Я посетила 15 аэропортов Европы за год — и мне есть что рассказать об особенностях каждого

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Даже тщательно спланировав свое путешествие и проведя внушительную подготовку, многие нередко попадают в затруднительные ситуации, оказавшись в аэропорту. Ведь это не только пункт назначения и отправления, но и место проведения длительных пересадок. Из этой статьи вы узнаете несколько полезных фактов об аэропортах, а если дочитаете до конца, увидите то, чего еще нет в европейских воздушных гаванях, но, возможно, скоро появится.

Я — автор AdMe.ru, которому посчастливилось много путешествовать. Сегодня я поделюсь с вами личным опытом посещения аэропортов Европы и дам несколько дельных советов. Мои коллеги не удержались и присоединились ко мне, дополнив материал своей информацией.

Франкфурт-на-Майне

Очередь на досмотр в аэропорту Франкфурта. Август 2018.

Один из крупнейших аэропортов Европы, а это значит, что если вы планируете лететь куда-нибудь с пересадкой здесь, то отведите на нее не менее 2 часов. Во-первых, учитывая масштаб аэропорта, вам придется добираться до выхода дальнейшего вылета на автобусе или поезде (внутри аэропорта между секторами и терминалами), а это требует времени. Во-вторых, если вы меняете зоны с Шенген на не Шенген и наоборот, на паспортном контроле могут быть очереди, иногда внушительные. И посадка заканчивается через 10 минут не только у вас, так что попроситься прошмыгнуть поскорее не удастся. В-третьих, даже если вам повезло и вы с языком на плече прибежали к выходу до окончания посадки, вашему багажу может повезти меньше. Он, скорее всего, прилетит следующим рейсом.

Запасной тоннель в аэропорту Франкфурта для опаздывающих при пересадке.

Но есть одна хитрость, о которой мало кто знает. Если вы выходите из сектора А и вам надо успеть на пересадку в сектор В, вы можете воспользоваться «секретным» подземным тоннелем. Важно не пропустить дверь, ведущую в него: она располагается напротив выходов А18—А21. Когда прилетаете из России, ваш паспорт осмотрят прямо на выходе из самолета. Спросят, куда летите. После прохода по транзитной зоне на пересадку вас ожидает повторный предполетный досмотр. Это единственный аэропорт в мире (по моему опыту), где на границе меня попросили показать не только обратный билет (поинтересовавшись также бронью в гостинице), но и наличные деньги (предварительно спросив, сколько их у меня) и карты — кредитную и дебетовую. Хорошо, что показать остаток на карте не попросили.

Комната йоги в аэропорту Франкфурта

Так сложилось, что в этом аэропорту у меня долгие пересадки. Минимум 6 часов. Впервые планируя свой перелет с длительной остановкой здесь, я зашла на сайт аэропорта с мыслью найти для себя какое-нибудь дело помимо просмотра сериала. На сайте было сказано, что в этом аэропорту есть комната для занятий йогой. В 1-м терминале, в котором я дожидалась своего следующего рейса, йога-рум находится в секторе С. На стойке информации мне подсказали, что туда я дойду напрямик, а чтобы вернуться затем в сектор А и лететь дальше, мне нужно будет после занятий йогой пройти из сектора С в Z, оттуда — в сектор B, затем вновь пройти паспортный контроль, а уже после этого я войду в сектор А. Так я решила воспользоваться комнатой для йоги в другой раз.

Также в аэропорту Франкфурта постоянно проходят выставки и концерты. А еще здесь можно пожениться.

Другие аэропорты Германии

Кабинка для сна в аэропорту Мюнхена.

Кабинки для сна расположены во 2-м терминале аэропорта Мюнхена. Арендовать их можно продолжительностью от 2 часов. Подробное расположение и цены можно найти здесь. Еще в Международном аэропорту имени Франца-Йозефа Штрауса (таково официальное название аэропорта Мюнхена — в честь бывшего премьер-министра Баварии, столицей которой и является Мюнхен) проходят бесплатные мероприятия: от соревнований по серфингу до кулинарных мастер-классов. К примеру, Большая рождественская ярмарка, крупнейшая среди ярмарок в аэропортах Европы, начнется 17 ноября. О грядущих мероприятиях можно узнать здесь.

Если вылетать из берлинского аэропорта Тегель, из Шенгенской зоны, придется запастись временем: на паспортный контроль всегда очередь, в которой можно простоять 40 минут минимум. Работают только 2 оператора таможни, один из которых может спокойно покинуть свое место, потому что его смена закончилась, несмотря на огромную очередь. Но вот тот же Берлин, аэропорт Шёнефельд. Здесь очередей не бывает: к каждому рейсу приставлена будка с отдельным таможенным персоналом. Можно неспешно прогуливаться по магазину дьюти-фри, поглядывая на свой выход на посадку, и не стоять в очереди.

Цюрих

В аэропорту Цюриха можно покататься на велосипеде и роликовых коньках, поупражняться в скандинавской ходьбе в заповедной зоне вокруг здания аэропорта. Чтобы попасть сюда, нужно будет заплатить лишь за оборудование, взятое напрокат здесь же. Также этот аэропорт бесплатно предлагает уникальный сервис для любителей авиафотографии. На сайте аэропорта размещены сведения об удобных ракурсах и расписание взлетов и посадок 3 полос, чтобы вы смогли поймать драгоценные кадры.

Пальма-де-Майорка

Wi-Fi здесь не заработает до тех пор, пока вы не зайдете на сайт аэропорта (об этом нигде не сказано). Даже несмотря на то, что иконка будет отображаться на экране телефона. Причем страница аэропорта не запускается автоматически, как это обычно происходит при открытии браузера. Мне пришлось заранее сохранить адрес сайта, и потом, после подключения Wi-Fi, я сама прошла по ссылке, где уже была кнопка «начать использовать интернет». Подобная сумятица с Wi-Fi вас будет ожидать также в аэропортах Брюсселя и Ибицы. В этом аэропорту нет камер хранения. Если вы хотите погулять по городу в ожидании рейса, придется с сумкой доехать до городского ж/д вокзала и уже там оставить ее.

Аэропорты Италии

В аэропортах Рима и Париж — Шарль-де-Голль стоят рояли.

В аэропорту Рима Фьюмичино нет киоска саморегистрации (у меня был рейс Аэрофлота), так что сюда лучше приезжать либо с уже распечатанным посадочным талоном (если путешествуете только с ручной кладью), либо придется стоять в очереди на регистрацию. А из Катании (Сицилия) даже онлайн-регистрации нет (у меня был рейс S7). Так что сюда нужно приезжать заблаговременно и регистрироваться по старинке: на стойке в аэропорту с помощью работника авиакомпании.

Тель-Авив

Несмотря на то что Израиль территориально находится в Азии, а политически и экономически его иногда относят к Европе, я упомяну и крупнейший аэропорт этой страны. Аэропорт Тель-Авива назван в честь Давида Бен-Гуриона, первого премьер-министра страны, является главным аэропортом Израиля и признан самым защищенным от терроризма в мире. Поэтому здесь много времени уйдет на досмотр. Служба безопасности тщательно проверяет все личные вещи в вашем присутствии, все, что находится у вас с собой: все сумки, косметички, карманы, открывает все баночки. Багаж проверяют без присутствия владельца — каждый чемодан или сумку. Потом внутрь вкладывают открыточку с сообщением о том, что ваш багаж был досмотрен без вас. Именно поэтому в аэропорту им. Бен-Гуриона нет сервиса упаковки багажа.

Шереметьево, Москва

В магазине «Аленка» в терминале D Шереметьево продается самый дешевый чай — 70 рублей за большой стакан, кроме того, к нему дают конфетку. А еще здесь много розеток. Чтобы пить чай в аэропорту почти бесплатно, возьмите пакетик с собой. Он не займет много места, зато вам придется заплатить только за кипяток.

И еще кое-что

«Я пытался найти свой 10-й выход».

В Амстердаме, Вене и Хельсинки пассажиров прилетевшего самолета выпускают в зону вылета — с магазинами дьюти-фри, кафе и ресторанами. То есть нет разграничения зоны вылета и прилета, как это обычно бывает: по прилету пассажиры выходят по коридору к багажу и выходу в город. Если вы не умеете смотреть по сторонам, читать надписи на английском, то рискуете серьезно заблудиться. В Праге и Вене все наоборот: после паспортного контроля вы попадаете в дьюти-фри — и только потом у вас смотрят багаж. Причем каждый гейт снабжен своим пунктом досмотра, что непривычно. И в зоне выхода на посадку уже не будет ни кафе, ни магазинов, максимум — автомат с водой и шоколадками.

Скрасить ожидание в очередях аэропорта им. Шарля-де-Голля в Париже поможет специальное устройство, которое выдает короткие истории на бумаге. Вы выбираете лишь продолжительность чтения — 1 минута, 3 или 5 — и язык. Далее машина случайным образом выдает листок с отрывком из произведения.

Диван в форме ленты для выдачи багажа в аэропорту Стокгольма.

Не обязательно распечатывать посадочные талоны, можно пройти на посадку, подставив экран смартфона с QR-кодом, который вы получаете после онлайн-регистрации. Такое работает в аэропортах им. Шарля-де-Голля Парижа, Ибицы, Цюриха, Франкфурта, Осло, Стокгольма.

Бонус

В американских аэропортах часто работают собаки. Их предназначение — снимать стресс и тревожность перед полетом у пассажиров, которые боятся летать. Жаль, что до европейских аэропортов такая терапия пока не дошла.

А что интересного об аэропортах знаете вы? С вами случались курьезы при пересадках? Поделитесь в комментариях!