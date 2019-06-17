Я на личном опыте проверила, как 2 месяца путешествовать по Европе, потратив лишь 60 тысяч рублей

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Привет! Меня зовут Катя, и за прошлый год я посетила 9 стран. После этого желание путешествовать стало еще сильнее, поэтому я уволилась с работы, собрала вещи и отправилась в аэропорт.

В этой статье я хочу поделиться с читателями AdMe.ru рецептом, который помог мне бюджетно жить 2 месяца в разных странах Европы.

Существует масса возможностей для экономных путешествий. В прошлом году я попробовала Couchsurfing. На этой онлайн-платформе встречаются путешественники, которые хотели бы остановиться в каком-либо городе, и местные жители, готовые предоставить бесплатное спальное место. Как правило, варианты размещения предлагают на пару-тройку дней. Я хотела отправиться в более длительное путешествие, поэтому стала искать другие варианты.

Есть программы, которые позволяют вам пробыть за границей от 2 недель до года

Прежде я неоднократно слышала и читала о волонтерстве как способе увидеть мир за скромные деньги. И наконец решила попробовать. Оказалось, это вполне реальная возможность пожить за границей вплоть до года, не оплачивая еду и жилье. Взамен вам нужно работать — как правило, не более 5 часов в день. Существует несколько волонтерских программ. Например: Международные волонтерские лагеря. Это краткосрочные проекты. Вы можете отправиться за границу в свой отпуск, на 2 недели или 10 дней. При этом вы сами оформляете визу, если она нужна, оплачиваете билеты туда и обратно и организационный взнос. Расходы, связанные с проживанием и питанием, берет на себя принимающая организация. Характер работы разный: от помощи в офисе до ухода за животными.

ESC — «Европейский корпус солидарности». Программа, предназначенная для молодых людей до 30 лет, готовых надолго переехать в другую страну для работы в некоммерческой организации. Как правило, проекты средне- и долгосрочные, длительностью от 6 месяцев до года. Вы оплачиваете только визу, если она необходима. Все остальные расходы компенсируются.

LMTV — проекты рассчитаны на граждан России и Казахстана, ограничений по возрасту нет. Программа длится от месяца до года. Вы вносите от 10 до 15 тыс. руб., оформляете визу и покупаете билеты, остальные расходы регулируют организаторы.

Au Pair — площадка, где вы можете предложить свою помощь в качестве сиделки для детей и найти пары, готовые принять иностранного волонтера. В каждой стране условия программы немного различаются. Как правило, няня должна быть не старше 26–30 лет, у нее не должно быть собственных детей. Принимающая семья предоставляет жилье и выплачивает пособие.

Различные организации, принимающие волонтеров. К их услугам прибегают отели, хостелы, фермы и частные лица, которым, к примеру, нужен садовник либо помощник по кухне. Существуют сайты-агрегаторы, например Worldpackers и Workaway, на которых принимающие организации или лица оставляют заявки, а волонтеры могут откликаться. Я выбрала этот вариант, так как он показался мне самым простым. За регистрацию подобные сайты просят годовой взнос — около 2 тыс. руб. Я решила обойти систему: искала контакты интересующих организаций и писала им напрямую. В первую очередь меня интересовал гостиничный бизнес.

Я увидела место в замке на юге Франции и решилась им написать

После месяца поисков я получила пару отказов и несколько приглашений от хостелов, условия в которых мне не понравились. Будьте готовы к тому, что вам могут предложить совместное проживание в общей комнате с несколькими людьми и лишь один прием пищи в день. И вдруг нашла проект мечты (как мне тогда казалось): средневековый замок, превращенный в гостиницу. При нем работал ресторан, в котором нужна была помощь волонтера. Взамен отель предоставлял отдельный номер и полный пансион. Немного волнуясь, я написала им на почту и тут же получила ответ: да, мы нуждаемся в волонтерах и готовы вас пригласить. Собирая чемодан, я рассчитывала пробыть в Европе около 2 месяцев. Так вышло, что за это время мне пришлось сменить 3 страны. Пару слов о деньгах. Я была обычным офисным работником и получала примерно 30 тыс. руб. в месяц. Уволившись, сохранила только удаленный заработок. Выходное пособие и небольшие накопления составили бюджет моего путешествия — около 60 тыс. руб. Забегая вперед, скажу, что потратила все до копейки.

Деревня была отрезана от населенных пунктов. Так далеко от цивилизации я еще не добиралась

Цена кровати в хостеле в соседнем атлантическом городе и интерьер комнат в замке, в котором я жила.

Замок, или по-французски шато, находится на юге Франции, в маленькой деревушке. Дорога заняла больше суток. Я сначала добралась до французской столицы самолетом, а на следующее утро отправилась автобусом на Атлантическое побережье. Выгодный билет на автобус на различные европейские направления можно купить на сайте Flixbus. Шеф-повар гостиницы оказался ее владельцем. По его словам, он окончил суперкрутые курсы в Париже и обещал бесплатно научить меня французской кухне за небольшую помощь. На деле я ежедневно дергала траву в первой половине дня. А ближе к вечеру шла на кухню, где выполняла всю грязную работу, пока шеф готовил.

Я лишь следила за соусами или чтобы картошка не пригорела — это был максимум, который мне доверяли. Правда, один раз дали сложное задание: нарезать цедру полосочками толщиной в 1 мм. Промучавшись полчаса, я наконец поняла принцип работы и порадовала повара результатом. Деревня отрезана от населенных пунктов шоссе. Для того чтобы купить что-то, приходилось ехать в магазин на машине до ближайшего городка. Так далеко от цивилизации я еще не добиралась. Я все время чувствовала себя одиноко. Помимо моего босса, его агента и редких гостей, в огромном замке никого не было, поэтому мне даже поговорить было не с кем. К тому же мне так и не удалось обнаружить в себе энтузиазм к кулинарии. Владелец замка уловил мое настроение и сказал, что держать насильно не будет. В итоге мы приняли обоюдное решение, что я покидаю шато при первой возможности. Ею я воспользовалась, чтобы отправиться в Испанию. Сначала уехала на пару дней в Мадрид, а оттуда добралась до Барселоны.

Провела в Испании 10 дней. Все это время отгоняла от себя мысль, что я туристка

Суммарно я провела в Испании около 10 дней, из них неделю — в Барселоне. Все это время отгоняла от себя мысль о том, что я туристка. Посвящала полноценный рабочий день фрилансу и выходила гулять только в обеденные перерывы и по вечерам. Мне удалось уложиться в 20 тыс. руб., включая проживание в хостелах. Я старалась вести себя как местный житель. Ходила в магазины и готовила еду самостоятельно, пользовалась общественным транспортом. При посещении Барселоны лучше пользоваться проездным на 10 поездок: он обойдется вдвое дешевле, чем одиночные билеты. Бюджетным туристам в Испании советую найти список бесплатных музеев и смотровых площадок, которые есть во всех крупных городах, таких как Мадрид и Барселона. Например, насладиться поющими фонтанам и видами на горе Монтжуик можно, не потратив ни копейки.

Бесплатный вид со смотровой площадки на горе Монтжуик. И парк «Гуэль», вход в платную часть стоит € 10.

В это время я получила предложение от другой организации. Перед отъездом во Францию я заполнила заявку об участии в их волонтерском проекте и забыла об этом. Спустя несколько месяцев они откликнулись. Я стала думать, как добраться из Барселоны в Брюссель. Авиабилеты лучше искать минимум за 2 недели до полета. А я занялась этим слишком поздно. Пришлось ждать ближайшего вторника. Наиболее выгодными считаются билеты с вылетом среди недели. А вот ближе к выходным цены поднимаются и остаются высокими до понедельника включительно.

Работа организована на другом уровне. Я стала частью команды

Я рада, что мне выпала возможность сравнить 2 разных проекта. У меня осталось впечатление, что в Бельгии работа волонтеров была организована очень четко. На этот раз меня снова занесло в деревню. Вернее, в очень маленький городок. Но, к счастью, там были признаки цивилизации в виде магазина и железнодорожной станции, откуда можно уехать в более крупные города. Я опять оказалась в замке. Только он, в отличие от французского шато, работает как площадка для проведения тренингов. У нас побывали йоги, которые ходили по углям, танцоры танго и другие не менее интересные ребята. Суть работы заключалась также в помощи на кухне. Мы сервировали столы для гостей, помогали поварам и убирали посуду. День был поделен на 3 смены: утреннюю, дневную и вечернюю. Каждая смена работала по 5 часов, включая перерыв на еду. На наделе давали 2 выходных. Взамен волонтер получал 3-разовое питание и спальное место. Мы жили в отдельных домиках. В каждой комнате размещалось по 2 человека.

Волонтеры сервируют фруктовые салаты для завтрака.

Я попала в интернациональную команду, где были участники из Бразилии, Португалии, Ирландии, Аргентины, Китая и русская девочка. Язык общения — английский. Практически со всеми мы подружились, вместе гуляли, посетили пасхальную ярмарку и проводили вечера за просмотром фильмов. А еще были совместная вылазка в лес, поход на озеро и мой 28-й день рождения. Я рада, что встретила его именно там.

Я уже бывала в Бельгии и очень люблю ее. Поэтому каждую свободную минуту хотелось посвящать путешествиям по стране. За месяц я посетила 6 городов. На это ушла значительная часть бюджета, т. к. поездки в междугородних поездах достаточно дорогие, как и в целом жизнь в этой стране. Лайфхак для бюджетных путешественников: в пятницу вечером сеть железнодорожного транспорта Бельгии переходит на тариф выходного дня, все билеты стоят половину цены вплоть до вечера воскресенья.

Обратные билеты в Россию я стала искать заблаговременно. Я подписана на различные группы для путешественников в социальных сетях, такие как эта и эта. Там публикуют информацию о выгодных тарифах. Так я нашла билеты до Москвы из прибрежного Остенде всего за 3,6 тыс. руб. Совет: изучите возможность прибытия и вылета из небольших городов и второстепенных аэропортов европейской страны назначения или даже соседней. Так можно найти рейсы компаний, которым выгодно сотрудничать с небольшими аэропортами. Не забывайте, что лоукостеры берут дополнительную плату за любую услугу. Например, «Победа» за регистрацию в аэропорту попросит € 25. Багажное место придется покупать отдельно, а каждый 1 кг перевеса обойдется в дополнительные € 10. Поэтому к поездке в аэропорт стоит подготовиться особенно тщательно: зарегистрироваться заранее и оплатить каждую единицу багажа.

Я узнала, что на разных континентах очень много хороших людей

Пожалела ли я о том, что ввязалась в эту авантюру? Нисколько! За 2 месяца жизни в Европе я приобрела большой опыт путешествий, немного поработала в ресторане и сфере организации мероприятий и стала чуть лучше разбираться в людях благодаря общению с представителями стран из разных уголков земного шара. Несколько советов тем, кто хотел бы себя попробовать в роли волонтера. Прочитайте все условия Будьте готовы делить жилье с другими волонтерами, узнайте, на сколько приемов пищи вы можете рассчитывать, уточните, полагается ли пособие. Всегда ориентируйтесь на возможности своего здоровья Наверное, я выскажу непопулярную мысль, ведь зачастую можно услышать, что волонтерство подходит для людей в возрасте 0–99+ лет. Это отчасти верно. Если проект предполагает не работу с бумагами или людьми, а физический труд, например в саду или на стройке, лучше подумать основательно: готовы ли вы проводить по нескольку часов в день в неудобной позе за прополкой цветов или таскать тяжести? Вы должны понимать характер предлагаемой работы. Также советую задуматься молодым людям, которые едут на проект в одиночку: решите, готовы ли вы какое-то время жить в незнакомой стране вдали от близких. Изучите отзывы Например, меня не смутил всего лишь один отзыв о проекте во Франции, хотя сейчас я понимаю, что это должно было стать тревожным звоночком. Популярные проекты набирают большое количество положительных отзывов. Будьте готовы писать мотивационные письма Я отправляла такие письма вместе со своим резюме в каждую интересующую организацию. Для проекта в Бельгии меня попросили заполнить дополнительную анкету и оставить контакты людей, которые могли бы дать мне рекомендацию. Такая щепетильность в подборе кандидатов не должна отпугнуть вас: это говорит о том, что организация стремится создать здоровую атмосферу в коллективе. Я рада, что стала волонтером. Благодаря этой поездке мне удалось понять, что мир полон хороших людей на разных континентах.