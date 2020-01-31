Я переехала в Швейцарию 6 лет назад, но до сих пор удивляюсь особенностям здешней жизни

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Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Раньше я жила в Москве, но в какой-то момент поняла, что хочу в корне изменить свою судьбу. Я бросила работу маркетолога в крупной компании, переехала в маленький швейцарский кантон Вале и вот уже 6 лет пребываю в стране гор и шоколада. Да, адаптация далась мне нелегко, но я искренне считаю, что дело того стоило.

Я открою читателям AdMe.ru ту сторону жизни Швейцарии, о которой не говорится в туристических буклетах. А в качестве бонуса расскажу, какие места в этой дорогущей стране можно посетить совершенно бесплатно.

Как здесь проходят знакомства и первые свидания

В Швейцарии более 20 % всех браков заключаются с иностранцами. Вот только знакомятся местные жители слегка своеобразно. К вам вряд ли подойдут первыми: не потому, что вы не нравитесь, а потому, что люди здесь стараются не нарушать личное пространство другого. Да, они приветливы, улыбчивы и открыты для контактов. Но попросить телефон или пригласить куда-то — это уже слишком серьезное решение. Мужчины-швейцарцы скромны по натуре и очень сдержанны. Поэтому здесь всегда приветствуется женская инициатива.

О свидании договариваются заранее - иногда за месяц. У местных вся жизнь распланирована. Поэтому мужчина находит в своем графике свободное время и предлагает его вам. Вы, главное, не забудьте о планируемом свидании спустя время. Ведь швейцарцы всегда помнят о любой назначенной встрече, даже если она запланирована месяцев через 6. Много слышала о том, что часто счет в ресторане делится пополам. На практике не знаю ни одного случая. Но если вам принципиально заплатить за себя, никто мешать не станет. И кстати, свидания раз в 2 недели на раннем этапе отношений - это совершенно нормально. Это не значит, что вы не нравитесь. Швейцарцы живут в своем ритме, никуда не спешат и не хотят показаться назойливыми.

Как живется в браке со швейцарцем

Местные жители могут показаться слегка скучноватыми и предсказуемыми. Они довольно спокойны и неконфликтны, и, скажу честно, иногда с ними не хватает драмы в отношениях. Но зато рядом со швейцарцами чувствуешь себя защищенно и уверенно. Я, например, очень эмоциональна, у меня чувства бурлят через край. Мне комфортно с человеком, который взывает к моему разуму, охлаждает мой пыл и заземляет. Еще я крайне спонтанна, могу встать утром и сказать: «Все, улетаем сегодня в Доминикану!» На что муж улыбается и говорит: «Прекрасная идея. Но давай сейчас сходим на работу и в школу, а вечером придем и обсудим, когда мы сможем до нее доехать». При этом в жене видят личность, ее интересы поддерживают морально и материально. Муж не упрекнет свою вторую половинку в манере одеваться или держать себя и никогда не повесит на нее всю уборку, детей и готовку.

В Швейцарии свое понимание женской красоты

Сначала я смотрела на швейцарок с легким пренебрежением. На их облупленные ногти и незакрашенную седину, слишком комфортную обувь и отсутствие макияжа, помятую одежду и глубокие морщины. Сейчас хочется взять за плечи ту себя и хорошенько встряхнуть. Я поняла, что здесь никто не помешан на своей внешности и не молодится. Для них красота - это здоровье. Физическое и психологическое. И еще они достойно стареют. Не страдают от возраста, а живут в свое удовольствие на любом жизненном этапе. Зрелые мужчины счастливы со своими ровесницами. Целуют их, поддерживают и не засматриваются на молодых. Сейчас мне нравится смотреть на живые лица и жить в обществе, не зацикленном на внешности. Через много лет я вижу себя такой же хохочущей старушкой, дочапавшей до шезлонга на солнышке. Справа что-то ворчит муж, а слева трясущимися руками попивают шампанское подружки. Я и половины не слышу из того, что они несут, но мы смеемся, и нам все равно, как мы выглядим.

Почему из ребенка не принято делать центр Вселенной

Мне нравятся швейцарские дети. Чаще всего это самостоятельные, послушные, вежливые и приятные в общении ребята. С рождения ребенка воспринимают как личность, уважая его пространство и требуя того же в ответ. Швейцарские родители поощряют самостоятельность и не бросаются к детям по первому зову, учат малышей ждать и выставляют необходимые границы. А еще здесь не боятся болезней. Энтеровирус? Пройдет! Вши? Дело житейское! Простуда? А разве это болезнь? Детей не кутают. Кроссовки зимой? Да пожалуйста! После тренировок в холодную погоду дети часто идут домой в шортах и майках. Недалеко, не успеют простудиться. Над детьми не трясутся всей семьей. Сидит в луже? Отмоем вечером. Ест песок? «Малыш, это не для еды, но ничего страшного, если ты уже его попробовал». Любимая фраза: «C’est pas grave», или «Ничего страшного!» Дети помогают по дому. Родители не прислуга, поэтому все домашние обязанности выполняются совместно. Со школьниками не делают уроки, не контролируют оценки и не настраивают их на поступление в вуз. Они сами должны принять решение, куда им идти дальше.

Почему в школах нет сложных предметов

Сначала я была в шоке от швейцарской системы образования. Мой старший сын Макс оказался настолько сильнее подготовлен теоретически, что ему пришлось перескакивать через классы и учиться с более взрослыми ребятами. Сейчас я поняла, что здесь в основе образования лежат практический подход и уважение к индивидуальным особенностям ребенка. Детей учат вести домашнее хозяйство, ориентироваться на местности, знакомят с искусством и уделяют много внимания спорту. Есть общий предмет "Наука". Там всего понемногу от каждой дисциплины. Считается, что почтальону или продавцу химия не нужна. А тот, кто захочет узнать больше, пойдет получать высшее образование. С колледжа начинается трудная учебная программа и идет огромный отсев, а в университеты попадают только лучшие из лучших.

Что мне нравится в этой стране

Расскажу о моментах, которые я считаю действительно крутыми в повседневной жизни. Самое сложное заболевание обязательно будут лечить и проведут любую нужную операцию.

После развода женщина никогда не останется без алиментов, а ребенок – без отца.

Никто не подойдет к вам с замечаниями, советами или критикой и не будет обсуждать вашу внешность, личную жизнь или подход к воспитанию детей.

Любая работа ценится и хорошо оплачивается (в этом плане ручной труд приравнивается к интеллектуальному).

Запрещено держать одну морскую свинку, рыбку, канарейку или корову. Только в паре. Считается, что эти животные тоскуют в одиночестве и нуждаются в компании. Исключение составляют собаки и кошки.

На улицах безопасно, детей свободно отпускают одних на прогулку и в школу.

Все добровольно и сознательно заботятся об экологии: сортируют мусор, экономят воду, покупают продукты в упаковке, которую можно утилизировать.

Швейцарцы честны и добросовестны: для них в порядке вещей убрать кучку за своей собакой, вернуть забытую вещь владельцу, оставить деньги за покупки на кассе без кассира.

Про честность нужно рассказать поподробнее

Как-то раз меня обсчитали в магазине: вместо одной пачки помидоров пробили 16. То есть вместо $ 3 я заплатила около $ 50. Я поняла, сколько сняли у меня с карты, только когда пришла домой. Пришлось вернуться в магазин. По дороге я думала, что буду настаивать на том, чтобы продавцы посмотрели записи с камер или провели инвентаризацию. Но все оказалось намного проще: я вернулась, объяснила ситуацию, а продавцы сразу передо мной извинились и вернули деньги. Без проверок и доказательств. А один раз моя подружка купила 2 свитера. Приходит домой - в пакете только одна вещь. Она вернулась в магазин и сказала, что второго свитера нет. Ей без всяких вопросов дали еще один. Надо сказать, что в Швейцарии многое работает на честном слове. Я до сих пор не могу привыкнуть к этому. Например, есть развалы овощей, куда можно приехать, выбрать продукты и просто оставить деньги на кассе без персонала. Никого нет, никакого контроля! Ты платишь под честное слово. И надо сказать, что система доверия работает. Люди знают, что цена пустякового обмана может быть непомерно высокой. Тут есть база данных, где регистрируются любые нарушения. Они видны абсолютно всем: хотите снять квартиру - хозяева заходят на нужный сайт и видят, что на вас висит какой-то нечестный поступок. В итоге квартиру вам уже не снять. Идете брать кредит, а в банке видят, что у вас плохая финансовая история, и не видать вам кредита.

А теперь - неидеальная Швейцария

Столько хорошего было сказано о Швейцарии, что может создаться впечатление, что это настоящий Эдем с порхающими единорогами на разноцветной радуге. Но для меня это далеко не идеальная страна. Почему? Штрафы за любое правонарушение – от разросшихся на участке кустов до громких разговоров с друзьями (о вечеринках и всевозможных посиделках нужно заранее предупреждать соседей).

Жизнь останавливается после 18:30. Все закрыто и по будням, и по воскресеньям.⠀

Детское меню в общепите – это пицца и наггетсы. Нет ресторанов с детскими зонами и развивающих клубов для малышей.

Врачи на дом не выезжают. Приходится тащить детей с температурой в поликлинику. Вызов скорой стоит так дорого, что лучше доползти до медиков самому.

В детский сад не попасть. Приходящая няня стоит $ 25 в час. Можно водить ребенка к тетеньке (maman de jour), которая растит своих детей и за определенную плату готова присматривать за вашим. Педагогическое образование? Методики развития? Не-е-е, не слышали.

Никто никуда не торопится. Заказал кровать – через 3 месяца жди. О вечеринках с друзьями договариваешься заранее за 8–10 недель. К некоторым врачам записываешься за полгода до приема.

Снять жилье – замороченный квест: мало вариантов, дорого и сложно пройти отбор у арендодателя (иногда на 1 квартиру претендуют 30 семей). Придется собрать пакет документов круче, чем для работодателя: справка о стабильно высокой зарплате; рассказ о семье, работе и увлечениях; выписка из кредитной истории. А также не должно быть домашних питомцев.

Как здесь полагается относиться к деньгам

Швейцарцы учат детей финансовому планированию с раннего возраста. Большинство из них начинают получать карманные деньги в 6–10 лет. Это делается для того, чтобы ребенок научился распоряжаться лимитированной суммой, расставлять приоритеты и четко планировать бюджет.

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По-другому здесь просто нельзя. В Швейцарии такая сложная система налогов, отчислений и выплат, что без постоянных подсчетов придется сидеть в долгах. Но подобное отношение к деньгам не граничит с жадностью или скупостью. Швейцарцы щедры и готовы тратить деньги. Один мой друг собирался подарить девушке кольцо и сказал, что в этом месяце он должен закрыть какой-то сертификат, в следующем он дарит что-то родителям, а уже потом купит ей драгоценность. Мысль приобрести что-нибудь дешевое у него не возникла. Парень действительно хотел сделать дорогой подарок и просто прикидывал, когда сможет это себе позволить.

Как проводят свободное время жители горной страны

Однажды муж предложил мне полетать на параплане: типа романтика. Я от страха чуть не поседела. А у местных любовь к высоте в крови. Здесь множество шикарных горнолыжных курортов, где зимой можно прекрасно покататься: солнце, ветер, чувство свободы и полета. Эти комплексы могут похвастаться многим, кроме дешевизны. В горах практически везде подвесные мосты. Мне все кажется, что там может что-то оторваться или сломаться. И почему-то никому не приходит в голову мысль сделать нормальные прочные мосты. За грибами полагается ходить в горы. Причем считается, что чем круче склоны, тем лучше грибы.

Мой муж знает потаенные места обитания чистейших белых грибов и лисичек. Но туда еще нужно взобраться. Каждый раз, когда мы пытаемся это сделать, я ною, что только горные козлы способны вскарабкаться на такие утесы. В итоге в последний раз муж ходил один и принес 10 кг отборных белых грибов. Друзья часто зовут меня в панорамные рестораны в горах. Но для этого опять нужно проехать над пропастью в подъемнике. Зачем надо так высоко забираться, чтобы просто поесть? А серпантины в горах! Как вниз посмотришь... ох, верните меня на диванчик с ароматным чаем.

Национальная гордость Швейцарии, о которой не догадываются иностранцы

Швейцария – это не только шоколад, сыр и банки. Мало кто знает, что у местных жителей есть еще один повод для гордости - потрясающе вкусные вина. Вы никогда о них не слышали? Это неудивительно. Потому что швейцарцы выпивают почти все свое вино сами. На экспорт отрывают от сердца только 1–2 % от того, что произвели. Лоза здесь выращивается в условиях, которые другие производители могут назвать невозможными. Швейцарские виноградники считаются самыми высокогорными в Европе. Часто из-за крутизны склонов всю работу приходится делать вручную. Поэтому производство швейцарских вин обходится примерно в 4 раза дороже, чем французских.

Бонус: бесплатная Швейцария

Здесь есть множество мест, которые можно посетить, не потратив ни цента. Музей естественной истории Женевы. Отличное место, где можно познакомиться с фауной Швейцарии и всего мира.

На набережной озера Леман в Монтре есть аллея скульптур знаменитостей со статуями Фредди Меркьюри, Владимира Набокова, Игоря Стравинского.

Лозаннский собор Нотр-Дам считается одним из самых красивых сооружений в готическом стиле. Путь по крутой лестнице из более чем 200 ступеней и без поручней нельзя назвать простым, но результат того стоит. Со смотровой площадки, где разрешено оставаться около 15 минут, открывается шикарный панорамный вид на город и окрестности.

В кантоне Вале, в котором я живу, в главном городе Сьоне есть два средневековых замка - Валер и Турбийон . Они находятся на вершине холма. Когда подниметесь к замкам, сможете полюбоваться захватывающими видами на город.

В Цюрихе можно бесплатно увидеть работы Марка Шагала : 5 витражей о сотворении мира и земной жизни Христа украшают церковь Фраумюнстер.

Парк дикой природы в Санкт-Галлене. Здесь можно понаблюдать за жизнью животных, обитающих в разных регионах Швейцарии. В больших вольерах парка живут олени, серны, сурки, рыси и дикие кошки.