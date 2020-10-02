Я 2,5 года прожила в Японии и расскажу о том, что никак не ожидала увидеть в этой прогрессивной стране

Казалось бы, экологичный образ жизни у японцев с их ответственным подходом к сортировке мусора должен быть в крови. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, сколько пластика они используют ежедневно: каждое яблочко — в пластиковой упаковке, вся еда навынос — в пластиковых контейнерах, и все это складывается в многочисленные полиэтиленовые пакеты.