Я 7 лет работаю стюардессой и готова честно рассказать о том, что обычно скрыто от глаз пассажиров

Клавдия собиралась стать педагогом, но 7 лет назад на 3-м курсе института резко сорвалась в Москву, чтобы осуществить мечту и стать стюардессой. Деньги были только на дорогу, поэтому с поезда она попала сразу на собеседование. Девушка успешно прошла его и медкомиссию и — о чудо! — попала на обучение в тот же день. И пусть кардинально менять жизнь безумно страшно, но все же 21 год — самое подходящее для этого время.

Мы в AdMe.ru прочитали блог Клавдии, в котором она делится подробностями работы бортпроводников. С удовольствием открываем профессиональные секреты молодой стюардессы и вам.

Стюардессу перестали воспринимать как девушку с временным увлечением. Все реже люди спрашивают: «Когда найдешь нормальную работу?»

Бортпроводник — это человек, который отвечает за безопасность пассажиров и в случае необходимости спасет вашу жизнь. А не просто приносит чай или кофе. Кроме того, профессия требует психической устойчивости. Представьте себе: работа в замкнутом пространстве среди огромного скопления людей. При этом тебе нужно отвечать сразу за безопасность и сервис. Добавьте к этому стрессовые ситуации, ночные рейсы, резкое изменение климата и часовых поясов, сотни вопросов от пассажиров. Главное качество в этой работе — гибкость. Да-да, это даже не идеальный английский.

Должна быть способность работать в режиме многозадачности, чтобы решать несколько вопросов одновременно.

Улыбчивость не помешает. Что бы ни случилось в твоей личной жизни, работа не место, чтобы это показывать.

Нужно заботиться о здоровье: резкие перемены давления и постоянные перелеты — это не шутка.

Бортпроводник должен быть коммуникабельным и уметь найти подход к любому пассажиру. А кроме этого, уметь работать с новыми людьми, потому что на каждый рейс бригада формируется по-разному.

Главное — здоровый сон. Даже когда ты прилетаешь в другую страну — достопримечательности не так важны, как сон.

Как видит рейс старший бортпроводник

Проснулась около 4 часов утра, чтобы вылететь в 8. Когда все подтянулись, провожу брифинг, доношу информацию, отвечаю на вопросы бригады по рейсу и задаю им свои. После этого мы с экипажем заранее идем в самолет. По правилам мы должны быть там за час до вылета, но я люблю приходить раньше. Как по мне, намного лучше сидеть и гонять чай в ожидании пассажиров, чем бежать на самолет на каблуках, в панике где-то напортачить. Дальше для старшего начинается настоящая утренняя гонка, потому что на самолет приходят все службы: уборка, техники, инженеры и так далее. В этот момент всем от старшего что-то нужно. «Кто старший?», «Уборочку проверьте!», «Вот здесь распишитесь», «Наберите кабину — связь проверим». Тут без вариантов: надо успеть все, чтобы была возможность устранить неисправности, если их обнаружат. Через определенное время командир дает добро на посадку и я зову коллег по громкой связи: «Выходим в салон!» Девочки надевают пилотки и ждут у входа. А я слышу заветный стук каблуков первых пассажиров по трапу.

У каждой стюардессы есть пассажиры, которых они видят чаще, чем коллег

Бывает, встречаешь пассажиров на борту, а среди них — он. Вы летали вместе уже не раз и не два. У вас есть общие шуточки, ты уже знаешь, какой кофе он любит, и интересуешься, успел ли он сдать в срок свой проект, с которым летел в прошлый раз. Я просто обожаю такие рейсы! А пассажиры знают: им будет предоставлен отличный сервис. Или бывает еще «веселее». Одним из таких постоянных пассажиров был мужчина среднего возраста, который тщетно пытался завоевать мое внимание и 11 цифр моего номера телефона. И я, полная уверенности, что это наша последняя встреча с ним, сказала, что дам ему номер, если мы еще раз встретимся на борту самолета. Проходит несколько дней, а на борт самолета заходит он. Я в шоке, но не в меньшей степени, чем он, потому что рядом с ним его жена и дети. После этой истории он со мной уже не разговаривал.

Лайфхаки для пассажиров в аэропорту

При бронировании мест на 2 человека выбирайте место у окна или прохода: никто не хочет сидеть посередине и в вашем распоряжении может остаться весь ряд.

Если вы летите экономклассом, становитесь в очередь на регистрацию поближе к стойкам бизнес-класса. К ним обычно нет очереди, и иногда они начинают обслуживать пассажиров эконома, которые стоят поблизости.

Обычно ленты для проверки багажа слева менее загружены, ведь все правши инстинктивно кладут вещи справа.

Если на посадку вы едете на автобусе, не бегите занимать место — иначе вы будете сидеть в нем еще минут 20 и точно замерзнете или сойдете с ума от жары.

Если хотите сэкономить и обмотать чемодан пищевой пленкой, делайте это уже в аэропорту, потому что служба безопасности может решить проверить ваш багаж и ей будет без разницы на все ваши старания.

Помните, что иногда багаж теряется, поэтому предметы первой необходимости нужно оставлять в ручной клади.

Сделайте фото вашего багажа на телефон. Если тот вдруг потеряется, у вас будет фото для его идентификации.

Как сэкономить на билетах

Aviasales и Skyscanner — главные площадки, где можно сравнить стоимость билетов у разных авиакомпаний. Но большинство людей не используют все возможности сайтов по максимуму: проверяйте цены на обоих поисковиках, потому что иногда есть небольшая разница. Расширенный поиск — самая классная функция. Так можно посмотреть все билеты из определенного города и выбрать, куда лететь. Вместо конкретного города укажите целиком страну или поставьте галочку на «Добавить аэропорты поблизости» — так вам выдадут самый дешевый вариант.

Выбирайте гибкие даты. Смотрите все варианты перелетов на ближайшие числа (± 3 дня). Ищите выгодные даты через календарь низких цен.

Следите за снижением цен. Они меняются постоянно. Нет, не каждый месяц — каждый час.

Дешевле всего покупать билеты за год до планируемого путешествия; за 2–3 месяца до вылета (особенно у лоукостеров); за несколько дней до вылета (на чартеры и у крупных авиакомпаний на рейсы в малопопулярное время года).

Покупайте горящие туры ради билетов. Полный турпакет порой стоит дешевле авиабилетов. Перелет прямой, а бонусом еще и трансфер с проживанием.

Ищите в браузере в режиме «инкогнито» — так система будет думать, что вы новый посетитель их сайта и вам нужно продать билет дешевле, чтобы «подсадить» на свой сервис.

Обязательно копите мили. Все, что нужно для этого, — получить бонусную карту и потом тратить мили на билеты или товары в полете.

Особенности жизни стюардессы

Ты не имеешь понятия, какой сегодня день недели. А пятница не кажется такой волшебной.

Вместо «алло» по телефону ты называешь свое имя.

При заполнении любых документов ты обязательно допишешь свой табельный номер. И никто этого не поймет.

У тебя есть чемоданы любых размеров для поездок в командировки. Ты уже забыла, где их покупала: они просто стоят в один ряд на балконе.

У тебя на телефоне 4 587 327 будильников на любое время суток.

У тебя полный кошелек мелочи, но в кафе не можешь оставить чаевые — ведь все это деньги разных стран.

Ты летишь пассажиром, но проходя по салону, непроизвольно закрываешь полки. Окружающие смотрят озадаченно, и только бортпроводники понимают: «Это свой».

Когда гости уходят из твоего дома, ты каждому говоришь: «Всего доброго, до свидания».

100 % сообщений от твоего оператора — это приветствия о приезде в новую страну.

При звонке из диспетчерской в панике начинаешь думать, что ты перепутала день вылета.

Ты довольно часто оказываешься в ступоре, что и как носить из одежды в обычной жизни, ведь на работе весь гардероб продуман за тебя.

Личная жизнь — это не романтика и цветы. Это вообще все время, помимо полетов, сна и моментов, когда ты гладишь рубашки.

Как построить отношения, если ты стюардесса

Начнем с того, что все ваши встречи будут только тогда, когда планировщик соизволит дать стюардессе выходной. А если та давно летает, это будет не выходной, а отсыпной, и она будет спать до победного.

Подарили стюардессе цветы? Возможно, она улетит в командировку и вернется, когда цветы уже зачахнут. Цветы в горшке тоже не вариант: помните, что дома ее иногда не бывает.

Планировать свидания бесполезно: она знает свое расписание максимум на пару-тройку дней вперед.

Скорее всего, вы будете праздновать годовщины, дни святого Валентина и другие важные даты по скайпу.

Она может прийти домой, как обычный офисный работник, в 6 вечера, а может — в 4 утра. Может вообще не прийти. Зато она не будет доставать вас эсэмэсками: на работе у нее нет связи.

Ваш круг общения с ее стороны будет состоять из стюардесс и частично из их парней-пилотов. При этом она будет хотеть общаться с «земными» людьми и говорить о чем угодно, кроме авиации.

Если она искренне любит свою профессию, «спустить ее на землю» можно только с помощью декрета.

Ну и самый приятный бонус: если вы вдруг надумаете жениться на стюардессе, к ней прилагаются большие скидки на авиабилеты. Главное — жениться только по любви, а не из-за скидок, а потом наслаждаться ими вместе.

На самом деле свободного времени у нас гораздо больше, чем у среднестатистического человека. Мы работаем 80 часов в месяц, а человек в офисе — в 2 раза больше. Но, к сожалению, это не значит, что остальным временем ты можешь распоряжаться как захочешь. Ведь после ночного рейса день уже не будет полноценным. Бывает так, что парень позвал тебя на мероприятие за 3 дня, а за день выясняется, что у тебя рейс. И так происходит довольно часто. Но если есть доверие, то неважно: командировки, отсутствие дома несколько вечеров подряд — возможно построить счастливые отношения и при такой работе. У нас есть много пар с детьми, и они живут счастливой семейной жизнью. Да, бывает сложно запланировать что-то, но все можно обговорить и жить счастливо вместе.

Манящий бизнес-класс

Часто пассажиры пытаются обмануть систему и пересесть в бизнес-класс во время рейса. Но зоркий глаз бортпроводника видит все. У нас запрещено повышать класс обслуживания на борту — только на стойке регистрации. И все равно люди пытаются это сделать. Иногда покупают 3 билета в бизнес-класс, а четвертый — в эконом, говорят, что ребенок не может там один сидеть среди людей, и просят оставить его в бизнес-классе. Вот топ хитрых фраз пассажиров: «Вам что, жалко?»

«Здесь же все равно свободно!»

«Я же не прошу меня кормить, я просто посижу!»

«У меня сосед чихает и храпит».

«У меня нога не помещается». И еще 1 000 и 1 отговорка «почему я не могу сидеть в экономе». Когда у них ничего не получается, они начинают активно предлагать деньги. Все это для того, чтобы посидеть в кресле и сделать фотографию или провести полет в бизнес-классе.

Стюардессу могут не пустить на рейс

Вы приходите на рейс, забыв один документ. Одну маленькую и совсем, по вашему мнению, ненужную бумажку. Допустят ли на самолет без нее? Нет!

Еще ситуация: брифинг, вам задают вопросы по аварийно-спасательным процедурам. Вы с трудом отвечаете на первый, с натяжкой на второй и вообще не можете рассказать про правила использования аварийно-спасательного оборудования. Такой сотрудник может буквально погубить пассажиров, поэтому на рейс он тоже не допускается.

поэтому на рейс он тоже не допускается. Решили проявить фантазию. Идея сделать ярко-желтый маникюр показалась вам интересной. Особенно с 5 золотыми кольцами и колготками в мелкую сеточку. Никто не будет вдаваться в подробности и спорить с вашим мнением. Но на борт, будьте добры, в таком виде не появляться. Другие бортпроводники с радостью заменят вас.

Как я «обманула» пассажира на € 280

Я летала тогда буквально месяц. Захожу в бизнес-класс предложить товары. На соседних креслах сидит женщина и ее муж. Она сделала заказ, и я ушла за ним. Возвращаюсь — ее нет. Но ничего страшного — рядом же сидит мужчина, с которым она летит: «С вас € 280». Он спокойно отдает € 300, я отдаю пакет с товарами и пытаюсь найти сдачу. Вдруг возвращается женщина, в недоумении смотрит на нас и спрашивает: «А почему он оплачивает?» Я: «А вы не вместе?» Она отвечает: «Я не знаю этого мужчину». В эту паузу перевернулся весь мой мир. «Хорошо, тогда с вас € 280» ,- это сказала уже я, повернувшись к женщине и забрав косметику у ее «мужа». Конечно, мужчине деньги отдали. Но комичность ситуации меня удивляет до сих пор. Мужчина послушно заплатил и забрал пакетик с косметикой, даже не посмотрев, что там. Далее так же послушно его вернул и продолжил смотреть фильм, ничему не удивляясь.

Особый язык бортпроводников

Как только ты заходишь на борт и отрываешься от земли — ничего не меняется. Если ты пассажир. Но если ты бортпроводник, то твоя жизнь и твоя речь меняется в воздухе. Касалетка — это та самая емкость для горячего питания, в которой вам приносят еду.

— это та самая емкость для горячего питания, в которой вам приносят еду. Березка — это торговля на борту. Говорят так абсолютно все. Скорее всего, слово возникло во времена СССР — в то время так назывался магазин с импортными товарами.

— это торговля на борту. Говорят так абсолютно все. Скорее всего, слово возникло во времена СССР — в то время так назывался магазин с импортными товарами. Когда мы передаем самолет другой бригаде, мы готовим эстафету. А если летим на нем обратно сами, называем его развороткой.

А если летим на нем обратно сами, называем его Готовим чайный домик. Звучит так, будто эти несколько часов между рейсами — время веселья и забав, но нет. Чайный домик — это отдельный контейнер с красиво разложенным чаем.

Звучит так, будто эти несколько часов между рейсами — время веселья и забав, но нет. Чайный домик — это отдельный контейнер с красиво разложенным чаем. Младенцев на борту нет — только инфанты.

Как проходят командировки?

Нью-Йорк или Иркутск, день или неделя — каждый раз уникален. Увидеть весь мир своими глазами — это невероятная возможность. Но сейчас я понимаю, что если плохо себя чувствую, то, несмотря на мое желание погулять, я не буду себя заставлять и спокойно останусь в номере. А вот в первый год работы я хотела увидеть все. Не спала двое суток? Неважно — 20 километров пешком. Вот ответы на самые частые вопросы о командировках: Все проживание и питание оплачивает компания.

Мы живем в совершенно разных отелях: от тех, из которых хочется поскорее уехать, и до тех, из которых не хочется выходить (шведский стол и идеальные условия).

Чаще всего мы спим или гуляем — все зависит от наших желаний. Но все дополнительные экскурсии и развлечения мы оплачиваем самостоятельно. В первое время мне хотелось попробовать абсолютно все, поэтому я могла потратить за поездку больше, чем заработать. Доехать из Иркутска до Байкала, особенно зимой, и увидеть этот бесконечный бирюзовый лед — это того стоит. Без такой работы я бы так и не побывала в некоторых местах: например, на Камчатке — в месте, где «начинается» наша страна. А если есть возможность улететь на море международным рейсом даже на сутки — лечу с радостью. Глаз не замыливается — пасмурная Москва или солнечная Испания, — и абсолютно на все смотришь с восторгом.