Я живу в Южной Корее уже более 5 лет и готова рассказать всю правду об этой стране
У некоторых Южная Корея ассоциируется с дорамами, у других — с автомобилями Kia и техникой Samsung, а у третьих — с боевым искусством тхэквондо, которое там зародилось. Но во многом Страна утренней свежести для любого европейца остается не до конца прочитанной книгой, которую они с удовольствием готовы изучать. Продолжает открывать для себя Южную Корею и переводчица из России Ада Квон, которая живет там с конца 2013 года и публикует свои занимательные посты об этой стране на одном популярном ресурсе.
Мы в AdMe.ru так прониклись рассказами Ады, что решили опубликовать их. Так что надеемся, они воодушевят и вас.
1. Корейцы всегда открыты
- Если им кто-то не нравится, это всегда понятно, они не скрывают неприязни. Между тем, как и во всех азиатских странах, очень сильны «общественное сознание», корпоративный дух и все такое. Иностранцев любят — и за руку отведут на нужную остановку, если заблудился, и по-английски большая часть населения сносно говорит.
2. Русские в Корее
- Русскоязычных тут много, в основном это «русские корейцы» — с русским гражданством и фамилиями Ким, Ли, Пак и т. п. Если дедушка твой был этническим корейцем, то ты как его внук можешь ехать в Корею на ПМЖ. Этим сейчас все и пользуются.
3. Корейскую кухню я просто обожаю!
- Собак не едят. То есть вообще это есть — осталось со времен войны, когда, само собой, голодали и ели все что можно. Ну и едят их в основном старики, прошедшие войну, — говорят, что для здоровья полезно. Мои корейские друзья моего возраста в 80 % случаев ни разу не пробовали собачатину, остальные 20 % ели в детстве — бабуля угощала.
- Тут есть острое, но к этому быстро адаптируешься. Ни разу еще не видела чего-то настолько острого, чтобы у меня горело все и слезы текли. Порции здесь огромные. К любому блюду вам принесут кучу закусок (панчанов), которые можно бесплатно добавлять снова и снова.
- Очень люблю супы, особенно твечжи кук паб (суп из свинины, который варится много часов, его бульон должен быть почти белого цвета). В некоторых ресторанах пишут: если вы почувствуете, что суп для цвета разбавили молоком, звоните по номеру директора и вам вернут деньги.
- Потребление кофе в этой стране превышает потребление риса. Кофейни, маленькие и большие, на каждом углу. Их правда ОЧЕНЬ много.
- Меня жутко раздражает чавканье. Везде. Все. В ресторане иногда сидеть тяжело, если много людей рядом. Аааа, так тяжело закрыть рот?! Бесит!
4. Алкоголизм — это национальный вид спорта
- Я до сих пор не понимаю: в 20:00 офисный планктон в галстуках и костюмах оккупирует все пивные заведения и мясные ресторанчики, пьют сочжу (рисовая водка) до 3:00, расползаются на такси, а в 8:00 свежие на работе. Как они так быстро в себя приходят — мне не понять.
5. Когда едет ваш автобус, нужно помахать рукой или ОЧЕНЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНО посмотреть в глаза водителю
- Все водители в форме, белых перчатках и солнцезащитных очках. Автобусы ОЧЕНЬ быстрые. Если какая-нибудь бабушка не зафиксировалась у поручня — будет летать по всему салону, но скорости автобус не сбавит. Они ходят с 4:30 утра и до 1:00 ночи. Такси недорогое: если вас трое, а ехать остановок 6–7, то такси будет стоить столько же, сколько и автобус.
6. 4 дня отпуска — максимум, что есть у корейцев
- Национальных праздников, когда они отдыхают, тоже не так много — 4 или 5 и все по 1 дню. Никто не уходит гулять неделю на Новый год.
7. О жилье
- Батарей центрального отопления нет, но везде полы с подогревом. Степень нагрева и время контролируешь сам. Если закаленный — можешь всю зиму не включать, платить будешь меньше. Сидят корейцы в основном на полу, спят часто тоже на полу. Ванны есть только в старых зданиях, построенных до 1990-х, потом стали экономить место, и теперь почти везде делают только душ.
- С забытыми дома ключами проблем нет — и на двери подъезда, и на двери квартиры кодовые цифровые замки. Можно доплатить и поставить замок со сканером отпечатков пальцев, но мы не стали — тут преступности нет. Все окна и межкомнатные двери открываются не как у нас — за ручку и на себя / от себя, а как ширма — катятся вправо / влево.
8. Учеба 24/7
- Учатся много, экзамены трижды в год. Иногда подростки вырубаются на уроке, мне их жалко, когда они просятся выйти умыть лицо, чтобы взбодриться и продолжать учебу. Никто не читает книги, не рисует, не играет в футбол и даже не гуляет с друзьями. На это просто не остается сил. В свободное время они играют в игры на телефоне или идут в PC-room.
- И зубрежка не делает их прямо уж умными. Недавно 15-летняя девочка удивилась, когда я сказала, что Солнце — это звезда. Кстати, оскорбление учителя или драка с одноклассниками карается — от уборки классов до удара палкой по вытянутым рукам.
- Девочкам нельзя красить волосы, ногти и лицо, стрижки (и женские, и мужские) строго регламентированы, нельзя делать что-то оригинальное и выделяться из толпы. Помимо канцелярии школьники могут выделиться только носками, именно поэтому на улицах полно торговцев с тележками, полными милых носков с самыми разными рисунками.
- Выпускной школьный экзамен суннын — аналог нашего ЕГЭ. Он проходит в ноябре одновременно по всей Корее. Во время получаса аудирования (экзамен по английскому) самолетам запрещено совершать взлеты и посадки, чтобы не мешать слушать запись. Если школьник не успевает на экзамен, он может обратиться в полицию или службу спасения — ему предоставят транспорт с мигалками и домчат до школы.
- Сразу после завершения экзамена по ТВ идет разбор вопросов и ответов этого года, а результаты объявляют через 20 дней — тогда же по Корее прокатывается волна подростковых суицидов, потому что поступление в хороший университет является залогом успешной жизни корейца.
- Я работаю в школе дополнительного образования. Там школьники учатся играть на музыкальных инструментах, рисовать, учат языки. Я преподаю английский. Исключительно практику речи, для изучения которой они нанимают иностранцев. Грамматику и лексику они учат с корейскими преподавателями.
- Однажды украшали школу шариками, раздала их всем ученикам. Мальчик (13 лет) надуть-то надувает, а завязать без нитки не может: шарик то улетит, то сдуется. После 20 минут мучений:
Я: Бен, давай я завяжу.
Ученик (на полном серьезе): Учитель. Жизнь — это вызов.
И еще полчаса теребит этот шар. Завязал все-таки — мужик.
9. О национальной одежде
- Когда я приехала сюда впервые, была поражена, насколько часто они носят традиционную одежду ханбок. На каждый праздник, на свадьбы, да даже на некоторые официальные мероприятия. Ханбоки очень красивые, но дорогие — от $ 500 до 2 000.
10. Они не знают о других странах НИЧЕГО
- Иногда это забавно, иногда удивляет. Есть такая игра — «Назови 7». То есть ученики, поделившиеся на команды, вытаскивают из коробочки задания вроде «Назови 7 фруктов», «Назови 7 природных явлений» и т. п. Проблема была с карточкой «Назови 7 англоязычных групп или певцов». Я слышала, как минуту скрипели их мозги. В общем, они смогли назвать Адель, Майкла Джексона и Ариану Гранде. Через несколько минут тихий отличник робко сказал: «Битлз». И все. Больше не смогли. А еще корейцы любят «Машу и Медведя», но не знают, из какой страны они пришли.
11. Трудности перевода
- В кинотеатрах, как и на ТВ, все иностранные фильмы крутятся на языке оригинала с корейскими субтитрами. Озвучивают только детские мультики. Исключение — «Секретные материалы». Не знаю почему, но это единственный иностранный фильм / сериал, который корейцы озвучивают.
- Корейцы не переводят названия фильмов. Представьте, что у нас в России в прокате были бы не «Мстители: Война бесконечности», а «Авенджерс: Инфинити вор». Они просто пишут корейскими буквами английские названия.
12. О комиксах
- Все корейцы читают вебтуны (разновидность комиксов). Дети, молодежь, старики — все. Если не вебтуны, то хотя бы раз в неделю ходят читать манхву в манхва-кафе. Там дешево (около $ 1 в час) и есть рамен (блюдо с лапшой). Дешевле, чем покупать все новые тома самому. На станциях метро иногда тоже можно увидеть свежие творения знаменитых и не очень вебтун-художников.
14. Об общественных банях
- За $ 6–7 (это цена чашки кофе в местном Starbucks) вы можете тусить в общественной бане целые сутки. При входе вам выдают одежду вроде просторной пижамы и полотенца. Они нужны для того, чтобы находиться в общей зоне для мужчин и женщин.
- Баня похожа на большой аквакомплекс. Все голые. Меня-то это не смущает, зато смущает корейских старушек, так как у меня несколько достаточно больших цветных татуировок. Но так как я иностранка, на меня только глазеют, замечаний не делают. Факт: кореянки не бреются. Нигде. В последнее десятилетие стали брить подмышки, а ноги и зону бикини не трогают.
15. На полицию здесь реально можно положиться
- На машинах сбоку и в метро можно увидеть вот такие плакаты, наглядно показывающие, на какой номер звонить в экстренном случае и не очень.
- Видела на нескольких площадках вот такие качели. На плакате написано «Верю только нуне» (нуна — обращение парня к старшей сестре) и дан номер телефона, по которому можно позвонить, если у тебя проблемы в школе: от травли учеников и предвзятого отношения учителей до проблем в школьной столовой.
16. Шопинг по-корейски, или особенности доставки почты
- В Корее почти все покупается онлайн. Доставка — 2–4 дня. Корейский шопинг выглядит так: пощупал-примерил вещь в магазине, нашел ее онлайн, сравнил цены, взял там, где дешевле. Куда доставят покупку, зависит от того, что укажешь при оформлении заказа. Например, могут оставить в ближайшем круглосуточном магазине, там есть специальные ящики для посылок. А могут и просто положить под дверь.
- Я всегда прошу оставить у двери. Так же и обычная почта, не интернет-магазины, обычно просто оставляет посылки у двери. Никакого взаимодействия с курьером нет. Разве что при скоростной доставке (товар приходит на следующий день) вы получаете вот такое сообщение. Тут видно имя, фото и номер курьера. Он сфотографировал пакет с посылкой у моей двери, так как меня не было дома.
17. Если кореец женится, он познает всю боль мира еще на этапе приглашения
- Потому что ты не можешь позвать гостей, просто вручив приглашение. Тру-кореец каждого, кого приглашает на свадьбу, ведет в ресторан, кормит-поит за свой счет и всячески шаркает ножкой, мол, окажите честь, любезные. Приглашаются все, кого ты знаешь. Многочисленная родня, коллеги, чуваки из твоей тренажерки — ВСЕ.
- На свадьбу принято дарить конверт, в нем обычно $ 50, родные могут подарить и $ 100. Дарят так: заходишь в свадебный зал, там стол, за которым сидят специально обученные азиаты. Ты даешь им конверт, они его открывают, считают сумму и записывают твое имя и сколько денег ты подарил. Потом этот список я должна хранить годами: если вы меня пригласите на свою свадьбу, я посмотрю, сколько вы мне подарили, и в конвертик положу столько же.
18. Оголять плечи или зону декольте недопустимо и неприлично
- Но шорты на половину попы и ультракороткие юбки — норма. Потому что ноги не считаются сексуальным объектом.
- Многие, наверное, видели фото с участницами конкурса «Мисс Корея». Такое чувство, что там одну и ту же девушку сфотографировали 30 раз. Они все, абсолютно все ложились под нож хирурга. И судя по результату, хирург был один на всех. Тут нормально дарить операцию на веки или скулы дочери на 16-летие. Тут нормально стремиться к одному идеалу.
19. Брей ноги — будь мужиком
- Все хипстеры Кореи и Японии уже ходят с гладкими ногами.
- Еще один тренд из мира мужской моды — наклейки на мужские сосочки. Чтобы не просвечивались, значит, через тонкую ткань футболки.
20. Что же корейцы думают о нас
- Бытует мнение, что русские злые и холодные. «Да, при знакомстве они не улыбаются. Зато потом, когда узнают человека получше, готовы отдать ему все свое тепло».
- Русские любят животных и всегда добры к ним. «Однажды увидел, как одна бабушка разбрасывалась хлебом на улице. Сначала не понял, что к чему. Оказывается, она подкармливала птиц, и от этого мне стало так хорошо на душе».
Бонус
- Рай для ленивых — зубные щетки с уже выдавленной на них зубной пастой (слева) и измельченные овощи, замороженные кубиками (справа).
- В продаже очень мало свежих цветов в букетах. В основном тут цветы в горшках или букеты из сухих цветов. Есть даже автоматы с такими букетами.
- Это был День святого Валентина. Продавались такие упаковки мандаринок с наклейками в виде глаз и надписей. Можно сделать милую рожицу и подарить тому, кто нравится.
Что вас впечатлило больше всего в этом рассказе? А может быть, вы сами посещали Южную Корею?
Фото на превью koreanstyle.xo / Instagram