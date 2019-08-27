Я объехал полмира и понял, какие 15 вещей действительно сэкономят деньги и силы в путешествии

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Всем привет! Меня зовут Паша, и я люблю много путешествовать и пытаюсь брать с собой в каждую поездку лишь те вещи, которые мне точно пригодятся, помогут сэкономить деньги и сделать жизнь в чужой стране немного безопаснее. Я уже рассказывал о самых важных вещах для опытного туриста и сегодня решил дополнить этот список полезными мелочами, которые помогли мне посмотреть уже половину мира.

Сейчас я поведаю читателям AdMe.ru, как еще можно использовать обычные недорогие вещи в любом путешествии, чтобы решить самые распространенные проблемы для любого туриста.

1. Второй паспорт

Я уже давно путешествую с двумя паспортами. Об этом лайфхаке мне рассказал украинский путешественник, которого я встретил в Ушуае. У него было целых три действующих загранпаспорта. В России можно иметь одновременно два документа: один сроком на 5 лет, а другой — на 10. Это удобно, если вы посещаете страну, в которой вам нужно сдать паспорт, чтобы получить визу в другое государство (например, так в Перу я подавал на визу в Боливию). В то время как второй я использовал, чтобы заселиться в отель, арендовать машину или купить билет на поезд или автобус. Дополнительный загран пригодится, если вы будете использовать его в качестве залога, например, за аренду транспорта в Азии, где иногда с вас хотят взять дополнительный штраф за какую-то царапину, шантажируя, что без оплаты ваш документ не вернут. В таких случаях будет не так жалко распрощаться со вторым паспортом, если вам покажется, что с вас вымогают деньги. Иметь второе удостоверение личности еще и очень удобно для безопасности, ведь если вы потеряете одно, то сможете без особых проблем вернуться домой по второму.

2. Резинка от трусов как кошелек

После того как меня обворовали сначала в Мексике, а потом еще и в Чили, я стал зашивать деньги в резинку от трусов. Я ношу ее под поясом и, если мне нужны наличные, просто снимаю ремень и достаю купюру из кармашка. Покупаете широкую резинку, складываете ее пополам и сшиваете таким образом, чтобы получились мини-кармашки, куда влезает одна купюра. А ночью в таком ремне можно спокойно и вполне удобно спать, не боясь, что вас ограбят.

3. Стоппер

Если вы отправляетесь в путешествие не в самую спокойную страну мира и хотите себя обезопасить, то вам может пригодиться вот такое простое устройство. Оно позволяет легко блокировать любую дверь, чтобы вас никто не смог побеспокоить, когда вы отдыхаете у себя в номере или на съемной квартире.

4. Клейкая лента

Кажется, что с помощью клейкой ленты можно починить абсолютно все. Она может пригодиться в путешествии и просто для того, чтобы почистить одежду, склеить порвавшуюся банкноту, легко удалить ценник с сувенира. Еще ее можно использовать для создания тайника в вашем гостиничном номере — например, приклеить пакет с ценными вещами под кровать. Чтобы скотч не занимал место в багаже, просто намотайте его на ручку.

5. Водонепроницаемый пакет

Мечтаете сделать подводные снимки или сфотографироваться под водопадом, но у вас нет дорогой водонепроницаемой камеры? Просто купите специальный прозрачный пакет для документов с липучкой (он стоит не больше 2 евро). Во-первых, в таком надежнее всего хранить документы. Во-вторых, в него легко помещается смартфон, в случае когда нужно защитить последний от воды. Если у вас недостаточно чувствительный экран и через пленку трудно будет нажимать на кнопку пуска камеры, то вы можете сразу запустить съемку видео, затем положить ваш гаджет внутрь и можно отправляться в подводное плавание.

6. Резинки для волос

Резинки для волос — такой же полезный инструмент в путешествии, как и клейкая лента. Ими можно связать одежду, чтобы она занимала меньше места в багаже, а также использовать для починки практически любых вещей. Например, прикрепить смартфон к селфи-палке, если у нее сломалось крепление. Возьмите с собой резинки на пляж или пикник, ведь они помогут закрепить буквально все что угодно.

7. Нитки, иголки, булавка и кольцо

Возьмите с собой несколько иголок, закрепите их на маленькой картонке и намотайте на нее нитки (выбирайте цвет ниток в зависимости от цвета одежды, которую вы берете с собой в путешествие). Во-первых, этот мини-набор поможет зашить любимую вещь. К тому же иголка пригодится для того, чтобы достать занозу (предварительно продезинфицируйте острие спиртом или пламенем от зажигалки). Также с помощью иголки можно распутать цепочку, почистить от песка или мелких загрязнений ваши гаджеты или украшения. Булавкой можно быстро починить порвавшуюся сумку или молнию. А с помощью кольца от брелоков — закрыть чемодан или рюкзак, чтобы из него было сложнее что-то вытащить воришкам. Например, скрепить два бегунка на молнии, чтобы они не разъехались.

8. Мыло, сухой шампунь и зубная пенка

Вместо баночек с шампунем и гелем лучше брать кусочек натурального мыла: существуют специальные сорта, которыми можно и голову мыть, и тело, а по качеству они не уступают жидким средствам. Во-первых, его можно провозить в ручной клади без ограничений по весу и объему. Во-вторых, оно никогда не разольется у вас по сумке или чемодану. А после использования его можно вытереть полотенцем или салфеткой. В-третьих, им удобнее и проще стирать и выводить пятна с одежды, чем жидкими средствами. Ну и наконец, это гораздо экологичнее пластиковой тары, которую приходится выбрасывать после использования. Если вы собрались ехать туда, где несколько дней не будет возможности принять ванну или сходить в душ, то сухой шампунь и зубная пенка станут вашими лучшими попутчиками. С ними вам не нужно искать воду, чтобы помыть голову или почистить зубы.

9. S-крюк

Приобретите вот такой вот крючок в любом строительном или хозяйственном магазине. С его помощью вы можете, например, вешать ваш рюкзак на поручни в общественном транспорте при длительных поездках, чтобы не держать тяжелую ношу в руках.

10. Ультрафиолетовый фонарик

Обычный фонарик сегодня есть практически в каждом смартфоне, но для чего вам может очень пригодиться ультрафиолетовый? С его помощью можно проверять деньги, чтобы вам случайно не выдали при обмене или размене фальшивки. Он поможет проверить чистоту вашего гостиничного номера. Например, покажет невидимые при обычном свете грязные пятна на вашем постельном белье и сантехнике. Также всегда берите его с собой на ночную прогулку по пляжу, чтобы случайно не наступить на скорпиона, который может сливаться с песчаной поверхностью в темноте. Именно под ультрафиолетом скорпионы начинают светиться и их можно заметить даже под песком.

11. Пинцет от клещей

Это очень простая и нужная вещь, которая занимает мало места, но может пригодиться в любом путешествии, когда вы собираетесь проводить много времени на природе. В чужом городе и стране не всегда знаешь, куда оперативно обратиться за медицинской помощью, а при укусе клеща необходимо как можно быстрее его удалить с помощью специальных пинцетов.

12. Соль

Соль в спичечном коробке может пригодиться не только для того, чтобы посолить еду, когда вы в плацкарте едете на море. Еще она поможет удалить пятно с ткани и спасет вас от обезвоживания. На жаре мы сильно потеем, а чтобы поддержать водно-солевой баланс в организме, нужно пить либо специальные и обычно недешевые спортивные напитки с электролитами, либо просто добавить немного соли в бутылку с обычной водой.

13. Переходник-розетка

Бывает, что вам нужно зарядить ваш любимый гаджет, а в номере отеля по какой-то причине нет розеток или они не работают. Зато там всегда есть лампочка. К примеру, с таким часто сталкиваются туристы в Непале. Для подобных случаев существует специальный компактный переходник (продается в любом хозяйственном или строительном магазине), который вкручивается в патрон от люстры. С ним у вас будет и свет, и целых две дополнительные розетки.

14. Помада вместо крема

Если вы любите путешествовать налегке или просто берете с собой маленькую сумочку для прогулок по городу, в которую не влезет тюбик с кремом, то не забудьте захватить простую гигиеническую помаду. Ее можно использовать, не только когда у вас обветрились губы, но и вместо увлажняющего крема, например для предотвращения появления мозолей.

15. Wi-Fi-репитер

Очень часто бывает, что в отелях сигнал Wi-Fi слабо доходит до номера и вам приходится каждый раз спускаться в лобби, чтобы проверить социальные сети и электронную почту. Компактный репитер, который вставляется в розетку в вашем номере, поможет усилить сигнал Wi-Fi.