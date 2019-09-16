Я живу в Испании 5 лет и не перестаю удивляться местным традициям и привычкам

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Привет, друзья! Меня зовут Лина. Несколько лет назад я руководила рекламным отделом немаленького медиахолдинга и карабкалась вверх по карьерной лестнице. Но нежданно-негаданно в возрасте далеко за 40 оказалась в Испании. 5 лет назад я просто не уехала домой и прошла весь путь от незаконного мигранта до получения вида на жительство. Сейчас я живу в городе, который сами испанцы считают красивейшим в стране. Это не Мадрид и не Барселона, а маленький Сан-Себастьян, в который я безумно влюблена.

Я расскажу читателям AdMe.ru о настоящей жизни на моей новой родине и о привычках местных жителей-королевичей. А называю я их так потому, что эта солнечная страна официально именуется Reino de España — Королевство Испания.

Испанок украшает все, кроме скромности

Нас с детства учили: «скромнее надо быть», «скромность украшает девушку». И что в результате? А испанкам объясняли, что они умницы и красавицы. В итоге любая из них на просьбу описать себя вспомнит про упругую попу, упомянет про шикарную грудь, подробно опишет свои великолепные волосы, зубы и ноги, отдельно пробежится по пухлым губкам и выразительным глазкам.

Слухи о красоте и брутальности местных мужчин слегка преувеличены

Не могу пройти мимо и не внести каплю здоровой иронии в общепринятое мнение об испанских мужчинах. Говорят, что практически все они — страстные, мускулистые и чертовски привлекательные. Хи-хи. На самом деле подавляющее большинство — лысенькие, коренастенькие и с пузиком. Местные мужчины — все маменькины сынки и подкаблучники? В этом есть доля правды. Мама здесь — всему дому глава. Испанцы не ходят в гости к родителям, они ходят в дом к маме. Очень часто мужчины живут с мамой чуть ли не до своей пенсии, так как рано жениться здесь не принято, а потом может быть уже поздно.

Дети для отцов не обуза

Испанцы хотят быть хорошими мужьями и заботливыми отцами. Они сильно привязаны к собственным семьям. Даже если пара расходится, отцы продолжают заботиться о ребенке и проводить свое свободное время с ним. И не по предписанию суда, а по велению сердца. Мужчины часто жалуются на то, что сеньоры проводят свободное время в барах, а не в семье. Что женщины заботятся только о себе и задумываются о ребенке ближе к 40. Нередки случаи, когда именно папы берут декретный отпуск и принимают на себя все хлопоты, связанные с младенцем.

Здесь принято плотно есть на ночь

Испанцы почти не завтракают: чашка кофе, нежнейший багет или круассан — это привычное для большинства начало дня. В полдень они немного перекусывают. После этого между 2 и 4 часами пополудни наступает время ланча, ну а вечером, эдак с 21:00, начинается основная гастрономическая феерия. Учитывая подобный режим питания, в стране должны жить 40 млн толстяков. Но это не так. Во-первых, при каждом удобном случае испанцы танцуют, во-вторых, они с упоением занимаются спортом или просто гуляют по улице. Ну а в-третьих, за столом царит dieta mediterranea («средиземноморская диета»). Здесь практически никогда не едят гарниры, за исключением свежих овощей, и готовят только на оливковом масле.

Чай стоит в одном ряду с лекарствами

Если вы пригласили испанца в гости, не удивляйтесь, что в ответ на ваше гостеприимное предложение выпить чай вы услышите удивленный отказ: «Спасибо, не надо, я хорошо себя чувствую». Дело в том, что для испанцев чай — это как для нас компрессы, они пьют его исключительно при физическом недомогании или душевных муках. Так что, заказав чай утром в тихом кафе вне туристической зоны, вы буквально станете событием этого дня. Именно по этой причине в Испании почти везде только пакетированный чай, причем среднего качества.

Пара слов об испанских зарплатах и пенсиях

2019 год порадовал королевичей значительным увеличением зарплаты, и сейчас минималка равна € 1 050. Средняя зарплата, за которую трудятся учителя, бухгалтеры, продавцы и официанты, составляет около € 2 000. Ниже среднего зарабатывают в сельском хозяйстве и социальных службах, а также в строительстве. Здесь не самая высокая пенсия по сравнению с другими странами Европы (минимум € 636, максимум € 2 567). Но зато самая индексируемая. А еще испанские пенсионеры не представляют, что могут столкнуться с одиночеством и нищетой. По госпрограмме для них организуют путешествия и экскурсии, предоставляют льготы на билеты и отели «все включено». Недовольство вызывает лишь то, что на Канары попасть без очереди невозможно.

Сколько тратит в месяц испанская семья

В месяц на семью из 4 человек (плюс 2 собаки) у нас уходит около € 2 000. Не шикуем, но и не отказываем себе ни в чем. Вот наша несложная арифметика: € 250 — социальная аренда жилья плюс коммуналка;

€ 150 — телефонная связь и интернет;

€ 400 — косметика, одежда, развлечения, походы по кафешкам, траты на собак;

€ 100 — уход за собой (стилист, косметолог);

€ 600 — еда (2 раза в неделю мы ходим в супермаркет, отовариваясь по полной, каждый день покупаем по 2 свежих багета и разную мелочь);

€ 100 — транспорт, включая поездки во все близлежащие города;

€ 400 — всевозможные незапланированные расходы.

К любому врачу можно попасть бесплатно

85 % лечебных учреждений Испании принадлежат государству, и только 15 % — частные клиники. В королевстве круглосуточно действуют специальные отделения — Urgencia (неотложка), где всегда поставят обратившимся диагноз и предоставят необходимый комплекс медицинских услуг. Конечно, попасть к узким специалистам, минуя терапевта в поликлинике, очень трудно. Здесь ступенчатая медицина и специалисты принимают только по записи. Ожидание может растянуться на несколько недель, а то и месяцев. Но в исключительных случаях та же неотложка направит вас к нужному специалисту уже без всякой очереди.

Местные девушки не торопятся замуж

Наиболее «удобным» для замужества испанки считают возраст между 32 и 42 годами. Тогда можно и жениха присмотреть, и ребенка родить. Причем барышни нередко отдают предпочтение иностранцам. — А почему испанские женихи не в фаворе? — спросила я свою подругу Исабель. — Потому что они менее серьезные, более инфантильные, не стремятся к карьере и постоянным отношениям. Имеют много обязательств, которые не хотят выполнять, — ответила она. Тогда стала я вспоминать всех знакомых испанок. И да, подавляющее большинство живет как раз не с соотечественниками. В приоритете женихи из Германии, Голландии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Дании. Считается, что они очень серьезные, ответственные, работящие и, конечно, более молчаливые. Болтать испанки и сами любят.

В Испании борются с домашним насилием

Здесь все женщины знают, что если они страдают от насилия, то должны позвонить по 016. Это номер службы неотложной помощи. Ежедневно вся пресса твердит о защите женщин. В Испании действует 106 инквизиционных трибуналов по делам насилия. Мужчину сразу забирают на трое суток просто по заявлению женщины. Арестовывать и отпускать его могут хоть 100 раз, а все судебные процессы для потерпевшей оплачивает государство.

Местные жители предпочитают путешествовать в пределах королевства

Испанцы — патриоты, поэтому они лучше будут тратить честно заработанные деньги на развитие туризма в собственной стране, чем вывезут кровное куда-то за рубеж. Большинство во время отпуска лишь мигрирует из региона в регион. Жители островов едут изучать материковую часть, горцы спускаются к морю, а северяне греют пузики на побережьях Коста-дель-Соль или Коста-Брава. А еще испанцы — одни из самых прижимистых туристов. За 7-дневный отпуск они тратят около € 800. Более 30 % от этой суммы королевичи оставляют в барах, остальные 70 % спускают на жилье, транспорт, сувениры и экскурсии.

Испанцы экономят на всем, кроме... ТV

Среднестатистический испанец никогда не оставит в розетке зарядку от телефона, потому что «электричество капает». Хотя со здешними счетами за коммуналку поневоле начнешь все и отовсюду вытаскивать. То же самое происходит с водой. Сначала полагается намылиться, а потом включить воду, чтобы пену с себя смыть. Но вот телевизор — это святое. На нем мы не экономим. Ни один уважающий себя испанец не пропустит выпуск новостей, футбольный матч или свеженькую порцию сериала. Ну а самые скупые идут в бар. Благо телевизоры во всю стену есть везде, а заодно и пообщаться можно.

В домах и квартирах всегда прохладно

Отопление здесь есть (и даже центральное), но включается оно дозированно, а на ночь вырубается вовсе. В то время как испанцы скачут по квартире в одной футболке, я напяливаю на себя все, что попадает под руки: пару футболок, пару свитеров и плед сверху. Местные никакой проблемы в этом не видят, они всю жизнь с самого рождения так живут. Более того, им это нравится: «Посмотри, целых плюс 18 в квартире». А на центральное отопление еще и жалуются: мол, жарко, приходится окна открывать, отапливаем улицу, никакой экономии. Меня же называют неженкой и все время припоминают, что я из холодной страны и априори не должна мерзнуть.

В любом пустующем доме быстро появляются новые жильцы

Либеральными местными законами разрешено использование временно или постоянно пустующих земельных участков, зданий и квартир. В итоге любое жилье может стать пристанищем для маргиналов. Выселить этих ребят практически нереально — только лишь по решению суда и когда им будет предоставлено другое жилье. Как-то я разговорилась с испанской бабулей. Пока она гостила у сына, в ее квартиру въехала многодетная арабская семья. Сменили замки и выкинули часть хозяйских вещей на улицу. Пожилая сеньора судится уже несколько лет, но безрезультатно. Судья посчитала, что «отсутствует состав преступления», и отложила слушание дела на неопределенный срок.

В барах можно не платить за закуску

Открываю секрет главного развлечения местных жителей. Это тапеаринг, или искусство не платить за еду, а только за напитки. И вот 3 золотых правила удачной охоты на тапас — мелкую закуску, подаваемую в баре к пиву или вину. Выбор заведения. Обращаем внимание на 3 фактора: количество местных, обстановка и скатерть. Чем проще обстановка, тем больше порция. Пластиковые столы, слегка обшарпанные стены, наспех нацарапанное мелом на доске меню — нам сюда. Тапас любит общество. Лучше всего приходить компаниями от 3 до 5 человек. Тогда можно попробовать все и много. Если не хватило одной порции, а выпивать уже не хочется, просите тапас без напитка. В таком случае за него придется заплатить. Но немного — € 1, максимум € 1,5. И помните: тапас приносят к любому напитку, даже к воде.

Торопливых ежеминутно призывают расслабиться

В Испании самые популярные выражения — mañana («завтра») и no pasa nada («ничего страшного»). Главный смысл их: «ничего же не случилось, приходите завтра». К слову, сами испанцы костерят на все лады неторопливую бюрократическую машину, если дело касается непосредственно их. А если кого-то другого, то испанца невозможно сдвинуть с места. Маньяна, и все тут. Для тех, у кого работа связана с четким графиком и ограниченными сроками, это похоже на кошмар. Банковскую карту можно получить через пару дней или... через пару недель. Сами же испанцы только улыбаются и говорят: «Такова жизнь. Расслабься!»

Испанцы любят ввернуть в разговор крепкое словечко

На каждой улице в любую минуту можно услышать «Ходер!» (в русском языке его мягким аналогом будет слово «блин»). Будни и праздники местных жителей нашпигованы довольно крепкими выражениями, которые приводят людей, не говорящих на испанском, в культурный шок. Интеллигентная пенсионерка, милый розовощекий бутуз — все злоупотребляют «ходером». Даже 5 минут беседы без бранных слов граничат для испанца с рекордом. При этом многие бранные слова уже потеряли свое первоначальное значение и произносятся без особого повода.

Никто не знает, как на самом деле живут маркизы и герцоги

В Испании официально существуют титулы герцога, маркиза, графа, виконта, барона и сеньора. При этом местная знать — одна из наиболее закрытых в Европе. Обычные жители страны, как и туристы, никогда не сталкиваются с представителями высшей аристократии. И что там творится за наглухо закрытыми воротами замков, доподлинно не знает никто. А еще тут есть титул, которого нет ни в какой другой европейской стране. Речь идет о грандах — верхушке испанского дворянства. Этот титул ввел в XVI веке король Карл V. «Грандом», или «великим», мог стать любой дворянин. Сейчас в Испании насчитывается более 2 700 знатных особ, из них около 400 являются грандами.

Фамилии басков невозможно выговорить с первого раза

Баски — это народ с древними корнями, живущий на севере Испании (и юго-западе Франции). Считается, что настоящий баск должен иметь фамилию, взятую у 8 своих предков. В итоге самой длинной испанской фамилией является Burionagonatotorecagageazcoechea. В XIX веке ее носил сотрудник министерства финансов в Мадриде. Конечно, он был баском. Первой в этих длинных наименованиях, как правило, стояла фамилия отца, второй — матери. Потом прибавлялось имя дома или местности, где находится жилье. Еще одна фамилия говорила о профессии человека, живущего в доме: кузнец, портниха. Или о характеристике самого дома: новый, большой. Все это они соединяли в одно слово, вот и получалось «Итурраспеаморебьетаэчеберрия» — «живущий на реке любви в новом доме».

Как выглядит настоящее испанское счастье

Исследователи как-то раз решили узнать, жители какой страны самые счастливые. Как оказалось, средний показатель счастья по Европе — 54 %. А вот в Испании счастливыми назвали себя 60 % опрошенных. Барселонский социолог Эдуардо Пунсет пояснил, почему так происходит. Испанцы ставят на первое место не деньги и не движение вперед по карьерной лестнице. Им важны любовь, семья и дружба. Добавьте к этому природный оптимизм, умение наслаждаться каждым моментом и, конечно, привычку вовремя ставить дела на паузу. Работа закончена. Баста! Ни одной мысли не должно быть о ней до следующего трудового дня.