Я 7 лет работаю стюардессой и готова честно рассказать о том, что обычно скрыто от глаз пассажиров
Клавдия собиралась стать педагогом, но 7 лет назад на 3-м курсе института резко сорвалась в Москву, чтобы осуществить мечту и стать стюардессой. Деньги были только на дорогу, поэтому с поезда она попала сразу на собеседование. Девушка успешно прошла его и медкомиссию и — о чудо! — попала на обучение в тот же день. И пусть кардинально менять жизнь безумно страшно, но все же 21 год — самое подходящее для этого время.
Мы в AdMe.ru прочитали блог Клавдии, в котором она делится подробностями работы бортпроводников. С удовольствием открываем профессиональные секреты молодой стюардессы и вам.
Стюардессу перестали воспринимать как девушку с временным увлечением. Все реже люди спрашивают: «Когда найдешь нормальную работу?»
Бортпроводник — это человек, который отвечает за безопасность пассажиров и в случае необходимости спасет вашу жизнь. А не просто приносит чай или кофе. Кроме того, профессия требует психической устойчивости. Представьте себе: работа в замкнутом пространстве среди огромного скопления людей. При этом тебе нужно отвечать сразу за безопасность и сервис. Добавьте к этому стрессовые ситуации, ночные рейсы, резкое изменение климата и часовых поясов, сотни вопросов от пассажиров.
- Главное качество в этой работе — гибкость. Да-да, это даже не идеальный английский.
- Должна быть способность работать в режиме многозадачности, чтобы решать несколько вопросов одновременно.
- Улыбчивость не помешает. Что бы ни случилось в твоей личной жизни, работа не место, чтобы это показывать.
- Нужно заботиться о здоровье: резкие перемены давления и постоянные перелеты — это не шутка.
- Бортпроводник должен быть коммуникабельным и уметь найти подход к любому пассажиру. А кроме этого, уметь работать с новыми людьми, потому что на каждый рейс бригада формируется по-разному.
- Главное — здоровый сон. Даже когда ты прилетаешь в другую страну — достопримечательности не так важны, как сон.
Как видит рейс старший бортпроводник
Проснулась около 4 часов утра, чтобы вылететь в 8. Когда все подтянулись, провожу брифинг, доношу информацию, отвечаю на вопросы бригады по рейсу и задаю им свои. После этого мы с экипажем заранее идем в самолет. По правилам мы должны быть там за час до вылета, но я люблю приходить раньше. Как по мне, намного лучше сидеть и гонять чай в ожидании пассажиров, чем бежать на самолет на каблуках, в панике где-то напортачить.
Дальше для старшего начинается настоящая утренняя гонка, потому что на самолет приходят все службы: уборка, техники, инженеры и так далее. В этот момент всем от старшего что-то нужно. «Кто старший?», «Уборочку проверьте!», «Вот здесь распишитесь», «Наберите кабину — связь проверим». Тут без вариантов: надо успеть все, чтобы была возможность устранить неисправности, если их обнаружат. Через определенное время командир дает добро на посадку и я зову коллег по громкой связи: «Выходим в салон!» Девочки надевают пилотки и ждут у входа. А я слышу заветный стук каблуков первых пассажиров по трапу.
У каждой стюардессы есть пассажиры, которых они видят чаще, чем коллег
Бывает, встречаешь пассажиров на борту, а среди них — он. Вы летали вместе уже не раз и не два. У вас есть общие шуточки, ты уже знаешь, какой кофе он любит, и интересуешься, успел ли он сдать в срок свой проект, с которым летел в прошлый раз. Я просто обожаю такие рейсы! А пассажиры знают: им будет предоставлен отличный сервис.
Или бывает еще «веселее». Одним из таких постоянных пассажиров был мужчина среднего возраста, который тщетно пытался завоевать мое внимание и 11 цифр моего номера телефона. И я, полная уверенности, что это наша последняя встреча с ним, сказала, что дам ему номер, если мы еще раз встретимся на борту самолета. Проходит несколько дней, а на борт самолета заходит он. Я в шоке, но не в меньшей степени, чем он, потому что рядом с ним его жена и дети. После этой истории он со мной уже не разговаривал.
Лайфхаки для пассажиров в аэропорту
- При бронировании мест на 2 человека выбирайте место у окна или прохода: никто не хочет сидеть посередине и в вашем распоряжении может остаться весь ряд.
- Если вы летите экономклассом, становитесь в очередь на регистрацию поближе к стойкам бизнес-класса. К ним обычно нет очереди, и иногда они начинают обслуживать пассажиров эконома, которые стоят поблизости.
- Обычно ленты для проверки багажа слева менее загружены, ведь все правши инстинктивно кладут вещи справа.
- Если на посадку вы едете на автобусе, не бегите занимать место — иначе вы будете сидеть в нем еще минут 20 и точно замерзнете или сойдете с ума от жары.
- Если хотите сэкономить и обмотать чемодан пищевой пленкой, делайте это уже в аэропорту, потому что служба безопасности может решить проверить ваш багаж и ей будет без разницы на все ваши старания.
- Помните, что иногда багаж теряется, поэтому предметы первой необходимости нужно оставлять в ручной клади.
- Сделайте фото вашего багажа на телефон. Если тот вдруг потеряется, у вас будет фото для его идентификации.
Как сэкономить на билетах
- Aviasales и Skyscanner — главные площадки, где можно сравнить стоимость билетов у разных авиакомпаний. Но большинство людей не используют все возможности сайтов по максимуму: проверяйте цены на обоих поисковиках, потому что иногда есть небольшая разница. Расширенный поиск — самая классная функция. Так можно посмотреть все билеты из определенного города и выбрать, куда лететь. Вместо конкретного города укажите целиком страну или поставьте галочку на «Добавить аэропорты поблизости» — так вам выдадут самый дешевый вариант.
- Выбирайте гибкие даты. Смотрите все варианты перелетов на ближайшие числа (± 3 дня). Ищите выгодные даты через календарь низких цен.
- Следите за снижением цен. Они меняются постоянно. Нет, не каждый месяц — каждый час.
- Дешевле всего покупать билеты за год до планируемого путешествия; за 2–3 месяца до вылета (особенно у лоукостеров); за несколько дней до вылета (на чартеры и у крупных авиакомпаний на рейсы в малопопулярное время года).
- Покупайте горящие туры ради билетов. Полный турпакет порой стоит дешевле авиабилетов. Перелет прямой, а бонусом еще и трансфер с проживанием.
- Ищите в браузере в режиме «инкогнито» — так система будет думать, что вы новый посетитель их сайта и вам нужно продать билет дешевле, чтобы «подсадить» на свой сервис.
- Обязательно копите мили. Все, что нужно для этого, — получить бонусную карту и потом тратить мили на билеты или товары в полете.
Особенности жизни стюардессы
- Ты не имеешь понятия, какой сегодня день недели. А пятница не кажется такой волшебной.
- Вместо «алло» по телефону ты называешь свое имя.
- При заполнении любых документов ты обязательно допишешь свой табельный номер. И никто этого не поймет.
- У тебя есть чемоданы любых размеров для поездок в командировки. Ты уже забыла, где их покупала: они просто стоят в один ряд на балконе.
- У тебя на телефоне 4 587 327 будильников на любое время суток.
- У тебя полный кошелек мелочи, но в кафе не можешь оставить чаевые — ведь все это деньги разных стран.
- Ты летишь пассажиром, но проходя по салону, непроизвольно закрываешь полки. Окружающие смотрят озадаченно, и только бортпроводники понимают: «Это свой».
- Когда гости уходят из твоего дома, ты каждому говоришь: «Всего доброго, до свидания».
- 100 % сообщений от твоего оператора — это приветствия о приезде в новую страну.
- При звонке из диспетчерской в панике начинаешь думать, что ты перепутала день вылета.
- Ты довольно часто оказываешься в ступоре, что и как носить из одежды в обычной жизни, ведь на работе весь гардероб продуман за тебя.
- Личная жизнь — это не романтика и цветы. Это вообще все время, помимо полетов, сна и моментов, когда ты гладишь рубашки.
Как построить отношения, если ты стюардесса
- Начнем с того, что все ваши встречи будут только тогда, когда планировщик соизволит дать стюардессе выходной. А если та давно летает, это будет не выходной, а отсыпной, и она будет спать до победного.
- Подарили стюардессе цветы? Возможно, она улетит в командировку и вернется, когда цветы уже зачахнут. Цветы в горшке тоже не вариант: помните, что дома ее иногда не бывает.
- Планировать свидания бесполезно: она знает свое расписание максимум на пару-тройку дней вперед.
- Скорее всего, вы будете праздновать годовщины, дни святого Валентина и другие важные даты по скайпу.
- Она может прийти домой, как обычный офисный работник, в 6 вечера, а может — в 4 утра. Может вообще не прийти. Зато она не будет доставать вас эсэмэсками: на работе у нее нет связи.
- Ваш круг общения с ее стороны будет состоять из стюардесс и частично из их парней-пилотов. При этом она будет хотеть общаться с «земными» людьми и говорить о чем угодно, кроме авиации.
- Если она искренне любит свою профессию, «спустить ее на землю» можно только с помощью декрета.
- Ну и самый приятный бонус: если вы вдруг надумаете жениться на стюардессе, к ней прилагаются большие скидки на авиабилеты. Главное — жениться только по любви, а не из-за скидок, а потом наслаждаться ими вместе.
На самом деле свободного времени у нас гораздо больше, чем у среднестатистического человека. Мы работаем 80 часов в месяц, а человек в офисе — в 2 раза больше. Но, к сожалению, это не значит, что остальным временем ты можешь распоряжаться как захочешь. Ведь после ночного рейса день уже не будет полноценным. Бывает так, что парень позвал тебя на мероприятие за 3 дня, а за день выясняется, что у тебя рейс. И так происходит довольно часто.
Но если есть доверие, то неважно: командировки, отсутствие дома несколько вечеров подряд — возможно построить счастливые отношения и при такой работе. У нас есть много пар с детьми, и они живут счастливой семейной жизнью. Да, бывает сложно запланировать что-то, но все можно обговорить и жить счастливо вместе.
Манящий бизнес-класс
Часто пассажиры пытаются обмануть систему и пересесть в бизнес-класс во время рейса. Но зоркий глаз бортпроводника видит все. У нас запрещено повышать класс обслуживания на борту — только на стойке регистрации. И все равно люди пытаются это сделать. Иногда покупают 3 билета в бизнес-класс, а четвертый — в эконом, говорят, что ребенок не может там один сидеть среди людей, и просят оставить его в бизнес-классе.
Вот топ хитрых фраз пассажиров:
- «Вам что, жалко?»
- «Здесь же все равно свободно!»
- «Я же не прошу меня кормить, я просто посижу!»
- «У меня сосед чихает и храпит».
- «У меня нога не помещается».
И еще 1 000 и 1 отговорка «почему я не могу сидеть в экономе». Когда у них ничего не получается, они начинают активно предлагать деньги. Все это для того, чтобы посидеть в кресле и сделать фотографию или провести полет в бизнес-классе.
Стюардессу могут не пустить на рейс
- Вы приходите на рейс, забыв один документ. Одну маленькую и совсем, по вашему мнению, ненужную бумажку. Допустят ли на самолет без нее? Нет!
- Еще ситуация: брифинг, вам задают вопросы по аварийно-спасательным процедурам. Вы с трудом отвечаете на первый, с натяжкой на второй и вообще не можете рассказать про правила использования аварийно-спасательного оборудования. Такой сотрудник может буквально погубить пассажиров, поэтому на рейс он тоже не допускается.
- Решили проявить фантазию. Идея сделать ярко-желтый маникюр показалась вам интересной. Особенно с 5 золотыми кольцами и колготками в мелкую сеточку. Никто не будет вдаваться в подробности и спорить с вашим мнением. Но на борт, будьте добры, в таком виде не появляться. Другие бортпроводники с радостью заменят вас.
Как я «обманула» пассажира на € 280
Я летала тогда буквально месяц. Захожу в бизнес-класс предложить товары. На соседних креслах сидит женщина и ее муж. Она сделала заказ, и я ушла за ним. Возвращаюсь — ее нет. Но ничего страшного — рядом же сидит мужчина, с которым она летит: «С вас € 280». Он спокойно отдает € 300, я отдаю пакет с товарами и пытаюсь найти сдачу. Вдруг возвращается женщина, в недоумении смотрит на нас и спрашивает: «А почему он оплачивает?» Я: «А вы не вместе?» Она отвечает: «Я не знаю этого мужчину».
В эту паузу перевернулся весь мой мир. «Хорошо, тогда с вас € 280» ,- это сказала уже я, повернувшись к женщине и забрав косметику у ее «мужа». Конечно, мужчине деньги отдали. Но комичность ситуации меня удивляет до сих пор. Мужчина послушно заплатил и забрал пакетик с косметикой, даже не посмотрев, что там. Далее так же послушно его вернул и продолжил смотреть фильм, ничему не удивляясь.
Особый язык бортпроводников
Как только ты заходишь на борт и отрываешься от земли — ничего не меняется. Если ты пассажир. Но если ты бортпроводник, то твоя жизнь и твоя речь меняется в воздухе.
- Касалетка — это та самая емкость для горячего питания, в которой вам приносят еду.
- Березка — это торговля на борту. Говорят так абсолютно все. Скорее всего, слово возникло во времена СССР — в то время так назывался магазин с импортными товарами.
- Когда мы передаем самолет другой бригаде, мы готовим эстафету. А если летим на нем обратно сами, называем его развороткой.
- Готовим чайный домик. Звучит так, будто эти несколько часов между рейсами — время веселья и забав, но нет. Чайный домик — это отдельный контейнер с красиво разложенным чаем.
- Младенцев на борту нет — только инфанты.
Как проходят командировки?
Нью-Йорк или Иркутск, день или неделя — каждый раз уникален. Увидеть весь мир своими глазами — это невероятная возможность. Но сейчас я понимаю, что если плохо себя чувствую, то, несмотря на мое желание погулять, я не буду себя заставлять и спокойно останусь в номере. А вот в первый год работы я хотела увидеть все. Не спала двое суток? Неважно — 20 километров пешком.
Вот ответы на самые частые вопросы о командировках:
- Все проживание и питание оплачивает компания.
- Мы живем в совершенно разных отелях: от тех, из которых хочется поскорее уехать, и до тех, из которых не хочется выходить (шведский стол и идеальные условия).
- Чаще всего мы спим или гуляем — все зависит от наших желаний. Но все дополнительные экскурсии и развлечения мы оплачиваем самостоятельно. В первое время мне хотелось попробовать абсолютно все, поэтому я могла потратить за поездку больше, чем заработать.
Доехать из Иркутска до Байкала, особенно зимой, и увидеть этот бесконечный бирюзовый лед — это того стоит. Без такой работы я бы так и не побывала в некоторых местах: например, на Камчатке — в месте, где «начинается» наша страна. А если есть возможность улететь на море международным рейсом даже на сутки — лечу с радостью. Глаз не замыливается — пасмурная Москва или солнечная Испания, — и абсолютно на все смотришь с восторгом.
А вы бы хотели связать свою жизнь с авиацией?