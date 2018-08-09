Я путешествую 10 лет и хочу рассказать про мелочи, которые могут испортить любую поездку

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За 10 лет путешествий я посетила больше 26 стран и 106 городов. Была в переполненных туристических центрах, взбиралась на вершину вулкана Этна, ездила по румынскому серпантину и попадала в шторм в Индийском океане. За это время я поняла, что, куда бы вы ни поехали, всюду могут произойти неприятные ситуации, которые можно было избежать.

Тина Бочарева специально для читателей AdMe.ru рассказывает о важных мелочах в путешествии, которые могут стоить вам денег, нервов или потраченного впустую времени. И о том, как всего этого избежать.

1. Турагентство не гарантия

Перед поездкой в Испанию я впервые сама подготовила маршрут путешествия, но покупку билетов решила все-таки доверить турагентству. Тогда мало кто покупал билеты через интернет. Я собрала чемодан и приехала в аэропорт, но на стойке регистрации мне сказали, что моя бронь не оплачена, а свободных мест в эконом-классе уже нет. Оказалось, что турагентство не выкупило мои билеты, а на вопрос «Как так?» они ответили: «Закрутились и забыли, извините...» Вывод: Турагентство не гарантия того, что все будет хорошо. Лучше покупать билеты самостоятельно или хотя бы за пару дней до вылета проверять, что все оплачено и забронировано. Что я и делаю перед каждым путешествием.

В Испанию, кстати, мы все-таки съездили, пришлось покупать билеты самим и заново бронировать отели. Но оно того точно стоило.

2. Не всегда стоит сдавать багаж

Во время одного из перелетов с пересадками вылет самолета задержали на 15 минут, а пересадка между рейсами — всего 1 час. Нужно было добежать из одного терминала в другой. Сами-то мы добежать успели, а вот чемоданы, которые сдали в багажное отделение, нет. Вывод: Если пересадка между рейсами меньше 2 часов, то не стоит сдавать вещи в багажное отделение, особенно если прилет в один терминал, а вылет из другого. Берите ручную кладь или заранее оформляйте трансфер багажа.

Казанский аэропорт, в котором мы не дождались наш багаж.

3. Берите с собой несколько пауэрбанков

В Румынии мы арендовали машину. Модель была новая, а конфигурация — старая. Поэтому в машине не оказалось USB-разъема для зарядки телефонов. А до ближайшей розетки оставалось 200 км по серпантину. В Румынии туманно, многие дороги не освещены, а ночи темные. Когда сели аккумуляторы на всех телефонах, мы не смогли сверять маршрут и оставалось только молиться, чтобы мы не сбились с пути. Вывод: Берите с собой пауэрбанк, а лучше несколько. Особенно если едете с друзьями — пусть каждый возьмет с собой по одному.

Румынский туман как в классических фильмах про Дракулу.

4. Не спорьте с погодой

Перемещаемся на следующий по плану остров на Мальдивах, как вдруг из-за штормового предупреждения отменяют все передвижения на лодках. Но нам надо ехать прямо сейчас. Тогда мы договорились с владельцем небольшого катера, чтобы он отвез нас на соседний остров. Как только мы отъехали от берега, попали в сильный шторм: волны заливают лодку, спина болит от напряжения, а сумки выскальзывают из рук. В конце нашего плавания мы были измученные и мокрые. Вывод: Не стоит спорить с погодой, а планы можно и поменять. Теперь я более гибкая в этом отношении и стараюсь предусмотреть запасной вариант на случай непредвиденных обстоятельств.

Именно эту красивую лодку отменили из-за шторма. А поплыли мы на той, что слева.

5. Следите за счетчиком

Дело было в Турции. Прилетели в аэропорт. Садимся в такси, чтобы доехать до отеля. Должны были везти по счетчику, но водитель сказал, что счетчик не работает, а точную сумму не сказал. Не сразу, но мы догадались открыть карту и поняли, что сделали несколько лишних кругов вокруг отеля. А после того как наконец приехали, нам озвучили цену, завышенную в 3 раза. С местными лучше не спорить, поэтому пришлось заплатить. Вывод: Если в такси есть счетчик, стоит проследить, чтобы его включили, если нет, то перед посадкой уточнить сумму или пересесть в другое такси. Еще стоит воспользоваться навигатором, и будет нелишним сесть на переднее сиденье, чтобы водитель видел, что вы следите за маршрутом.

Город Бююкада (около Стамбула). Тут вовсе запрещено ездить на машине, поэтому вместо такси тут такие вот повозки. Счетчиков там, конечно, нет, но и переплатить за такую поездку не жалко.

6. Решите вопрос с банком

Во время поездки на Сицилию (Италия) решила снять деньги через банкомат. Вставляю карту, ввожу сумму, выскакивает ошибка, деньги не выдает. Другой банкомат неподалеку выдает ту же ошибку. Прихожу в гостиницу, проверяю баланс и вижу списание тех сумм, которые запрашивала. Решила разобраться и позвонить в банк. Оказалось, что в системе произошла ошибка, деньги вернули в течение недели. Вывод: Во-первых, стоит всегда иметь при себе необходимые телефоны техподдержки банка, чтобы обратиться за помощью (номер банка за границей может отличаться от того, что работает в вашей стране). Во-вторых, не стоит держать все деньги на карте одного банка. Тогда в случае потери, кражи или сбоя вы сможете воспользоваться другой картой.

Сицилия — красивейшее место, где произошел сбой банкоматов.

7. Сохраните бронь на двух языках

Через Booking мы арендовали домик в Нувара-Элии (Шри-Ланка). Дом находился далеко от города, а в стоимость входил завтрак — это был хороший и недорогой вариант. Приезжаем, заселяемся и спрашиваем: «Во сколько у вас завтрак?» Хозяин отвечает: «У вас не включен завтрак». Показываю бронь на английском языке, а он говорит, что не понимает, что тут написано. Спасло то, что я сохранила и распечатала бронь на английском и на местном языке. Вывод: Часто работники отеля могут вовсе не знать английского, поэтому всегда стоит дублировать бронь на местном языке.

Местные жители на плантациях Нувара-Элии. В этой местности мы арендовали домик.

8. Знайте о видах развода туристов

В Стамбуле случается такая ситуация: рядом с вами идет мальчик с ящиком, в котором лежат обувные щетки. Проходит рядом и как бы роняет щетку, вы поднимаете ее и отдаете ему. Мальчик начинает благодарить и чистить вам обувь (даже если вам это не нужно), а потом требует денег. А если денег не даете, он начинает громко кричать и звать друзей. Возле нас роняли щетки, наверное, раз 5. Но мы на такой развод не попались, потому что я заранее прочитала о нем в интернете. Вывод: Туристов разводят все кому не лень: в отелях, магазинах, такси, кафе и просто на улице. Перед поездкой стоит почитать о том, как обманывают туристов в этой местности.

Чаще всего такие разводы случаются в самых людных местах. Например, в центре, где много туристов.

9. Используйте несколько офлайн-карт

Ехали на машине из Варшавы в Краков. Интернета не было, поэтому пользовались офлайн-картой. Вдруг карта показывает одну дорогу, а на деле дорога другая. Заблудились, останавливаемся, чтобы спросить дорогу у местного тракториста. По-английски он не говорил, но польский похож на русский, поэтому удалось понять, что мы едем по старой дороге, а трасса теперь в другой стороне. Наша карта этого не знала. Вывод: Перед поездкой стоит скачать несколько офлайн-карт. Их обновляют с разной скоростью, поэтому если одна карта не показывает новую дорогу, то можно воспользоваться другой.

Такие знаки «Осторожно, привидения» ставят возле замков. И правда, в каждом приличном замке должно обитать привидение.

10. Ищите «свободный день»

Во время поездки в Италию мы прошли в Колизей бесплатно, потому что случайно попали на единственный день в месяце, когда вход в достопримечательность был свободный. Подобные дни есть во многих местах: Римский форум, музеи Венеции, Мирский замок и т. д. Вывод: Информация о бесплатном или льготном входе обычно есть на сайте достопримечательности, например тут указаны бесплатные дни во все музеи Венеции. Еще многие отели предлагают скидочные купоны на посещение достопримечательностей. Просто нужно спросить об этом на ресепшен, и вам предоставят хорошую скидку. Многие об этом не знают.