Я провела эксперимент и жила в Будапеште 5 дней на € 100 (Спойлер: попробовала все, что планировала)

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Привет! Меня зовут Катя. Осенью прошлого года мне удалось словить выгодные авиабилеты в Будапешт в лоукосте. Узнав, насколько дешево можно туда слетать, я задумалась, получится ли так же дешево и сердито провести все путешествие, втиснувшись в € 100.

Будапешт — подходящий город для такого эксперимента: цены там в принципе невысокие. Я решила рискнуть и рассказать о результатах читателям AdMe.ru.

День 1-й: дайте нам уехать из аэропорта!

Прочитав перед путешествием тонны статей про Будапешт, я уже знала, как купить проездной на все виды транспорта, в том числе на автобусы-шаттлы, которые отвезут нас из аэропорта к нужной остановке метро. Наиболее полезным оказалось вот это видео. Мы решили наличные деньги с собой особо не носить и везде расплачиваться карточкой. Но терминал сыграл с нами злую шутку: мы минут 20 не могли оплатить проездные, знаками объяснялись с работником, который не знал английского. Лайфхак: карточку нужно резко вставить и вытащить, если ее подержать подольше и потом вытащить, оплата будет отменена.

Важно! Вы можете купить проездной на единоразовую поездку, на 3 дня, на неделю и т. д. (подробнее здесь). Но если вы покупаете туристическую карту, стоимость поездок на всех видах транспорта в нее уже входит. Budapest card дает еще немало преимуществ: бесплатный вход в определенные музеи, скидки на посещение купален, шоу, обзорных площадок и т. д. Если вы планируете посетить хотя бы несколько музеев и активно пользоваться общественным транспортом, ее будет выгодно купить. Мы поехали в Будапешт втроем и снимали квартиру на AirBnb, это оказалось даже дешевле, чем хостел, при этом в нашем распоряжении были своя ванная и кухня. На 4 ночи за 4-местную квартиру вышло € 120. Сумма была поделена между всеми поровну, получилось € 40 с носа (по € 10 за ночь). Фото на сайте полностью соответствовали реальности, квартира была очень компактная, но удобная. Как мы поняли, студии с 2 этажами в Будапеште — обычное дело.

Заселившись в квартиру, мы отправились гулять. В первый вечер решили пройтись до здания парламента и поужинать. Заранее список мест не составляли, поэтому выбирали заведение для первого ужина по отзывам в картах Google. Попробовали классический гуляш и гуляш с фасолью, которые нам принесли вот в таких ведерках. Супа в них было так много, что мы еле выползли из заведения.

После пошли искать здание парламента. Туристов в это время (около 20:00) там почти не было, поэтому мы практически в одиночестве наслаждались впечатляющими видами.

Вечером мы зашли в местный супермаркет и купили несколько сладких батончиков и круасаны, а также негазированную воду. Цены в супермаркетах особо не отличались от цен в моем родном городе. Сумма за день: Проездной — 1 650 форинтов / € 5,20

Гуляш — 1 100 форинтов / € 3,50

«Кит-кат» — 179 форинтов / € 0,50

Вода — 125 форинтов / € 0,40

День 2-й: устал даже шагомер

С вечера у нас остались сладости, а с собой мы брали овсянку быстрого приготовления, завтракали прямо в квартире. Далее по плану было одно из самых известных туристических мест Будапешта — Рыбацкий бастион. По «Google-картам» проложили маршрут, добираться до бастиона нужно было на 2 автобусах, всего поездка заняла минут 30.

Со смотровых площадок открывается классный вид на город. Но в целом осмотреть все достопримечательности места можно минут за 20–30. В нетуристический сезон (осень-зима) плату за вход на смотровые площадки и мостики не берут, поэтому мы наслаждались видами бесплатно. В другое время пришлось бы раскошелиться: мы видели турникеты, которые, видимо, начинают свою работу с весны.

Рядом с Рыбацким бастионом работает Starbucks, куда мы и зашли перекусить и набраться сил перед последующим пешим забегом. Цены именно в этом Starbucks были выше, чем в других: специально заглядывали в них по пути и сравнивали. Видимо, дело в том, что это место очень популярно у туристов.

С Рыбацкого бастиона мы спустились пешком к центральной улице и решили прогуляться вдоль нее. «Гугл» подсказал, что по пути будет довольно известный парк возле Королевского дворца, и мы заглянули в него. Хотя и проходили мимо несколько раз: снаружи вход выглядит как дверь в какой-нибудь музей. Мы примерно на середине пути, и я с «восхищением» смотрю, сколько еще идти.

После парка мы решили использовать последние полчаса, в течение которых действовал наш проездной, и на трамвае доехали до входа на остров Маргит. Зашли в супермаркет и купили сладости и сушеные колбаски. На самом острове мы перекусили, сидя в парке и наслаждаясь видом на реку. Получился неплохой обед.

Обратно возвращались пешком, так как проездной на следующий день решили не брать. Мы изрядно проголодались к этому времени, проведя в парке около 2 часов. Стемнело. Все заведения, которые попадались по пути, были либо без меню на английском языке, либо без терминала. Учитывайте, что какую-то сумму лучше брать с собой наличными, даже если вы планировали везде расплачиваться картой. В итоге мы оказались в заведении с китайской кухней и отменными ценами.

Официантами были китаец и итальянка. Порой они не понимали нас на английском, и мы общались через «Гугл-переводчик». Порцию курицы в соевом соусе с рисом мы с мужем заказали на двоих на пробу. И не зря! Все это мы еле доели. Все порции в Венгрии такие огромные, что хотя бы для проверки вначале берите одну на двоих. Перед тем как пойти домой, мы заглянули в Sugar! — одну из самых известных кондитерских Будапешта. В ней продается много упакованных конфет и леденцов на развес, макаруны, торты.

В среднем цена за пирожное варьирует от 700 до 1 300 форинтов (165–300 руб. / € 2–4). Мы взяли себе по кусочку торта на завтрак.

Сумма за день: Кофе, круасан и шоколадное печенье в Starbucks — 3 180 форинтов / € 10

Вафли в супермаркете — 219 форинтов / € 0,70

Порционные сушеные колбаски — 219 форинтов / € 0,70

Ужин в китайском ресторане — 1 000 форинтов / € 3,15

Кусочек торта в Sugar! — 890 форинтов / € 2,80

День 3-й: очень много вкусной еды

Утром мы отправились по маршруту, который построил нам Google, к замку Вайдахуньяд. По пути случайно увидели кофейню и взяли с собой кофе, так как шли около получаса и уже успели проголодаться. В заведениях чуть дальше от центра города кофе стоит примерно 350 форинтов (сэндвич — примерно 500–600 форинтов). В переводе на родную мне валюту цены такие же, как и в кофейнях моего города.

На парк вокруг замка стоит отвести пару часов: на территории есть карты, которые показывают, где именно ты сейчас находишься. У входа в парк — площадь Героев.

После прогулки по парку мы пошли пешком в сторону For Sale pub, одного из самых известных заведений Будапешта, поход в который спланировали заранее. Вот такой водоворот можно создать собственноручно прямо посреди улицы. И притом совершенно бесплатно.

Через дорогу от For Sale Pub — Great Market Hall, один из крупнейших рынков Будапешта с уличной едой, сувенирами и продуктами. Мы забежали в него перед походом в паб, но решили основательно погулять уже после ужина (спойлер: и не смогли, так как рынок работает до 18:00, а в некоторые дни закрывается еще раньше). Но зато сам For Sale Pub оправдал наши ожидания! Мы заказали на двоих одну порцию за 4 390 форинтов (1 000 рублей / € 14). Не самый дешевый вариант, но в меню было заявлено, что в порцию входят картошка, салат и 3 вида мяса. Официант учтиво спросил, не на двоих ли мы заказываем, и, получив утвердительный ответ, одобрительно кивнул. И нам принесли огромное количество еды. Все, что вы видите снизу в наших руках (включая полкочана капусты с другими овощами), — это одна порция, разделенная на 2 тарелки.

Разумеется, все мы не съели и были этому очень рады на следующее утро, когда очень плотно позавтракали тем, что забрали с собой. Еще одна фишка этого заведения — бесплатные орешки, которые приносят в огромной корзине. Ими наедаешься еще до того, как принесут заказ. А скорлупу можно кидать прямо на пол.

Это общий чек. Обед стоил 4 390 форинтов, и так как мы съели его вдвоем, то в смету я внесла 2 195 форинтов.

Домой мы тоже шли пешком, любуясь вечерним Будапештом и улочками, на которые нам удавалось случайно попасть. По пути увидели кафе, где делали розочки из мороженого, и я не смогла удержаться.

Вместо колеса обозрения мы пешком поднялись на гору Геллерт, где есть изумительная смотровая площадка, с которой колесо обозрения кажется маленькой точкой, поэтому 3 000 форинтов были сэкономлены не зря. Ноги спасибо не сказали, но лишние калории от ужина в For Sale Pub мы точно сожгли.

Сумма за день: Кофе + сэндвич — 1 150 форинтов / € 3,50

Обед в For Sale Pub — 2 195 форинтов / € 7

Мороженое — 800 форинтов / € 2,50

День 4-й: больше спа!

Утром 4-го дня мы отправились в купальни «Сечени». Они считаются самыми популярными, но можно выбрать из множества других (к слову, купальни Лукаша можно посетить бесплатно, если покупать Budapest Card. Мы сравнили разные купальни и остановили выбор все-таки на «Сечени» — они наиболее посещаемые, в них больше бассейнов и более интересное оформление. А так выглядят купальни Лукаша:

Вход в «Сечени» стоит 5 200 форинтов с человека (около € 16). Полотенца и халаты в эту стоимость не входят. Внутри есть закрывающиеся кабинки для переодевания, личные шкафчики для вещей, которые открываются магнитным браслетом. Снаружи спортивный бассейн, куда допускают только в шапочках, и обычный. В нем можно купаться даже поздней осенью и зимой, холодно добегать от бортика к шезлонгу. Вода очень теплая.

Внутри — более 15 бассейнов с водой разной температуры и очень много видов саун. Так выглядит один из бассейнов внутри:

В целом мы провели в купальнях около 7 часов, испробовав почти все сауны и почти все бассейны. На все это нужно отвести не менее 3 часов. Примерно в середине нашего пребывания здесь мы, проголодавшись, пообедали в местной столовой с вполне приемлемыми ценами.

После бань мы купили проездной на сутки — с расчетом на то, что воспользуемся им и сегодня, и завтра, так как на следующий день нужно было добираться до аэропорта. Поэтому до квартиры, чтобы оставить мокрые вещи и переодеться, мы ехали в этот раз на автобусе. Еще одна задача на это путешествие — покататься на речном трамвайчике. Платные водные поездки на кораблях стоили от € 30, но, благодаря отзывам других туристов в сети, мы узнали про речные трамваи, которые считаются общественным транспортом. Осенью и зимой, как мы поняли, курсирует только D11. Изучив расписание, мы поехали на автобусе к выбранной остановке речного трамвая. Внутри эти трамваи очень красивые, даже не верится, что с проездным на них можно кататься бесплатно: в них есть бар и смотровая площадка.

Важно! Нужно заранее изучить расписание. Я смотрела в «Google-картах»: при нажатии на иконки остановок речных трамваев Google показывал, в какое время здесь пришвартуется очередной трамвай. Интервал очень большой, по крайней мере зимой, поэтому планировать нужно заранее: мы подошли к остановке минут за 7 до прибытия трамвая. Он приплыл на 3 минуты раньше указанного времени, забрал нас и отчалил. Если бы мы пришли строго по расписанию, то не застали бы его на месте. Мы встали на остановке, которая была ближе всего к Szimpla kert, одному из самых первых и легендарных руин-пабов в Будапеште. Эти пабы строились в заброшенных зданиях из-за дешевизны, а сейчас стали национальным достоянием и выглядят очень эпатажно. Szimpla был огромный (справа на фото — мини-карта, и это только первый этаж). Свободных мест не оказалось, но можно было ходить по всем залам и осматриваться.

Вечером мы зашли в супермаркет и купили круасаны на завтрак и вечерний перекус. Выезд у нас был около 11 утра, поэтому на следующее утро мы успели спокойно позавтракать, собраться и поехали в аэропорт. Сумма за день: Билет в купальни — 5 200 форинтов / € 16

Проездной — 1 650 форинтов / € 5,20

Обед в купальнях — 1 836 форинтов / € 5,80

2 круасана — 340 форинтов / € 1,60