Я живу в Финляндии 13 лет, но все еще иногда от особенностей местной жизни впадаю в ступор

Я переехала из Санкт-Петербурга в Хельсинки 13 лет назад. Между этими городами меньше 400 км, у них одинаковый климат, но много различий. Финны не спешат раскрывать свой характер и привычки, но за несколько лет я нашла здесь друзей, хорошо узнала и полюбила эту страну.