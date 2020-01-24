Я езжу в дико опасные места планеты и хочу развеять 5 мифов об Антарктиде, в которые верят все люди

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Привет, я Миша Ронкаинен. У меня нет инстинкта самосохранения, потому я выбираюсь в самые опасные путешествия и страны своим ходом. Как и все люди, раньше я считал, что в Антарктиде люто холодно. Что здесь нет жизни, цивилизации и вообще, где тут купол Земли смыкается? 100 дней, которые я провел в экспедиции в Антарктиду, изменили мои представления о ней. Разрушили до основания.

Читателям AdMe.ru я хочу рассказать про главные заблуждения о самом загадочном континенте, в которые верят почти все люди на планете.

100 дней я пробыл на судне, которое доставляло грузы для индийских станций в Антарктиде. Мы прошли 15 тысяч километров, возили вертолетами грузы полярников, дружили с пингвинами и попадали в лютые штормы с волнами высотой с 5-этажный дом.

А под конец вообще вмерзли во льды и готовились там зимовать. Но наконец добрались. Теперь, когда я лично побывал в Антарктиде, хочу развеять 5 мифов, в которые верят все люди, да я и сам когда-то верил.

5. В Антарктиде очень холодно

Если двинуться вглубь материка, то там температура опускается до — 50 °C и ниже. Но такая температура бывает и в российской Сибири. Но, в отличие от Сибири, на побережье Антарктиды в это же время может стоять жара. Мы приехали в Антарктиду в самый разгар ее лета — в начале февраля. В безветреную солнечную погоду градусник на судне показывал температуру выше +15 °C. Я, как ящерица, вылезал на вертолетную площадку и загорал там.

Летом солнце в Антарктиде почти не садится. Загорать, ходить без шапки, в шортах и даже купаться можно круглые сутки. Так что приезжайте на курорты Антарктиды, оставив в прошлом миф о том, что здесь всегда лютый мороз.

4. В Антарктиде нет жизни

Кажется, откуда на ледяном континенте взяться жизни? Но она там бурлит, причем в прямом смысле этого слова. Воды Антарктиды полны китов, которые повсюду дышат фонтанами воздуха. Здесь их очень много. На суше тоже полно живности. Пингвинов тут миллионы. А еще тюлени, морские котики, морские леопарды и морские слоны то тут, то там валяются на берегах Антарктиды.

Да и сам континент на самом деле не полностью ледяной. Конечно, льда в Антарктиде очень много. Так много, что если он весь растает, то уровень Мирового океана поднимется на 65 м и затопит целые страны. Но около 1 % поверхности Антарктиды не покрыто льдом. В таких оазисах селятся люди. Свои поселения в Антарктиде есть у 29 стран. Постоянно здесь живет до 4 тыс. человек. Американцы построили здесь целый город — Мак-Мердо. В нем даже дороги есть и светофор. Так что жизнь в Антарктиде еще как есть.

3. Размеры Антарктиды

Размеры этого континента мы представляем по картам. Это такое приплюснутое белое пятно в Южном полушарии, реальные размеры которого сложно оценить. На самом деле площадь Антарктиды примерно с Южную Америку. Нехило? Вообще, если Антарктиду перенести с Южного на Северный полюс, она «придавит» собой Россию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Канаду и даже США.

Впрочем, большая часть Антарктиды — это лед. Если лед убрать, то континент сильно скукожится, став похожим больше на острова, чем на большую землю.

2. Антарктида ничья

Официально Антарктида ничья. А неофициально — еще как чья. Договор об Антарктиде, который заключили некоторые страны мира в 1959 году, запретил предъявление территориальных претензий на Антарктиду. Новых претензий. А старые, которые страны заявили до 1959 года, никуда не делись, договором они просто заморожены. Если договор прекратит свое действие, Антарктиду поделят между собой минимум 7 стран, которые эти претензии предъявили. Это Чили, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Норвегия и Великобритания.

И это вполне реальное развитие событий. Даже сейчас, когда Антарктида официально ничья, эти страны очень активно развивают именно те территории, на которые предъявляют претензии. Французы селятся во французском секторе, чилийцы — в чилийском, а аргентинцы рассыпали аж 13 своих поселений именно на той территории, которую хотят забрать себе. Аргентинцы даже рисуют эту территорию на своих деньгах.

1. В Антарктиду сложно попасть

Антарктида окутана ореолом недоступности. Но попасть в некоторые российские города сложнее. Здесь хотя бы аэропорты есть. Один из них находится всего в 1 200 км от крупного чилийского города Пунта-Аренас. Любой человек может купить путевку и прилететь в Антарктиду. Всего 2 часа полета — и вы на самом загадочном континенте планеты.