто положить под дверь.

Я всегда прошу оставить у двери. Так же и обычная почта, не интернет-магазины, обычно просто оставляет посылки у двери. Никакого взаимодействия с курьером нет. Разве что при скоростной доставке (товар приходит на следующий день) вы получаете вот такое сообщение. Тут видно имя, фото и номер курьера. Он сфотографировал пакет с посылкой у моей двери, так как меня не было дома.

17. Если кореец женится, он познает всю боль мира еще на этапе приглашения

Потому что ты не можешь позвать гостей, просто вручив приглашение. Тру-кореец каждого, кого приглашает на свадьбу, ведет в ресторан, кормит-поит за свой счет и всячески шаркает ножкой, мол, окажите честь, любезные. Приглашаются все, кого ты знаешь. Многочисленная родня, коллеги, чуваки из твоей тренажерки — ВСЕ.

На свадьбу принято дарить конверт, в нем обычно $ 50, родные могут подарить и $ 100. Дарят так: заходишь в свадебный зал, там стол, за которым сидят специально обученные азиаты. Ты даешь им конверт, они его открывают, считают сумму и записывают твое имя и сколько денег ты подарил. Потом этот список я должна хранить годами: если вы меня пригласите на свою свадьбу, я посмотрю, сколько вы мне подарили, и в конвертик положу столько же.

18. Оголять плечи или зону декольте недопустимо и неприлично

Но шорты на половину попы и ультракороткие юбки — норма. Потому что ноги не считаются сексуальным объектом.

Многие, наверное, видели фото с участницами конкурса «Мисс Корея». Такое чувство, что там одну и ту же девушку сфотографировали 30 раз. Они все, абсолютно все ложились под нож хирурга. И судя по результату, хирург был один на всех. Тут нормально дарить операцию на веки или скулы дочери на 16-летие. Тут нормально стремиться к одному идеалу.

19. Брей ноги — будь мужиком

Все хипстеры Кореи и Японии уже ходят с гладкими ногами.

Еще один тренд из мира мужской моды — наклейки на мужские сосочки. Чтобы не просвечивались, значит, через тонкую ткань футболки.

20. Что же корейцы думают о нас

Бытует мнение, что русские злые и холодные. «Да, при знакомстве они не улыбаются. Зато потом, когда узнают человека получше, готовы отдать ему все свое тепло».

Русские любят животных и всегда добры к ним. «Однажды увидел, как одна бабушка разбрасывалась хлебом на улице. Сначала не понял, что к чему. Оказывается, она подкармливала птиц, и от этого мне стало так хорошо на душе».

Бонус

Рай для ленивых — зубные щетки с уже выдавленной на них зубной пастой (слева) и измельченные овощи, замороженные кубиками (справа).

В продаже очень мало свежих цветов в букетах. В основном тут цветы в горшках или букеты из сухих цветов. Есть даже автоматы с такими букетами.

Это был День святого Валентина. Продавались такие упаковки мандаринок с наклейками в виде глаз и надписей. Можно сделать милую рожицу и подарить тому, кто нравится.

Что вас впечатлило больше всего в этом рассказе? А может быть, вы сами посещали Южную Корею?