Я вышла замуж за норвежца и готова поделиться деталями жизни в его родной стране, к которым невозможно подготовиться

Стелла Ларсен жила в провинциальном городе в России, но однажды круто изменила свою жизнь: переехала в Норвегию. Там она вышла замуж, а потом завела блог, где тонко и с юмором пишет о жизни в норвежской глубинке. В своих постах она рассказывает о разнице менталитетов, подмечает особенности поведения местных жителей, сражается с неведомыми до переезда бытовыми проблемами и немного философствует о том, кому на чужой земле жить хорошо.

Мы в AdMe.ru с головой окунулись в норвежскую жизнь благодаря страничке Стеллы. С согласия девушки публикуем ее яркие наблюдения о стране. А в конце мы подготовили бонус — мнение норвежца, почему местные так часто женятся на иностранках.

Я живу в Норвегии и не работаю

Мне часто пишут, что я сижу у мужа на шее. Но я ничего предосудительного в этом не усматриваю. Я учу язык — дело не быстрое. Даже в советские времена, когда существовало понятие «тунеядство», существовало и понятие «домохозяйка». Вот я такая домохозяйка и есть. Готовлю пищу, забочусь о муже-кормильце и навожу порядок. Но нельзя меня назвать на 100 % нетрудящимся человеком. Я веду свой блог и получаю за это какую-никакую трудовую копеечку.

Большую часть жизни я прожила в России. Вот что в Норвегии поражает меня

Большое количество электромобилей и станций подзарядки к ним возле всех супермаркетов и на большинстве парковок. Особенно впечатляет количество повсеместно встречающихся автомобилей Tesla, стоимость которых начинается с цифры в миллион крон.

Здешние водители всегда вежливы и предупредительны по отношению друг к другу. Имея преимущество в движении, всегда уступают дорогу другому автомобилю, если видят такую необходимость. Редко услышишь, чтобы кто-то недовольно сигналил.

Огромное количество дорожек для велосипедистов и пешеходов отличного качества. Асфальт в королевстве проложен к каждому, даже отдаленно стоящему дому.

Норвежские пенсионеры, как правило, стройные, подтянутые. По одежде со спины их трудно отличить от молодежи. Часто встречаю их на горных тропах. Много путешествуют и частенько живут на свою пенсию в более теплых странах — Португалии или Италии.

Даже на морском берегу в организованном для туристов месте ловли рыбы можно найти чистый туалет с горячей водой, туалетной бумагой и жидким мылом.

Дома жителей королевства под разноцветными черепичными крышами кажутся сошедшими с иллюстраций сказок Андерсена. Все идеально подрезано, ухожено, покрашено. Нет лачуг и дворцов по соседству.

Воду пить можно фактически из всех открытых источников без риска для здоровья.

Цена бензина на заправке постоянно меняется. Перед приходом заправщика с очередной партией топлива бензин может подешеветь на 1,5–2 кроны.

А еще меня сразили наповал популярные в Норвегии «окна домохозяйки». Названы они так потому, что делают достаточно легкой процедуру их мытья, поворачиваясь на 180 градусов.

Каково это — жить в Норвегии

Все важные документы посылаются по почте: банковские карты, вид на жительство и прочее. Хотя большинство ящиков не имеет замка. Если вы не хотите получать рекламу, берете на почте красную этикетку с надписью «никакой рекламы» и наклеиваете на свой почтовый ящик — и рекламы там действительно не будет.

В общественном транспорте не ездят кондукторы, отсутствуют турникеты при входе в транспорт.

Если человек чувствует недомогание, он может известить об этом работодателя и находиться дома без справки от врача до 10 дней в полугодие.

Нравится мне принятое в норвежской школе стремление не подчеркивать умственное превосходство одного ученика над другим. Оценки никогда вслух не оглашаются и являются вещью приватной. Спорт — другое дело.

К детям здесь отношение уважительное. Не принято на ребенка кричать. Ребенок — это личность. Ни разу не видела за 6 лет пребывания здесь сцены истерично вопящего родителя, требующего что-то от ребенка.

Большое количество специальных прекрасно оборудованных школ для получения рабочих специальностей и достойная оплата труда привели к тому, что культ высшего образования отсутствует. Учатся те, кто действительно к этому стремится. Высшее образование все получают бесплатно.

По возможности стараются не напрягаться и не напрягать других. Избегают стресса. Все очень рационально: 8 часов — на сон, 8 часов — твое личное свободное время и 8 часов — работа. Здесь никто не делает вид, что работа на первом месте. Но эти 8 часов работают как положено, на совесть и не халтуря. А свободное время — это твое, святое.

Из внешних факторов хочется подчеркнуть чистейший горный воздух. Высокое качество мясных и молочных продуктов. Привозные фрукты, в основном испанские, тоже достаточно вкусные. Стоит это все дорого, но, по статистике, на питание расходуется лишь около 15 % средней зарплаты.

Собака в Норвегии примерно такой же член семьи, как и ребенок

Я испытала некое подобие культурного шока, когда увидела в начале своего пребывания в Норвегии женщину, убиравшую за своей собакой на лесной тропинке. Я стояла на скале, и она не могла меня видеть. Вокруг нее в лесу никого не было. Читала много мнений в комментариях о том, что причина отсутствия собачьей «неожиданности» за границей — в больших штрафах. Я задалась целью определить его размер в Норвегии. Мы связались с полицией и муниципалитетом в столице и спросили, какой реакции может ждать владелец, который не убирает экскременты после своей собаки. Но, как ни странно, ни в муниципалитете, ни в полиции никто не смог нам ответить. Все потому, что нет правил, где говорилось бы о штрафе для собаковода.

Стойка с бесплатными пакетами для уборки за собаками.

Частенько вижу комментарии к своим постам на тему скуки и отсутствия драйва в моей норвежской деревенской жизни

«Скучнейшая страна», «Вся Норвегия — одна большая деревня», «А где выставки? Концерты?» и прочее. 90 % развлечений сегодня — это компьютер и ТВ. Что в городе, что в деревне. Даже мешает прочим занятиям частенько. Рассуждения о малом количестве музеев выглядят забавно. В родной стране я посещала театры в среднем пару раз в год. Так же дело обстоит и у большинства среднестатистических обывателей. Но, пожалуй, мне все же больше по душе природа. Полтора часа от дома — и ты на вершине одной из 3 окрестных гор. Красота скучной не бывает. В 15 минутах ходьбы — Волчье озеро. В 20 минутах ходьбы от нас — море. Рай для любителей экологии. Грибы, ягоды — все твои. Местные жители их собирать ленятся. Рыбалка.

В Бергене большое количество ресторанов и кафе. Есть даже ночной клуб и крупный торговый центр. Есть где любителям активного отдыха развернуться: гольф-клуб с шикарным полем, мотодром. Здесь есть и аэроклуб со спортивными самолетами и планерами. А для нас с мужем лучший способ борьбы со скукой — это поехать в выходные куда глаза глядят. В какой-нибудь солнечный норвежский «медвежий угол».

Почему я постаралась бы выйти замуж за норвежца

Что явно отличает скандинавов от большинства — равное с женщиной распределение домашних дел и обязанностей по воспитанию детей и уходу за ними. Начиная с самого раннего детства отец принимает непосредственное участие в жизни детей. Женщина в Норвегии обычно работает наравне с мужчиной. Поэтому и в домашних делах участие принимается сообща. Муж считает для себя незазорным постирать и погладить белье, помыть посуду, убрать со стола.

Норвежские мужчины не избалованы вниманием соотечественниц. Как правило, за внешней невозмутимостью и безразличием скрывается ранимая натура. Норвежец нуждается в ласковой и искренней женщине, найдя такую, воспринимает это как дар и ценит отношения. Он достаточно смел, чтобы попытаться построить семью с женщиной из другой страны. В то же время местные мужчины, как правило, cкромны, воспитанны.

Мой муж Фред при приготовлении блюд частенько использует инструменты для измерения температуры внутри куска мяса, что свидетельствует о серьезном подходе к делу.

Мужчины сидят в отпуске по уходу за ребенком так же часто, как и женщины.

Доброжелательное отношение к людям и гостеприимство свойственно скандинавам . Однако спокойствие, часто на грани флегматичности, накладывает свой отпечаток. Размах и гусарство тут не в почете.

Они не любят лежать на диване. Выходные дни часто проводят на свежем воздухе. Зимой — непременно лыжи. Если вы тоже любите природу и предпочитаете ее городской суете, норвежец точно ваш мужчина.

Почему я не стала бы стараться выйти замуж за норвежца

Любовь, даже если таковая имеется, для большинства норвежцев не повод идти под венец. Они и так прекрасно чувствуют себя. Любят здесь, чтобы на свадьбе уже совершеннолетние дети присутствовали. Принято долго проверять свои чувства, прежде чем решиться на этот шаг. Зачастую чувства появляются уже к другому человеку. Здесь не редкость, когда у мужа и жены по несколько детей от предыдущих партнеров и несколько совместных. Во многих странах девушки привыкли к схеме: дверь придержал, вперед пропустил, букет цветов преподнес, в ресторан сводил. А с норвежцем будет по-другому: позвал в кафе — каждый платит за себя; двери придерживать не будет; на цветы тоже вряд ли догадается разориться. Я ни разу не встречала здесь подобные проявления джентльменства. Это будет восприниматься скорее как неуместный намек на преимущества сильного пола над слабым. Если вы говорите «нет», а вас все же добиваются даже после 20-го кокетливого «нет», это не про норвежца. Добиваться он вас не будет даже во второй раз. Решит, что вам без него действительно лучше будет. Так они воспитаны. Не ждите, что, даже женившись на вас, он будет отдавать вам свои деньги. Переведет на карту, сколько сочтет нужным, но деньгами осыпать уж точно не будет. Как и подарками. Если вы любите ссоры и хлопанье дверями, любите убегать в ночь с чемоданом, то знайте, что останавливать вас норвежец не будет. Он подумает, что, раз уж вы на это решились, значит, так вам лучше. Зачем же делать вам хуже? Ведь он такой добрый и относится уважительно к решению женщины. Норвежец.

Разница менталитетов

У норвежцев не принято задергивать занавески. Во многих домах большие панорамные окна с полным отсутствием штор. Складывается ощущение, что здесь больше верят человеку на слово. Однажды мужу нужны были срочно детали для ремонта машины. В нашем магазине нужных не оказалось. Дело было перед закрытием. Оплатив покупку, мы поехали в Берген и забрали их там. Магазин уже закрылся, детали же лежали в пластиковом пакете у ворот. Общественный транспорт прекрасно развит, но в норвежских семьях обычно есть по машине на каждого взрослого члена семьи. Хотя бензин в королевстве — самый дорогой в Европе.

Норвежцы любят свой флаг и национальный костюм. Флагшток есть практически у каждого дома. В бюнад — национальном костюме, стоимость которого может доходить до 4–5 тыс. евро, — уместно появляться во многих торжественных случаях.

Местные очень консервативны в еде. Если принято было в семье с детства что-то определенное на завтрак, эта традиция будет продолжаться без изменений. В четверг, к примеру, на завтрак яйца всмятку, а в пятницу — бутерброды. И так может быть годами.

Доносительство не является делом постыдным. Если видишь, что у соседа не так что-то, например плохо с собакой обращается, пишешь рапорт в полицию.

Муж-норвежец. Впечатления после 6 лет совместной жизни

Мой муж очень педантичен. Думаю, эта черта характерна для многих мужчин королевства. Для подтверждения этого надо заглянуть в его шкаф.

Особенно меня умиляет его своеобразная манера сворачивать и складывать носки.

Склонность к порядку его проявляется и в манере подготовки одежды к стирке: аккуратно раскладывает все по кучкам и запускает машину.

Много денег Фред тратит на покупку инструментов. Дешевые он не покупает. Только профессиональные и дорогие. Инструментов у него много. Но регулярно прикупается еще. Фред не любит ничего просить и считает, что в хозяйстве у мужчины должно быть все необходимое.

Портрет типичной норвежки

Высокая блондинка с голубыми глазами, предпочитающая «конский хвост». Часто посещает солярий и фитнес. Сложно найти девушку с округлой фигурой. Зачастую имеет странную походку — словно еще не сняла лыжи. Лицо ухоженное, но без особых следов косметики. В одежде преобладает спортивный стиль. Самостоятельна. Расчетлива. Предпочитает выбирать парней сама.

Лицо ухоженное, но без особых следов косметики. В одежде преобладает спортивный стиль. Самостоятельна. Расчетлива. Предпочитает выбирать парней сама. Кокетство обычно отсутствует. Присутствует огромное количество требований к партнеру. Брак практикуется после 30 и все реже. Гораздо популярнее самбуре — сожительство, сопровождаемое рождением детей и длящееся бесконечно. Юридически это приравнивается к браку.

— сожительство, сопровождаемое рождением детей и длящееся бесконечно. Юридически это приравнивается к браку. Предпочитает в кафе платить за себя сама. Берет инициативу в свои руки при знакомстве с мужчиной. Инициирует отношения. Заводит постоянные отношения нечасто. Хочет быть на равных с мужчиной на работе, в экстремальном спорте и, разумеется, в быту.

Во время отпуска путешествует. Зарплата позволяет, а погода благоприятствует отправиться в Турцию, Грецию или на яхте по Средиземному морю. Предпочитает жить на работе и дома. Встречи с друзьями, подругами происходят нечасто.

Встречи с друзьями, подругами происходят нечасто. Гордится своим жилищем. Обычно оно выглядит чисто и аккуратно, словно ожидается съемочная группа с телевидения. Магазины разных мелочей для декорирования жилища в королевстве более популярны, чем парикмахерские. Множество фонариков, канделябров, статуэток ангелов и троллей.

Наша подруга Ванья. Рюкзак в половину ее роста не мешает прекрасному настроению.

Как девушки ухаживают за собой

Редко вижу норвежек с подчеркнутыми тенями или тушью глазами. Редко здесь пользуются и помадой. Но очень популярны татуировки. По-видимому, это здесь считается способом подчеркнуть индивидуальность. Складывается ощущение, что, в отличие от своих спутников, молодые женщины игнорируют в большинстве своем поход к парикмахеру. Им нравится выглядеть естественно. Часто вижу отросшие корни окрашенных волос. Видела подобное даже у ведущей программы на местном ТВ. Повседневный гардероб я бы назвала небрежно-незатейливым. Он включает в себя брюки, чаще всего джинсы, рубаху типа мужской, выглядывающую из-под свитера, и в любую погоду по большей части кроссовки.

А в таких костюмах празднуют окончание школы в Норвегии.

Как борьба за равноправие сказывается на норвежских семьях

У моего мужа есть дочь Изабелла. У нее независимый характер, что очень типично для норвежек. Изабелла ушла от своего партнера Эмиля по непонятной для нас c мужем причине, заявив, что их отношения исчерпали себя. Живет одна, воспитывая дочь, и сохраняет дружеские отношения с бывшим партнером. Наши с Фредом симпатии были на стороне Эмиля. Женщины без раздумий расстаются со своими партнерами, даже не сделав попытки пожить хоть и без страсти, но совместной стабильной семьей. 80 % всех разводов в Норвегии происходят по инициативе женщин. Мужчины предпочитают оставаться в браке, мирясь даже с очень большими недостатками своих жен. Дети же, воспитанные в таких семьях, очень часто переносят пример родительского поведения в собственную жизнь. Они обречены на неспособность к стабильным, долговременным отношениям. Это может сформировать поколение одиноких людей.

«Вы никогда там не будете никому нужны», «Вы всегда там будете людьми второго сорта» — такие комментарии я получаю регулярно

Похожи они на заклинание какое-то. Нужны или не нужны мы за границей? Думаю, что, наверное, все же нужны. Иначе не учили бы меня и мне подобных 3 года языку и не пытались бы приобщить на занятиях к местной культуре, традициям и истории. Моя подруга Вероника проработала в Норвегии в клининговой компании 7 лет. Затем у нее заболели суставы, и работать она больше не может. Получает третий год 60 % своей зарплаты в качестве пособия по безработице и бесплатные направления от врача в бассейн и на массаж. Лекарства тоже бесплатно (расходы на лекарства свыше 2 тыс. крон в год оплачиваются государством). Познакомилась я с ней на курсах норвежского языка. Вероника обучалась на них в течение полутора лет. Работая уборщицей помещений, она получала на руки в среднем около 20 тыс. крон (примерно 2 тыс. евро). Муж, водитель мусоровоза, получает около 25 тыс. крон (2 500 евро). Около 5 тыс. крон в месяц они тратят на двоих на еду. На родине они работали на семейной ферме. Но сбывать свою продукцию становилось все тяжелее. Когда сестра позвала ее переехать, решение сделать это было для семьи не из легких. Но перспектив в родной деревне они не видели. В Норвегии мои русскоговорящие знакомые живут и не знают, что они не нужны здесь. Они работают и домой возвращаться явно не спешат.

Бонус: почему норвежцы женятся на иностранках

Наш норвежский друг Эвен в течение уже нескольких лет путешествует по моей родине. Он удивляется: «В какой транспорт ни зайдешь, непременно увидишь красивую девушку! Норвежки не так много внимания уделяют своей внешности». Русская женщина может отдать за наращивание ногтей последние деньги и потом экономить на еде до зарплаты. Норвежка никогда так не поступит.

Наши соотечественницы по-прежнему носят платья и юбки. Используют яркие цвета и легкие воздушные ткани для своих нарядов. Это отличает их от зарубежных женщин и манеры большинства из них носить джинсы и футболку в качестве повседневной одежды в сочетании с фирменной прической «конский хвост». Большинство русских наряжаются даже для такого банального события, как поход в магазин. Эвену нравятся все эти женские хитрости, от которых в его стране девушки практически отказались. Для многих норвежек, по его мнению, муж — человек второстепенный. Они финансово независимы и выставляют его за дверь, чуть что не так. К примеру, если он теряет работу. А у нас женщины, как правило, стараются уладить все проблемы.