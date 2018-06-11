Я испытала на себе, как меняет людей переезд в другую страну

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Неважно, в каком качестве ты уезжаешь за границу — экспата, эмигранта или дауншифтера, это всегда влечет за собой определенный набор изменений. В свои 39 Маша Пипенко успела побывать во всех трех ролях. Она оставила Россию и свою научную карьеру и прожила год в Америке, полтора — в Германии и почти пять — в Китае, где изучала кунг-фу в монастыре.

Маша очень хорошо ощутила, как меняются не только привычки, но и сама личность, которая к этому возрасту, казалось бы, уже сложилась. Сегодня она поделится с читателями AdMe.ru своими наблюдениями.

Вы не впиливаете, Макс, — печально сказал Андэ. — Я уезжаю навсегда, и вообще все всегда уезжают навсегда. Вернуться невозможно — вместо нас всегда возвращается кто-то другой, но это никто не впиливает...

Как бы вас ни пугали, вы должны помнить: всегда есть путь назад. Всегда можно вернуться. Вот только обратно приедете уже не вы, а совсем иной человек — человек, который однажды ушел в неизвестность.

Есть ли у вас подобный опыт? Как вы (или ваши друзья и знакомые) изменились после переезда за границу? Поделитесь в комментариях, нам интересно!