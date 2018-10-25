Я живу в Бразилии 6 лет и расскажу о 10 любопытных вещах, с которыми здесь столкнулась

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Привет всем! Я Татьяна, мне 37 лет. Всего 6 лет назад я переехала из Санкт-Петербурга в солнечную Бразилию, в Рио-де-Жанейро, где живу с мужем-бразильцем и двумя детьми. Раньше я мало что знала об этой стране, кроме того что здесь обожают футбол и снимают сериалы, а теперь и сама могу во всех подробностях рассказать о буднях и привычках местных жителей и веду свой блог о жизни в Бразилии.

Специально для AdMe.ru я проведу небольшую экскурсию по стране и расскажу, чем живут и дышат бразильцы.

1. У бразильцев свои представления о стиле и красоте

Эталон женской привлекательности в Бразилии — это загорелая красотка с формами и тонкой талией. Девушки предпочитают минимализм в одежде (еще бы: такая жара!): короткая юбка или шорты, едва прикрывающие ягодицы, топ, похожий на верх от бикини либо с полностью открытой спиной, обтягивающие лосины. По поводу фигуры здесь никто не комплексует, и даже если девушка носит plus size, то вряд ли она откажется от облегающих легинсов. И конечно, шлепки Havaianas: в них здесь ходят все, от мала до велика, и надевают их и в ресторан, и на работу, и на пляж, и на прогулку. А вот некоторые бьюти-привычки местных весьма специфичны. Пожалуй, самый сногсшибательный вопрос, который мне здесь задавали, звучал так: «А ты красишь волосы на руках?» Оказалось, что здесь модно не удалять, а осветлять волоски на руках и ногах. Бразильцы очень щепетильно ухаживают за зубами. Ни у одного не видела желтых зубов: они чистят их буквально после каждого приема пищи, а в ресторанах часто можно увидеть зубную нить, жидкость для полоскания рта и другие средства гигиены.

2. В карнавале может принять участие любой желающий

Карнавал — это одна из визитных карточек Бразилии. Некоторые местные жители стремятся в эти дни уехать в путешествие, тем более что во время карнавала все отдыхают. Но большинство населения (особенно из бедных кварталов) обожает карнавал: к нему готовятся весь год и репетируют. Основное действо происходит на самбодроме. В обычные дни это ничем не примечательная улица, где ездят машины, а в дни карнавала ее перекрывают — и она превращается в стадион. В карнавале участвуют многочисленные школы самбы, для него готовятся невероятные костюмы, все танцуют и поют: настоящий праздник жизни и буквально событие года в стране. Конечно, когда я увидела это впервые, то осталась под огромным впечатлением. А вскоре узнала, что принять участие в карнавале может буквально любой желающий: достаточно купить костюм. Так этой зимой исполнилась моя мечта: я приняла участие в карнавальном шествии на самбодроме в Рио-де-Жанейро! Мы ехали на очень классной машине с декорациями, держась за столб, чтобы не упасть, а еще при этом умудрялись танцевать. За костюм и участие в карнавале я заплатила $ 130, а вот впечатления, как мне кажется, бесценны.

3. В Бразилии очень сильный контраст в уровне жизни

В трущобах (фавелах) и в бедных кварталах Рио-де-Жанейро живет большая часть населения города. Представители среднего класса и очень обеспеченные люди занимают дорогие кондоминиумы. Это как 2 разных мира, 2 планеты. Отличается абсолютно все: здания и постройки, люди и их образ жизни, ценности, внешний вид, манера общения, привычки, культура.



Фавелы состоят из 2—3-этажных хаотично построенных домиков. Здесь грязно, прямо над головой в узких улочках свисают провода, все стены изрисованы граффити. Большинство жителей фавел даже не окончили школу, процветает криминал. Государство старается помогать жителям и выплачивает пособия, предоставляет льготы. По другую сторону от фавел возвышаются элитные и комфортабельные дома. Кондоминиум — это несколько многоэтажных домов, объединенных общим забором с охраной. Внутри есть бассейн, детская площадка, зал для праздников и разные дополнительные удобства вроде кинотеатра, салона красоты, тренажерного зала и т. д. в зависимости от стоимости жилья. На территории много зелени и пальм, во многих комплексах есть свои магазины, аптеки и супермаркеты — можно и не выходить в город. Здесь живут образованные люди: инженеры, юристы, врачи, актеры и другие представители шоу-бизнеса. Выбраться из фавел очень и очень непросто, но возможно. Для этого необходимо получить образование и много работать. Здесь встречаются разные люди и судьбы, некоторые трудятся на нескольких работах и стараются дать своим детям образование. Но, увы, далеко не все жители фавел готовы менять свою жизнь. Многие даже не хотят трудиться: они привыкли к такому образу жизни и их все устраивает.

4. Практически во всех семьях с достатком есть домработница

Почти что весь обслуживающий персонал кондоминиумов — это жители бедных кварталов. Во многих семьях среднего класса есть своя домработница, которая приходит 1–2 раза в неделю и помогает с уборкой. Если девушка работает на семью чаще 2 раз в неделю, то ее обязаны устроить официально. Получить место в такой семье непросто, это большая удача для людей из фавел. Но вот парадокс: найти хорошую няню или помощницу по дому тоже очень нелегко — многим попросту лень работать. Когда я искала нам помощницу по дому, то столкнулась с этой проблемой сама. Одна девушка могла просто не выйти на работу, а если и убиралась, то очень плохо. Другой не понравилось убираться в моем присутствии, и она придумала тысячу причин, почему не может трудиться. Третья обиделась, когда я попросила ее перенести уборку на другой день из-за того, что она пришла к нам с температурой, в то время как в доме был новорожденный ребенок. И лишь спустя несколько месяцев я наконец нашла ответственную женщину, которая хорошо справляется со своими обязанностями и никуда не исчезает.

5. В +20 °C здесь носят шапки и куртки

Самый холодный месяц в Бразилии — июль. Ну как холодный: в Рио температура колеблется от +17 °C ночью до +20 °C днем, к тому же пасмурно и дождливо. Однажды в лифте я встретила соседку, которая сокрушалась по поводу ужасного похолодания: она была одета в куртку, сапоги и укутана в теплый шарф. Градусник с утра показывал +18 °C: такие они тепличные, эти бразильцы! Забавно, что даже если температура воздуха поднимется до +30 °C, то на пляже все равно будет пусто: зима есть зима. На улицах гуляет меньше людей, в магазинах продаются теплые куртки, пальто и даже шапки. Мне же местная зима даже нравится, я жду ее с нетерпением: удушающая жара исчезает, можно краситься без риска тут же «потерять лицо», наслаждаться природой и прогулками. Стоит отметить, что на юге страны, ближе к Аргентине, зима действительно бывает достаточно холодной: температура может опуститься до −5 °C и даже встречается снег.

6. В некоторые кинотеатры можно ходить с маленькими детьми

Такая возможность появилась несколько лет назад, когда молодые мамы в Сан-Паулу договорились на интернет-форуме организованно сходить в кино на дневной сеанс вместе с младенцами. Вскоре появилась организация, которая стала проводить в некоторых кинотеатрах показы фильмов для мам и пап с детьми до 18 месяцев. Показывают разные фильмы из текущего репертуара, а спонсорами таких киносеансов обычно являются производители детских товаров. Выглядит это так: кинотеатр полон мам с младенцами, взрослые смотрят фильм, а малыши могут плакать, бегать по кинозалу, ползать, кричать, играть. Часто бывает, что один малыш заплачет — и подхватывают остальные. На полу перед экраном лежит детский коврик с игрушками, сбоку стоит пеленальный столик с подгузниками и влажными салфетками.

7. В Бразилии нет поездов

Это странно, но в такой большой стране, как Бразилия, нет междугородних поездов. Расстояния между городами довольно большие, но передвигаться по стране можно только на машине, автобусе или самолете. Удобнее всего (и совсем не дешево) летать на самолетах, что немногие могут себе позволить. А посмотреть есть на что: множество национальных парков, водопады Игуасу, каньоны Камбара-ду-Сул и многое другое. Если соберетесь путешествовать по стране, учтите, что необходимо хотя бы минимальное знание португальского языка: большинство бразильцев не говорит по-английски.

8. Теплые объятия и для друзей, и для незнакомцев

У бразильцев есть одна привычка, к которой я никак не могу привыкнуть: при встрече и прощании они обязательно целуются в обе щеки. Причем этот ритуал повторяется и с друзьями, и с теми, кого ты видишь впервые. Целуются и мужчины, и женщины: для них это всего лишь теплое приветствие, никто не видит в этом ничего плохого. Бразильцы обожают эту церемонию, которая может длиться несколько минут, пока не перецелуют человек 20–30, произнося: Prazer, то есть «приятно познакомиться».

9. О некоторых особенностях быта

Жители Рио привыкли к расслабленному темпу жизни. Например, купили вы стиральную машинку и заказали доставку. Вам могут ее не привезти и даже не предупредить об этом — и такое здесь в порядке вещей. Если вы решили сделать ремонт дома, то оговоренные с работниками сроки нужно увеличивать раза в 2–3, да и качество, скорее всего, будет хромать. На юге страны ситуация отличается: здесь люди куда более ответственны.

Например, купили вы стиральную машинку и заказали доставку. Вам могут ее не привезти и даже не предупредить об этом — и такое здесь в порядке вещей. Если вы решили сделать ремонт дома, то оговоренные с работниками сроки нужно увеличивать раза в 2–3, да и качество, скорее всего, будет хромать. На юге страны ситуация отличается: здесь люди куда более ответственны. В Бразилии практически невозможно вернуть товары обратно в магазин. При покупке чего-либо в магазине (одежды, обуви, сумки, техники и т. д.) впоследствии отдать его обратно и получить деньги очень непросто, многие магазины отказываются это делать. Зато легко обменять товар на аналогичный в том же магазине в течение месяца.

При покупке чего-либо в магазине (одежды, обуви, сумки, техники и т. д.) впоследствии отдать его обратно и получить деньги очень непросто, многие магазины отказываются это делать. Зато легко обменять товар на аналогичный в том же магазине в течение месяца. На кухне не бывает горячей воды. Вода тут, конечно, не ледяная, как в России, но ощущение недомытости все равно остается. Выручает посудомоечная машина.

Вода тут, конечно, не ледяная, как в России, но ощущение недомытости все равно остается. Выручает посудомоечная машина. Дорогой и нестабильный интернет. Бывает такое, что несколько дней подряд домашний интернет не работает, особенно если за окном гроза или дождь.

Бывает такое, что несколько дней подряд домашний интернет не работает, особенно если за окном гроза или дождь. В напитки кладут огромное количество льда. Всегда! Все напитки тут пьют не просто холодными, а ледяными. Фильтры устанавливают с двумя кранами: для воды комнатной температуры и для ледяной воды.

10. Все и вправду обожают футбол. И серфинг

Футбол любят все жители без исключения: смотрят все матчи, гордятся своей командой, а футболисты тут — национальные герои. Жизнь на время крупных соревнований выходит из обычного русла, все внимание сосредоточено на футболе. За пару часов до игры национальной сборной бразильцы надевают на себя и на детей желтые футболки, достают атрибутику и прилипают к экранам, причем неважно, где именно это происходит: в больнице, такси, закусочной или просто в ларьке на улице. В некоторых компаниях сотрудникам предоставляют выходной день, если важный матч выпадает на рабочее время. В футбол играют все: и жители фавел (кстати, многие известные футболисты выросли в них), и представители среднего класса. Есть еще один любимый вид спорта — это серфинг. Я бы даже сказала, что он не менее популярен, чем футбол: на пляже можно встретить множество людей, покоряющих волны. Вот такая спортивная нация!