Я работаю стюардессой 4 года и могу честно рассказать о секретах этой профессии

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Привет! Меня зовут Даша, и я стюардесса, а в прошлом редактор. Я родом из Беларуси, но вот уже 4 года работаю в авиакомпании из Дубая Emirates Airlines. Я веду свой блог, чтобы рассказать о том, о чем молчат другие стюардессы, — о внутренней кухне профессии и авиалиний из ОАЭ.

Специально для AdMe.ru я поведала любопытные нюансы о работе в небе, которые вы вряд ли узнаете от кого-то еще.

В командировку — обязательно с пижамой

В комплект формы стюардесс авиакомпании Emirates входят рубашка, пиджак, юбка, жилет, кардиган, туфли на каблуке и без него, пальто и знаменитая шапочка. Интересно, что брюки могут носить только старшие бортпроводницы или те стюардессы, которым по медицинским показаниям на данный момент предпочтительнее именно этот элемент униформы. Пальто — обязательный элемент для командировок в города, где температура на данный момент ниже +3 °C. Шапку мы обязаны носить всегда и везде. А снимаем ее только на борту, когда закрывается последняя дверь самолета. В комплект нашей униформы еще входит дамская сумка, ручная кладь и большой чемодан. Все это выдается компанией. Кстати, даже если вы летите на 13 часов на Сейшелы и думаете, что кроме бикини вам ничего не пригодится, чемодан — ваш must-have, это официальное требование. В командировку также обязательно нужно взять пижаму. Так что даже на отдыхе мы все должны выглядеть одинаково и по стандарту.

Нельзя носить в руках ничего, кроме сумочки

Как только надели униформу, нам нельзя курить, употреблять спиртные напитки, вставлять в разговор «крепкое словцо». А еще пить воду прямо из горлышка бутылки (обязательно должна быть трубочка), нести в руках что-то еще помимо дамской сумки и ручной клади. Поэтому в аэропорту с авоськами вы нас точно не увидите: объем купленного в Duty Free — исключительно по наличию места в этом самом чемоданчике. Нам также запрещено расхаживать без пиджака в аэропорту или на регистрации в отеле (только если очень жарко и старший бортпроводник дал добро). А вот шапку даже в +50 °С снимать нельзя. И плюс ко всему мы не должны надевать униформу или какие-то ее элементы в нерабочее время.

Бесплатный билет всего лишь один

Нам дают лишь один бесплатный билет в год — на полет домой и обратно. После 3 лет службы можно уже выбрать любое другое направление. Все остальные билеты мы можем приобрести со скидкой 50 и 90 %. Билет с 50%-й скидкой — подтвержденный, но если с рейса по каким-то причинам надо будет убрать пассажира, то первым в списке будете именно вы. Билет с 90%-й скидкой — неподтвержденный. То есть зависит от загрузки рейса. Все решается в день отправления, а вернее за час до него, когда закрывается регистрация на рейс.

Последний глоток алкоголя — за полсуток до рейса

Если вы стюардесса и откупорили бутылочку полусухого или игристого, убедитесь, что последний глоток вы сделаете не позже, чем за 12 часов до вашего рейса. А точнее, до того момента, как вы будете регистрироваться на полет. По совершенно случайному алгоритму прямо перед рейсом вас могут отправить на проверку. Отказаться от теста вы не можете. Иначе по умолчанию виновны. А если надышите хоть на 0,01 % — прощай, работа. Толерантность у нас к этому делу нулевая.

Расписание можно корректировать при нескольких условиях

У нас есть официальная система обмена рейсами экипажа. Но все не так просто: поменявшись с коллегой, приходится ждать вердикта проверки обмена на легальность. Дело в том, что расписание построено в соответствии с большим количеством правил. И если после обмена эти правила будут нарушены, ваш запрос будет нелегален и в системе не пройдет. Требования такие: минимальный отдых между полетами должен составлять 16 часов, до и после длинных рейсов обязательно должно быть 2 выходных, между полетами на запад и на восток обязателен перерыв в 72 часа и многие другие. Плюс сюда добавляется соблюдение баланса количества мужчин / женщин среди бортпроводников. А также правила наличия на рейсе носителя языка: обязательно хотя бы один человек, владеющий арабским, и еще один, знающий язык направления полета. И главное правило: не больше 3 обменов в месяц. Так что полностью перекроить расписание не получится, но немного изменить его всегда можно.

Бортпроводники никогда не опаздывают, и вот почему

Мы не опаздываем практически никогда — слишком велика цена такой оплошности. Электронные ворота для регистрации экипажа на рейс нашей компании открываются ровно за 2 часа до отправления. Вы можете пройти через них ровно в течение 20 минут, секундой позже — и электронная система, зловредно ухмыльнувшись, замигает красным. И ни за какие уговоры на рейс вас уже не пустят. Взамен вы получите отметку «отсутствует» и разговор с менеджером. Пару таких отметок — и не видать вам повышения, еще несколько — получаете последнее предупреждение и даже за маленький проступок прощаетесь с любимой работой.

Декрет начинается, как только о беременности узнает руководство

Декрет начинается с того момента, когда вы сообщаете о своем интересном положении в нашей клинике. Никаких полетов «вдвоем».



Вообще время беременности не оплачивается никак. Только в том случае, если вы перевелись на работу «на земле». Что же оплачивается? Ведение беременности и роды. После рождения ребенка даются 145 дней. По истечении этого срока вы должны сообщить руководству, хотите вы вернуться к обязанностям или решили уволиться. В первом случае, чтобы снова допустить вас к работе, назначается повторный тренинг. Для молодых мам не предусматривается никакого специального расписания. И получив полет длиной в 5 дней, они сами стараются поменять его на короткие рейсы.

Униформу изначально выдают больше на несколько размеров

Ночные рейсы, различные часовые пояса и полное смешение дня и ночи напрочь отбили желание да и, самое главное, возможность следовать каким бы то ни было правилам приема пищи. Многие, кстати, на первых порах набирают лишний вес. Нам даже униформу изначально дают «на вырост». Из первой юбки, которую мне дали на примерку, я беззастенчиво выпала, даже не расстегивая молнию. После чего получила на размер меньше, но все равно явно предназначенную не мне, а той, другой, разъевшейся на казенных харчах. Ведь на борту всегда есть соблазн с голодухи после почти 3-часового сервиса оприходовать разом 2 порции пассажирской еды или ухватить шоколадку.

Самая слабая сторона стюардессы — это спина

Самая слабая сторона стюардессы — это спина. На одной только бортовой кухне множество контейнеров, чтобы передвинуть их, вам понадобится вторая пара рук. Что же внутри? Например, 2 ящичка, под завязку набитые баночками любимого пассажирами пепси, коробками сока, водой, бутылками вина. Зачем их двигать? А затем, что за ними находятся не менее ценные ящички и контейнеры, которые обязательно понадобятся вам во время полета, причем в самый неподходящий момент.

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То же и с чемоданами. Не знаю, что за килограммы золота в них иногда провозят, но закрыть багажную полку с первого раза удается не всегда. Уходим в глубокий присед, на руки — тальк, на лицо — гримасу и, будто заправский штангист, мощным рывком толкаем полку вверх.

Колготки — больная тема стюардесс

Против них всё, особенно в «экономе»: липучки спасательных жилетов под сиденьями, застежки сумок и чемоданов, острые углы железных тележек, даже часы и браслеты пассажиров, в сладком сне разбросавших свои руки в проходе.

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Начав летать, я сбивалась со счета, пытаясь анализировать потери. Набравшись опыта в «обороне» и перейдя в бизнес-класс, я рву пару в неделю-две, а если проношу целый месяц, считай, выиграла битву.

И несколько советов от бортпроводника: как сделать так, чтобы ваш полет прошел идеально

Во-первых, вода, вода, очень много воды! Знаете, сколько жидкости я выпиваю на борту? Полтора-два литра минимум!

Знаете, сколько жидкости я выпиваю на борту? Полтора-два литра минимум! Алкоголю говорим твердое «нет». Спиртные напитки еще больше обезвоживают ваш и без того иссушенный организм.

Спиртные напитки еще больше обезвоживают ваш и без того иссушенный организм. Не стоит ходить в самолете в одних носках. Генеральная уборка самолета проводится раз в полгода. А обычно самолет делает по крайней мере 2 рейса в день и может перевозить за раз до 500 пассажиров.

Генеральная уборка самолета проводится раз в полгода. А обычно самолет делает по крайней мере 2 рейса в день и может перевозить за раз до 500 пассажиров. Девушкам рекомендую отказаться от косметики . Пару капель масла на чистую кожу или маску на тканевой основе — и приземляемся краше, чем были.

. Пару капель масла на чистую кожу или маску на тканевой основе — и приземляемся краше, чем были. Долгие перелеты здорово обезвоживают кожу, так что паровая ванночка с ромашкой по прилете — то, что нужно для вашего лица. А вот термальная вода на борту, наоборот, табу для вашей кожи.

по прилете — то, что нужно для вашего лица. А вот для вашей кожи. Если у вас плохое зрение, на дальних полетах лучше воздержаться от использования контактных линз.

Я рассказала о работе бортпроводника в авиалиниях Дубая. Но стоит понимать, что в различных авиакомпаниях условия и требования, конечно же, могут отличаться.