Я изучаю итальянский и точно могу сказать, что ни один язык меня так не смешил

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторое время назад я принялась за изучение итальянского языка. Должна признать, что каждый язык, который мне доводилось изучать, чем-то удивлял меня. В школе — тем, что слова «бутерброд» и «вундеркинд» — немецкие; позже, в университете, я узнала, что «пляж» и «шедевр» — истинно французские. Не то чтобы я предчувствовала удивление и при знакомстве с итальянским, это произошло само собой. И не так, как с другими языками. В итальянском многое не так.

Я, автор AdMe.ru, решила поделиться своим собственным занятным опытом по изучению языка Челентано и Dolce & Gabbana.

Лексика

Наиболее сильное впечатление на меня произвели слова, звучание которых в других языках одинаково, но в итальянском они удивляют. Так, привычное всем слово «баскетбол» по-итальянски будет pallacanestro. Казалось бы, ничего удивительного, ведь palla — это «мяч», а canestro — «корзина». Но ведь в русском языке «баскетбол» — это «баскетбол», а не «корзина-мяч», даже по-французски это le basket (они просто сократили слово).

«Автобус» по-итальянски ни много ни мало — pullman, хотя и более привычный l’autobus тоже используется. Еще со времен уроков музыки в школе мы знаем, что слово «фортепиано» — итальянское. Но вот на родном языке музыкальный инструмент будет называться pianoforte. Pianoforte — «фортепиано». Здесь хочется поставить смайл. Занятная пара слов: «друг» — amico, «враг» — nemico (то есть «не друг»).

«Bravo!» — так говорят только мужчинам. Если вы хотите похвалить женщину, нужно сказать «Brava!», так как слово относится к женскому роду, соответственно, вы должны изменить и его окончание. Когда итальянцы отвечают на телефонный звонок, их первое слово — pronto (дословно — «готов / готова»). Здесь правило с изменением последней буквы в зависимости от рода почему-то не действует.

В итальянском языке мультяшные персонажи Микки-Маус и Дональд Дак теряют свои имена и становятся просто «мышонком» и «смешной уткой». И называются они Topolino и Paperino соответственно. «Секс». По-итальянски это sesso. Одно из интернациональных слов, начало которого идет от латинского sexus («пол»). До итальянского дошло именно в таком виде — без «к».

Пицца-торт.

«День рождения» в других языках так и будет: birthday по-английски, Geburtstag по-немецки, например. Или интернациональное anniversary, как во французском или португальском. Но только не в итальянском. Здесь все немного сложнее. Итальянцы отмечают не просто день, когда родились, но еще один прожитый год. «Buon compleanno!» — желают они имениннику. Что дословно означает: «Хорошего завершенного года!» Compleanno = completo — «завершать» + anno — «год».

«Отель» — albergo. Есть, конечно, и привычный l’hotel, но albergo, по-моему, звучит интереснее. Отличается ли чем-то отель, который называется albergo, от того, который l’hotel? Они абсолютно идентичны. Просто слова разные. «Комната» — camera. Занятно, но в русском языке камерами называются немного другие комнаты. Londra — это «Лондон» по-итальянски. Название скорее похоже на бренд краски для волос. Происхождение лишней буквы в названии европейской столицы мне пока выяснить не удалось.

Произношение

Когда я впервые услышала живую итальянскую речь, у меня в голове поселился единственный вопрос: зачем они так тянут слова? Потом я услышала итальянский по телевизору и поняла, что просто они так разговаривают, как будто поют: mangia-a-a-aare, falfa-a-a-alla, cucina-a-a-are...

Я научилась выговаривать слово «ложка» — cucchaiaio, звучащее как [кукьяйё], с ударением на второй слог, но вот «чеснок» — aglio, [алльёо]. В русском алфавите нет такой буквы, которая могла бы описать этот звук, когда встречаются итальянские буквы G и L. Это не [гл], это как бы пропадающая [г], переходящая в [л]. Точно так же, как gli — один из артиклей. Какие бы вариации транскрипции я ни использовала, мое окружение поправляет меня каждый раз, доводя до истерического хохота. Потому что я не вижу разницы между их фонетически безупречным [льли] и моим.

Грамматика

Сюрпризы в изучении итальянской грамматики начались уже с множественного числа. В итальянском число изменяется путем изменения окончания слова. И зависит это окончание от рода. Например, «девочка» — la ragazza, «много девочек» — le ragazze, «мальчик» — il ragazzo, «много мальчиков» — i ragazzi. И это еще без среднего рода. Таким образом, нужно помнить все эти окончания, на что они меняются, знать род существительного, что, очевидно, усложняет жизнь новичка в итальянском. Куда проще просто добавить букву S в конце слова.

Порядок слов в предложении

Подлежащее в итальянских предложениях опускается. Пьет молоко. Обедаем в ресторане. Читают газету. Кто именно производит действия — нужно догадаться по окончанию глагола и его спряжению. На первый взгляд, все просто. Но когда предложение сложное, то есть состоит из двух и более простых предложений, обильно дополненных обстоятельствами места и времени, приходится в буквальном смысле разгадать шараду, прежде чем получить перевод.

Язык жестов

«Курс итальянских жестов для иностранцев. Учитель — носитель языка».

Здесь достичь какого-либо успеха в изучении возможно, лишь проводя достаточно времени в стране и общаясь с носителями. Местные жители могут заменить одним жестом целое предложение. Любопытно наблюдать со стороны: один говорит, другой в ответ показывает.

«Я итальянец, и я не могу сохранять спокойствие».

До настоящего момента мне удалось выучить парочку. Первый — «я тебя умоляю» в значении «о чем ты говоришь?», второй — неприличный.

Диалекты

«Итальянские диалекты».

Итальянский помимо всего прочего славится и наличием огромного количества диалектов. Лично я могу их различить, только когда один и тот же человек произносит одну и ту же фразу, комментируя, что на Сицилии говорят вот так, в Неаполе — так, а в Милане — иначе. Поэтому не могу назвать это проблемой для начинающего parla italiano. Единственное, что может смутить, — акцент. В разных регионах Италии люди говорят с разными акцентами.

Кухня

Говоря об итальянцах и Италии, невозможно не упомянуть об их кухне. Нет большего греха во всей жизни, чем переварить пасту, которая, между прочим, является для них первым блюдом. Сначала паста, потом салат, потом все остальное. Наравне с переваренной пастой по тяжести преступления идет приготовление пасты карбонара со сливками. Настоящая карбонара без сливок. Также местные жители не едят спагетти при помощи столовой ложки. Так, итальянцы шутят: «Видишь человека, который ест спагетти с ложкой, значит, он турист».

Бонус: затмение Луны по-итальянски

У итальянцев исключительное чувство юмора. Они умеют посмеяться над собой.