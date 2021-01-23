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Я 7 лет работаю стюардессой и готова честно рассказать о том, что обычно скрыто от глаз пассажиров

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Клавдия собиралась стать педагогом, но 7 лет назад на 3-м курсе института резко сорвалась в Москву, чтобы осуществить мечту и стать стюардессой. Деньги были только на дорогу, поэтому с поезда она попала сразу на собеседование. Девушка успешно прошла его и медкомиссию и — о чудо! — попала на обучение в тот же день. И пусть кардинально менять жизнь безумно страшно, но все же 21 год — самое подходящее для этого время.

Мы в AdMe.ru прочитали блог Клавдии, в котором она делится подробностями работы бортпроводников. С удовольствием открываем профессиональные секреты молодой стюардессы и вам.

Стюардессу перестали воспринимать как девушку с временным увлечением. Все реже люди спрашивают: «Когда найдешь нормальную работу?»

Бортпроводник — это человек, который отвечает за безопасность пассажиров и в случае необходимости спасет вашу жизнь. А не просто приносит чай или кофе. Кроме того, профессия требует психической устойчивости. Представьте себе: работа в замкнутом пространстве среди огромного скопления людей. При этом тебе нужно отвечать сразу за безопасность и сервис. Добавьте к этому стрессовые ситуации, ночные рейсы, резкое изменение климата и часовых поясов, сотни вопросов от пассажиров.

  • Главное качество в этой работе — гибкость. Да-да, это даже не идеальный английский.
  • Должна быть способность работать в режиме многозадачности, чтобы решать несколько вопросов одновременно.
  • Улыбчивость не помешает. Что бы ни случилось в твоей личной жизни, работа не место, чтобы это показывать.
  • Нужно заботиться о здоровье: резкие перемены давления и постоянные перелеты — это не шутка.
  • Бортпроводник должен быть коммуникабельным и уметь найти подход к любому пассажиру. А кроме этого, уметь работать с новыми людьми, потому что на каждый рейс бригада формируется по-разному.
  • Главное — здоровый сон. Даже когда ты прилетаешь в другую страну — достопримечательности не так важны, как сон.

Как видит рейс старший бортпроводник

Проснулась около 4 часов утра, чтобы вылететь в 8. Когда все подтянулись, провожу брифинг, доношу информацию, отвечаю на вопросы бригады по рейсу и задаю им свои. После этого мы с экипажем заранее идем в самолет. По правилам мы должны быть там за час до вылета, но я люблю приходить раньше. Как по мне, намного лучше сидеть и гонять чай в ожидании пассажиров, чем бежать на самолет на каблуках, в панике где-то напортачить.

Дальше для старшего начинается настоящая утренняя гонка, потому что на самолет приходят все службы: уборка, техники, инженеры и так далее. В этот момент всем от старшего что-то нужно. «Кто старший?», «Уборочку проверьте!», «Вот здесь распишитесь», «Наберите кабину — связь проверим». Тут без вариантов: надо успеть все, чтобы была возможность устранить неисправности, если их обнаружат. Через определенное время командир дает добро на посадку и я зову коллег по громкой связи: «Выходим в салон!» Девочки надевают пилотки и ждут у входа. А я слышу заветный стук каблуков первых пассажиров по трапу.

У каждой стюардессы есть пассажиры, которых они видят чаще, чем коллег

Бывает, встречаешь пассажиров на борту, а среди них — он. Вы летали вместе уже не раз и не два. У вас есть общие шуточки, ты уже знаешь, какой кофе он любит, и интересуешься, успел ли он сдать в срок свой проект, с которым летел в прошлый раз. Я просто обожаю такие рейсы! А пассажиры знают: им будет предоставлен отличный сервис.

Или бывает еще «веселее». Одним из таких постоянных пассажиров был мужчина среднего возраста, который тщетно пытался завоевать мое внимание и 11 цифр моего номера телефона. И я, полная уверенности, что это наша последняя встреча с ним, сказала, что дам ему номер, если мы еще раз встретимся на борту самолета. Проходит несколько дней, а на борт самолета заходит он. Я в шоке, но не в меньшей степени, чем он, потому что рядом с ним его жена и дети. После этой истории он со мной уже не разговаривал.

Лайфхаки для пассажиров в аэропорту

  • При бронировании мест на 2 человека выбирайте место у окна или прохода: никто не хочет сидеть посередине и в вашем распоряжении может остаться весь ряд.
  • Если вы летите экономклассом, становитесь в очередь на регистрацию поближе к стойкам бизнес-класса. К ним обычно нет очереди, и иногда они начинают обслуживать пассажиров эконома, которые стоят поблизости.
  • Обычно ленты для проверки багажа слева менее загружены, ведь все правши инстинктивно кладут вещи справа.
  • Если на посадку вы едете на автобусе, не бегите занимать место — иначе вы будете сидеть в нем еще минут 20 и точно замерзнете или сойдете с ума от жары.
  • Если хотите сэкономить и обмотать чемодан пищевой пленкой, делайте это уже в аэропорту, потому что служба безопасности может решить проверить ваш багаж и ей будет без разницы на все ваши старания.
  • Помните, что иногда багаж теряется, поэтому предметы первой необходимости нужно оставлять в ручной клади.
  • Сделайте фото вашего багажа на телефон. Если тот вдруг потеряется, у вас будет фото для его идентификации.

Как сэкономить на билетах

  • Aviasales и Skyscanner — главные площадки, где можно сравнить стоимость билетов у разных авиакомпаний. Но большинство людей не используют все возможности сайтов по максимуму: проверяйте цены на обоих поисковиках, потому что иногда есть небольшая разница. Расширенный поиск — самая классная функция. Так можно посмотреть все билеты из определенного города и выбрать, куда лететь. Вместо конкретного города укажите целиком страну или поставьте галочку на «Добавить аэропорты поблизости» — так вам выдадут самый дешевый вариант.
  • Выбирайте гибкие даты. Смотрите все варианты перелетов на ближайшие числа (± 3 дня). Ищите выгодные даты через календарь низких цен.
  • Следите за снижением цен. Они меняются постоянно. Нет, не каждый месяц — каждый час.
  • Дешевле всего покупать билеты за год до планируемого путешествия; за 2–3 месяца до вылета (особенно у лоукостеров); за несколько дней до вылета (на чартеры и у крупных авиакомпаний на рейсы в малопопулярное время года).
  • Покупайте горящие туры ради билетов. Полный турпакет порой стоит дешевле авиабилетов. Перелет прямой, а бонусом еще и трансфер с проживанием.
  • Ищите в браузере в режиме «инкогнито» — так система будет думать, что вы новый посетитель их сайта и вам нужно продать билет дешевле, чтобы «подсадить» на свой сервис.
  • Обязательно копите мили. Все, что нужно для этого, — получить бонусную карту и потом тратить мили на билеты или товары в полете.

Особенности жизни стюардессы

  • Ты не имеешь понятия, какой сегодня день недели. А пятница не кажется такой волшебной.
  • Вместо «алло» по телефону ты называешь свое имя.
  • При заполнении любых документов ты обязательно допишешь свой табельный номер. И никто этого не поймет.
  • У тебя есть чемоданы любых размеров для поездок в командировки. Ты уже забыла, где их покупала: они просто стоят в один ряд на балконе.
  • У тебя на телефоне 4 587 327 будильников на любое время суток.
  • У тебя полный кошелек мелочи, но в кафе не можешь оставить чаевые — ведь все это деньги разных стран.
  • Ты летишь пассажиром, но проходя по салону, непроизвольно закрываешь полки. Окружающие смотрят озадаченно, и только бортпроводники понимают: «Это свой».
  • Когда гости уходят из твоего дома, ты каждому говоришь: «Всего доброго, до свидания».
  • 100 % сообщений от твоего оператора — это приветствия о приезде в новую страну.
  • При звонке из диспетчерской в панике начинаешь думать, что ты перепутала день вылета.
  • Ты довольно часто оказываешься в ступоре, что и как носить из одежды в обычной жизни, ведь на работе весь гардероб продуман за тебя.
  • Личная жизнь — это не романтика и цветы. Это вообще все время, помимо полетов, сна и моментов, когда ты гладишь рубашки.

Как построить отношения, если ты стюардесса

  • Начнем с того, что все ваши встречи будут только тогда, когда планировщик соизволит дать стюардессе выходной. А если та давно летает, это будет не выходной, а отсыпной, и она будет спать до победного.
  • Подарили стюардессе цветы? Возможно, она улетит в командировку и вернется, когда цветы уже зачахнут. Цветы в горшке тоже не вариант: помните, что дома ее иногда не бывает.
  • Планировать свидания бесполезно: она знает свое расписание максимум на пару-тройку дней вперед.
  • Скорее всего, вы будете праздновать годовщины, дни святого Валентина и другие важные даты по скайпу.
  • Она может прийти домой, как обычный офисный работник, в 6 вечера, а может — в 4 утра. Может вообще не прийти. Зато она не будет доставать вас эсэмэсками: на работе у нее нет связи.
  • Ваш круг общения с ее стороны будет состоять из стюардесс и частично из их парней-пилотов. При этом она будет хотеть общаться с «земными» людьми и говорить о чем угодно, кроме авиации.
  • Если она искренне любит свою профессию, «спустить ее на землю» можно только с помощью декрета.
  • Ну и самый приятный бонус: если вы вдруг надумаете жениться на стюардессе, к ней прилагаются большие скидки на авиабилеты. Главное — жениться только по любви, а не из-за скидок, а потом наслаждаться ими вместе.

На самом деле свободного времени у нас гораздо больше, чем у среднестатистического человека. Мы работаем 80 часов в месяц, а человек в офисе — в 2 раза больше. Но, к сожалению, это не значит, что остальным временем ты можешь распоряжаться как захочешь. Ведь после ночного рейса день уже не будет полноценным. Бывает так, что парень позвал тебя на мероприятие за 3 дня, а за день выясняется, что у тебя рейс. И так происходит довольно часто.

Но если есть доверие, то неважно: командировки, отсутствие дома несколько вечеров подряд — возможно построить счастливые отношения и при такой работе. У нас есть много пар с детьми, и они живут счастливой семейной жизнью. Да, бывает сложно запланировать что-то, но все можно обговорить и жить счастливо вместе.

Манящий бизнес-класс

Часто пассажиры пытаются обмануть систему и пересесть в бизнес-класс во время рейса. Но зоркий глаз бортпроводника видит все. У нас запрещено повышать класс обслуживания на борту — только на стойке регистрации. И все равно люди пытаются это сделать. Иногда покупают 3 билета в бизнес-класс, а четвертый — в эконом, говорят, что ребенок не может там один сидеть среди людей, и просят оставить его в бизнес-классе.

Вот топ хитрых фраз пассажиров:

  • «Вам что, жалко?»
  • «Здесь же все равно свободно!»
  • «Я же не прошу меня кормить, я просто посижу!»
  • «У меня сосед чихает и храпит».
  • «У меня нога не помещается».

И еще 1 000 и 1 отговорка «почему я не могу сидеть в экономе». Когда у них ничего не получается, они начинают активно предлагать деньги. Все это для того, чтобы посидеть в кресле и сделать фотографию или провести полет в бизнес-классе.

Стюардессу могут не пустить на рейс

  • Вы приходите на рейс, забыв один документ. Одну маленькую и совсем, по вашему мнению, ненужную бумажку. Допустят ли на самолет без нее? Нет!
  • Еще ситуация: брифинг, вам задают вопросы по аварийно-спасательным процедурам. Вы с трудом отвечаете на первый, с натяжкой на второй и вообще не можете рассказать про правила использования аварийно-спасательного оборудования. Такой сотрудник может буквально погубить пассажиров, поэтому на рейс он тоже не допускается.
  • Решили проявить фантазию. Идея сделать ярко-желтый маникюр показалась вам интересной. Особенно с 5 золотыми кольцами и колготками в мелкую сеточку. Никто не будет вдаваться в подробности и спорить с вашим мнением. Но на борт, будьте добры, в таком виде не появляться. Другие бортпроводники с радостью заменят вас.

Как я «обманула» пассажира на € 280

Я летала тогда буквально месяц. Захожу в бизнес-класс предложить товары. На соседних креслах сидит женщина и ее муж. Она сделала заказ, и я ушла за ним. Возвращаюсь — ее нет. Но ничего страшного — рядом же сидит мужчина, с которым она летит: «С вас € 280». Он спокойно отдает € 300, я отдаю пакет с товарами и пытаюсь найти сдачу. Вдруг возвращается женщина, в недоумении смотрит на нас и спрашивает: «А почему он оплачивает?» Я: «А вы не вместе?» Она отвечает: «Я не знаю этого мужчину».

В эту паузу перевернулся весь мой мир. «Хорошо, тогда с вас € 280» ,- это сказала уже я, повернувшись к женщине и забрав косметику у ее «мужа». Конечно, мужчине деньги отдали. Но комичность ситуации меня удивляет до сих пор. Мужчина послушно заплатил и забрал пакетик с косметикой, даже не посмотрев, что там. Далее так же послушно его вернул и продолжил смотреть фильм, ничему не удивляясь.

Особый язык бортпроводников

Как только ты заходишь на борт и отрываешься от земли — ничего не меняется. Если ты пассажир. Но если ты бортпроводник, то твоя жизнь и твоя речь меняется в воздухе.

  • Касалетка — это та самая емкость для горячего питания, в которой вам приносят еду.
  • Березка — это торговля на борту. Говорят так абсолютно все. Скорее всего, слово возникло во времена СССР — в то время так назывался магазин с импортными товарами.
  • Когда мы передаем самолет другой бригаде, мы готовим эстафету. А если летим на нем обратно сами, называем его развороткой.
  • Готовим чайный домик. Звучит так, будто эти несколько часов между рейсами — время веселья и забав, но нет. Чайный домик — это отдельный контейнер с красиво разложенным чаем.
  • Младенцев на борту нет — только инфанты.

Как проходят командировки?

Нью-Йорк или Иркутск, день или неделя — каждый раз уникален. Увидеть весь мир своими глазами — это невероятная возможность. Но сейчас я понимаю, что если плохо себя чувствую, то, несмотря на мое желание погулять, я не буду себя заставлять и спокойно останусь в номере. А вот в первый год работы я хотела увидеть все. Не спала двое суток? Неважно — 20 километров пешком.

Вот ответы на самые частые вопросы о командировках:

  • Все проживание и питание оплачивает компания.
  • Мы живем в совершенно разных отелях: от тех, из которых хочется поскорее уехать, и до тех, из которых не хочется выходить (шведский стол и идеальные условия).
  • Чаще всего мы спим или гуляем — все зависит от наших желаний. Но все дополнительные экскурсии и развлечения мы оплачиваем самостоятельно. В первое время мне хотелось попробовать абсолютно все, поэтому я могла потратить за поездку больше, чем заработать.

Доехать из Иркутска до Байкала, особенно зимой, и увидеть этот бесконечный бирюзовый лед — это того стоит. Без такой работы я бы так и не побывала в некоторых местах: например, на Камчатке — в месте, где «начинается» наша страна. А если есть возможность улететь на море международным рейсом даже на сутки — лечу с радостью. Глаз не замыливается — пасмурная Москва или солнечная Испания, — и абсолютно на все смотришь с восторгом.

А вы бы хотели связать свою жизнь с авиацией?

Фото на превью claudy.fly / Instagram
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