Парень отправился в круиз на роскошном поезде и рассказал, что его удивило

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Рафал Шимански (Rafal Szymanski), разработчик программного обеспечения из США, поделился с нами историей своего удивительного путешествия. Когда парень был в Перу, он увидел фотографии поезда Belmond Andean Explorer на сайте и понял, что не устоит. Ведь именно под руководством компании Belmond ходил знаменитый Восточный экспресс из романа Агаты Кристи. Так началось первое для Рафала путешествие класса люкс по железной дороге. Он отправился из Куско в Арекипу на роскошном поезде со спальными вагонами.

AdMe.ru расскажет вам, как выглядит один из самых дорогих поездов мира изнутри и что чувствуют его пассажиры, погружаясь в роскошь на 3 дня.

День 1-й. Начало пути

Поезд отправляется от станции Ванчак (Wanchaq) в Куско всего раз в неделю. И в моем отеле были очень удивлены, когда я пытался заказать такси до этого вокзала. На платформе всех приветствовал персонал, после проверки билетов мои вещи отнесли в номер. С этого момента и до отбытия Andean Explorer все пассажиры могли наслаждаться коктейлями и другими напитками, игрой местных музыкантов. Я впервые увидел своих попутчиков. Всего нас оказалось 32 человека. Никто, кроме меня, не путешествовал в одиночку.

Перед отправлением поезда всех гостей попросили пройти в музыкальную комнату — вагон, где пассажиры могут поговорить друг с другом и выпить в баре. В знак начала путешествия нас угостили шампанским под звуки настоящего рояля. Меня сразу впечатлили декор помещения и качество обслуживания. Быстро стало понятно, что мне очень понравится эта поездка.

Номер

В музыкальной комнате нам сообщили подробности запланированных мероприятий и время завтраков, обедов и ужинов. Затем нас в индивидуальном порядке проводили к номерам. По фотографиям в интернете я уже знал, как будет выглядеть моя комната, но все равно было очень любопытно. Номер класса люкс оказался выше всяких похвал. Но было забавно осознавать, что я буду жить в пятизвездочном поезде-отеле в Перуанских Андах. Мой сопровождающий показал все в комнате и примыкающей ванной, рассказал о кнопке вызова персонала рядом с кроватью.

Вагон с обзорной площадкой

После заселения в номер меня не покидали мысли, как все это удивительно. А потом я переоделся и отправился в хвост поезда к вагону с обзорной площадкой. Оттуда мне открылся потрясающий вид проплывающей за окнами перуанской глубинки.

Вагон с обзорной площадкой примыкает к музыкальной комнате, и там есть еще один бар. Не прошло и минуты, как бармен предложил заказать напиток. Конечно, я выбрал традиционный «Писко сауэр».

Вагон-ресторан

Вскоре наступило время обеда. Мне не составило труда найти новых друзей, и этот обед, как и все последующие трапезы, я разделял с людьми, которых встретил в поезде.

Качество еды и обслуживание были фантастическими. Некоторые блюда, которые подавали во время поездки, были даже лучше тех, что мне довелось пробовать в ресторанах, отмеченных в рейтинге Мишлен.

Первая экскурсия. Ракчи

После обеда мы немного отдохнули и отправились на первую экскурсию в Ракчи. В эпоху инков это был важный контрольно-пропускной пункт между регионами, также там хранились большие запасы продуктов.

Когда пришло время возвращаться в поезд, нам предложили теплые полотенца и горячее миндальное молоко с амаретто Disaronno, чтобы освежиться и согреться. Было очень вкусно, я решил, что как-нибудь обязательно сделаю такой напиток дома.

Вечер

До ужина у всех гостей появилось свободное время, которое можно было провести за общением, коктейлями и танцами. Я расслаблялся и знакомился с новыми людьми. Ужин был просто великолепен.

Около 23:30 я вернулся в комнату, чтобы лечь спать пораньше, потому что завтра желающие могли полюбоваться рассветом на озере Титикака около 4:30 утра. Все уже было подготовлено ко сну.

День 2-й. Рассвет

Я совсем не жаворонок, но не мог пропустить этот восход солнца ради того, чтобы поспать подольше. С огромным усилием проснулся в 4:15 утра и пошел к вагону с роялем — там собирались все, кто хотел увидеть рассвет. Потом наша группа вышла из поезда, подали кофе. Мы пили его, любуясь незабываемыми видами. Вернувшись в поезд, я проспал до 7:30. И как раз успел к концу завтрака, который подавался с 6:00 до 8:00.

Вторая экскурсия. Острова Уру и Такиле

Мы взяли лодки, чтобы посмотреть знаменитые плавучие острова народа уру, сделанные полностью из тростника.

Дальше наша группа отправилась на остров Такиле, где после небольшой прогулки всех ждал обед. Его приготовили местные жители, и они же заменяли официантов. Мне сказали, что туристические компании, такие как Belmond, платят такильцам за наше обслуживание, чтобы помочь их экономике и обучить работе в сфере услуг.

После обеда мы совершили восхождение на вершину горы и вернулись к нашим лодкам. Всю обратную дорогу я провел на открытой палубе, впитывая в себя воздух Анд.

Вечер

По возвращении нам снова предложили теплые полотенца и чай, а потом я пошел в номер, чтобы немного отдохнуть и переодеться для вечернего коктейля. Конечно, мне было известно, что это люксовый поезд. Поэтому я захватил с собой льняной пиджак, чтобы как минимум один вечер в поезде выглядеть великолепно и соответствовать всей роскоши обстановки. В этом пиджаке мне хотелось хоть немного походить на Эркюля Пуаро из «Убийства в Восточном экспрессе».

Перед ужином снова подавали различные коктейли и множество забавных закусок. Затем большинство гостей отправились в вагон с обзорной площадкой и баром. Все болтали, громко пели и танцевали. Иногда даже удавалось уговорить персонал присоединиться к танцам. Нам сказали, что мы были самой веселой туристической группой и оказались последними в этом сезоне.

День 3-й. Рассвет

Тем утром была запланирована еще одна прогулка, чтобы увидеть восход солнца над озером, около которого состав стоял ночь. Но я решил не выходить из номера и наслаждался рассветными видами с комфортом: прямо из кровати, завернувшись в теплое одеяло.

Во время завтрака мне стало немного грустно, ведь поездка медленно, но верно подходила к концу и у меня не осталось больше ночей в прекрасном поезде.

Третья экскурсия. Пещеры Сумбай

После завтрака мы отправились на короткую экскурсию в пещеры Сумбай с наскальными рисунками. Это место расположено на высоте около 4,2 км над уровнем моря, и хотя подъем обратно короткий, было легко почувствовать, что ты совершенно не в форме.

После все вернулись к поезду, где нас встретили с теплыми полотенцами, чтобы мы могли освежиться после подъема.

Вскоре подали последний обед в Andean Explorer, и я отправился в свою комнату, чтобы собрать вещи.

Когда со сборами было покончено, оставшиеся примерно 3 часа я провел в вагоне с обзорной площадкой, любуясь перуанскими пейзажами до прибытия в Арекипу.

Конец путешествия

Вышло так, как мне и сказали в начале пути: «Вы будете плакать, когда поездка закончится!» И я действительно был огорчен тем, что невероятные 3 дня в отеле на колесах подошли к концу. Нас собрал менеджер по работе с клиентами и поблагодарил за то время, что мы провели вместе. Также он сказал, что наша группа сделала это путешествие веселым и для всех работников. Гости вели себя с ними вежливо, поэтому было здорово слышать такое. Возможно, это неудивительно: обычно я сталкиваюсь с тем, что чем выше цена чего-либо, тем лучше клиенты относятся к персоналу.

Когда мы выходили на вокзале ​​в Арекипе, весь персонал поезда стоял на платформе и хлопал нам. Если вы когда-нибудь будете в Перу, я очень рекомендую это незабываемое путешествие в Belmond Andean Explorer. После него мне хочется отправиться в новую поездку на роскошном поезде.

Подводя итоги

Несмотря на то что поездка достаточно короткая и недешевая (около $ 3 000 — 4 000), вы получаете: 2 ночи и 3 дня в пятизвездочном отеле. Можно выбрать среди номеров разной комплектации, но в каждом предусмотрена ванная комната с туалетом и душем.

Фантастические завтраки, обеды и ужины на протяжении всего пути. Я действительно впечатлен командой поваров, которая может поддерживать такой уровень обслуживания, используя небольшую кухню в движущемся составе.

Стоимость алкоголя без ограничений включена в билет, бар открыт почти круглосуточно.

Экскурсия практически на целый день по озеру Титикака на частной лодке с отличными экскурсоводами.

Две подарочные фирменные сумки от Belmond.

Абсолютно удивительный персонал, который делает путешествие невероятно приятным. В поезде на 32 гостя приходилось 34 сотрудника.

Бонус: видео с обзорной площадки, где слышно стук колес и ветер Перу