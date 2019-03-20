Я месяц бесплатно жила в замке во Франции, а затем сбежала оттуда и решила никогда не возвращаться

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Около полугода назад я задумалась о том, что делаю в жизни что-то не так. Скучная работа с 9 до 18 не приносила ни удовольствия, ни смысла. Я вспомнила, что на Западе распространено такое явление, как Gap Year. Это год, который выпускники школ берут перед поступлением в университет, чтобы отдохнуть, попутешествовать и в целом понять, чем им хочется заниматься дальше. Я поняла, что такой перерыв — это именно то, что нужно мне сейчас. Поскольку солидных денежных накоплений у меня не было, то я решила попробовать путь волонтерства.

Я решила рассказать читателям AdMe.ru о своих впечатлениях и о том, почему завершила свой проект досрочно.

Как стать волонтером

Найти свой волонтерский проект можно на различных сайтах, где публикуют вакансии, например Worldpackers или Workaway. Странно, но желающие поработать бесплатно иногда еще должны доплатить за такую возможность. За регистрацию на первом сайте надо отдать порядка 2 тыс. рублей в год. Но я этого делать не стала. Более опытные волонтеры подсказали: используя этот ресурс, можно узнать название хоста (принимающей организации), а дальше найти контакты в свободном доступе и написать им напрямую. Перебрав различные проекты, я остановилась на самом привлекательном. В шато, то есть замок, XII века на юге Франции требовались помощники. За несколько часов работы в саду, ресторане или на кухне хост предлагает отдельную комнату с душем, 3-разовое питание, а также возможность изучать французскую кухню. Это настолько заинтересовало меня, что я решила написать им на почту. Я не знаю французского языка, но в юности год посвятила изучению английского на курсах. Поэтому для меня не было проблем в коммуникации с моим хостом, который хорошо говорил по-английски. В письме я прикрепила свое резюме и мотивационное письмо с объяснением, почему хочу попасть именно к ним. И тут же получила ответ: да, им требуются сотрудники в конце февраля, они готовы меня принять. Я начала собирать вещи.

Локация и характер работы

До участия в проекте я жила в Калининграде, путешествия играли значительную роль в моей жизни, поэтому на тот момент я знала, как спланировать бюджетную поездку. Я летела из Польши, билет до Парижа обошелся мне примерно в 2 тыс. рублей. Из Парижа я ехала автобусом до южного города Биарриц аж 11 часов, зато билет стоил всего € 0,99. Преодолев такой внушительный путь, я удивилась, узнав, что до пункта назначения нам предстоит ехать на машине еще около часа. В итоге я оказалась в такой беспросветной глуши, что даже удивилась.

Деревня Мумур.

Мумур — это крохотная деревенька, чуть менее 850 жителей. В ее центре находится замок, который был восстановлен нынешним владельцем из руин и превратился в гостиницу формата «кровать и завтрак» с действующим при нем рестораном. Именно там мне и предстояло трудиться. А еще полоть сорняки в саду, когда замок принимает гостей и шеф-повар готовит для них ужин. Я попала в шато в низкий сезон, так что работы было немного. С другой стороны, если у нас все-таки останавливались гости, мне приходилось очень много трудиться. Но не в качестве помощника повара, а в качестве посудомойки, перемывая огромное количество грязной посуды, образующейся при приготовлении пищи. Еще просили выходить к гостям и подрабатывать официантом, а также сервировать столы. Я не знаю всех тонкостей столового этикета, так что это было непросто. Правда, иногда были и кулинарные задания. Настоящим испытанием стало для меня измельчение цедры. Рука никак не хотела слушаться, так что из-под ножа выходили слишком толстые полосочки, которые шеф-повар тут же браковал. Пришлось потратить немало времени, усилий и апельсинов, чтобы понять принцип. Зато теперь я неплоха в нарезке цедры. Не уверена, что это пригодится в жизни. Мне интересно было изучить тонкости работы гостиницы и ресторана изнутри. Но на кухне я проводила меньшую часть времени. Вместо этого меня просили делать достаточно бессмысленную, на мой взгляд, работу — выдергивать траву с гравийной парковки.

Вид с территории шато.

Изначально мы договаривались, что я приеду в конце февраля и покину шато в конце апреля. В итоге я пробыла там лишь 1 месяц вместо запланированных 2. Встречая меня, владелец, уроженец Нидерландов по имени Лари, объявил, что собирается продать шато, поэтому надолго задержаться я тут не смогу. Вскоре я поняла, что это к лучшему. Оказалось, что привлечение волонтеров — обычная практика для владельцев. Они не держали штатных сотрудников вообще, а волонтеров набирали по одному. В итоге там практически не было людей, кроме меня, владельца и агента, который занимался продажей замка.

Я жила не в самом шато, а в домике для гостей.

Моя комната.

Я очень быстро заскучала. Будучи по природе интровертом, я вполне спокойно переношу одиночество. И все-таки наличие дружеского и приятельского общения очень важно для меня. К сожалению, среди жителей деревни мне не удалось найти кого-то близкого по духу. Так что я очень захотела поскорее вырваться из роскоши этих холодных интерьеров на свободу.

Путешествия

Хозяин замка сам предлагал мне путешествовать и предоставлял свободное время для этого. Но это не так-то просто осуществить, когда живешь вдали от больших населенных пунктов. По совету Лари я доехала до испанского города Сан-Себастьяна, который находится в полутора часах езды по прямой. Однако я добиралась туда с двумя пересадками.

По, город во Французских Пиренеях.

Сначала меня довезли до ближайшего городка Олорон-Сен-Мари. Оттуда я на поезде доехала до города По. И только там смогла пересесть на автобус до Сан-Себастьяна. Это была моя первая поездка в Испанию, мне там очень понравилось.

Сан-Себастьян.

Пляж Сан-Себастьяна.

Я вернулась через 2 дня с горящими глазами и желанием увидеть еще больше стран и городов. Так что Лари, увидев мой энтузиазм относительно путешествий и полное его отсутствие относительно работы в шато, сам предложил уехать в середине марта. Недолго подумав, я согласилась. Мне не жаль было оставлять ставший уже ненавистным газон с кустиками для прополки, да и высокая французская кухня меня не особо впечатлила.

Ожидания, реальность и планы

Собираясь в свое путешествие, я ожидала, что научусь неплохо готовить и узнаю кучу французских рецептов. На деле шеф-повар подпускал меня к плите лишь посмотреть за соусами, а от традиционных французских блюд у меня постоянно болел желудок. Я уже была в Париже прежде и удивилась тому, что на завтрак едят лишь круассаны да багет с маслом и конфитюром. Один хлеб, жир и сахар, получается? Не очень понятно, как при таком рационе французам удается сохранить стройность. Серьезные блюда оказались еще более тяжелыми: обилие растительного масла, на котором готовится большинство блюд, не оставляло моему здоровому образу жизни ни единого шанса.

К тому же волонтерство в моем представлении — это возможность по зову сердца делать что-то хорошее для людей, которые особенно в этом нуждаются. Это никак не вяжется с образом миллионера — владельца замка, который не хочет платить наемным работникам. Так что, оставив сомнения, я решила, что хочу продолжить свое путешествие в Испании. Чувствую ли я разочарование? Отнюдь. Мне было одиноко во французской глуши без возможности живого общения с кем-то, кроме миллионера из Нидерландов. Но я благодарна ему за возможность окунуться в другую культуру. Я не получила каких-то особых кулинарных навыков, зато поняла, что приготовление пищи для меня — дело настроения. Если оно есть, я и гратен сварганю, а если отсутствует — закажу еду в доставке. По-настоящему хорошим уроком для меня стала история хозяина шато, который владел им около 20 лет. И в итоге решил продать свой бизнес, чтобы наконец осуществить свою мечту. Лари хотел рисовать с 16 лет, но тогда родители не поддержали его, заставив стать экономистом. В итоге в 65 лет он поступил в художественную школу во Флоренции. Я поняла, что необязательно ждать так долго, чтобы стать счастливой. Что касается дальнейшего участия в волонтерских проектах, для себя я решила, что хочу получить подобный опыт еще. Но в будущем я буду более тщательно подходить к выбору проекта, ведь хочу быть не просто бесплатной рабочей силой, а приносить пользу.

Советы по выбору волонтерского проекта

Я искала хоста самостоятельно на свой страх и риск. При этом в России существуют некоммерческие организации, которые бесплатно помогают волонтерам найти свой проект. Советую подружиться с одной из них, подписаться на соцсети и заявить о своем желании стать волонтером. Некоторые проводят предварительное собеседование с желающими, чтобы понять, какова ваша мотивация, и помочь сориентироваться в массиве проектов. Есть несколько программ для волонтеров. Некоторые полностью покрывают все расходы вплоть до билетов туда и обратно, другие предполагают небольшой взнос за участие. Изучив информацию на сайтах волонтерских программ или организаций-помощников, вы сможете выбрать подходящий вам проект и получить незабываемый опыт волонтерства.