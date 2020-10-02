Я 2,5 года прожила в Японии и расскажу о том, что никак не ожидала увидеть в этой прогрессивной стране
Япония, известная своими умными туалетами, поездами-пулями и ресторанами, где гостей обслуживают роботы, производит впечатление технологически развитой страны. Однако в повседневной жизни людям, проживающим в Японии, приходится иметь дело с вещами, которые нам кажутся пережитком прошлого и никак не вписываются в концепцию сверкающей неоном Страны восходящего солнца.
Я прожила в Токио 2,5 года и хочу поделиться с AdMe.ru наблюдениями, которые показывают, как консерватизм в Японии соседствует с современными технологиями.
-
Несмотря на постепенный переход на мобильный банкинг, жители Страны восходящего солнца не спешат отказываться от банковских книжек, которые по-прежнему используются для отслеживания операций по карте. Один из крупнейших банков Японии MUFG даже предлагал клиентам денежное вознаграждение за отказ от книжек в пользу онлайн-сервисов.
-
4 из 5 покупок в Японии до сих пор оплачиваются наличкой. Развитая сеть банкоматов, доступных 24/7, большое количество небольших магазинчиков с возможностью только наличного расчета, высокая доля населения старше 65 лет, низкий уровень краж являются одними из причин, почему японцы отдают предпочтение этому способу оплаты.
-
Большая часть документооборота в Японии осуществляется в бумажном виде. Все документы в компании, в которой довелось работать мне, распечатывались и аккуратно хранились в многочисленных папочках. А если сложить всю имеющуюся в офисах уже знакомого нам банка MUFG бумагу, то получится стопка в 3 раза выше священной горы Фудзи.
-
Япония занимает лидирующую позицию среди стран мира по тиражу печатных газет. Не все жители Страны восходящего солнца готовы пожертвовать запахом свежей типографской краски и шелестом страниц в пользу экрана мобильного устройства. Так, каждое утро моего босса начиналось со свежей прессы, которая после прочтения отправлялась прямиком в мусорное ведро.
-
Чтобы получить ту или иную госуслугу в Японии, мне приходилось идти в соответствующую организацию, где нужно было заполнить кучу бумажек, получить номерок и выстоять живую очередь. Возможность записаться онлайн на прием в госучреждение и прибыть к назначенному времени тут пока не реализовали.
-
Жители этой азиатской страны продолжают активно пользоваться CD и DVD. На прилавках знаменитого Tower Records в центре Токио можно найти CD-альбомы любимого бойз-бенда, а в DVD-прокате — арендовать диск с понравившимся аниме. Да что там говорить, если в 2018 году одна из пользовательниц твиттера поделилась кадрами действующего проката, полки которого были заполнены видеокассетами!
-
Факсы в большинстве стран мира ушли в прошлое, уступив место электронной почте. Однако в Японии они до сих пор являются распространенным способом отправки не только документов, но и рекламы. Поэтому тишину моего японского офиса периодически нарушал гул этих машин, принимающих кучу факс-рассылок.
-
Телефоны-раскладушки! Да, они еще живы в Японии. Только в одном магазине, занимающемся продажей подержанных мобильных, ежемесячно приобретается от 200 до 300 раскладушек. Большинство покупателей таких гаджетов — мужчины 40–50 лет.
-
Казалось бы, экологичный образ жизни у японцев с их ответственным подходом к сортировке мусора должен быть в крови. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, сколько пластика они используют ежедневно: каждое яблочко — в пластиковой упаковке, вся еда навынос — в пластиковых контейнерах, и все это складывается в многочисленные полиэтиленовые пакеты.
-
Аркадные игровые автоматы — еще одни из долгожителей в этой удивительной стране. С развитием технологий изменился их внешний вид: появились сенсорные экраны, системы виртуальной реальности. Однако ретро-аппараты до сих пор никуда не исчезли и продолжают скрашивать досуг японских геймеров.
-
Большинство японских стиральных машин используют только холодную воду для стирки вещей. Опция подогрева воды в таких девайсах попросту не предусмотрена, что изначально вводило меня в ступор. Однако позже я вполне могла закинуть в стирку белое белье вместе с цветным, не опасаясь за результат.
-
Японские кухни могут удивить людей, привыкших к комфорту: посудомойки там очень редки, так как их часто просто некуда ставить, а плиты в большинстве своем газовые с маленьким встроенным грилем для приготовления рыбы, и вид у них тоже достаточно своеобразный.
-
В Японии нет центрального отопления, поэтому для обогрева квартиры мы использовали кондиционер. Когда он не справлялся с задачей, на помощь приходил электрический обогреватель. В этой стране бывает так, что самое теплое место в доме — это унитаз с подогреваемым сиденьем.
-
Впервые прилетела в Токио. Стою в очереди в уборную и предвкушаю встречу с чудом техники — умным японским туалетом. Освободилась кабинка, впереди стоящие японки пропускают меня. Думаю, что за внезапный порыв великодушия. Захожу, а там традиционный туалет — отверстие в полу. Такие туалеты, как оказалось, до сих пор широко распространены в общественных местах. А японки просто ждали, когда освободится высокотехнологичный экземпляр.
-
Страх перед нововведениями сказывается и на результативности работы. Несмотря на переработки и практически отсутствующие отпуска, производительность труда японцев, занятых в непроизводственной сфере, остается крайне низкой.
-
Японский консерватизм затронул также и участие женщин в рынке труда. Знакомая японка «воюет» с мужем за право выйти на работу после рождения детей. Компании тоже не всегда готовы видеть в качестве сотрудников работающих матерей, ведь времени на переработки у них точно не будет.
-
Видимо, не желая оставлять без работы свое многочисленное население, японское правительство не стремится заменять ручной труд машинным. Так, в случае проведения дорожных работ несколько регулировщиков будут стоять рядом, чтобы показать водителям и пешеходам, как объехать или обойти место.
Что из этого вы никак не ожидали увидеть в Японии?