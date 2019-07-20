Я проехал 70 стран и понял, что точно не нужно брать с собой в путешествие (И выяснил, без каких 20 вещей никак не обойтись)

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Всем привет! Меня зовут Паша, и за последние 10 лет я успел побывать в 70 странах мира. За это время я на собственном опыте убедился, какие вещи вам точно пригодятся в чужой стране, а какие просто лишний и ненужный груз, который лучше оставить дома.

Специально читателям AdMe.ru я расскажу, как путешествовать налегке, с комфортом и сколько вещей вам действительно нужно для поездки в любую точку планеты.

Как все начиналось

Мой путь к самостоятельным путешествиям начинался с огромным чемоданом на колесиках, кипой путеводителей, бумажных карт и множеством мелочей, которые я брал на всякий случай. А какой катастрофой оказался первый опыт пользования услугами бюджетного Ryanair, когда меня просто заставили выкинуть вещи из рюкзака в мусорное ведро, так как они превышали какую-то норму! Но самый нелепый случай произошел, когда я решил проехать на велосипеде из Малаги (Испания) до Турку (Финляндия), не имея ни малейшего представления о велопутешествиях.

У меня был 30-килограммовый рюкзак за плечами и 5 000 км впереди. Но все пошло не по плану в 1-й же день. Сначала я чуть не отрезал себе палец ножом, когда собирал сломанный в самолете велосипед. На 1-м километре я разбил зеркало на руле, а потом из крепления выпал смартфон с навигатором, по которому в следующую секунду проехал грузовик. Но самое главное, тяжелый рюкзак так давил на плечи, что у меня к концу 1-го дня путешествия защемило нерв, пальцы приняли форму ручки руля и не разгибались. На следующее утро я без сожаления выбросил в помойку половину вещей из своего багажа и начал записывать предметы, которые действительно нужно всегда иметь с собой вдали от дома.

У меня ушло 10 лет, я прошел около 230 000 км вокруг земного шара, чтобы окончательно сформировать этот список и проверить его обоснованность. В нем всего 20 пунктов — это вещи, которые вместе весят не более 5 кг и легко помещаются в маленький рюкзак.

20. Мини-сумка на плечо, а не на пояс

Если вы не хотите выглядеть как типичный турист, не берите с собой в путешествие сумку на пояс. С ней не всегда удобно сидеть, особенно долгие часы в самолете. Лучшая альтернатива — сумка через плечо размером с половину листа А4. В нее легко поместятся все ваши гаджеты, документы и наличные. А если вы очень сильно переживаете за сохранность денег, то их можно положить под стельку в обуви или под козырек кепки. Но делайте это только после прохождения досмотра в аэропорту, чтобы пограничники не подумали, что это вы от них прячете свои ценности.

19. Бахилы, а не тапочки для душа

Вопрос гигиены в поездках иногда стоит довольно остро, особенно если ваше путешествие проходит в странах Азии или Южной Америки. Не всегда в отелях или хостелах все выглядит так, как на картинках, душевые и ванные могут быть достаточно грязными. Чтобы не возить с собой мокрые и тяжелые шлепки, можно взять несколько пар бахил. В них удобно принять душ и не жалко сразу выбросить. Еще бахилы можно использовать как носки, если вы промочили обувь (как экстренный вариант на пару часов ходьбы по лужам). А вот на пляже вместо вьетнамок и другой открытой обуви безопаснее носить коралловые тапочки. В них можно купаться, не опасаясь того, что случайно наступишь на острый камень, ежа или какой-нибудь мусор. И их можно брать как дополнительную пару обуви в путешествия на короткие расстояния.

18. Беруши, а не подушка для шеи

Если вы хотите поспать в самолете или автобусе, то вам больше пригодятся беруши (лучше несколько пар и на веревочках, так как они имеют свойство теряться). Я их использую, чтобы блокировать утомляющий гул двигателя и шум голосов слишком громких пассажиров. Какой бы модной ни была ваша туристическая подушка, с ней вам будет не уснуть, если правильно не выбрать место. В самолете и автобусе шанс выспаться у вас появится только у окна, так как там чуть больше пространства для маневров, чем в соседних креслах. И лучше соорудить подушку из свитера и шарфа привычной прямоугольной формы.

17. Жидкий антисептик, а не влажные салфетки

Если вы привыкли соблюдать чистоту во время визита в чужую страну, то, может быть, сталкивались с ситуацией, когда использованные влажные салфетки некуда выкинуть. Вы кладете их к себе в сумку, забываете, в результате ваш паспорт случайно намокает и все пограничные штампы медленно расплываются. Для дезинфекции в любом случае эффективнее использовать санитарный гель для рук. Не помешает и аналогичное средство для обработки ног, поскольку ходить вы будете в поездке больше обычного.

16. Салфетки, а не полотенце

А вот с туалетной бумагой и салфетками в некоторых странах за пределами Европы бывает напряженно. Поэтому лучше взять пару упаковок бумажных салфеток или один рулон бумаги с собой, а по необходимости докупить эти вещи уже на месте. Текстильное полотенце занимает очень много места, долго сохнет, да и попросить его можно в каждом приличном отеле и даже хостеле. А вытирать лицо во время путешествия гигиеничнее бумажными салфетками, а не полотенцем.

15. Монетки, а не сувениры

«Монетка от моего нового друга. Он сказал, что я ничего не смогу на нее купить, когда буду в России. Он хотел ее использовать, чтобы загадать желание, но вместо этого отдал мне. Это все, что у него было с собой. Я думаю, что самое главное — это внимание».

Как-то раз я ехал в автобусе с очень обаятельной мексиканкой, мы разговорились, обменялись контактами. Мне захотелось подарить ей что-то на память, а в кошельке у меня было только 50 копеек. Я сказал, что это монетка на удачу. Она так обрадовалась и удивилась, что даже в своем инстаграме решила написать про этот «щедрый» подарок. Вот на что способны 50 копеек за тысячи километров от России. Как бы странно это ни звучало, возьмите несколько мелких монет с собой в поездку. Во-первых, с ними легко расставаться в различных туристических местах, чтобы загадать желание или пойти на поводу у какого-нибудь местного суеверия. А также это может быть отличным сувениром для любого иностранца, с которым вы встретитесь во время своего путешествия.

14. Очки со степенью защиты s4

При выборе солнечных очков отдавайте предпочтение не красоте оправы, а высокому уровню защиты от солнца. Лучше приобрести этот полезный аксессуар со степенью защиты UV 400 или s4. Очки вам пригодятся даже зимой, так как солнце сильно отражается от снега, и ваши глаза это сразу почувствуют. В крайнем случае возьмите 2 пары: одни красивые, для фотографий, а другие менее гламурные, но с высокой степенью защиты от УФ-лучей.

13. Одни старые удобные джинсы, а не дюжина модных

Джинсы — самая практичная одежда в путешествии, но не нужно брать несколько пар, чтобы менять их каждый день. Достаточно будет одной пары. Можно взять старые, немного рваные, которые не жалко будет выкинуть и купить новые. Темно-синие оттенки — самые практичные. И лучше обойтись без обилия украшений и дырок на джинсах, так как в некоторые туристические места вас в них могут и не пустить. Если вы едете в путешествие в погоне за лайками и сотнями фотографий в разных образах, то прежде чем пытаться уместить весь ваш шкаф в один маленький чемодан, составьте список мест, которые вы хотите посетить. Теперь вы знаете, сколько нарядов вам может точно пригодиться (лучше разложить их на полу для наглядности). До того как прыгать на чемодане и рвать молнию, посмотрите прогноз погоды — она может нарушить ваши творческие планы на съемку. Сделав поправку на метеоусловия, смело оставляйте дома ровно половину одежды, которую хотели брать с собой.

12. Спортивное нижнее белье, а не модные бренды

Помните, что в путешествии вы будете очень много двигаться, потеть, и все самое красивое, узкое и модное очень быстро начнет натирать. А еще нужно подумать о том, как и где придется стирать нижнее белье, так как набор трусов на все дни займет половину вашего рюкзака, пусть даже они будут мини и микро. Лучше заранее позаботиться о покупке спортивного нижнего белья (оно тоже может быть красивым, а главное, комфортным). А еще его легко стирать, и сохнет оно всего лишь за 1 ночь, даже не на батарее.

11. Носки на выброс

А вот носков надо взять много и выбрать самые старые, которые вы давно хотели выбросить. К сожалению, этот предмет гардероба обычно долго сохнет, даже на жарком испанском солнце (сушил их прямо на рюкзаке во время длительного похода). Поэтому порой их легче выбрасывать и покупать новые (так как это не самая затратная статья расхода). Лучше выбирать носки в форме следочков, они занимают меньше места. Всю одежду удобнее сортировать по категориям или по дням, а потом класть в пакеты с застежкой типа зиплок. Так вещи не промокнут и будут занимать меньше места. А на таможенном контроле вам не придется вываливать и собирать все содержимое рюкзака, если оно аккуратно разложено по пакетам.

10. Шорты или спортивные штаны

Шорты могут понадобиться не только на пляже, но и как альтернатива пижаме. Особенно если вы остановились в гостях или в многолюдном хостеле, где в нижнем белье разгуливать не получится. Спортивные брюки как запасной комплект штанов или как дополнительная теплая одежда вещь тоже очень полезная.

9. Куртка с капюшоном, а не зонтик

Легкая куртка пригодится всегда, даже если вы летите в теплые края. В самолете ее можно использовать как одеяло или подушку. И она надежнее защитит вас от дождя, чем тяжелый зонт, который постоянно выворачивает ветром. Лучше выбирать куртки влаго- и ветрозащитные, которые обычно предпочитают профессиональные яхтсмены. Они выдерживают практически любую непогоду.

8. Синтетические вещи вместо хлопковых

Опять же по причине практичности и компактности с собой лучше брать синтетическую одежду. Она меньше впитывает влагу и неприятные запахи, быстрее сохнет и не особо мнется. Чтобы футболки и кофты занимали меньше места, их нужно скрутить и закрепить канцелярскими резинками. Если вы отправляетесь туда, где все время светит жаркое солнце, обратите внимание на футболки и кофты с защитой от ультрафиолета. Их, например, можно увидеть на серфингистах, которые много времени проводят на воде под палящим солнцем.

7. Старая банковская карта и скан паспорта

Перед поездкой отправьте сканы паспорта, страховки и других важных бумаг себе на электронную почту. Если вы что-то потеряете, у вас всегда будет доступ к этим документам. А вот банковские карты лучше взять 2. Одну с истекшим сроком действия, ее вы будете носить в кошельке и использовать, например, чтобы проверить работоспособность незнакомого банкомата. Иногда в здание банка можно попасть только с помощью магнитной ленты на вашей кредитке. Для этого тоже лучше применять старую карту. А на действующей карте напишите неправильный ПИН-код (или несколько) и сотрите 3-значный код безопасности на обратной стороне. Но сначала запомните его и запишите как последние 3 цифры выдуманного телефонного номера. Если ваша карта попадет в чужие руки, мошенники будут пытаться ввести неправильный пароль, а после нескольких попыток банкомат просто проглотит карточку.

6. Замок

У опытного туриста всегда найдется свой замок. Он часто нужен в хостелах, где вам могут предоставить только шкафчик, а за замок необходимо отдельно платить. Вы сможете закрыть на замок рюкзак, чтобы во время прогулки его не смогли открыть со спины. А еще в поездке в автобусе или поезде, например в Южной Америке или Индии, лучше пристегнуть рюкзак или сумку к креслу, чтобы их не утащили.

5. Овсяная каша, а не бутерброды

Если вы планируете взять с собой в дорогу немного еды, то не ограничивайте выбор бутербродами и сладостями. Овсяная или любая другая каша быстрого приготовления — ваш спасательный круг, если вы неожиданно проголодаетесь. А еще она помогает дольше сохранить чувство сытости. Кипяток можно попросить как во время полета лоукостерами, так и в любом McDonald’s.

4. Косметические средства в особой упаковке

Все знают, что на борт самолета можно брать не более 100 мл жидкости, но у некоторых авиакомпаний (особенно бюджетных) существует еще одно правило. Все емкости с жидкостями (кстати, твердый дезодорант служба контроля тоже сюда относит) должны помещаться в один маленький прозрачный пакет, который они и выдают. Поэтому перед путешествием проверьте общий объем всех необходимых вам косметических средств. Чтобы не брать с собой десятки баночек и скляночек, вы можете наполнить коктейльные трубочки необходимым количеством крема и заклеить с 2 сторон скотчем. А в поездке их можно использовать как тюбики с зубной пастой, выдавливая необходимое количество. Чтобы не запутаться в своем арсенале, на каждой трубочке (лучше брать разноцветные) маркером можно подписать название содержимого.

3. Мини-аптечка, а не весь арсенал лекарств

Прежде чем собирать аптечку, помните, что не во все страны разрешено ввозить медикаменты без рецепта, какие-то вещества и вовсе запрещены. Поэтому сначала почитайте таможенные правила. Вместо медицинского пластыря можно взять широкую медицинскую клейкую ленту, она лучше защитит мозоли и не будет отваливаться. Средство, помогающее при укусах насекомых, тоже будет не лишним, если вы едете в тропики. А вот спрей от комаров лучше покупать на месте. То, чем вы привыкли пользоваться у себя на родине, может просто не действовать на местные виды мошкары. И, конечно, препарат от ожогов пригодится всегда, как бы тщательно вы ни наносили крем от солнца.

2. Тройники и переходники

Одна из самых полезных вещей в путешествии — тройник для розетки. В аэропорту, хостеле и в других местах на один источник питания может быть целая группа желающих. Взяв тройник, вы всегда сможете зарядить свой гаджет, даже если кто-то занял там место раньше вас. Внимательно почитайте о типе розеток и напряжении сети в той стране, куда вы собираетесь. Лучше купить переходник заранее, чтобы не искать его в самый критический момент.

1. Смартфон с емкой батареей, а не внешний аккумулятор

Перед поездкой перекачайте все фотографии и важную информацию с телефона в облако или на флеш-карту, а также запишите IMEI-номер вашего гаджета и установите пароль, чтобы защитить устройство в случае кражи или потери. Помните, что вы едете в путешествие, чтобы увидеть что-то новое, пообщаться с интересными людьми, проникнуться культурой другой страны. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что вы сможете постоянно сидеть в социальных сетях и наслаждаться просмотром видео. Смартфон нужен вам только для навигации и фотографирования. На выполнение этих функций его заряда должно хватать на целый день. Не стоит покупать местную сим-карточку с безлимитным интернетом, ведь бесплатно воспользоваться Wi-Fi можно во всех отелях и хостелах, а также в аэропортах, торговых центрах, ресторанах быстрого питания и даже в общественном транспорте. Но будьте бдительны и не подключайтесь к незнакомым сетям с надписью Free Wi-Fi, это может быть небезопасно. Название сети должно соответствовать наименованию аэропорта, гостиницы или ресторана. Кстати, не стоит тратиться на сим-карты, брать с собой дополнительный аккумулятор (который некоторые авиакомпании даже запрещают перевозить) и переживать, что у вас разрядится гаджет в самый неподходящий момент. Каких-то 15 лет назад все прекрасно обходились в путешествиях без смартфонов и получали даже больше впечатлений от своих приключений.