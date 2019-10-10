Я провела в Сербии больше 10 лет и хочу поделиться тем, что удивляет меня в ней до сих пор

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Меня зовут Ксения. Я провела в Сербии в общей сложности больше 10 лет: училась, работала и жила в Белграде, пока не вернулась обратно в Россию. Сейчас регулярно езжу туда, уже наблюдая за многими вещами как бы со стороны. Для меня это все еще красивая маленькая страна, в которой чувствуешь себя как дома, правда, со своими странностями.

Специально для читателей AdMe.ru я расскажу, какие вещи впечатляют даже бывалых туристов, но считаются нормой для местных жителей. А в конце статьи вас ждет бонус — несколько полезных лайфхаков для тех, кто собирается отдохнуть в Сербии.

16. Цветы женщинам дарят в двух случаях

Цветочные магазины окружают кладбища, но практически не встречаются в других районах города. Все оттого, что здесь не принято просто так дарить цветы — только на свадьбу или в день похорон. Представители сильного пола довольствуются лишь бутоньерками из розмарина — традиционным свадебным аксессуаром, который дарят всем гостям-мужчинам.

15. Гости ходят по квартире в уличной обуви даже зимой, могут свободно курить, где им вздумается

Желание гостя — закон для хозяина. Встречать гостей принято, подавая кофе с небольшой порцией домашнего варенья или ракии. Вы можете не курить, но ограничивать в этом гостя — дурной тон.

14. Безработного никто не будет лечить

Врачи не лечат бесплатно. Люди из социальных категорий (школьники, монахи, пенсионеры, инвалиды и так далее) и те, кто официально работает, лечатся по страховке. В первом случае — за счет государства, а во втором — за счет работодателя. Безработный человек может оформить страховку за счет своего работающего супруга. Иначе даже вызов скорой обойдется недешево. Врача здесь не вызывают на дом, и если вы в сознании и еще не умираете, то придется добираться до больницы самостоятельно и, возможно, даже ждать в очереди.

13. С названиями цветов бывают конфузы

Со значениями цветов в сербском языке часто возникают трудности, например: «Плави» значит синий цвет. Таким может быть море, небо или волосы блондинки.

«Каки» — это цвет хаки, этим же словом называют хурму.

«Бистр» — коричнево-синий цвет, но чистую прозрачную воду тоже назовут «бистра».

12. Арбуз — это овощ, курица не мясо, а в честь яичек коня ежегодно проводят фестиваль

В Сербии очень разнообразная кухня со своими особенностями. Например, курицу считают едой бедняков и приравнивают к рыбе, предлагая вегетарианцам. Под словом «мясо» понимают говядину и свинину. Мясо могут добавлять в мороженое и посвящать ему фестивали: один из самых известных — Мудиада — конкурс на лучшее блюдо из яичек коня или козла. Другие непривычные местные деликатесы: Гомбоцы — десерт из слив, спрятанных внутри сладкого картофельного теста.

Шумадийский чай, который варят исключительно из ракии с добавлением меда.

Дуван чварци — шкварки, похожие на волокна сухого табака («дуван» — это табак на сербском).

11. Все боятся сквозняков

Считается, что они причина всех болезней. При этом многие не носят шапок, под пуховик надевают легкие футболки, а в лютый мороз не боятся ходить в летних кроссовках, потому что так удобнее.

10. Везде висят объявления с того света

Умрлице — это объявления с коротким некрологом и приглашением на похороны, поминки или годовщину смерти, чтобы все желающие смогли лично выразить соболезнования близким погибшего. Их расклеивают на улице рядом с обычными объявлениями или для них покупают места в газетах на последних страницах (самые любящие родственники оплачивают сразу всю полосу).

9. Не каждый может стать пенсионером

Если человек официально не проработал минимум 15 лет, то не имеет права на пенсию. В лучшем случае может попытаться оформить социальную помощь для малоимущих. При этом найти официальную работу в Сербии очень сложно, особенно если нет связей или членского билета в правящей партии.

8. Каждому 2-му автомобилю — по 10–15 лет, и они больше похожи на бомбы замедленного действия

Сербы покупают старые автомобили в более развитых странах Европы и переделывают машины под свои нужды: бензин стоит в 2–3 раза дороже, поэтому в первую очередь транспортное средство переводят на газ или дизельное топливо. Возраст авто, которые собираются в гармошку при ударе, и плохая система безопасности, представленная обычно лишь ремнем, объясняют высокие показатели смертности на местных дорогах.

7. Если мастер чинит что-то у вас в доме, нельзя просто расплатиться деньгами

Как минимум нужно предложить кофе, а если работа затянется на весь день, то принято угощать обедом и ужином. Если на столе не будет пива, вас могут посчитать жадным.

6. В каждой семье есть праздник, который передается от отца к сыну и может длиться 3 дня

Слава — это религиозный праздник, который отмечают в день святого, который защищает род. Например, если семья отмечает Славу 19 декабря, значит, их покровитель — Святой Николай. Когда девушка выходит замуж, то она начинает отмечать только Славу своего мужа. Во время праздника хозяева по традиции принимают даже незваных гостей. Каждого встречают хлебом, вином и кашей из зерен пшеницы с орехами, а на праздничном столе всегда присутствуют запеченный поросенок и сарма, похожая на голубцы в кислой капусте. В честь Славы на работе берут выходной: после крупных религиозных праздников не принято работать и даже заниматься домашними делами, например стирать вещи или готовить.

5. Все дети рано учатся читать и хорошо говорят на иностранных языках благодаря телевидению

Дублированный перевод — это дорогое удовольствие, поэтому озвучивают только детские фильмы. Все иностранные фильмы, сериалы и телепередачи показывают с субтитрами.

4. За счет в иностранном банке сажают в тюрьму

По закону у гражданина или резидента Сербии должны быть веские причины или разрешение Национального банка Сербии на наличие счета в иностранном банке. В противном случае его ждет штраф. При отказе платить, человека отправляют в тюрьму, правда, при условии что там есть свободное место. Иначе «придется» пожить дома, пока за тобой не приедет конвой.

3. У многих есть ванны, но лишь единицы ими пользуются

В Сербии нет горячего водоснабжения. В домах устанавливают маленькие электрические водонагреватели, которые позволяют комфортно принимать душ в течение 15 минут. Чтобы купаться в ванне или пользоваться тропическим душем, нужно быть богачом, способным оплатить расходы на работу большого водонагревателя. Здесь быстро учишься экономить. Чтобы меньше платить за электричество, стараешься не включать одновременно утюг и кондиционер, а стиральную машину и водонагреватель включаешь только ночью, когда электричество дешевле.

2. Средняя зарплата — около € 300, а счет за ЖКХ составляет € 100–150

Многие влезают в бесконечные долги; заводят детей, но продолжают жить с родителями, чтобы сэкономить на расходах. Законы, кажется, только ухудшают ситуацию. Например, каждый год родители обязаны покупать школьникам новые учебники, а на тех, кто перепродает старые книги, охотится полиция. На улицах встречаются дети, которые поют или играют на музыкальных инструментах, чтобы собрать деньги на книги.

1. Даже не имея своего, сербы всегда готовы поделиться последним с теми, кто нуждается

Несколько лет назад кто-то запустил акцию, которая называется Kuke dobrote, или дословно «Крючки доброты»: рядом с мусорными контейнерами люди прибивали вешалки, на которых любой желающий мог оставить пакет с чистой одеждой и едой для малоимущих. Во время другой акции перед зимними холодами собирали теплые вещи и верхнюю одежду для бездомных. Некоторые рестораны и кафе могут накормить бесплатно пенсионеров, а в супермаркетах детей и беременных угощают фруктами.

Бонус: 7 полезных лайфхаков для тех, кто хочет увидеть Сербию

В Сербии нет выхода к морю, но можно приятно отдохнуть в районе Ада-Циганлия. Это искусственное озеро с пляжем и крупной парковой зоной недалеко от центра Белграда, где можно плавать, танцевать, прыгать с тарзанкой, заниматься разными видами спорта и просто жарить шашлыки.

Если в кафе предлагают только напитки, вы можете прийти туда со своей закуской.

Здесь не любят веганов, но благодаря их рецептам в последние годы сербы расширили постное меню кафе и ресторанов, включив в него кофе с растительным молоком, выпечку на основе бананов и гамбургер-плескавицу с котлетой из нута. Поэтому, если вы вегетарианец, просто попросите принести вам постное меню.

Лучшее время для поездки — апрель или май, когда можно попасть на празднование Пасхи, или конец декабря — начало января, когда можно увидеть, как готовятся к Новому году и отмечают Рождество.

Самое колоритное мероприятие, которое можно посетить в Сербии, — это свадьба где-нибудь на юге страны: сотни гостей, бросание сита через крышу дома, стрельба в воздух, веселые цыгане-трубачи и праздник, длящийся 2–3 дня, в лучших традициях фильмов Кустурицы.

Для путешествий по стране удобнее всего брать автомобиль в аренду. Тогда у вас есть возможность посетить винный погреб семьи Ковачич, где делают одно из лучших вин Сербии; прогуляться по национальному парку Фрушка-Гора, где можно обнаружить настоящие трюфели; покататься на лыжах с гор Копаоника или провести выходные в рукотворной деревне Эмира Кустурицы, которую построили для съемок его фильма «Жизнь как чудо». Не ограничивайтесь пребыванием в столице.

Для поездки в Сербию россиянам не нужна виза: без нее вы можете находиться в стране до 30 дней. Затем можно поехать на неделю к морю в соседнюю Черногорию и вернуться в Сербию еще на 30 дней. Без визы от Белграда за несколько часов можно добраться до Македонии, чтобы искупаться в Охридском озере, или заглянуть на уик-энд в Сараево или Мостар — самые колоритные города Боснии и Герцеговины.

Вы бы хотели пожить какое-то время в Сербии или, может, уже отдыхали там как турист? Расскажите о своих впечатлениях об этой стране и ее народе.