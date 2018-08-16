Я живу в Иране и хочу развенчать популярные мифы об этой стране (И поделиться неожиданными фактами)

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Привет! Меня зовут Кристина, мне 25 лет. 5 лет назад я встретила иранца, мы полюбили друг друга, и теперь я живу в одной из самых загадочных стран мира — в Иране. Жизнь этой страны окутана множеством страхов, мифов и предрассудков. Я расскажу о том, как здесь все происходит на самом деле.

Специально для читателей AdMe.ru я попробовала развенчать самые популярные мифы об этой стране, а также поделиться несколькими фактами, которые откроют Иран с неожиданной стороны.

Миф 1: Иранские женщины кутаются в черное с головы до пят

После Исламской революции 1979 года в Иране действительно введен дресс-код для женщин: нельзя открывать голые ноги, рукав должен быть как минимум 3/4, нельзя носить обтягивающую одежду, показывать бюст. И самое важное: каждая женщина должна носить платок. Я ни разу не видела в Иране женщин в парандже (это одеяние полностью закрывает тело, оставляя открытыми только глаза). Религиозных иранок, в основном старшего поколения, можно увидеть в чадоре — это черная одежда, которая скрывает тело, но оставляет лицо открытым. Платок и дресс-код — это закон, в то время как далеко не вся молодежь Ирана столь религиозна. Джинсы, босоножки, каблуки и модные фасоны в пределах допустимых норм не запрещены, поэтому иранки выглядят очень стильно и модно. Платок чаще всего используется как модный аксессуар, и его скорее накидывают на голову, а не кутаются в него. В Иране существует некая «полиция моды». Ребята стоят в местах скопления туристов и выцепляют нарушителей. Туристов отправляют «за платком / кардиганом», а вот местным могут и штраф выписать. Не все иранки в восторге от дресс-кода в своей стране: как только самолет из Ирана набирает высоту, многие девушки переодеваются и за рубежом ходят без платка. Так что все дело не в религии, а в законах страны: их приходится соблюдать, но все-таки молодые женщины все равно одеваются красиво и современно.

Миф 2: У женщин в Иране нет никаких прав

Женщинам в Иране живется намного проще, чем в некоторых других мусульманских странах.

Иранская женщина имеет право быть кем угодно. Хочет — женой и домохозяйкой, а не хочет — политиком, таксистом, продавцом, да кем пожелает! Я уже видела иранок полицейских, переводчиц и даже журналисток. Иранки спокойно ходят по улицам одни, ездят на такси и за рулем, им можно сидеть за столом с мужчинами, и большинство сотрудниц во всевозможных учреждениях — женщины. Более того, главой семьи чаще всего является женщина. Именно она распоряжается семейным бюджетом, в семьях часто работают домработницы, поэтому жене не приходится заниматься хозяйством 24/7. Также иранка имеет право подать на развод и уйти от мужа, водить автомобиль (в Саудовской Аравии разрешили только в этом году!), опять-таки устроиться на работу, поехать учиться за границу. Иранки очень общительные и открытые: спокойно заводят разговоры с незнакомыми мужчинами на базаре, очень любят туристов и с радостью соглашаются сфотографироваться.

Миф 3: Иран — это очень опасное место

Репутация Ирана подмочена по причине непростых отношений с США и санкций, наложенных на страну. Скажу сразу: здесь нет военных действий. Более того, есть такой показатель, как «Глобальный индекс терроризма», он учитывает количество терактов, пострадавших и прочее. Первые строчки занимают Ирак, Афганистан, Нигерия, Сирия. Россия находится на 33-м месте, США — на 32-м, Германия — на 38-м. Иран, согласно данному рейтингу, стоит на 53-м месте. Возможно, Ирана боятся, потому как эта страна похожа по звучанию на Ирак? Из-за санкций в Иране нет большинства крупных брендов и фастфуда, не работает Facebook и некоторые другие соцсети, правда, жители все равно легко обходят блокировки.

Миф 4: Жених и невеста знакомятся только на свадьбе

Зависит от семьи. Да, в Иране есть семьи, живущие строго по Корану: там родители запрещают детям вступать в отношения до брака, сами выбирают им пару и молодожены практически не успевают узнать друг друга до свадьбы. Но это отдельная категория людей, их меньшинство. Большинство молодых иранцев не прячутся — они ходят на свидания, держатся за руки. В то же время здесь не принято целоваться на людях по-французски и всячески демонстрировать свои чувства, но и за поцелуй в щечку вас не арестуют. Чтобы начать жить вместе, пара оформляет временный никах: делается он быстро, а длительность его может быть прописана какой угодно. В Иране принято устраивать шикарные свадьбы, но не у всех есть на это деньги. Молодые люди живут вместе во временном никахе, копят на свадьбу, и никто не смотрит на них косо. Пары в Иране часто заключают брачный контракт, и есть в нем одна любопытная составляющая — мехрие. Это подарок невесте, который жених делает либо сразу, либо его размер прописывают в брачном договоре: таким образом жена не останется без финансового обеспечения в случае развода, а о выплате мехрие позаботится суд. В качестве мехрие могут быть золотые монеты, а также более креативные желания, например, 500 000 роз, переписанный рукой мужа сборник стихов и прочие.

С мифами разобрались. Хочу рассказать и о некоторых особенностях, которые меня удивили в этой стране.

1. Здесь очень популярна ринопластика

Пожалуй, по количеству сделанных операций на нос Иран смело может занять первое место. «Новый нос» здесь чуть ли не у каждой второй иранки: зашла в аптеку — фармацевт с пластырем на носу, гуляю по городу — одна, вторая, третья — через одну девочки с послеоперационными повязками на лице. Иранки не скрывают, что делали операции: наоборот, это своеобразный способ продемонстрировать, что в семье есть деньги, чтобы пойти к хирургу. Самое забавное, что некоторые девушки просто клеят пластырь на нос, чтобы сойти за обеспеченную девушку. И не сказать, что иранские носы сильно горбатые — просто так получилось, что ринопластика стала модной. Большинство девушек идут к хирургу за «легкой курносостью». Мне кажется, что это выглядит как под копирку, ну а иранкам нравится, впрочем, это их дело.

2. В Иране есть своя уличная еда. И она очень оригинальная

В качестве стритфуда на улицах городов продают не только бургеры и хот-доги: в Иране также можно отведать тушеную свеклу, печеную картошку и жареную фасоль. Торговцы стоят прямо на улице и готовят еду в кипящих чанах. В то же время иранцы любят и умеют вкусно готовить, а еще всегда очень радушно встречают гостей и накрывают огромные столы со множеством национальных блюд. Когда я только приехала в эту страну, мы чуть ли не каждый день ходили по гостям и знакомились с родственниками мужа: и в каждом доме для нас накрывали стол и дарили подарки. И еще здесь очень любят чай: кажется, его готовы пить все 24 часа в сутки!

3. Подъезды выглядят как холлы в отелях, а квартиры — как музей

Конечно, в Иране, как и во всем мире, есть абсолютно разное жилье: и попроще, и пошикарнее. Но что меня удивляет, так это то, как выглядят дома и квартиры среднего класса (родственники моего мужа относятся скорее к нему). Когда мы проезжаем мимо элитных районов, даже не верится, что это Иран: уж слишком там все шикарно. К примеру, сестра моего мужа живет в новом спальном районе. Там отличная инфраструктура — сады, школы, магазины, 3 торговых центра, куча ресторанов, красивый парковый комплекс, в каждом из домов находится спортклуб. Отдельного упоминания заслуживают подъезды. Все зависит от того, новый дом или старый.

В новых есть ресепшен, секьюрити и диваны. В некоторых домах идут еще дальше — там стоят телевизоры, аквариумы с рыбками. А еще в лифтах играет музыка. Заходишь в лифт, выбираешь нужный этаж, и тут включается цветная подсветка, а из динамиков играет «Одинокий пастух» из фильма «Убить Билла».

Если во дворах и подъездах такая красота, представьте теперь, что в квартирах. Иранский стиль — это, конечно же, роскошь: позолота, округлые формы, красный цвет. Для иранцев семья — главная ценность, поэтому они стремятся сделать дом максимально уютным и комфортным. В интерьере все продумывается до мелочей, в каждой квартире (даже небольшой) обязательно будет просторный зал с креслами, диванами и чайными столами. Иначе никак: гостей в иранском доме всегда много, да и размеры квартир обычно позволяют. Апартаменты площадью 100 кв. м — это не «вау», а «ладно, сойдет». В домах всегда очень-очень чисто: да, многие иранки не работают, но 100 кв. м! Белые диваны, ковры, а вокруг маленькие дети с чипсами — как они вообще рядом сосуществуют? А свечи на столе — каким чудом они дожили до прихода гостей? Я много раз наблюдала подготовку к приему гостей в доме мамы мужа. Там ковры так пылесосят, что иногда кажется, что ворс оторвется. В кухне моют даже плинтус за холодильником. Кстати, про ковры: иранцы их очень любят, а еще это показатель состоятельности семьи. Ковры ручной работы стоят огромных денег, но даже в самом скромном жилище обязательно будет ковер — правда, обычный, фабричный.

4. Повсюду много интересных архитектурных решений

Для меня было большим сюрпризом увидеть здесь столько необычных зданий. В Тегеране работает множество молодых архитекторов, и результаты их деятельности получаются очень классными. К примеру, 270-метровый пешеходный мост Табиат (первое фото) спроектировала девушка, которой было всего 26 лет. Фасады из гранита, витражные окна с деревянными створками, цветочные горшки на заднем фасаде дома — все это можно увидеть здесь. Правда, безвкусица тоже иногда встречается, но все-таки красивых зданий становится все больше и больше.

И еще несколько наблюдений

В Иране люди постоянно цокают . Это не означает, что человека что-то бесит: цоканием люди говорят «нет». Вам цокнут иранские друзья, если захотят отказаться от предложенной шоколадки. Цокнет ребенок, который не хочет идти в школу. Цокнет старик на рынке, если на ваше предложение снизить цену ответ будет «нет». Это необычно, но быстро привыкаешь и однажды «ц» перестает казаться обидным.

. Это не означает, что человека что-то бесит: цоканием люди говорят «нет». Вам цокнут иранские друзья, если захотят отказаться от предложенной шоколадки. Цокнет ребенок, который не хочет идти в школу. Цокнет старик на рынке, если на ваше предложение снизить цену ответ будет «нет». Это необычно, но быстро привыкаешь и однажды «ц» перестает казаться обидным. Запросто можно встретить мужчин, целующихся при встрече в щеки или обсуждающих что-то в обнимку.

или обсуждающих что-то в обнимку. В Иране разрешены операции по смене пола. Правительство считает так — операции можно проводить, если они помогают человеку определить его настоящий пол. Более того, государство частично спонсирует операцию на сумму примерно $ 3 000 и осуществляет полный контроль за процессом, начиная от первой консультации у психотерапевта, заканчивая визитом к хирургу. По количеству операций по смене пола Исламская Республика уступает только Таиланду.

Стоит ли приезжать в Иран?

Туристы боятся приезжать в Иран, а все из-за плохого имиджа и скандала с США. К тому же, увы, некоторые приравнивают Иран к Ираку, но это совершенно разные страны. Здесь живут потрясающие, гостеприимные люди, здесь нет войны, здесь безопасно, тепло и интересно. Кому же стоит приезжать в Иран? Любителям колорита. Здесь нет толп туристов и путешественник будто бы попадает в новый и удивительный мир. Можно привезти множество аутентичных подарков (ковров, посуды, специй, чая), посетить потрясающие мечети, увидеть розовое озеро Урмия, отведать местную кухню. Приезжайте, и вы все увидите своими глазами!