Я живу в Норвегии на острове за полярным кругом и хочу рассказать, почему здесь лучше, чем в южной части страны

И если с полярной ночью все более-менее понятно, то полярный день — это, честно говоря, то еще испытание. Солнце не садится за горизонт, а одинаково светит что в 12 дня, что в полночь. Многие жители южных широт ошибочно думают, что два с половиной летних месяца — настоящий рай для круглосуточных прогулок и любованием природой. На самом деле приезжему человеку очень тяжело адаптироваться к дневному свету нон-стоп. Мой организм постоянно подсознательно ждет наступления темноты, чтобы начать вырабатывать гормон сна. Во время полярного дня я всегда стараюсь хотя бы на несколько дней уехать на юг и отдохнуть от испытания солнцем.