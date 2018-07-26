Я живу в Италии и готова рассказать 11 вещей об этой стране, которых вы не найдете в интернете

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Привет, меня зовут Наташа, мне 24 года. Я студентка и уже полтора года живу в Милане. Я люблю путешествовать по Италии и успела многое повидать, узнать страну с разных сторон и полюбить ее еще больше.

Специально для AdMe.ru я собрала важные и полезные советы для путешественников, собирающихся поехать в Италию, благодаря которым это будет самая незабываемая поездка.

1. Когда и куда ехать в Италии?

В крупные туристические города стоит приезжать весной. Так вы будете наслаждаться городом в период цветения, но при этом не застанете пик сезона и сумеете избежать толп туристов у главных достопримечательностей. При этом нужно учитывать географию города: чем южнее, тем раньше можно ехать. В Милане период цветения начинается в конце марта — начале апреля, а в Риме уже в начале марта все благоухает. Ответ на вопрос, когда ехать на море, также зависит от географического расположения выбранного вами курорта: чем южнее, тем раньше начинается сезон. Например, в Неаполе и на юге Италии купаться начинают уже в конце апреля, тогда как на севере, в Лигурии, температура воды повысится только к июню. Особенно приятны итальянские побережья в бархатный сезон, в сентябре-октябре, когда вода все еще теплая, а туристов на улицах уже в два раза меньше. Самые красивые городки можно найти по кодовой фразе: I borghi piu belle della Italia. Вместо названия страны в поисковик можно вписать регион, куда вы собираетесь поехать.

2. Перед поездкой загляните в инстаграм к блогерам, живущим в Италии

В инстаграме можно найти для себя самые красивые деревушки и местечки, узнать о том, что и где стоить попробовать в Италии, увидеть и отметить самые очаровательные местечки, о которых обычно не пишут в путеводителях. Например, если вы хотите посмотреть на цветные домики, как на фото выше, то есть смысл поехать в Геную, вместо расхваленных домиков деревушек Чинкве-Терре, изрядно сэкономив при этом на билетах, а также избежав толп туристов. Как найти блогера? Введите в поисковой строке в инстаграме название вашего города назначения либо региона. Так же можно найти и экскурсовода. Если вы собираетесь поехать в Рим, посмотрите тут.

Здесь интересное для тех, кто путешествует по Лигурии.

Любителям Неаполя можно заглянуть сюда.

А тут все самое полезное и интересное о Милане и Ломбардии.

3. В Италии стоит взять машину напрокат

Да, система общественного транспорта здесь развита хорошо, и во все главные туристические места вы без проблем попадете на поезде или автобусе. Однако самые красивые деревушки и городки скрыты от глаз, словно жемчужины, и без машины к ним просто-напросто не добраться.

4. Где вкусно поесть?

В городах Италии, как и в населенных пунктах любых других стран, во время туристической поездки не стоить посещать рестораны на главных площадях. Лучше поискать кафе, в которых обедают местные жители. Но если вы хотите попробовать настоящую итальянскую еду, стоит хоть раз пообедать или поужинать в agriturismo. Что это такое? Это старинная ферма, переделанная под ресторан и гостиницу. Обычно местечки такого типа расположены рядом с деревнями или небольшими городками. Еда там свежая, от местных фермеров, готовят вкусно, по-семейному, иногда и сами хозяева. Вкусить блюда, приготовленные по традиционным рецептам из самых натуральных продуктов местных производителей, в стенах настоящей фермы — что может быть лучше?

5. Не в каждом регионе Италии нужно заказывать пасту и пиццу

Да, мы все привыкли, что пицца и паста — это самая традиционная итальянская еда. Однако местная кухня настолько разнообразна, что не стоит ограничиваться лишь самыми популярными блюдами. В регионе Эмилия-Романья стоит попробовать пьядину — лепешку с начинкой из сыра и различных видов салями.

Пасту же стоит взять в Риме, Лацио или Умбрии.

На севере Италии, в Милане, испокон веков ели рис, поэтому там самым правильным решением будет заказать ризотто по-милански.

А вот в Неаполе стоит взять пиццу: она будет самой правильной и вкусной.

В Лигурии вместо пиццы стоит попробовать фокаччу — лепешку из теста с оливковым маслом и морской солью.

На Сицилии обязательно попробуйте граниту — толченый лед с сиропом (обратите внимание на лимонный, фисташковый и кофейный вкусы).

Если вы окажетесь где-нибудь в горных регионах, то смело берите колбасы, сыры и молочные продукты. Не стесняйтесь расспрашивать местных жителей про традиционные рецепты их города или провинции: так вы попробуете что-то новое, а словоохотливым итальянцам будет приятно поведать о местной еде.

6. О еде стоит подумать заранее

Итальянцы очень щепетильны во всем, что касается еды, и в питании они придерживаются особого расписания. Завтракают в Италии до 11:00 утра капучино и бриошью (круассан, классические начинки — крем и шоколад). Обедают с 12:00 до 14:00. После этого с 18:00 и примерно до 20:00 — время аперитива. Ну а ужинать можно с 19:00 и до поздней ночи. Но тут дело в другом: если вы не успеете, например, попасть на обед по итальянскому расписанию, вполне возможно, что вам и вовсе не удастся пообедать. Конечно, заведения фастфуда работают круглые сутки, а вот рестораны с аутентичной итальянской едой, скорее всего, будут закрыты. А уж если вы не успеете пообедать в маленьком городке, то, как говорится, пиши пропало. Закрыться могут даже супермаркеты.

7. Как быть с деньгами?

В крупных городах можно расплачиваться только картой. В маленькие же населенные пункты лучше приезжать с наличными: там не всегда у вас будет возможность оплатить покупку картой, даже если вы увидите, что у продавца есть терминал для безналичного расчета. Все дело в том, что в Италии очень высокие налоги на оплату картами, поэтому небольшим торговым точкам невыгодно принимать сумму меньше 5 евро к оплате картой. Да и вообще платить меньше 5 евро по карте считается плохим тоном.

8. Как сэкономить на кофе?

Италия — кофейная страна, хороший и недорогой кофе здесь есть практически везде. Но также есть хитрый способ сэкономить: пейте кофе как самый настоящий итальянец — только у барной стойки. Тогда вам не придется переплачивать за сервис за столиком и вы всегда будете уверены, что ваш эспрессо (каффé) будет стоить около 1 евро. И никогда не заказывайте капучино после 11 утра: этот негласный закон в Италии соблюдается с особой ревностью.

9. Как сэкономить на воде?

Во всех крупных городах Италии, таких как Милан, Рим, Турин, Флоренция, Венеция и др., по территории разбросаны питьевые фонтанчики-колонки. Пить из них не просто можно, но и нужно: вода в них вкуснее, чем бутилированная. Кроме того, отказываясь от ежедневной покупки воды в пластиковой бутылке, тем самым вы помогаете планете, спасая ее от лишнего мусора. Более того, в Риме можно пить прямо из больших фонтанов.

10. Возьмите с собой платок

Церкви в Италии невероятно красивые, старинные, и, конечно же, они просто обязательны к посещению. В церковь нельзя заходить в шортах, юбках выше колен и с непокрытыми плечами. Так что, если вы путешествуете летом, возьмите с собой на всякий случай пару платков — много места они не займут, при этом сэкономят время и деньги на покупку новых, если возникнет в них необходимость. Согласитесь, обидно не посмотреть Ватикан просто потому, что у вас не было платка? Но даже если вас и пустят в церковь, все же лучше уважать законы и не нарушать правила.

11. Наслаждайтесь Италией!

Недаром о ней говорят, что это музей под открытым небом. Когда вы путешествуете по Италии, очень важно соблюсти баланс между посещением музеев, церквей и простыми прогулками по городу. Здесь действительно стоит иногда не пойти в музей, чтобы вместо этого насладиться прогулкой на свежем воздухе. Выпить чашечку кофе на городской площади, погонять голубей или заблудиться в средневековых переулках. Спрятаться от жары в старинной церкви и посидеть там в тишине, а затем съесть пиццу навынос на ступеньках монумента. Побродить по магазинчикам, а затем выбрать бар для аперитива на вечер и заказать знаменитый апероль Spritz.