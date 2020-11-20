Я работаю на круизном лайнере и расскажу всю правду о том, как устроена непростая морская жизнь (Но любовь там тоже есть!)

Роман Скляров объездил 15 стран, успел пожить в Катаре и поработать в ресторане, которым владеет Роберт Де Ниро, а теперь работает на круизных лайнерах в качестве крупье и откровенно описывает в своем Twitter все сложности и прелести жизни морского волка. Например, о том, что такое рок-круиз, почему не стоит бояться качки и что бывает, если опоздать к отплытию.

Мы в AdMe.ru после рассказов Романа чувствуем непреодолимый зов моря. Почувствуйте его и вы.

Зачем ехать в круиз

Многие считают, что в круизе скучно, опасно и дорого и что вообще это для богатых. Все это не так: круиз не дороже, чем поездка в Турцию, а лайнер безопаснее, чем авто или самолет. Первое, что делают пассажиры на борту, — теряются, потому что лайнер огромный. Он как небольшой город, в котором есть все: буфет с безлимитной едой, бары, рестораны, магазины, казино, бассейны, салоны красоты, спа, спортзал, ночной клуб, театр с разными шоу, кинотеатр, караоке и развлечения для детей. На некоторых лайнерах есть башня обозрения, серфинг или аэротруба. А еще — красивый вид с удивительными закатами и рассветами.

Номера разные — от экономварианта без окон до шикарного с 2 комнатами, джакузи и балконом. В номере есть телефон, можно позвонить и «захотеть» что угодно: кофе, ужин, фонтан из шоколада, а рядом будет стоять повар, жонглировать апельсинами и травить анекдоты. За неделю в круизе можно увидеть 5–6 стран, а экскурсоводы за 8–10 часов проведут вас по самым важным и красивым местам. Можно и не брать экскурсию, но вы рискуете потеряться и не успеть к отплытию. Это, конечно, беда, но если вовремя обратиться к портовому агенту, то вас отправят на самолете в следующий город, в который придет лайнер.

Многие боятся, что их может укачать, но лайнер стабилен, почти как земля, он не боится плохой погоды и способен выдержать даже 12-балльный шторм. Сильный ураган компания может предвидеть, и капитан уведет судно подальше от него. Однажды, когда ураган «Ирма» надвигался на Флориду, мы высадили пассажиров и уплыли в Мексиканский залив, где 2 недели ждали погоды.

Раз в год компания проводит рок-круиз, куда приглашают известные музыкальные группы. Я побывал в одном из них: на корабль доставили тонны аппаратуры, построили сцены. Концерты проходили круглосуточно на 3 разных палубах, а из библиотеки сделали тату-салон. Люди отрывались так, словно это последние 4 дня их жизни!

На берегу

Работа в круизе — это возможность увидеть много разных стран, попробовать национальную кухню. Конечно, за 8–10 часов на берегу мало что успеешь, но, в отличие от пассажиров, мы возвращаемся в те же места снова и снова (на Сейшелах я был раз 15). На Сейшелах самые большие кокосы, экзотические рыбы, гигантские летучие мыши, крабы, скаты, морские ежи, тропические дожди и сказочные пляжи. Но будьте бдительны: пока вы любуетесь прекрасными пейзажами из окна автобуса, ваши карманы могут обчистить! Местные живут небогато, многие дома почти как у нас в Мелекино (село на берегу Азовского моря — прим. AdMe.ru).

Мадагаскар из мультика и реальный остров тоже оказались очень разными мирами. Большинство туристов живут при отелях и, кроме пляжей, почти ничего не видят. Тут чудовищная бедность. В некоторых здешних портах лайнеру негде пришвартоваться, и мы добирались до берега на небольших паромах, встречая на пути местных рыбаков в лодочках, которые напоминали Робинзона из книжки. На острове богатая природа, все зеленое, чистый воздух, отовсюду звуки живности. Лес Мадагаскара — это какой-то дикий «гипермаркет» фруктов и овощей. Люди, казалось бы, должны жить в гармонии с природой. Но я не видел тут ни одного домика, который бы выглядел уютно, на улицах мусор, реки загрязнены. Добровольцы с круиза собирали вещи, еду, игрушки и раздавали местным жителям. Некоторые мамы с детьми плакали, было видно, что доброты эти люди не знали. Однажды в городке Таматаве мы увидели маленькое колесо обозрения, а рядом кучу детей и пару взрослых. За плату в 5 евро они предлагали туристам покататься, а детей хотели заставить крутить колесо вручную. Мы отказались.

Самые популярные животные на Мадагаскаре, конечно, лемуры. Они, оказывается, разные: белые, черные, с полосатыми хвостами. Есть ленивые, а есть шустрые. Они могут прыгнуть вам на шею и выхватить еду из рук, а если еды нет, могут укусить за палец. А один такой пописал с дерева прямо на туристку!

Бывает, заходит лайнер в шикарное место — на Мальдивы, Сейшелы, Багамы — всего на 1 день, а там тропический ливень как из ведра! Персоналу-то ладно, они еще вернутся сюда, а вот пассажиры платили за круиз большие деньги. Обидно!

Еда

Сейчас обилие еды и шведским столом мало кого удивишь, но почти никто не знает, в каких масштабах потребляют и выбрасывают еду. Это касается и отелей, но в круизах масштабы крупнее. Здесь богатый выбор каждый день, а уж по воскресеньям и праздникам — это пир, каких не увидишь даже на свадьбе или на новогоднем столе. Все мы люди, и хочется попробовать всего по чуть-чуть. Но даже если взять по ложечке, то в конце концов у вас будет целая гора на двух тарелках! Многие люди не съедают и половины — все это идет в урну. А на борту — 4 000 человек. Бывает и 8 000. И это только на одном круизе, а по всему миру их больше 1 000. Не хочу показаться Гретой Тунберг, но лучше не нагребать и брать столько еды, сколько нужно. Хотя соблазн велик! В круизах почти все набирают лишний вес.

Отношения в море

Заводить романы с пассажирами строго запрещено, но контракт по 6–9 месяцев — это немало. Поэтому компании круизных лайнеров поощряют отношения между сотрудниками. Считается, что счастливые люди работают лучше. Здесь часто находят пару, и это замечательно: вы вместе работаете и путешествуете, и домой не тянет. Но приставания строго запрещены: например, один парень подкатывал к девушке, не понимал слова «нет», в итоге она пошла к HR, и на следующий день парня отправили домой. Некоторые пары работают уже давно, это их образ жизни, и они не хотят его менять. Дети дома с бабушкой. Но далеко не все союзы такие крепкие. После контракта большинство людей расходятся, мало кто идет на компромисс ради отношений: одни не желают переезжать в другой город или страну, другие больше не хотят в круиз, и ждать тоже. Помню, у нас была девушка, милая и романтичная, всем рассказывала о своей большой любви, что ее ждут дома и эта связь свята и нерушима. Я тогда думал: какая молодец! Спустя месяц во время проверки у нее в номере нашли парня за шторой. Большинство романов происходит, как правило, когда итальянские офицеры встречают наших славянских девушек. Не знаю, с чем это связано. В половине случаев приходилось видеть слезы девушек: многие офицеры оказывались уже женаты. Но были и хорошие истории, когда получались семьи. В круизе можно устроить свадьбу как пассажирам, так и персоналу. Капитан имеет полномочия поженить и выдать сертификат, который можно потом зарегистрировать на берегу.

Эпицентр всех интриг и место знакомств на корабле — это крю-бар. Это бар для своих, куда нет доступа пассажирам. Цены в нем намного ниже, чем в других барах. Здесь все решают, как провести отдых в порту, куда пойти, кто-то играет в PS или бильярд, а кто-то строит отношения, как в «Доме-2». Cвои отношения я тоже встретил там. Это был прекрасный, яркий, счастливый роман. Пока не закончился контракт. Когда-то у меня были отношения дома. Хотя в море было много соблазнов и внимания со стороны девушек, я держался, но отношения потом все равно угасли из-за расстояния. Сейчас я принципиально не ищу пару на берегу. Хочу встретить кого-то в круизе, чтобы вместе долго ходить в море, увидеть мир, а потом, накопив денег, купить дом и остепениться.

Странные вопросы пассажиров

Многие люди понятия не имеют, как в круизе все устроено, поэтому у них рождаются самые странные вопросы. Вот те, что услышал от пассажиров я или мои коллеги: «Какой длины кабели на дне моря, которые передают на корабль электричество?»

«А в котором часу появятся киты? Дельфины?»

«У вас есть обезжиренный лед?»

«Экипаж питается едой, которая остается после нас?»

«Почему вода в океане такая соленая? Она же такая чистая и прозрачная!»

Когда идем через экватор: «А где тут линия?» — «Какая линия?» — «Ну линия, которая показывает, что это экватор».

Когда пассажиры встречают тебя где-то в городе на отдыхе: «Ух ты! Они разрешают вам выходить с корабля?»

Смотрят на бейджик с именем: «А какое у вас настоящее имя?»

«Вы учились в школе/университете?» — «Да». — «Тогда почему вы здесь работаете?»

«Я забронировал комнату port side. Почему у меня вид на море, а не на порт?» (Port side — это левая сторона судна, starboard side — правая.)

Звонок на ресепшен, женщина кричит: «У меня клаустрофобия, а моя комната без окон!» У нее девушка спрашивает: «А вы бронировали комнату с внутренней стороны без окон?» Отвечает: «Конечно! Так же дешевле!»

Условия работы

Круизные контракты длятся 6–9 месяцев, зато отпуск — от 2 месяцев. Зарплата в среднем — $ 1 500. Кому не повезло с работой или компанией — $ 800, а кому повезло — $ 2 000 и выше. Конечно, эти деньги можно заработать и на берегу, но там ты тратишь на еду и жилье, а в круизе при желании можно не тратиться вообще: жилье, питание, спортзал, сауна и прачечная — все бесплатно. Единственное, на что уходят деньги, — кофе по утрам и шопинг в городе. Из-за долгих контрактов ты теряешь друзей дома, но в круизе находишь новых, порой на всю жизнь. Это люди из разных точек планеты, с разными взглядами и интересами, с ними потрясающе проводить время, веселиться во время путешествий, поддерживать друг друга в трудное время и провожать под конец контракта, сидя в баре до утра. Но бывает, что твои друзья бросают круиз и ты их никогда больше не видишь. Если член экипажа опоздал на корабль, в эту же секунду он уволен. Не знаю даже, что будет с вещами, оставшимися на борту. Вероятно, их вышлют по почте, а может, отправят в утилизатор.

Многие члены экипажа за 7–8 месяцев на круизе не имеют ни одного выходного. Но что делать, если твой друг заканчивает контракт и устраивает проводы? Вечеринка длится всю ночь, а утром нужно работать. И ты держишься, надеешься поспать 3 часа в перерыве. А тут бац — проверка. Ты уже издалека слышишь, как стучат всем в каюты и проверяют, чтобы не было беспорядка. После этого думаешь: посплю, еще пара часов осталась. А нет! Круиз приплыл в другую страну, где время на час вперед! В итоге ложишься спать хоть на часик. «Учебная тревога! Все на палубу!» Обычно учения длятся час. Иногда с пассажирами, иногда только персонал, и так 1–2 раза в неделю. Ну что поделать — сам виноват. Думаешь, что после работы выспишься. А тебе начальство говорит: завтра рано утром приплываем в порт, будет посадка новых пассажиров, ты должен их встречать. И кроме своей работы ты еще делаешь и дополнительную...

Многим тяжело привыкнуть к жизни в море, кто-то психологически не выдерживает и увольняется через месяц, но стоит приспособиться, и все негативные моменты исчезают. Как-то на собрании экипажа на сцену пригласили самого старшего члена команды — повара, который 45 лет провел в круизах. Он сказал нам, что в его время каюты были на 8 человек, общий душ и туалет, но зато он видел весь мир вдоль и поперек и ни о чем не жалеет.

Как попасть на работу в круиз

Для работы в круизе нужно знать английский на уровне выше среднего (В2) и пройти 1—2-недельный тренинг по подготовке моряков. Трудоустройством занимаются специальные агентства: после того как вы отправите резюме, состоится интервью, а затем вам пришлют контракт и билеты, это занимает 1–8 месяцев. Самая важная часть — выбор работы по душе, иначе вы просто уволитесь через месяц или будете ненавидеть круизы. Но, даже если работа вам не зашла, в круизе есть вариант сменить профессию на любую другую. Если у вас нет опыта работы, которая вам симпатична, не беда: в круизе всему научат.

О море

Когда мне было 7 лет, в моей комнате висела огромная картина Айвазовского. Засыпать под ней было опрометчиво: теперь все стало реальностью. Я попал... в картину! В глубине моря — тишина. Ураганы бушуют на поверхности, там и затихают. Люди могут многому научиться у моря: например сохранять покой внутри, что бы ни происходило снаружи. На земле такое чувство, будто уже непригоден жить в городе и тянет обратно в море, к тому окружению и людям. На земле я скучаю по морской качке: это ощущение успокаивает, словно море постоянно напоминает тебе, что ты жив.