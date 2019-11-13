Я 5 лет живу в США и расскажу о вещах, из-за которых у туристов в Штатах бывают трудности

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Меня зовут Карина. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, там получила образование и вышла замуж. А в 2014 году мы с мужем переехали в Сиэтл, где сейчас оба работаем в IT-индустрии. Я уже рассказывала о мифах об Америке, с которыми я распрощалась, и об удивляющих меня привычках американцев. Сегодняшнее же повествование о том, из-за чего туристы в Штатах нередко попадают впросак.

Специально для AdMe.ru я поделюсь информацией о том, чего лучше не делать в США, если вы не хотите попасть в неловкое положение, получить значительный штраф или даже иметь дело с полицией.

12. Дважды подумайте о том, что брать с собой в США

Перед поездкой обязательно ознакомьтесь на сайте погранично-таможенной службы США со списком того, что необходимо декларировать при въезде в страну и что вообще нельзя провозить. Ко второму пункту, в частности, относятся колбаса, молочные продукты, семена, растения и многое другое. А вот консервированную продукцию промышленного производства, за исключением продуктов, содержащих мясо или курицу, для личного пользования можно ввозить. Понятно, что если вы летите просто как турист, то, наверное, ничего из этого брать не планируете, но вот если собираетесь в гости, то можно по незнанию что-то захватить. Моя подруга как-то везла какие-то экзотические специи, которые на самом деле представляли из себя семена. Все это изъяли на контроле и сделали пометку в личном деле. При следующем подобном нарушении ей грозит штраф $ 300. Да чего уж там, мне один раз родители положили с собой семена для какого-то их друга, который не мог найти определенный сорт помидоров. Теперь каждый раз на границе с пристрастием досматривают все мои вещи.

11. Чаевые в США не 10 %, а 15–20 %

Причем 15 % — это если вы недовольны сервисом, а 20 % — это стандарт, если все понравилось. И, если честно, я и мои знакомые не единожды сталкивались с тем, что официант может подойти и спросить, нет ли ошибки, если чаевые не соответствуют этому стандарту. Сейчас достаточно часто можно увидеть, что чаевые уже включены в счет, поэтому будьте внимательны при оплате. Еще важно знать, что чаевые тут принято оставлять за все услуги, а не только в ресторанах. Стрижка, маникюр, автомойка — везде, где вам оказали услугу.

10. Рестораны надо бронировать заранее

Не могу сказать, с чем это связано, но листы ожидания и длинные очереди в рестораны — нормальное дело для США. Это касается даже недорогих заведений. Поэтому, если вы своим временем дорожите, то забронируйте столик заранее.

9. Налоги на покупки не указаны на ценниках

Кроме того, в каждом штате налог свой (чаще всего разброс +5–10 % к стоимости покупки). А у нас, в штате Вашингтон, вообще в разных городах разные налоги. Поэтому, когда на кассе вы увидите другую, более высокую стоимость товара, не пугайтесь, это не ошибка, это тот самый налог.

8. Для проезда на автобусе готовьте мелочь

Если вы собираетесь перемещаться по городу на общественном транспорте, будьте готовы к тому, что сдачи там не дают. Оплата производится через специальный терминал, который просто для этого не оборудован. Карточки к оплате тоже не принимают. Так, однажды проезд на расстояние всего в 2 остановки обошелся мне в $ 10, потому что я опаздывала.

7. Не вся Америка одинаково безопасная

Как и везде, в США полно контрастов. В том же Сиэтле, где я живу, есть такие районы, где можно и полную машину вещей открытой оставить — никто ничего не возьмет, а где-то просто не побоятся разбить стекло на охраняемой парковке. И то и то со мной случалось. Большинство районов действительно максимально безопасны, и туристы зачастую забывают о базовых правилах безопасности. В прошлом году с разницей примерно в 2 недели 2 моих знакомых были ограблены в Сан-Франциско. «Мы просто на секунду вышли из машины сделать фото, а вещи остались на заднем сиденье». Потом им пришлось лететь в другой штат, чтобы восстанавливать документы для выезда из страны. Отдельно отмечу район Tenderloin в Сан-Франциско, который надо просто обходить стороной. Там опасно, при этом находится район в самом сердце города и граничит с престижными кварталами. Я туда забрела как-то случайно и очень рада, что со мной ничего не произошло. А вот у моей подруги прямо днем вырвали из рук телефон.

6. Если с вами что-то случится в поездке, не бегите в Emergency

Забавно, но об этом не знают даже многие местные жители. Дело в том, что в США есть 2 вида учреждений, где можно получить срочную медицинскую помощь: Emergency и Urgent Care. В чем разница? Emergency — это экстренная медицинская помощь, и туда надо обращаться только в том случае, если ваше состояние угрожает жизни. Они занимаются серьезными травмами и спасением жизни, а счета оттуда исчисляются тысячами долларов. С легкими заболеваниями и травмами надо обращаться в Urgent Care (скорая медицинская помощь). Цены и там не самые приятные, но намного ниже, чем в Emergency. В общем, столько же, сколько и прием специалиста — несколько сотен долларов.

5. В некоторых штатах до сих пор существуют абсурдные законы

Наверное, некоторая романтика США и заключается в том, что каждый из них живет своей жизнью, но это надо учитывать и во время путешествий. В некоторых штатах есть странные законы, которые действительно надо соблюдать. Например, в штате Орегон нельзя самому заправлять автомобиль — на заправках для этого есть специальные люди. За нарушение этого закона предусмотрен штраф.

4. Парковка — задача не из легких

Если вы взяли автомобиль в аренду, то будьте внимательны при парковке — здесь очень серьезно проверяют, правильно ли вы припарковали свое авто. Не вздумайте оставить машину напротив пожарного гидранта или слишком близко к нему. Мало того что за это полагается штраф, но если вдруг пожарным этот самый гидрант понадобится, они могут просто разбить стекла в машине, чтобы получить к нему доступ. Также нельзя оставлять автомобиль на одном месте более чем на 72 часа — ее могут увезти на штрафстоянку. А это влетит в копеечку. И в целом обязательно смотрите на знаки на обочине. Где-то можно парковаться только на час, где-то на 2, где-то парковка разрешена только в определенные часы.

3. Что надо знать о банковских картах

Будьте готовы к тому, что не всегда российские карточки «проходят» в американских магазинах и ресторанах. Обязательно берите с собой и наличные на всякий случай, если не хотите расстаться с кругленькой суммой комиссии за снятие денег в местных банкоматах. Далеко не везде есть PayPass и ApplePay, поэтому, прежде чем сетовать на неработающий терминал, проверьте, оборудован ли он этими чудесными изобретениями человечества.

2. Есть темы, которых в общении с американцами надо избегать

Многие темы, которые у нас часто обсуждают, считаются неуместными или даже оскорбительными в США. Это, в частности, расовые и гендерные вопросы, религиозные предпочтения, избыточный вес. Естественно, нельзя употреблять слова на букву Н в отношении темнокожих американцев. Также стоит воздержаться от восклицаний типа «О Боже!», «Господи!»: они могут быть негативно восприняты религиозными людьми, которых здесь немало. После каждого вылетевшего "My God" я с ужасом вглядываюсь в лицо собеседника, чтобы понять, не считает ли он меня исчадием ада. Кроме того, американцы очень законопослушны. И это классно. Но один раз я при коллеге ляпнула, что в России скачивала что-то из торрентов. Она посмотрела на меня так, как будто я обчистила хрюшку-копилку ребенка-сироты-инвалида с неизлечимым заболеванием. Больше я о таком ни-ни, даже не шучу.

1. Поворачивать на красный — это нормально

Правый поворот на красный свет — это стандартная ситуация в США, он разрешен законом. Если нет отдельного знака, что в данном месте это запрещено. Выделяю это в отдельный пункт, потому что даже улыбчивые и добродушные американцы зачастую начинают неистово сигналить, если вы стоите на том самом повороте и блокируете проезд.

Бонус: не забывайте, что попасть в неловкое положение в США можно и со своими соотечественниками

В США ты быстро осознаешь, что у тебя есть суперсила, которая заключается в том, что ты всю речь понимаешь, а твой русский — никто. Наш сосед Брайн, например, точно знает, что если я заговорила в компании на русском, то это неслучайно и я с большой вероятностью с милой улыбкой на что-то сетую. Но у этой суперсилы есть и обратная сторона — попасть впросак все же можно, особенно в туристических местах. Однажды мы приехали на обзорную площадку к знаменитому знаку Hollywood, чтобы сделать фото. В какой-то момент очередь доходит до 6 молодых парнишек. И понеслась — они фотографировались вместе, по отдельности, по парам, снова вместе, но уже с голыми торсами. У мужа от негодования уже вырывается «Как можно такими $@*;’# быть-то?!» Тут же один из них к нему подходит и на чистейшем русском интересуется, не мог бы он их пофотографировать. У меня от смеха слезы на глаза навернулись. Они, видимо, услышали и решили так остроумно ему отомстить. А один мой друг в горах на узкой тропинке уперся в полненькую женщину, обойти которую никак не получалось. Недолго думая, он сказал своему товарищу что-то из серии «американцы-вес-бургеры». Женщина развернулась и говорит: «Проходите, если так спешите». Ох, ему стыдно было. Я бы умерла на месте.

Вот, пожалуй, и все основные моменты, на которые хотелось обратить внимание. США — удивительная страна, где можно незабываемо провести время и нежно полюбить ее навсегда, но, конечно, надо ехать подготовленным, чтобы все эмоции не были смазаны каким-то неприятным событием.