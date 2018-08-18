Девушка из России побывала в Гваделупе, и ей есть что рассказать об островах Карибского моря (Спойлер: овощи там лучше не есть)

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Волею судеб однажды я, русская девушка, оказалась на Гваделупе, в радушном и большом доме местной семьи. Мне предстояло несколько недель погружения в культуру Карибского моря, о которой я знала только благодаря всем известному фильму «Пираты Карибского моря». Гваделупа — регион и заморский департамент Франции, однако у нее есть собственный флаг и язык. Местные жители одновременно гордятся и своей культурой, и тем, что они являются частью Франции, вывешивая из окон трехцветные флаги. Спустя время я узнала, что любую одежду, которую ты собираешься надеть, нужно тщательно встряхивать, и что в натуральные йогурты без сахара все равно добавляют сахар, а еще открыла для себя множество других занятных вещей, о которых я вам и расскажу.

Специально для AdMe.ru я делюсь своими впечатлениями об этой удивительной стране Карибского моря.

1. Жители Гваделупы владеют уникальным креольским диалектом, не похожим на другие языки

На Гваделупе проживает всего около 400 тыс. человек. Практически все жители свободно владеют креольским языком, который не имеет ничего общего с французским. Более того, в каждой стране Карибского моря есть свой уникальный язык, который не похож на остальные. В супермаркетах часто можно встретить вывески сразу на двух языках: французском и гваделупском. На Гваделупе есть забавное выражение «an nou», что примерно можно перевести как «это наше / принадлежащее нам». Это некий знак качества, то, чем можно гордиться или что можно захотеть приобрести. На придорожных рекламных баннерах можно встретить «йогурт, принадлежащий нам» или «аграрное сообщество, принадлежащее нам».

2. Влюбленным парочкам нельзя обниматься и целоваться в общественных местах

Также среди местных жителей не принято обниматься и целоваться с любимым человеком на публике. На влюбленную парочку сразу будут смотреть с презрением. Общаясь с местными жителями, я подметила, что многие сетуют на большую любовь гваделупцев к сплетням. В некоторых городах на островах проживает всего около 1,5 тыс. жителей, многие знают друг друга в лицо, дружат семьями. Возможно, из-за этого возникает желание пообсуждать личную жизнь соседей или пустить интересный слух. Иногда я сама становилась предметом обсуждений местных девушек, привлекая их внимание своей европейской внешностью.

3. В местных импортируемых продуктах больше сахара, чем в идентичных продуктах в других странах

С XVII века здесь выращивают сахарный тростник и производят сахар. Поэтому исторически сложилось, что гваделупцы очень любят сахар. Они добавляют его практически во все блюда, включая мясные. Больше всего меня удивило, что даже импортные продукты здесь более сладкие, чем мы привыкли. К примеру, в содовой и коле, продающихся в Гваделупе, на 42 % больше сахара, чем в аналогичных напитках во Франции. Даже в простой натуральный йогурт производители добавляют немного сахара. Местных птиц, которых называют «сюкрие», что можно перевести как «сахарные», жители также кормят сахаром вместо привычных нам хлебных крошек.

4. Перед тем как взять в руки полотенце, его лучше встряхнуть во избежание укуса насекомого

Мне хватило один раз увидеть вблизи многоножку, чтобы навсегда приучиться быть внимательнее к одежде и любым тканям, хранящимся в шкафах. Дело в том, что многоножки, комары, летающие тараканы «равэ» и муравьи любят залезать в ткани. Поэтому всякий раз, когда необходимо вытереться полотенцем, надеть платье или залезть под одеяло, необходимо взять вещь за кончики и сильно встряхнуть. Если там сидела многоножка, она упадет на землю, в противном случае насекомое может сильно ужалить. Иногда во двор заходят игуаны, и хотя эти рептилии и выглядят устрашающе, они всегда добродушны и сами боятся человека.

5. Берега покрывают дрейфующие бурые водоросли, из-за которых нельзя купаться

Раз в 6–7 лет берега Гваделупы атакуют саргассы — плавающие бурые водоросли. В 2018 году их появление около пляжей стало настоящей катастрофой. Водоросли образуют на поверхности воды целые поля, из-за которых корабли не могут пришвартоваться, не говоря уже о невозможности пляжного отдыха. Черепахи и рыбы часто погибают, путаясь в водорослях. Такие водорослевые лужайки портят виды красивых пляжей и отбивают желание купаться. Ученые до сих пор не выяснили, из-за чего происходят вспышки размножения бурых водорослей. Многие пришли к выводу, что это последствие экологических проблем в Бразилии.

6. Когда водоросли тухнут, города окутывает неприятный запах серы

Помимо проблем для природы, судов и желающих поплавать, саргассы продолжают приносить неудобства даже после того, как волны выбрасывают их на берег. Спустя несколько дней под действием солнца водоросли начинают тухнуть и портиться, и города окутывает неприятный серный запах. Лично я не переношу аромата протухших яиц, поэтому мне часто приходится передвигаться с плотно зажатым носом. Местным жителям остается только смириться и привыкнуть. Многие этого запаха практически не замечают.

7. На Гваделупе очень высокие цены и странная логистика

На Гваделупе все очень дорого: цены выше французских на 20–30 %. Разумеется, это обусловлено сложной и длительной транспортировкой многих продуктов, но также и монополией, которая развита на некоторых островах. Продавцы сами назначают цены, иногда немыслимо высокие, но у человека нет выбора, поэтому он покупает. В некоторых забегаловках блюдо может стоить € 19 — как в хорошем ресторане в центре Парижа. Больше всего меня поражает странная логистика. В магазине манго стоит € 3, причем его везут из Эквадора, что удивительно, ведь практически у всех владельцев домов в саду растет манго, а потому, казалось бы, нет необходимости транспортировать его издалека. При этом прямо возле супермаркета на земле могут лежать десятки переспелых плодов, до которых никому нет дела.

8. Здесь прекрасные экзотические фрукты, но очень невкусные овощи

На Гваделупе растет большое количество удивительных экзотических фруктов: коросоль, карамболь, плоды хлебного дерева, гуява, сахарное яблоко, саподилла. У многих в садах есть ананасы, лаймы, маракуйя и кокосовые пальмы. Но, в отличие от фруктов, здесь есть проблемы с овощами. Будучи любителем свежих овощей и салатов, я долгое время привыкала к местным помидорам и огурцам. Местные овощи редко имеют запах. Они и внешне, и на вкус похожи на пластиковые. Помидоры и огурцы едят без шкурки и семян, часто натирают на терке, иначе их сложно жевать.

9. На Гваделупе есть своя удивительная кухня и аутентичные блюда

Местная кухня абсолютно уникальна и не похожа ни на какую другую. Здесь смешались традиции Англии, Франции, Индии, Испании, Африки, Южной Америки. В час дня гваделупцы делают перерыв на аперитив: они готовят пунш из рома и сиропа маракуйи или плодов кешью. Вместе с пуншем подают будан (острые кровяные колбаски в натуральной оболочке) и аккру (жареные пончики из трески). В составе практически каждого блюда есть острый перец и лайм. Картофельное пюре, один из самых распространенных гарниров к рыбе и мясу, здесь часто заменяют сладким банановым пюре, вареным ямсом или кусочками плода хлебного дерева. Также здесь любят ламби — это моллюск, живущий внутри огромных раковин. Популярно и коломбо — наследие индийской кухни, блюдо из картофеля, свинины, острого перца и карри, которое подают с рисом. Буканэ — необычный вид копчения, благодаря которому курица приобретает насыщенный копченый вкус. Уассу — это крупные речные креветки, больше похожие на привычных нам раков. Все блюда часто дополняют острым креольским соусом с луком и едят вместе с французским багетом. На десерт подают фрукты, флан с кокосом, сделанный вручную кокосовый сорбет, английский пудинг или мороженое с ромом и изюмом.

10. Здесь есть остров, где живут одни только козы

Возле основной Гваделупы расположился небольшой остров Святых, где живет около 2 тыс. человек, имеющих поистине уникальную внешность: исторически здесь жили семьи бретонцев из Франции и креольцев. Раньше одной из достопримечательностей острова были маленькие козочки — кабрит, которые любили воровать у туристов на пляжах еду, особенно маленькие местные пирожные с конфитюром из гуявы. Через некоторое время жителям острова надоел этот произвол, и многих животных либо заперли на фермах, либо перевезли на соседний остров, названный островом Коз.