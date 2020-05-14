Я объехал все страны мира и нашел 14 блюд, которые взорвут ваши вкусовые рецепторы

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Молодой путешественник Михаил Зарубин посетил 193 страны и побывал в самых отдаленных уголках планеты, о которых обычные туристы, возможно, никогда и не слышали. В некоторых государствах он провел пару дней, а в каких-то ему удалось пожить и несколько лет. За это время Михаил составил свой список неповторимых блюд с разных концов света, вкус которых колеблется от «очень странно» до «бесподобно».

Специально для AdMe.ru опытный путешественник поделился своими самыми яркими гастрономическими открытиями, от которых у нас разыгрался аппетит.

1. Жгучая пицца

Выглядит это блюдо довольно безобидно, но только до того момента, пока вы не положите кусочек пиццы в рот. Жгучего красного соуса там столько, что все ваши вкусовые рецепторы будут просто уничтожены. Эту особую пиццу я попробовал в Республике Нигер, которая почти целиком находится на территории Сахары.

2. «Верблюжье» мороженое

В мире есть только одно место, где можно попробовать это «верблюжье» мороженое, — на рынке города Дамаска, что в Сирии. Мягкое мороженое из молока верблюда с добавлением фисташковой крошки, по мнению местных жителей, намного полезнее привычного нам аналога. Оно более плотное, а на вкус не очень сладкое, а скорее соленое. Немного непривычно, но вкусно.

3. Гигантские улитки-ахатины

Это в России их разводят как домашних питомцев, а в Нигерии улиток чаще всего можно встретить в жареном или вареном виде. Продают их, кстати, и на улицах, и в кафе. В полной мере прочувствовать их вкус у меня не получилось. Ведь в Нигерии, как и практически во всех странах Африки, считается, что хорошая еда должна быть острой. Вот и этих улиток залили острым томатным соусом.

4. Стейк из верблюда

Жареную верблюжатину я ел на юге Омана. Стейк был просто отличный, но тут надо сказать спасибо повару. Мясо верблюда жестче говядины, и у него специфический вкус, немного сладковатый. Сервировали мне его с жареной кукурузой и овощами — идеальное сочетание!

5. Крокодил с рисом и жареным бананом

Это тот случай, когда на вкус лучше, чем на вид. Банан на рисе, жаренный с луком, дополнительно сервируется мясом крокодила. Вполне классическое блюдо для Гватемалы. Жареные бананы там вообще вместо картошки едят, а в крокодиле советуют использовать хвост и лапы — именно там самое нежное мясо. На вкус его мясо — что-то среднее между курицей и рыбой. Со сладковатым рисом и бананом сочетается отлично.

6. Холодный суп с гречневой лапшой

Привычная у нас в России гречневая крупа в своем «чистом» виде в мире не особо популярна. Зато лапша из нее встречается довольно часто. В Северной Корее холодный кисло-сладкий суп с гречневой лапшой вообще считается свадебным блюдом. Все потому, что раньше рис был для корейцев дорогим и для того, чтобы накормить всех гостей на свадьбе, использовали лапшу. Впрочем, найти холодный суп и сейчас в жаркой Северной Корее довольно просто. Готовится легко, особых усилий и больших денег для приготовления не требует, а ко вкусу можно привыкнуть.

7. Ужасающе вонючий и восхитительно вкусный дуриан

Популярный в нескольких азиатских странах фрукт, безумно полезный, с кучей витаминов, минералов и прочего. С плотной шкурой и мясистой кремовой мякотью. А по запаху — как будто в канализацию закинули печеный тухлый лук. Но, если часто его есть, можно привыкнуть (если тут вообще можно использовать это слово). Я его пробовал на улице в Брунее. Не могу сказать, что это что-то за гранью фантастики, но вкусно. Главное — хорошенько вымыть руки после этого.

8. Тухум-барак

Если по-простому, это яичные вареники, которые подают в Туркменистане. Главная сложность блюда заключается в его приготовлении. Сначала делают конвертики из теста, в которые заливают жидкую яичную смесь. После этого их сразу же закидывают в кипящую воду. Пара минут, и можно есть. Мне их принесли со сметаной, сливочным маслом и салатом из свежих овощей.

9. Сосиски в яблочном напитке

И это не просто какие-то сосиски, а знаменитые испанские колбаски чоризо! Делают их из свиного фарша, жира и разных пряностей. В Испании с этими сосисками готовят огромное количество блюд: сэндвичи, бутерброды, их запекают, жарят. Но самой странной для меня вариацией стали разваренные чоризо, которые приготовили в яблочном напитке, а перед подачей на стол подожгли. Эффектно, вкусно и пряно.

10. Молекулярная кухня

Без нее этот список был бы неполным. Ее можно встретить в различных ресторанах в огромном количестве стран мира. Цель такой кухни — удивить, а не накормить. Мне, к примеру, в Испании подали блюдо, в основе которого был желток. Его ферментируют для того, чтобы он стал жидким, и затем выдавливают каплями сверху. Очень странно есть еду и не понимать, из чего она состоит.

11. Арбуз вместо гарнира

В Австралии я прожил несколько лет и к некоторым вкусовым сочетаниям привыкал довольно долго. Когда в ресторане на севере страны мне принесли заказанную рыбу, я подумал, что в качестве гарнира к ней подали нарезанный кубиками помидор. Но оказалось, что это был сочный арбуз. Любовь австралийцев к этой ягоде сложно измерить, ведь именно тут проводится один из крупнейших в мире арбузных фестивалей. Их поедают на скорость, разбивают, устраивают арбузные бои и многое другое. Так что сочный прохладный кусок арбуза в качестве гарнира на жарком севере — это очень даже вкусно.

12. Разноцветная морковка

Развлекаться с цветом морковки любят в Германии. На прилавке я нашел белую, желтую, фиолетовую и оранжевую морковку. Оказывается, в разных цветах содержатся разные полезные вещества. На вкусе это никак не отражается, так что, как по мне, в блюдах используют ее больше для красоты.

13. Десерт Hello Kitty

На Тайване можно найти десерты, созданные по мотивам различных мультфильмов. Тот ресторан, в который зашел я, был полностью оформлен в стиле Hello Kitty. То есть внешний вид официанток, столы, блюда — все было в стилистике популярного персонажа. Конечно, десерт не обошелся без украшения из шоколада в виде этой знаменитой кошечки. Кстати, тесто в азиатских десертах немного отличается от того, к которому мы все привыкли с детства. На Тайване оно более пышное, воздушное и безвкусное.

14. Чипсы из рыбьей кожи

Японию вообще понять сложно, поэтому я удивлялся, поражался и пробовал здесь довольно много необычных блюд и сочетаний продуктов. И если рамен (чаще всего это блюдо с бульоном, мясом и лапшой) по вкусу нам очень близок, то чипсы из кожи рыбы я пробовал с осторожностью. Ощущение, что повар решил не выкидывать отходы, а пожарить их. И получилась на удивление неплохая закуска.