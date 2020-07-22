Я живу в Финляндии 13 лет, но все еще иногда от особенностей местной жизни впадаю в ступор
Я переехала из Санкт-Петербурга в Хельсинки 13 лет назад. Между этими городами меньше 400 км, у них одинаковый климат, но много различий. Финны не спешат раскрывать свой характер и привычки, но за несколько лет я нашла здесь друзей, хорошо узнала и полюбила эту страну.
Хочу поделиться с AdMe.ru тем, что меня приятно удивило и озадачило в стране, где утром по дороге на работу можно запросто встретить оленя.
Отношение друг к другу
- Вы можете уронить кошелек в переполненном магазине и, вернувшись, найдете его на кассе. Однажды я забыла закрыть входную дверь квартиры на ночь и проснулась невредимой и без материальных потерь. Я уже привыкла вызывать сантехника в свое отсутствие, так как знаю, что ничего не пропадет, а на столе будет лежать записка с перечнем проделанных работ. Никогда не забуду впечатление, которое оставил музей тракторов, где я не встретила ни одного смотрителя, а плату за посещение нужно было положить на тарелочку у входа.
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В первые годы проживания в Финляндии меня шокировало, что пожилые люди переезжают в дома престарелых, не рассчитывая на помощь своих детей. Здесь принято брать за себя ответственность, и дети, достигнув совершеннолетия, становятся полностью самостоятельными.
- Соседи следят за домом и придомовой территорией, в каждом доме есть староста. Однажды, уезжая на машине в Россию на выходные, я забыла одну из сумок на парковке у дома. В течение некоторого времени староста дома смотрел за сумкой из окна, ожидая моего возвращения. А потом забрал сумку, нашел номер моего телефона в справочнике и сообщил мне, что сумку можно будет забрать у него. Такое внимание и забота со стороны незнакомца были очень приятны.
- Здесь принято держать слово. Однажды мы разговорились с клиентом компании, где я работала, он оказался писателем. В шутку я спросила, может ли он меня добавить в качестве персонажа в следующую книгу. Он ответил согласием, а через 2 года я неожиданно получила по почте книгу с дарственной надписью. Одна из героинь книги была названа моим именем.
- Однажды я ночью возвращалась домой на автобусе и пропустила свою остановку, поскольку маршруты ночных автобусов отличаются от дневных. Я подошла к водителю уточнить место следующей остановки. Суровый мужчина средних лет посмотрел на мои высокие каблуки, спросил, где мне нужно было выйти. Он развернул автобус, чтобы высадить меня поближе к дому, и продолжил свой путь.
- Когда я переехала в Финляндию и начала лучше узнавать местные традиции, меня тронуло, что 14 февраля здесь отмечают не только День влюбленных, но и День друзей, чтобы одинокие люди тоже не были обделены вниманием.
Мужчина и женщина
- Все очень пунктуальны и ожидают этого от других. Мой друг не ждет девушек, опаздывающих на свидание больше чем на 15 минут, даже если он час собирался на встречу и заранее организовал программу романтичного вечера. Второго свидания также не будет.
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На первых свиданиях обычно платит мужчина, но по правилам хорошего тона женщина предложит оплатить свою часть счета. Также не стоит ждать, что парень придет на свидание с цветами.
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Когда пара съезжается, коммунальные расходы, траты на питание и отпуск оплачиваются поровну. Большинство финских мужчин любят и умеют готовить и с удовольствием разделяют бытовые обязанности. Меня уже перестали удивлять рассказы знакомых финских мужчин об их опыте хлебопечения или приглашение от мужчины на самостоятельно приготовленный ужин с 5 сменами блюд.
Окружающая среда
- В Финляндии очень чисто в помещениях и на улицах. Вас может удивить пассажир в поезде, следующем по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, направляющийся в туалет в белых носках, или читатель библиотеки, идущий в туалет без обуви. Для финнов чистота — привычное дело.
- Здесь не будут осуждать вашу фигуру и внешний вид. Очень многие предпочитают не тратить средства на одежду и покупают ее в секонд-хенде. Зато если им понравился ваш внешний вид, незнакомые женщины и мужчины могут сделать комплимент прямо на улице.
- Финны любят прогулки, и муниципалитеты способствуют такому времяпрепровождению. Куда бы вы ни вышли погулять в регионе Хельсинки, вас везде ждут дорожки с указателями протяженности маршрута до ближайшей станции метро или электрички и пару вариантов для прогулок в парке или по лесному массиву. Моя подруга ходила на яхте на остров в 3 часах пути от Хельсинки и совсем не ожидала, что даже там будут установлены указатели рекомендуемых прогулок и карта острова.
- Моя сестра была восхищена тем, что в общественном транспорте Хельсинки пассажиры с коляской с ребенком имеют право на бесплатный проезд. А в музеях маме с грудничком предложат пройти без очереди и воспользоваться специальной комнатой для кормления.
Необычные гастрономические предпочтения
- Если вы пойдете в кино с финном, он пропустит лоток с попкорном, но не обойдет длинный прилавок с конфетами и сладостями на развес. Около половины его пакета займут финские соленые лакричные конфеты черного цвета — салмиякки.
- Некоторая традиционная финская еда особенно впечатляет иностранцев. Например, черная кровяная колбаса из региона Тампере, пасхальное блюдо из солода и ржаной муки мямми, запеканка из печени с изюмом, которую подают с брусничным соком, сладкие соленые огурцы, черное мороженное из лакрицы или мороженное из дегтя «терваяятело».
- Русские, собираясь в баню, берут с собой веник, а финны — сосиски, которые готовятся на печи в сауне. Такой способ дает особый аромат, и позволяют избежать дополнительных расходов на электричество.
- К каждому празднику «приурочено» свое лакомство. Мое любимое появляется ко Дню Рунеберга, 5 февраля. В каждом кафе и супермаркете вы найдете одноименное пирожное со вкусом миндаля, кардамона и малины. К Масленице готовят не блины, а ласкиаиспулла — сдобные масленичные булочки с горой сливок. В преддверии Первомая в продаже появляется лимонад cима, которые символизирует наступление лета.
Уважение закона и правил
- Финны не терпят неуважительного поведения. База автомобильных номеров открыта, и невежливый водитель рискует получить СМС с мнением о своем стиле вождения прямо во время поездки.
- Жители многоквартирных домов в Финляндии несколько раз в год видят объявление в подъезде, в котором сосед сообщает о планируемой вечеринке и заранее просит прощения за неудобства и возможный шум.
- Финны стоят на страже закона и ожидают, что вы тоже будете соблюдать местные правила. Моя знакомая любила часами гулять с коляской. Однажды она зашла погреться в церковь, где привлекла внимание служителя. На следующей день она была неприятно удивлена звонком из службы опеки, которая уточнила, что ее заставляет так долго гулять, нет ли у нее проблем в семье.
Интроверты и отношение к наготе
- Сосед несколько лет подряд меня игнорировал и на мои попытки поздороваться отвечал молчанием. Я смирилась: все финны — интроверты. Однажды он увидел, как я иду к дому с огромными сумками. Сосед сразил меня тем, что побежал обратно к подъезду, открыл дверь и поздоровался.
- Как-то зимой, еще будучи студенткой, я приехала ночью на автобусе в Хельсинки. У меня не было денег на такси, зато была объемная сумка. Возвращавшийся из клуба парень подошел, спросил, куда я иду, взял сумку и полтора километра ее безмолвно нес. У нужного дома отдал, попрощался, не ожидая ничего взамен.
- Моя несостоявшаяся свекровь жаловалась, что приезжие ни черта не понимают в финской сауне. Как-то мы пошли с ней вместе в сауну, и когда я увидела ее в чем мать родила, обомлела. А старушка с невозмутимым видом протянула мне плошку с торфяной маской.
- Финский язык очень сложный, и в нем мало иностранных слов. Моя преподавательница в Университете Хельсинки обнадежила, что ввиду немногословности финнов практически любой разговор вы сможете поддержать, произнося с разной интонацией одно слово — joo, что означает «да» или «так».
Бережливость
Еженедельная барахолка на открытом воздухе.
- Финны экономные и даже немного скупердяи. При открытии нового магазина выстраивается длиннющая очередь лишь потому, что покупателям дарят простое ведро. Никто не стыдится покупать одежду в секонд-хенде или продукты с истекающим сроком годности.
- Стремление к экономии не зависит от уровня зарплаты. Например, один мой знакомый, совсем не бедный человек, многие годы приносил на работу ланч, состоящий только из 2 вареных яиц.
- Многие стараются делать покупки или пользоваться различными услугами в соседних странах, где это дешевле. Перед большой вечеринкой молодежь ездит в соседние Эстонию или Латвию за продуктами и напитками. Услуги прибалтийских косметологов и дантистов пользуются большой популярностью, поскольку там они в несколько раз дешевле.
- Прежде чем сделать покупку, финны обязательно сравнят цены. Пару лет назад в Хельсинки открылся магазин, где можно дешево купить продукты с заканчивающимся сроком годности. Я сама иногда пользуюсь приложением, в котором рестораны предлагают излишки готовых блюд с 50%-й скидкой.
- Если вы приглашены в гости, не стоит рассчитывать на восточное гостеприимство. Здесь не будут тратить недельный бюджет на гастрономическое изобилие, а иногда угощение может оказаться и неприятным сюрпризом. Однажды я пришла на семейный праздник, посвященный конфирмации, где в качестве единственного и главного блюда был предложен суп с овощами и кусочком сосиски.
Что из этого вы еще не знали про Финляндию?