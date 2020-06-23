Я объехал 190+ стран мира и готов рассказать о странностях местных жителей, которые до сих пор не дают мне спокойно уснуть

23 1 30 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Привет! Меня зовут Михаил Зарубин, и я объехал весь свет, чтобы посетить все самые загадочные уголки планеты, куда еще не ступала нога обычного туриста. Во время своих приключений я столкнулся со множеством необычных явлений, традиций и секретов, которые можно обнаружить в эпицентре жизни любого города или деревушки — на рынке.

Специально для AdMe.ru я расскажу о вещах, которые поразили меня больше всего в разных частях света.

Прачечный рынок, Кот-д’Ивуар

В крупнейшем населенном пункте Кот-д’Ивуара Абиджане в самом центре города находится национальный парк, через который протекает узкая и грязная речушка, где трудятся прачки фанико. Молодые люди зарабатывают здесь стиркой одежды в реке, в то время как женщины остаются дома, так как эта работа считается исключительно мужской и в какой-то степени даже престижной.

Чтобы стать настоящим фанико, новичку нужно сначала 3 года проработать бесплатно и научиться тяжелому ремеслу стирки одежды с помощью старых автомобильных покрышек. А секретный семейный рецепт серого мыла, которым мужчины пользуются при стирке, передается через поколения от отца к сыну.

Медина, Марокко

Медина — это обычно центральный квартал любого крупного восточного города, в котором располагается множество торговых лавочек. Марокканский рынок — это всегда смешение ярких красок и запахов. Лишь одного я никогда не понимал: как на восточных рынках продавцам удается складывать такие высокие пирамидки из специй. Оказывается, внутри них спрятан обычный железный конус, на который просто наклеивают душистые пряности, чтобы прилавок выглядел эффектно.

Центральный рынок Пномпеня, Камбоджа

В столице Камбоджи на местном рынке рядом с фруктами и овощами вполне может стоять стул, на котором кхмерский парикмахер будет стричь своих клиенток. А по узким проходам между столами с продуктами в это время будут сновать мотоциклисты, словно здесь проезжая часть. Холодильников здесь в принципе нет, жара +40 °C. Чтобы мясо не тухло на прилавке, его просто поливают водой из бутылки.

Плавучий рынок в Бангкоке, Таиланд

Бангкок часто называют Восточной Венецией из-за обилия узеньких каналов, которые опутывают столицу Таиланда. Здесь есть несколько плавучих рынков, а самый большой из них, Дамноен Садуак, расположен в 100 км от города. Именно здесь снимался один из фильмов бондианы и еще несколько голливудских картин. Это место привлекает многих режиссеров и туристов своим неповторимым колоритом.

Рынок Харгейсы, Сомалиленд

Харгейса — столица непризнанного государства Сомалиленд в Африке, которое откололось в 1991 году от Сомали, но международное сообщество независимость страны до сих пор не признало. За последние годы местная валюта обесценилась настолько, что за $ 1 вы сегодня получите около 9 000 сомалилендских шиллингов, хотя номинал самой крупной купюры в стране лишь 5 000.

Чтобы купить на рынке набор продуктов для очень скромного обеда, вам понадобится целая тележка денег. Поэтому даже в глухой деревушке вы можете оплатить все с помощью мобильного телефона и без интернета, просто отправив сообщение с несколькими цифрами и личным кодом продавца. Покупатели просто переводят деньги с одного мобильного счета на другой, а наличными деньгами здесь практически уже никто не пользуется.

Чандни-Човк, Индия

Чандни-Човк — густонаселенный район с огромным рынком в Старом Дели. Здесь прилавки ломятся от разноцветных приправ, сухофруктов, конфет, а в воздухе пахнет благовониями. Но все впечатление от увиденного портят огромные стаи крыс, которые снуют между лавочками и прямо под ногами прохожих. Однако местные не обращают на них никакого внимания и относятся к грызунам с невозмутимым спокойствием, объясняя туристам, что люди здесь просто гости, а крысы — хозяева этих мест, так как жили тут еще до появления человека.

Рынок золотых рыбок, Гонконг

По мнению китайцев, золотые рыбки приносят счастье и благополучие, поэтому их обязательно нужно иметь у себя дома. В одном из районов Гонконга можно отыскать огромный рынок, где продаются тысячи рыбок всевозможных расцветок и размеров. Найти здесь можно и черепах, и крокодилов, и любую другую экзотическую водоплавающую живность, которую вряд ли можно встретить даже в зоопарках и океанариумах.

Рынок Морони, Коморы

Этот рынок на Коморских островах, что ближе к востоку от побережья Африки, выглядит вполне обычным. Нехитрые овощи, фрукты. Вот только фотографировать там строго запрещено: у местных до сих пор существует поверье, что так вы можете похитить душу того, кто попал на снимок.

Рынок ведьм, Боливия

Рынок ведьм, или Меркадо-де-Брухас, — самое мистическое место в Ла-Пасе, столице Боливии. Он широко известен и за пределами Южной Америки, ведь торгуют здесь всем необходимым, что может пригодиться для совершения колдовских обрядов: сушеными зародышами лам, волшебными снадобьями и странными заготовками в разноцветных колбочках, которые, как обещают продавцы, могут приворожить любимого, принести удачу и процветание.

Машинки, кукольные домики и сувенирные деньги продаются здесь не для детей, а для взрослых. Считается, что покупка таких сувениров в этом месте позволит стать обладателем реального автомобиля, квартиры и толстого кошелька с наличными.

Бамако, Мали

Еще один магический рынок находится в Африке в столице Мали, городе Бамако. Несмотря на то, что больше половины жителей страны мусульмане, тут можно найти различные материалы для практик вуду. Выбор широкий: кости, черепа, сушеные головы различных животных и целебные травы.

А что самое удивительное в жизни вам приходилось видеть в других странах?