Я всю жизнь прожила в закрытом городе рядом с атомным реактором, и мне есть что рассказать

Вот наглядная разница между тем, как выглядит окраина обычного города и как — окраина Северска, где жизнь протекает за колючей проволокой. В прямом смысле этого слова. Город по периметру обнесен забором с колючей проволокой в 5 рядов. Это не присказка, их действительно 5. Для неподготовленных выглядит жутко, для северчан — обычное дело.

В связи с этим главный документ северчанина отнюдь не паспорт РФ. Пропуск — наше все! Попасть в город можно только через контрольно-пропускной пункт (КПП) по специальному пропуску. «Без бумажки ты букашка» в нашем случае работает на 100 %. Если забыл или (о боже!) потерял пропуск — в город просто не попадешь. Что делать? Звонить маме-папе и сидеть на КПП, ждать, пока они привезут пропуск. Для таких на КПП есть специальная лавочка, и на ней практически всегда сидят люди.