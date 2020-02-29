Я 5 лет вожу экскурсии по Стокгольму и готова рассказать, почему это не так легко, как кажется на первый взгляд

12 0 12 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Привет! Я — Мария, и для меня Стокгольм всегда был «вау-городом». Я мечтала о нем еще со времен чтения сказок Астрид Линдгрен и мрачноватых книг о девушке с татуировкой дракона. Стокгольм стал для меня городом любви: после первой поездки в 2012 году именно здесь вспыхнула наша с мужем история. А через год мы переехали в Стокгольм из Киева, и тут, на улицах Васастана, под крышами Карлсона, началась наша семейная жизнь.

Специально для AdMe.ru я расскажу, как любимое хобби превратилось в не менее любимую работу.

Какие места можно посетить на ваших экскурсиях? Почему выбрали именно их?

Все зависит от того, какие это экскурсии — групповые или индивидуальные. На групповых экскурсиях я стараюсь показать и золотой фонд Стокгольма, и нетуристические места. Когда только начинала работать гидом, было до боли обидно читать в интернете, что Стокгольм — милый городок на один денек и «кроме корабля Vasa и Старого города тут нечего смотреть». Так зародились мои нетуристические маршруты: хочу показать, какие разные грани есть у Стокгольма, как отличаются его районы: каждый из них очаровывает своим шармом, архитектурой, небанальными историями. Планируя маршрут для групп, стараюсь учитывать пожелания большинства участников. Чересчур узконаправленные темы могут быть не всем интересны. Если делать экскурсию в какое-либо удаленное место, то тем, кто еще не знаком с городом, может быть просто сложно туда добраться.

А как планируете индивидуальные экскурсии?

С индивидуальными экскурсиями у нас полная свобода. Я строю маршрут в первую очередь на основе того, что нравится людям. Например, если это семья с детками, то их могут заинтересовать необычные детские площадки. Если это архитектор, то мы можем углубиться в дебри нашего экологического и самого современного района Хаммарбю. Семейные группы, которые состоят из людей разных поколений, любят посмотреть на провинциальную жизнь в Швеции. В общем, главное — внимательно слушать, чего хотят сами участники. А дальше я уже подбираю маршрут так, чтобы совместить и визуальный ряд, и смысловую нагрузку. В идеале задействовать все 5 чувств человека, чтобы не просто слушать рассказ, но и видеть факты, попробовать какое-то местное лакомство и взять от прогулки все по максимуму.

Какую из ваших экскурсий особенно любят посетители и, как вам кажется, почему?

Среди групповых экскурсий самая популярная — ежедневная прогулка в 12:00. Мне кажется, что тут секрет в содержании и планировании прогулки: я стараюсь показать места, которые обязательны для посещения в Стокгольме. Например, тот же королевский дворец, самая узенькая улочка, самый маленький памятник в городе — это действительно очень яркие места! А затем мы отправляемся по нетуристическим местам нашего хипстерского острова на лучшую смотровую площадку Стокгольма. В этом одна из главных изюминок такой прогулки. Если про Старый город слышали многие, то вот про нетуристические места известно очень мало. Получается почти как у Гоголя: если редкая птица долетит до середины Днепра, то и редкий гость Стокгольма дойдет до нашего Сёдермальма. А вот с гидом, да еще и под аккомпанемент интересных историй, прогулка проходит на ура. И вишенкой на торте становится умопомрачительный вид на весь центр города.

Какая из экскурсий самая своеобразная и почему?

Самой своеобразной была прогулка на самокатах. Во-первых, это было очень весело: начиная с того момента, как все участники группы учились держать баланс и «газовать», и заканчивая тем, как нам вслед с завистью смотрели велосипедисты, когда мы лихо взлетали на горки. Во-вторых, мы успели посмотреть намного больше интересных мест, если сравнить с пешеходной экскурсией. И самое главное, участники по-настоящему кайфовали. Для них такая поездка стала совершенно новым опытом. Решение взять самокаты было спонтанным, мы приняли его в последний момент. И получилось просто потрясающе.

Какой посетитель экскурсии вам запомнился больше всего и почему?

До сих пор помню одну из самых первых экскурсий для семьи с ребенком. Если честно, я из тех людей, которые не фанатеют от детей. Я работала с подростками, а к детям лет до 10 относилась с опаской. Однажды экскурсию заказали родители с мальчиком 8 лет. Я долго готовилась и паниковала. На прогулке ребенок задавал очень интересные вопросы, с каким любопытством смотрел на привычные для меня вещи, а на некоторые даже заставил меня саму взглянуть под новым углом. С тех пор всегда с нетерпением жду встречи с самыми юными участниками экскурсии.

С какими группами интереснее всего работать?

Ох, как же сложно ответить! Все люди разные, и с разными людьми получаешь свой кайф от сотрудничества. Наверное, интереснее всего работать с теми группами, в которых участники задают много вопросов. Потому что тогда получается прочувствовать, что именно им интересно, и прямо во время экскурсии подстраивать программу под эти запросы. Таким образом, и я вижу сразу отдачу, и люди получают больше, ведь их ожидания оправдываются.

Что, помимо образования, необходимо для того, чтобы стать экскурсоводом? Нужно ли получить какие-то лицензии и т. д?

В Швеции лицензия для гида необязательна. Даже в большинстве государственных музеев можно работать без нее. Правда, придется заплатить за входной билет для себя самостоятельно. У меня 2 туристических образования, которые были получены уже в Стокгольме: первое — в сфере сервиса и туристических поездок, а второе — это официальная сертификация гида. Но если работать индивидуальным гидом, этого катастрофически мало. В других странах, чтобы стать гидом, нужно окончить курсы и сдать экзамен на профпригодность. А еще хороший гид постоянно поддерживает себя в «информационной» форме: узнает больше и о прошлом, и о нынешнем, и о будущем страны и города, где работает.

Не утрачивает ли профессия экскурсовода актуальности в наше время? Каким должен быть экскурсовод, чтобы турист предпочел его гуглу?

Судя по количеству запросов в каждом году, спрос на экскурсоводов только растет. Сегодня люди стали путешествовать больше, им есть что и с чем сравнивать. Уже недостаточно просто приехать в город, сделать фото на фоне пряничных домиков и сказать: «Все, завидуйте, я был Стокгольме». Люди хотят узнать об истории, культуре, о вещах, которым стоит научиться в этой стране, или просто познакомиться с какими-то забавными и интересными фактами, свойственными каждой нации. Во многом это стало возможным благодаря интернету, и я очень рада, что есть такой источник информации. 10 назад, когда я впервые могла позволить себе поехать за границу, было очень сложно найти что-либо подходящее на русском языке или даже на английском. Только какие-то рекламные анонсы из туристических агентств.

Да, очень много информации можно найти в сети. Но сколько времени займет такой поиск? Как можно отфильтровать то, что стоит внимания конкретного человека и что является грамотно продуманной уловкой пиарщика? А хороший экскурсовод — это золотой ключик к секретам города и страны. Как раз индивидуальный гид помогает спланировать время путешественника так, чтобы он мог получить максимум впечатлений и потратить минимум ресурсов. Да, это стоит немало. Но платят люди не за время гида, а за то время, которое они сохраняют, и за новые знания. Я уверена, что в ближайшие десятилетия профессия экскурсовода будет процветать.

Как вам удается удерживать внимание людей на протяжении всей экскурсии? Есть какие-то хитрости?

Моя главная хитрость — это формирование разнообразных программ. Если мы берем прогулку на 5–8 часов, то и правда можно умереть от скуки, если в процессе этой экскурсии только ходить по музеям или все время ехать на автобусе. А вот если сначала погулять по городу, потом, когда группа немного устанет, сесть в автобус и посмотреть ту часть города, которую лучше видно из окна авто, затем отправиться в музей или спуститься в стокгольмское метро, то получится очень разнообразно. К тому же физически такая экскурсия переносится довольно легко, участники просто не замечают, как бежит время, плюс в каждый момент времени они получают новые впечатления.

Как вы стали гидом? И сколько лет работаете им?

С этим связана почти мистическая история. Скорее, не я выбрала эту профессию, а профессия выбрала меня. Когда я переехала в Стокгольм в 2013 году, муж вдохновил меня на то, чтобы создать блог о городе. Через блог я начала общаться с людьми, они стали задавать вопросы о городе, а потом некоторые стали предлагать встретиться, попить кофе и просто поговорить о городе, который я так люблю. И вот в какой-то дождливый, пасмурный день мне написали приятные ребята с просьбой показать город. У меня тогда было много домашки, которую задали на курсах, да и просто лень было выходить на улицу под дождь. Я честно сказала, что в такую погоду даже ради любимого хобби не в силах ползать по городу. Оказалось, что они хотели не просто пригласить меня в кафе, а нанять как гида! Тогда я впервые задумалась о том, чтобы сделать это своей работой. Признаюсь честно: когда люди платят за прогулки, это совсем другой уровень подготовки и ответственности. И вот уже прошло почти 5 лет, как я работаю гидом в Стокгольме.

Были ли какие-то интересные или странные случаи на экскурсиях?

Конечно, и немало. Вот, например, первое, что пришло в голову. Я проводила экскурсию по Южному острову, нас услышал местный житель. Он сказал, что ему было интересно немножко подслушать то, о чем я рассказывала, и просто предложил зайти к нему в гости на чай. А дому, где он жил, оказалось целых 360 лет. Представьте наш с участниками восторг!

Есть ли у работы экскурсоводом какие-то бонусы?

Когда работа нравится, в ней масса бонусов. Прежде всего, я работаю с людьми, и это для меня настоящий кайф. Я проводила экскурсию для группы медиков из Беларуси, работала с журналистами и блогерами, с разными специалистами, которые делились со мной своими секретами. И это очень сильно помогает лучше понять многие нюансы. Кроме того, я постоянно в движении, а это огромный плюс при моей любви к шведской выпечке. Я постоянно работаю на свежем воздухе, и особенно мне повезло с тем, что в Стокгольме воздух даже в центре города очень чистый.

Что вы делаете, если вопрос экскурсанта поставил вас в тупик? Как выкрутиться из этой ситуации?

Если я не знаю точный ответ, то считаю нужным честно в этом признаться участникам. Я всегда за прозрачность: путешественники — умные люди, и попытку выкрутиться наверняка заметят. Бывают вопросы, которые касаются, например, личной жизни королевской семьи. Тогда я сразу предупреждаю, что наверняка я не знаю, но в шведском обществе бытует такое-то и такое-то мнение. Однажды был запрос на очень узкоспециализированную тематику по строительству. Я на этапе подготовки сказала, что не знаю особенности пожарных систем, требований к планированию вентиляции, технологии отлива бетона и т. д. Мне проще обсудить такие вопросы заранее и откровенно сказать, с какими темами я работаю, а с какими нет. Тогда и я, и участники знаем, чего нам ждать друг от друга.

Бывает, что на экскурсии вдруг случаются глупейшие провалы в памяти. Однажды я забыла имя королевы. Вроде и на языке крутится, в уме даже представляю ее портрет, а как зовут — не помню, хоть убейте. Тогда я по завершении экскурсии ищу информацию в интернете и сразу делюсь ей с участниками. Как правило, это занимает пару секунд. Однажды мне задали вопрос, на который я не знала ответа. Это было связано с Сигтунскими (Магдебургскими) вратами в Великом Новгороде и с тем, что они не из шведской Сигтуны. Девушка спросила, откуда же они. Тогда я прямо сказала, что не знаю, но обязательно поищу. Тем же вечером нашла информацию, что врата эти, скорее всего, немецкие. И девушке об этом тоже написала — надеюсь, ей было любопытно. Она, кстати, потом еще на одну экскурсию пришла.

Какие вопросы от экскурсантов больше всего раздражают?

У меня очень редко бывают экскурсанты, которые могут раздражать, ведь большинство путешественников сознательно подходит к выбору гида. Если люди не разделяют мои ценности, то они ко мне и не пойдут. Иногда я отказывалась работать с людьми, но не потому, что кто-то «плохой». А потому, что я видела, что у нас разные ценности и я не смогу во время экскурсии на 100 % дать результат, который они хотели бы получить. Иногда экскурсанты ждут какой-то клубнички или грязных деталей. Например, спрашивают про шведские семьи и распространенность однополых отношений. В этом случае приходится как-то лавировать между вопросами. Экскурсия для меня — это не повод навязывать свою точку зрения участникам, но и придумывать ради развлечения пикантные подробности не считаю нужным. В общем, я еще долго кофе отпаивалась после такой прогулки.

А вы сами ходите на экскурсии, когда приезжаете в новый для себя город?

Обязательно. Во-первых, из-за занятости я уже не успеваю готовиться и самостоятельно разрабатывать план каждой поездки, как в студенческие годы. А гид как раз подает мне готовый маршрут и информацию практически на блюдечке с голубой каемочкой. Во-вторых, я очень многому учусь у своих коллег. Они меня вдохновляют, окрыляют, показывают пример. Каждый раз я возвращаюсь с экскурсии с новым опытом, размышляю: «Вот это было очень классно, надо и мне так делать». Иногда с такой мыслью: «Стоп, мне было некомфортно, но я вижу, что мужу понравилось. Может, попробовать делать как-то иначе, а не только как я привыкла?» В-третьих, ни один гугл или аудиогид не сравнится с возможностью живого общения с местными жителями. Поэтому очень ценю своих коллег. Спасибо вам, экскурсоводы!

А как вы путешествуете? Ходите на экскурсии или предпочитаете исследовать новые места самостоятельно?