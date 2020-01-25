Я больше 10 лет замужем за французом, и некоторые особенности здешних мужчин поражают меня до сих пор

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Всем привет! Меня зовут Мила, и прошло уже более 10 лет, как я вышла замуж за француза и переехала жить из Ростова во Францию. Здесь я воспитываю 2 детей и веду свой канал на YouTube, где с интересом рассказываю о жизни за границей, путешествиях и, конечно же, об особенностях семейной жизни со своим французским мужем.

Специально для AdMe.ru я хочу рассказать, какие они — французские мужчины.

Я была замужем всего лишь за одним французом, поэтому судить обо всех не могу. И тем не менее я подготовила список, где написала несколько плюсов в пользу того, чтобы быть женой француза, и почти к каждому плюсу я подобрала один минус.

1. Французы — уникальные отцы

Французы — отличные отцы. Я могу спокойно оставить своих детей со своим французским мужем, и я знаю, что все будет хорошо. Супруг позаботится о том, чтобы у детей была не только хорошая одежда, но и правильная — подчеркиваю, правильная — еда. Он играет с сыном в футбол, с дочкой может поиграть в куколки, ничего в этом странного нет. Супруг уделяет достаточно внимания детям, и поэтому я все-таки записала это в плюс. Минус: они считают, что прав на ребенка у них столько же, сколько и у вас. Поэтому в случае развода будьте уверены, что на родину с детьми вы не уедете. Детей поделят, буквально «распилят» на 2 части. Одну неделю с детьми будете вы, а другую муж. Либо вы сможете договориться как-то иначе. Но практика показывает, что все именно так. Я видела семьи, которые разводились (необязательно с русскими женами), и все происходило так, как я описала. Поэтому я записала это в минус.

2. Всегда можно положиться на супруга как на саму себя

Французы реально хорошие мужья. Французский мужчина будет уделять время вам, вашим детям, вашей маме и, если это необходимо, всем вашим родственникам. Он никогда не покажет своего недовольства: это как минимум некультурно. Вы можете попросить, например, поделить ваши обязанности. Предположим, если вы пылесосите, он будет мыть пол. Если вы готовите еду, то он будет покупать продукты. А если вы идете купать детей, то он подготовит им одежду на следующий день, чтобы они могли быстрее собраться в школу. То есть вы можете полагаться на своего французского мужа как на саму себя. Я записала это в плюс. Какой здесь минус? Французские мужчины требуют равноправия. Они выполняют столько же обязанностей, сколько и женщина. Если вы просите своего французского мужа быть наполовину женщиной — помогать вам готовить, стирать, убирать, ухаживать за детьми, то, скорее всего, он попросит вас быть наполовину мужчиной. То есть зарабатывать деньги. И, возможно, его не удивит, если вы сами захотите прибить полку. Я записала это в минус, потому что я воспитывалась все же в той среде, где женщина выполняла определенный круг обязанностей, и она была не обязана зарабатывать деньги.

3. Им важно соблюдать традиции

Мужчины во Франции очень чтят традиции своей семьи, в которой они жили с отцом и мамой, семьи бабушек и дедушек, а также родственников, и, возможно, они будут соблюдать традиции, которые вы установите теперь уже в вашей семье. Если принято в Рождество встречаться всей семьей и ужинать за одним столом на протяжении 4 часов, то из года в год будет происходить именно так. Если французский муж вас целует перед выходом на работу, это его традиция, и он будет делать так всегда. Вы можете придумать свои ритуалы. Например, во французских семьях не принято разуваться, даже приходя в гости. Я научила своего супруга снимать обувь. Какой в этом есть минус? Вы тоже должны соблюдать их традиции. Честно сказать, мне первое время было очень и очень тяжело. Когда я приехала первый раз в его семью, это было Рождество. Приехали все родственники, дарили друг другу подарки, готовили какой-то праздничный стол почти полдня, и потом мы еще 4 часа сидели за столом. На тот момент я не говорила по-французски. И мне было очень тяжело просидеть 4 часа за столом с французами, не понимая ни слова. Лишь изредка я просила своего супруга перевести мне, о чем хотя бы примерно идет речь. Поэтому я этот пункт занесла в минус.

4. Всегда спасут семью от кризиса

Француз всегда найдет выход из положения. Он всегда знает, как отыскать человека, который отремонтирует вам машину, прибьет гвоздь или сможет посидеть с вашими детьми. У него есть целый список номеров телефонов, которые могут пригодиться в ту или иную минуту. Они всегда найдут возможность вовремя оплатить квартиру, счета, купить продукты или т. д. Это плюс. Какой в этом есть минус? Вам не стоит полагаться на деньги вашего супруга, даже если он зарабатывает приличную сумму. Просить денег у мужа — не могу сказать, что это некультурно, но, скорее всего, так не делается. То есть вы зарабатываете свои деньги, а он свои. Из тех денег, которые будет зарабатывать ваш супруг, он оплатит все необходимые счета, а это немалая сумма. Что касается косметики и одежды или каких-то ваших индивидуальных развлечений, вы должны зарабатывать на это деньги сами. Более того, муж может сказать вам нечто вроде «Вы же в каком-то году воевали за права женщин, вот и наслаждайтесь теперь». Однако, например, я хитрю, и вас научу тоже. Можете подойти и сказать, что тушь для ресниц — она вам нужна. Подчеркиваю, нужно сказать, что тушь для ресниц вам нужна. Если муж слышит слово «нужна», он обязательно купит то, что нужно, а не то, что вам хочется.

5. Ничего не запрещают своим женам

Французские мужчины очень уважают своих жен. Жена для француза — это тот человек, который дал жизнь его детям, который ухаживает за членами семьи и домом. Тот человек, которому они благодарны за все. И они уважают права своей женщины. Жена имеет право курить или пить, если она хочет и если это не идет во вред семье. Может спокойно выходить с подружками куда-либо и заниматься тем, чем она пожелает. Она имеет такие же права, как и ее французский муж. Более того, даже после развода, как правило, сохраняются хорошие отношения между бывшими супругами. К этому плюсу я не нашла минусов. Кроме того, я хочу заметить, что французские папы учат своих сыновей уважать мам.

6. Вы будете скучать по «грубой» речи

Французы говорят на красивом, певучем таком языке. Это настраивает на романтичный лад, и, когда в семье все говорят на французском, такое впечатление, что все поют. Супруг тебя спрашивает обычные вещи вроде «Не хочешь ли ты покушать?», а тебе кажется, что он предлагает что-то из ряда вон выходящее. Это очень приятно, когда муж говорит на таком нежном, мелодичном языке. Однако у этого плюса есть огромный минус. Я вас уверяю, что рано или поздно вам захочется услышать от супруга что-нибудь грубое или жесткое. Но этого больше никогда не будет. И я записываю данный пункт в минус.

7. Вы не удивите мужчину своими блюдами

Мужчины во Франции реально очень и очень хорошо готовят. Более того, они умудряются еще это все красиво выложить на тарелку, красиво презентовать, создать ощущение праздника практически каждый день. Они умеют правильно подобрать хорошие и качественные продукты и знают, как их вкусно приготовить. Что касается минусов. Вы никогда не сможете удивить супруга кухней своей страны. Конечно, есть такие блюда, которые французским мужчинам понравятся, например наши блинчики, пирожки, но они не будут их есть каждый день. Потому что это углеводы, а французы привыкли правильно сочетать продукты. Более того, ваш муж никогда не скажет ничего плохого про вашу еду, потому что уважает вашу культуру, и, собственно говоря, вас саму, как свою жену.

8. Любят спорт

Французские мужчины достаточно спортивны. И если вы скажете, что не занимаетесь спортом, то станете практически изгоем. Нет таких французов, которые не занимаются спортом. А если и есть, то у них есть на это веские причины: возможно, человек болен или слишком много работает. Если же он просто не хочет заниматься спортом, тогда проблемы в его голове. Так что ваш французский муж всегда будет в отличной форме. И это, конечно же, плюс. Но есть и свой минус. Спорт отнимает достаточно много времени. Например, мой супруг занимается теннисом. Когда-то он даже был «ракеткой № 8» во Франции. Так вот, он играет в теннис примерно 4–5 часов в неделю. Но пока они с товарищами встретятся, поговорят о чем-то, потом поиграют в теннис, а после тенниса выпьют по бутылочке пива... В итоге можно сказать, что на полдня человек пропадает из жизни. Более того, это дорого, потому что ухаживать за ракетками, покупать регулярно теннисные мячи, платить за корт — все это стоит больших денег. И я записала это в минус.

9. Вам никогда не будет за него стыдно

Говорят, французы очень романтичны, но это совсем не так. В представителях других национальностей романтики зачастую гораздо больше. Однако французские мужчины джентльмены «по крови». Они очень общительны, галантны, любезны, и с ними никогда не бывает стыдно. Мужчина всегда знает, как преподнести себя и свою женщину в обществе. Даже в наш современный век для французских мужчин жена — это дама, потому выходить с ними в свет одно удовольствие. Кроме того, они достаточно часто будут приглашать супругу в рестораны, ходить в клубы, да и в целом проводят очень много времени вместе. Минусов я здесь тоже не вижу.

Как считаете, смогли бы вы жить с мужчиной-французом? А если ваш супруг другой национальности, какие особенности вы у него замечаете?