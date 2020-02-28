Я живу в Норвегии на острове за полярным кругом и хочу рассказать, почему здесь лучше, чем в южной части страны
Перед тем как переехать в Норвегию, я думала, что население страны сосредоточено лишь в южной ее части. А там, высоко, на севере, — сплошная тундра, мерзлота и «белые медведи трутся о земную ось». Жизнь забросила меня на остров за полярным кругом, и я с удивлением обнаружила, что и тут кипит жизнь. А многие наши представления об этом крае и его обитателях далеки от истины.
Я решила поделиться с AdMe.ru своими наблюдениями о норвежском севере и норвежцах. И, возможно, разрушить некоторые стереотипы об этой суровой части страны.
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Начну с пресловутых медведей. Их в наших широтах нет. И никогда не было. Как и змей и клещей в лесах. Можно свободно гулять на природе, встретиться за кустом вам может только лишь северный олень. Здесь он за царя.
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Кстати, большую часть норвежского Заполярья омывает теплое течение Гольфстрим, и поэтому здесь не бывает сильных морозов. Да, даже — 7 °C зимой — это страх и ужас для местных (мне пришлось отправить в кладовку все мегатеплые куртки и валенки). В среднем наша заполярная зима — это от 0 ... — 2 °C до 0 ... + 3 °C. И так по кругу до мая.
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Зато летом за полярным кругом прекрасно загорается. Если вы мечтаете быстро и качественно приобрести медово-шоколадный оттенок кожи, то приезжайте на курорты Заполярья. За счет того, что солнечные лучи здесь падают под более прямым углом, загар ложится на кожу мгновенно. На северных островах вы найдете огромное количество пляжей с белейшим песком. Среди них есть как дикие места, так и полностью укомплектованные кемпингами и разнообразными развлечениями для отдыхающих.
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Меня часто друзья спрашивают о том, как я выживаю в полярную ночь. «Там же постоянно хоть глаз выколи!» Не совсем. У нас полярная ночь длится примерно 2–2,5 месяца (примерно с ноября до середины января). Да, солнце не встает из-за горизонта, но поскольку небесное светило — это огромная звезда, то лучи ее все-таки выглядывают из-за угла. Получается эдакий эффект сумерек (по крайней мере, когда не пасмурно). Обычно он длится около часа в промежутке между 11 и 12 пополудни.
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Первый день, когда солнце начинает показываться из-за горизонта, на севере Норвегии — почти национальный праздник. Раньше в школах даже отменяли занятия по такому случаю. Сейчас подобных поблажек для детей нет, но все равно появление первых солнечных лучей повсеместно празднуют — едят вафли с джемом и запивают их литрами горячего кофе.
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И если с полярной ночью все более-менее понятно, то полярный день — это, честно говоря, то еще испытание. Солнце не садится за горизонт, а одинаково светит что в 12 дня, что в полночь. Многие жители южных широт ошибочно думают, что два с половиной летних месяца — настоящий рай для круглосуточных прогулок и любованием природой. На самом деле приезжему человеку очень тяжело адаптироваться к дневному свету нон-стоп. Мой организм постоянно подсознательно ждет наступления темноты, чтобы начать вырабатывать гормон сна. Во время полярного дня я всегда стараюсь хотя бы на несколько дней уехать на юг и отдохнуть от испытания солнцем.
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В Норвегии 3 официальных языка, 2 из них — это разновидности норвежского. Плюс язык коренного населения севера страны — саамов. Однако если вы решите сюда переехать, то будьте готовы к тому, что чуть ли не в каждой деревне народ разговаривает на своем диалекте. Северные говоры непохожи на южные, иногда до такой степени, что понять друг друга норвежцам очень тяжело. И да, в лексиконе жителей Заполярья может быть до 10 разных вариаций слова «снег».
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В Северной Норвегии я приобрела новую необычную для русского человека привычку — НЕ экономить электроэнергию. Во-первых, здесь тарифы ниже, чем на юге страны, во-вторых, электроэнергия в основном поступает из натуральных источников (водопады), в-третьих, оставлять включенными нон-стоп лампы, торшеры, люстры — это старая местная традиция (в прошлом рыбаки, причаливая к берегу, ориентировались на огни близлежащих домов).
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К чему надо быть готовым в Северной Норвегии? К тому, что здесь зимой очень скользко. Из-за постоянных перепадов температуры снег то тает, то снова замерзает. А посыпать улицы химией тут не принято. Весь город превращается в один сплошной каток. В основном норвежцы с детства научены держать баланс на льду, но если вы новичок в этом деле, то сразу по приезде на север бегите в магазин за специальными накладками с шипами на обувь. Благо, они продаются почти в каждом супермаркете.
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Северные норвежцы чувствуют себя в безопасности и не закрывают на замок дома и машины. Особенно в небольших городках: всех соседей знаем, со всеми готовим на гриле по выходным и встречаемся в городской сауне. Но мне все равно до сих пор психологически некомфортно, если входная дверь не заперта на 2 оборота.
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Что приходит на ум среднестатистическому человеку, когда он слышит о жителях Норвегии? Хмурые, замкнутые, пьют много, зимой ходят без шапки.
Однако жители северной части страны не могут без общения — в отличие от южан. В автобусах незнакомые старушки будут интересоваться твоим мнением о сегодняшней погоде и выспрашивать твое имя и личные данные. В магазинах соседи при встрече обсудят местный долгострой и сообщат, что Свен из 15-го дома завтра женится.
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При переезде в наши края будьте готовы к тому, что северные норвежцы более шумные, чем южане, бесцеремонные и любят вставлять в свою речь нецензурные слова. Одна моя знакомая норвежка, преподаватель в университете, переселилась на север страны и отдала своего ребенка в детский сад. Уже после первого дня среди местных детей ее сын ругался как сапожник, а она в ужасе хваталась за голову.
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И кстати, про «зимой без шапки» — это правда. Норвежцы выходят на прогулку в любую погоду, будь то дождь, вьюга, метель или полный комби из всех этих явлений. Более того, они приучают детей к закаливающим процедурам. Во многих детских садах Северной Норвегии малышня находится на улице вопреки непогоде. Также тут никто не будет впадать в панику, если ребенок на прогулке вдруг решит полакомиться песком или землей. Норвежцы уверены, что их организм приспособлен к самым суровым испытаниям.
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Вообще, норвежцы традиционно очень привязаны к природе. В норвежском языке есть очень популярная поговорка на все случаи жизни: Gå på tur, aldri sur! Переводится примерно так: «Если ты грустишь, то иди на прогулку!» В принципе можно сказать, что эта фраза давно превратилась в национальную идею. Ее придерживаются даже норвежские врачи, которые считают, что лучшее средство от почти любой болячки — это горячий кофе в термосе, вафли и марш-бросок по горам. Ну и иногда парацетамол.
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Более 85 % норвежцев считают себя атеистами. Но тем не менее в стране все религиозные праздники — это выходные дни и каникулы. Однако отмечают местные жители церковные даты очень по-своему. Например, в Норвегии неотъемлемым ритуалом при праздновании Пасхи является убийство. Не стоит пугаться, никого норвежцы не режут в качестве пасхального кролика, просто любят читать, слушать или смотреть криминальные триллеры, детективные романы или загадочные сериалы в течение всей праздничной недели.
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Этой традиции уже более 80 лет. Когда-то два бедных писателя решили написать историю про ограбление поезда в Бергене, а чтобы раскрутить будущую книгу, накануне Пасхи напечатали небольшой отрывок из своего произведения в газете без упоминания, что это лишь творческая выдумка. Такой трюк вызвал огромный резонанс среди читателей. И даже спустя время, когда загадка ограбленного поезда была раскрыта, норвежцам понравилась идея «играть в детективов» во время пасхальных праздников.
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Рождество — это также проверка на силу духа. Особенно в Северной Норвегии. Дело в том, что в этой части страны к рождественскому столу подают традиционное блюдо — лютефиск. Это сушеная треска, вымоченная в щелочи. Вследствие химической реакции рыба приобретает желеобразную консистенцию, специфический острый запах и привкус газировки. Лютефиск подают холодным или горячим, а сверху посыпают зажаренным беконом. Южане это блюдо сравнивают с чем угодно: от крысиного яда до оружия массового поражения. Но если вы любите кулинарные эксперименты, то я советую хоть раз в жизни попробовать рождественский лютефиск.
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Северное сияние — это, пожалуй, главный бренд заполярной Норвегии. В наших краях увидеть его можно уже с конца сентября. Все зависит от солнечной активности и безоблачной погоды. Многие норвежцы пользуются специальным приложением, которое с точностью до 85 % может подсказать, когда ждать полыхающего неба. У большинства в квартирах и домах панорамные окна, так что наслаждаться этим явлением можно, даже не вставая при этом с дивана.
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Если вы спросите любого норвежца о всемирно известной датской концепции hygge (хюгге), он с возмущением закатит глаза, потому что на самом деле придумали ее в Норвегии. Норвежский синоним датского уюта — kos — это теплый свет, приглушенная музыка (или «медленное» телевидение), много сладостей, горячий кофе или какао, приятная беседа с друзьями перед камином. А если вы любитель свежего воздуха, то это всенепременно лыжные походы и все вышеперечисленное в горном домике при свете свечей. По пятницам в Норвегии есть отдельный вид kos — пятничный, или Fredagskos. Фредагскос — это наслаждение чит-милом: замороженной пиццей, чипсами и уже ставшими норвежским традиционным блюдом тако.
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Северные норвежцы практически не употребляют в пищу лосося, хотя и выращивают эту рыбу на специальных фермах. В основном лосось идет на экспорт. Здесь же, за полярным кругом, — настоящий культ трески. Треска вареная, жареная, пареная, сушеная. И очень вкусная. Ах да, еще у нас на севере в каждом супермаркете продается мясо кита. На юге вы такого не встретите.
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Между прочим, наслаждаться суши с лососем японцев научили именно норвежцы. Норвегия в свое время начала экспортировать эту рыбу в Страну восходящего солнца, повара в ресторанах распробовали новое лакомство и внедрили в свое меню. Так что теперь по всему миру в любом суши-баре есть «вкус Норвегии».
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Норвегия — это страна победившего феминизма и равноправия. Здесь законодательно запрещено во время собеседований при приеме на работу интересоваться семейным положением кандидата и наличием у него детей. Женщины с удовольствием выбирают мужские профессии. Моя соседка, молодая хрупкая блондинка с голубыми глазами, работает экскаваторщиком, пока ее муж сидит с ребенком в декретном отпуске.
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Алиментов на ребенка при разводе родителей здесь нет. Дети живут попеременно по неделе у мамы и у папы. Вначале может показаться, что это жутко неудобно, ведь ребенку приходится таскать из одного дома в другой все свои вещи и игрушки. Но на самом деле это не так: в каждом доме у чада свой набор всех удовольствий. В Норвегии очень любят и балуют детей. Фамилию новорожденному тоже дают любую — она может быть мамина, папина или вообще двойная.
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Одно из самых больших неудобств жизни на острове в Северной Норвегии, по моему мнению, — это оторванность от мира. Несмотря на то что на дворе ХХI век, мы тут зависим от прихотей природы. Во время штормов закрывают паромные переправы и мосты на Большую землю. Ты оказываешься оторванным от цивилизации. Аэропорт на материке, скорее всего, тоже будет закрыт. На машине добираться до столицы надо 2,5 дня. А железных дорог у нас на севере нет.
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А еще за полярным кругом в Норвегии выращивают клубнику. Причем в промышленных масштабах. Оказывается, эта ягода не столько любит тепло, сколько солнечный свет. Два с половиной летних месяца полярного дня, когда солнце не заходит за горизонт, насыщают клубнику ароматом и потрясающим вкусом. Вокруг нашего города все поля усеяны клубничными угодьями. Клубнику едят сами, а также отправляют в магазины на юг страны. В Норвегии клубника из Заполярья — это высший знак качества.