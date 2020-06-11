Я 16 лет изучаю Грузию и расскажу вам об особенностях местной жизни (Заодно объясню, как не попасть в неловкое положение)

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Привет! Меня зовут Юлия, и я расскажу вам о Грузии. Я путешествую по ней уже 16 лет, изучаю ее традиции и получаю от этого непередаваемое удовольствие! Я приглашаю вас на несколько минут погрузиться в атмосферу моей любимой страны: заглянуть в увитые розами старые дворики, узнать неожиданные факты о хинкали и попробовать произнести хитрую местную скороговорку.

А из бонуса к этой статье читатели AdMe.ru узнают, кто такой селезень Василий и почему туристы в Тбилиси не могут пройти мимо этой птицы.

Почему грузинки развешивают белье во дворе, а не дома

Местные женщины любят стирать. Для них это почти ежедневное занятие, как попить кофе и поболтать с соседкой. Белье они спокойно развешивают в своих двориках. И имеют право: чего им стесняться, если они всех в своем дворе знают. Туристы сначала недоумевают: «Неужели нельзя аккуратно развесить постиранное в комнате?» Все просто. В таких домах, как правило, нет отопления. Комнатушки маленькие, крыша и стены периодически протекают. Из-за сырости белье будет долго сушиться. Кстати, об аккуратности. Все вывешивается по цвету и размеру: цветное к цветному, белое к белому. Хоть картины пиши! Носочки — в ряд, кофточки — друг за дружкой.

Хижины в горной Аджарии не развалюхи, а просто летние домики

Я ездила в эти места с друзьями. Увидев угрюмые деревушки с серыми заколоченными и покосившимися домами, они удивились: «Как же здесь живут люди?» На самом деле это яйла, или горные пастбища. А постройки называются «кохи» и принадлежат разным семьям. Они приходят сюда с коровами, козами, овцами по весне, когда горы покрываются ковром свежей травы. В домах есть все необходимое для жизни, но без особого комфорта — этакая горная аскеза. Здесь женщины делают сыр, заготавливая его на зиму и для продажи на рынке. А мужчины пасут скот. Осенью, как только пойдут дожди и начнет размывать дорогу, пастухи погонят стадо вниз, в свои дома в низине. А хижины заколотят и закроют до следующей весны.

Розовый куст помогает бабушке подзаработать. Я заплатила, чтобы войти и сделать фото

Представьте: старый двор, облупившаяся от краски лестница на 2-й этаж, крыльцо как у бабушки в деревне и громадный куст роз, обнимающий тебя за плечи. Молва о новой красивой локации в Тбилиси разнеслась по соцсетям. Когда сюда начали ходить толпами, жильцы закрыли ворота и повесили объявление: «Внимание! Больше 5 минут во дворе не оставайтесь. Без разрешения не входите». Теперь, если ты чужой и хочешь войти, плати за вход. Калитку откроет бабушка, живущая в этом дворе. Такса бывает разная: когда бабуля добрая, вход стоит 3 лари, когда не в настроении — плати все 5. Своим приходом мы нарушаем приватность, в другой стране нас за такое оштрафовали бы. Так что заплатить за посещение дворика мне кажется вполне нормальным. Хорошо, что нашлась бабушка, которая сидит и ждет посетителей. Как музейный сотрудник на посту.

Удивилась, когда увидела странную скульптуру в Тбилиси. Никогда не догадаетесь, что это и чему посвящено

Скульптура размещена в тенистом ухоженном сквере в квартале серных бань. Ради интереса я спросила у пары проходящих туристов, знают ли они, чему посвящен памятник. Они помотали головой и пошли дальше. А вот стоящий неподалеку грузин-таксист объяснил мне, что непонятное скульптурное изваяние — это кочи (или ласково кочик), игральная кость из сустава задних ног барана или диких коз. Она нужна для кочаобы — уличной игры, в которую раньше повсеместно играли грузины. У кочи 4 грани, и все имеют свое название. Игроки одновременно подбрасывают кости. Владелец той, которая ляжет стороной «алчу» вверх, будет бить ею по другим кочи, и если они перевернутся, то он заберет их себе. Победителем станет тот, у кого будет больше всех кочи.

Одни рисунки на стенах достойны аплодисментов, а другие хочется развидеть

Во время пеших прогулок по Тбилиси я часто вижу, как художники рисуют на стенах домов граффити, карикатуры и портреты. Некоторые даже можно назвать полноценными картинами. Эта сверкающая девушка — работа известной грузинской стрит-арт-художницы Муси Кебурия. Вот только другие энтузиасты внизу дорисовали какие-то непонятные абстракции. Получилось, на мой взгляд, не очень: наверху — искусство, внизу — хулиганство. Красивые граффити и рисунки помогут сделать город ярким и станут магнитом для людей, которые придут с ними фотографироваться. Но когда продуманные профессиональные работы соседствуют с мазней, сразу теряется ощущение прекрасного.

Я так и не смогла полюбить главную грузинскую сладость

Чурчхелу в Грузии продают как хлеб: на каждом углу. Это такие палочки с волнистой поверхностью разных оттенков, от темно-коричневого до ярко-красного, нанизанные на нитку. Внутри — осьмушки грецких орехов, фундук, миндаль, тыквенные семечки, сушеный виноград, реже яблоки и другие сухофрукты. Висят эти стручки на улице и не всегда закрыты целлофаном. Представляю, как я ем впитавшую пыль чурчхелу, и меня передергивает. Почему-то именно эту сладость повсеместно рисуют на открытках и других сувенирах. А ведь есть еще баклава, гозинаки, халва, варенье из грецких орехов, белой черешни или целых мандаринов. Гастрономический и подарочно-сувенирный мир Грузии не ограничивается одной чурчхелой.

Грузинские блюда, которые не оставят вас равнодушными

Давайте представим, что вы оказались в Грузии впервые и попали ко мне в гости. Чем бы вас угостить? Например, шотис пури — традиционным грузинским хлебом, который пекут в специальных печах. Он получается хрустящим, с золотистой корочкой. А еще я люблю мчади (чади) — пресные лепешки из кукурузной муки, которые можно есть как хлеб. А если вам не нравится грузинский салат китри-помидори, значит, вы не ели настоящий салат китри-помидори. Это простейшее (на первый взгляд) овощное блюдо с томатами, базиликом и луком. Я заправлю его кахетинским подсолнечным маслом и посыплю смесью из грецких орехов, чеснока и кинзы. В русской кухне есть блюдо, которое я готова есть даже ночью. Это жареная картошка. В грузинской кухне я нашла нечто похожее — оджахури. Вы скажете: «Юля, ну это же обычная картошка с мясом». Так вот, это идеальное сочетание картошки с мясом (телятиной, свининой, бараниной), полукольцами лука, зеленью и давленым чесноком.

Недозревшую алычу здесь щелкают как семечки

В апреле и мае здесь собирают первый урожай ягод и овощей, на которые истосковавшийся по витаминам организм набрасывается, как волк на ягненка. То есть любовь к зелененькому можно объяснить простой нехваткой витаминов. В Грузии даже есть культура употребления недозрелых фруктов в сыром и обработанном виде: соус ткемали из зеленых слив, соус из не успевшего поспеть винограда... М-м-м! Мои друзья-грузины с удовольствием хрумкают алычой (при откусывании слышится специфический хруст неспелого плода). Вечерком вся семья собирается смотреть сериал или новости и съедает несколько килограммов алычи, как мы щелкаем семечки. А кисленькие ткемали едят вприкуску с вареной картошкой или яичницей. Вкус, говорят, обалденный.

Пить воду из-под крана — обычное дело

Для грузина все просто: захотел пить — открыл кран и набрал стакан воды. Вам кажется, что она немного мутная? А местный житель и не обратит внимания, просто выпьет. Один знакомый сказал мне, что из крана течет та же минералка, которую я пью из бутылки: «Вода в кране чистая, вкусная. Считай, что минеральный источник бьет прямо в твоей квартире». Почему жители так уверены в качестве воды? Дело в том, что воду для тбилисского водоснабжения берут из реки Арагви и из водосборных бассейнов Натахтари и Булачаури. Кстати, в Грузии продается минералка «Натахтари». А еще вода, которая течет из кранов грузинских домов, проверяется на качество каждый час. Здесь постоянно берут пробы, проверяют их в лабораториях и сообщают населению результаты по телевизору и в интернете.

В гостях у грузин не ищите на столе хинкали

В мой мартовский приезд в Тбилиси я была в гостях у подруги Наны и ее мамы тети Геты. Хинкали на столе не было. Мои друзья объяснили мне, что в Грузии эти узелки с мясом считаются простым крестьянским перекусом и угощать таким блюдом не будут. Кстати, даже не во всех ресторанах в меню есть хинкали. Это блюдо изначально спустилось в Тбилиси с гор. Класть в тесто рубленую баранину или ягнятину (а не говяжий или свиной фарш) придумали пастухи на севере страны. Зимы там суровые, еда должна быть сытной, согревать и утолять голод на много часов вперед. За несколько сотен лет время сделало рецепт хинкали более элегантным: рубленую баранину заменили фаршем, добавили зелень, да и тесто раскатывают тоньше, чем раньше в горах.

«Гамарджоба, генацвале!» Что означает эта фраза и почему ее не надо говорить при встрече

Часто наблюдаю в Грузии ситуацию, когда приезжие так здороваются с грузинами направо и налево. Эту известную фразу ошибочно принимают за приветствие. Слово «гамарджоба» действительно означает «здравствуйте». Причем если перед вами уважаемый человек, старше вас по возрасту, незнакомый или вы здороваетесь с несколькими людьми, лучше сказать «гамарджобат» (прибавить букву Т в конце). С моим добрым другом из Кахетии я здороваюсь так: «Гамарджобат, батоно Симон». А вот древнее слово «генацвале» имеет свой, можно сказать, сакральный смысл. Это непереводимая лексема, которая означает «возьму твою беду на себя» или «заменю тебя в беде». Так говорили матери своим детям, если те болели, или своим сыновьям, провожая их на войну. Это слово для выражения сильной любви и готовности пожертвовать собой ради человека, которого вы называете «генацвале».

Когда этот звук произносит иностранец, грузины улыбаются

Это единственный язык на нашем континенте, практически без изменений существующий на протяжении последних 12 веков, как и грузинская письменность. Заглавных букв здесь нет, грузины используют только строчные и не соединяют знаки при письме. Самой сложной в грузинском алфавите считается буква ყ. Она передает гортанный резкий звук, который произносится смыканием корня языка с задней стенкой гортани. Получается звук, похожий на щелчок, что-то среднее между [г], [к] и [х] (попробуйте произнести их вместе). Туристов, приезжающих в Грузию, местные любят проверять на правильное произношение этой буквы. Они просят повторить скороговорку ბაყაყი წყალში ყიყინებს (звучит «бакаки цкалши кикинебс», а переводится «Лягушка замерзает в воде»). Звук [к] во всех словах надо произносить как ყ. Конечно, с 1-го и даже со 2-го раза его никто не выговаривает.

Бонус: селезень Василий, который стал самой знаменитой птицей Тбилиси

Вася живет во дворе дома, который расположен по пути к монументу «Мать Грузия». Селезень не сидит в сторонке, а караулит проходящих возле забора. Потому что знает, что кто-нибудь обязательно остановится, покормит его, а у хозяйки Ларисы купит стаканчик фреша из апельсина или граната. Лариса — женщина приветливая. Пока она раскладывала товар, я расспрашивала о звездном питомце. Вот что она рассказала: «Наши дети заболели ветрянкой и загадали желание, а мы не смогли отказать. Они попросили подарить утят и назвали их Тасико и Васико. К сожалению, утка позже умерла. Селезня мы переселили во двор, и его воспитанием занялся наш пудель. Поэтому Вася боится воды». Сейчас Василий — что-то вроде аттракциона. Он притягивает любопытных прохожих, которые останавливаются поболтать с хозяйкой и что-нибудь купить.

А вам приходилось бывать в Грузии? Какие местные традиции показались вам необычными, но при этом заслуживающими внимания и уважения?